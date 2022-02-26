Жереми Фримпонг не смог попасть в створ ударом издали

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Байер Л играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Арминия

46' Арангис Чарлес не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Арминия

41' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Окугава Масая из команды Арминия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

39' Нильссон Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Должен был быть гол! Аларио Лукас имел отличный шанс, но Штефан Ортега не дал голу состоятся!

39' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Виммер Патрик не смог попасть в створ ударом издали

35' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Арминия

35' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Байер Л будет все-таки засчитан.

31' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

30' Г О О О О Л - Аларио Лукас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

29' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает навес прямо в штрафную.

29' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Жереми Фримпонг из команды Байер Л в офсайде

26' Паласиос Эксекиэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает пас партнеру.

26' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Штефан Ортега отбил мяч на угловой после удара Паулиньо Жозе из штрафной площади.

24' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает навес прямо в штрафную.

24' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Рамос Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Жереми Фримпонг из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...

23' Нильссон Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Нильссон Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Василиадис Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Серра Янни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Жереми Фримпонг из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...

17' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Виммер Патрик из команды Арминия сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

16' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Игра в одни ворота сейчас. Байер Л доминирует и владеет мячом

15' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Арминия

13' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Серра Янни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

11' Отличный пас сделал Виммер Патрик из команды Арминия . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

11' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

9' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Окугава Масая выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Штефан Ортега не дал случится голу! Паулиньо Жозе должен был забивать, но Штефан Ортега сделал отличный сейв

8' Вирц Флориан разрезает оборону соперника отличным пасом

6' Василиадис Себастиан пробует нанести удар издали, но Лукаш Градецки ловит мяч

6' Плохо сыграл Баккер Митчел - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

5' Арминия выполняет удар от ворот.

4' Жереми Фримпонг из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...

3' Удар от ворот произведет Арминия

3' Арангис Чарлес не смог попасть в створ ударом издали

3' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Вирц Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Арминия начинает с центра поля