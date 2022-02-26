Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рефери не любит споров - именно за это Штеффен Баумгарт сейчас получил желтую

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ут Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Ут Марк получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Игрок Ут Марк из команды Кёльн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

44' Хектор Йонас разрезает оборону соперника отличным пасом

42' Тильман Тимоти имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

38' Ян Тильман из команды Кёльн разыграл угловой с правого угла.

38' Ян Тильман из команды Кёльн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

38' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Игрок из команды Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

37' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Гройтер Фюрт идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Иттер Джанлука получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Ян Тильман из команды Кёльн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

33' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Игрок из команды Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Ян Тильман наказан за толчок Тильман Тимоти

30' Рефери не любит споров - именно за это Эзкан Салих сейчас получил желтую

29' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

29' Ут Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Виргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Виргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Кайнц Флориан исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря

22' Тильман Тимоти получил желтую карточку от судьи

21' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Иттер Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Матч возобновлен

20' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

19' Гройтер Фюрт идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Шмиц Бенно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Гройтер Фюрт идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Эзкан Салих и попал в перекладину!

15' Модест Антони оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Андреас Линде перевел мяч на угловой.

14' Ян Тильман не смог попасть в створ ударом издали

13' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Ян Тильман из команды Кёльн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

9' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Кёльн выполняет удар от ворот.

8' Хргота Бранимир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Хргота Бранимир имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

5' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Кёльн выполняет удар от ворот.

4' Хргота Бранимир имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

3' Линде Андреас взял и забрал мяч на выходе

2' Ут Марк бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

2' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Кёльн начинает с центра поля