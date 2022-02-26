Германия: Бундеслига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Sportpark Ronhof Thomas Sommer
22' Желтая карточкаТильман Тимоти
29' Желтая карточкаЭзкан Салих
0:1
53' ГолКайнц Флориан
1:1
69' ГолГризбек Себастьян
71' Желтая карточкаСкири Эйе
89' Желтая карточкаСтеффен Баумгарт
Ход матча
22'
29'
53'
0:1
69'
71'
84'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 11
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
24
Виргевер
Ник
33
Зегуйн
Пауль
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
29
Тилманн
Ян
13
Ут
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
-
33 Зегуйн ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Нападающий
-
21 Шауб ЛуисНападающий
-
25 Лемперте ТимНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Кёльн
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|8 (5)
|0.33
|Левелинг Джейми
|4
|0.17
|Нильсен Ховард
|2
|0.08
|Дуджак Джереми
|2
|0.08
|Иттен Седрик
|2
|0.08
|Тильман Тимоти
|1
|0.04
|Гризбек Себастьян
|1
|0.04
|Майерхёфер Марко
|1
|0.04
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Иттер Джанлука
|0
|0
|Абиама Диксон
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|15
|0.63
|Кайнц Флориан
|3
|0.13
|Ут Марк
|3
|0.13
|Скири Эйе
|3
|0.13
|Андерссон Себастьян
|2
|0.08
|Дуда Ондрей
|2
|0.08
|Эзкан Салих
|2
|0.08
|Лемперте Тим
|2
|0.08
|Шауб Луис
|1
|0.04
|Тилманн Ян
|1
|0.04
|Хюберс Тимо
|1
|0.04
|Любичич Деян
|1
|0.04
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|9
|0
|Гризбек Себастьян
|4
|0
|Кристиансен Макс
|4
|0
|Бауэр Максимилиан
|4
|0
|Левелинг Джейми
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Иттер Джанлука
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Абиама Диксон
|2
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Тильман Тимоти
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Кцихос Рафаэль
|4
|0
|Хюберс Тимо
|4
|0
|Тилманн Ян
|4
|0
|Кайнц Флориан
|2
|1
|Стеффен Баумгарт
|3
|0
|Андерссон Себастьян
|3
|0
|Шмиц Бенно
|3
|0
|Эзкан Салих
|3
|0
|Любичич Деян
|3
|0
|Модест Антони
|2
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Хектор Йонас
|2
|0
|Скири Эйе
|2
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Килиан Лука
|2
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
17
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
5
38%
2
12%
61-75
2
15%
4
24%
76-90
Пропущено
17
22
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
12%
1
5%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
24%
4
18%
31-45
2
12%
9
41%
46-60
3
18%
5
23%
61-75
6
35%
1
5%
76-90
Забито
13
20
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
5
38%
1
5%
31-45
1
8%
6
30%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
2
15%
10
50%
76-90
Пропущено
41
15
14 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
12%
5
33%
1-15
4
10%
2
13%
16-30
5
12%
1
7%
31-45
9
22%
0
0%
46-60
7
17%
5
33%
61-75
11
27%
2
13%
76-90
Забито
26
37
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 4
3
12%
2
5%
1-15
2
8%
3
8%
16-30
5
19%
6
16%
31-45
4
15%
9
24%
46-60
8
31%
3
8%
61-75
4
15%
14
38%
76-90
Пропущено
58
37
20 В 1-м тайме 15
38 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
7
12%
6
16%
1-15
4
7%
4
11%
16-30
9
16%
5
14%
31-45
11
19%
9
24%
46-60
10
17%
10
27%
61-75
17
29%
29%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1
Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2
Кёльн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Кёльн - Шальке 04 2:2
Бохум - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:1 Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|24
|18
|2
|4
|74 - 26
|56
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|23
|16
|1
|6
|63 - 36
|49
|3.
|Байер Л
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|63 - 39
|44
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|47 - 36
|40
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|39 - 26
|40
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|32 - 32
|37
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|49 - 28
|37
|8.
|Кёльн
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|36 - 38
|36
|9.
|Майнц
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|35 - 29
|34
|10.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|24
|8
|8
|8
|33 - 35
|32
|11.
|Бохум
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|25 - 33
|29
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|26 - 37
|28
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|32 - 48
|27
|14.
|Арминия
|Заявка
|24
|5
|10
|9
|22 - 32
|25
|15.
|Герта
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|25 - 54
|23
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|25 - 40
|22
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|28 - 45
|19
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|22 - 62
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|12
|10
|0
|2
|37 - 11
|30
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|39 - 18
|30
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|34 - 14
|27
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Кёльн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 15
|24
|8.
|Байер Л
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|33 - 19
|23
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|10.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 21
|18
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|13.
|Герта
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 23
|15
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|15.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 15
|14
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|17.
|Арминия
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|12 - 16
|13
|18.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|37 - 15
|26
|2.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 20
|21
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 18
|19
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 20
|14
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|9.
|Кёльн
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 23
|12
|10.
|Арминия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 14
|10
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 27
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 31
|8
|14.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|10 - 44
|1
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- — Лига Европы (Групповой этап)
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- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 1:1 Кёльн
Исход игры
Гройтер Фюрт
18.8% (24)
Ничья
26.6% (34)
Кёльн
54.7% (70)
Тотал 2.5
Больше
51.22% (63)
Меньше
48.78% (60)
Обе команды забьют
Да
75.61% (93)
Нет
24.39% (30)
Популярный счёт
1:2 Кёльн
32.8% (42)
1:1 Ничья
23.4% (30)
0:1 Кёльн
10.9% (14)
2:1 Гройтер Фюрт
9.4% (12)
1:0 Гройтер Фюрт
6.3% (8)
1:3 Кёльн
3.1% (4)
0:2 Кёльн
3.1% (4)
2:0 Гройтер Фюрт
2.3% (3)
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