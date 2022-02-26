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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Гройтер Фюрт
1:1
Конец матча

Стадион:
Кёльн
0'
22' Желтая карточка
Тильман Тимоти
29' Желтая карточка
Эзкан Салих
0:1
53' Гол
Кайнц Флориан
1:1
69' Гол
Гризбек Себастьян
71' Желтая карточка
Скири Эйе
89' Желтая карточка
Стеффен Баумгарт
90'+4

Ход матча

22'
Тильман Тимоти
 
29'
 
Эзкан Салих
53'
0:1
Кайнц Флориан
(Хектор Йонас)
57'
Нильсен Ховард
Тильман Тимоти
 
64'
 
Любичич Деян
Эзкан Салих
69'
Гризбек Себастьян
(Иттер Джанлука)
1:1
71'
 
Скири Эйе
75'
 
Шауб Луис
Кайнц Флориан
75'
 
Шиндлер Кингсли
Тилманн Ян
84'
 
Андерссон Себастьян
Модест Антони
84'
 
Дуда Ондрей
Ут Марк
86'
Пюлюлю Афимико
Левелинг Джейми
 
89'
 
Стеффен Баумгарт

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 11
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 128
Гройтер Фюрт 18.8% (24)
X 26.6% (34)
Кёльн 54.7% (70)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
26
Линде
Андреас
18
Майерхёфер
Марко
22
Гризбек
Себастьян
24
Виргевер
Ник
27
Иттер
Джанлука
33
Зегуйн
Пауль
13
Кристиансен
Макс
21
Тильман
Тимоти
28
Дуджак
Джереми
40
Левелинг
Джейми
10
Хргота
Бранимир
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
6
Эзкан
Салих
29
Тилманн
Ян
13
Ут
Марк
11
Кайнц
Флориан
27
Модест
Антони
Гройтер Фюрт
4-3-1-2
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Кёльн

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

Б
3:1
Б2
0:4
Б2
4:0
Б2
1:1
Б2
0:0
ТМС
1:0
Б2
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 8 (5) 0.33
Левелинг Джейми 4 0.17
Нильсен Ховард 2 0.08
Дуджак Джереми 2 0.08
Иттен Седрик 2 0.08
Тильман Тимоти 1 0.04
Гризбек Себастьян 1 0.04
Майерхёфер Марко 1 0.04
Зегуйн Пауль 0 0
Иттер Джанлука 0 0
Абиама Диксон 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 15 0.63
Кайнц Флориан 3 0.13
Ут Марк 3 0.13
Скири Эйе 3 0.13
Андерссон Себастьян 2 0.08
Дуда Ондрей 2 0.08
Эзкан Салих 2 0.08
Лемперте Тим 2 0.08
Шауб Луис 1 0.04
Тилманн Ян 1 0.04
Хюберс Тимо 1 0.04
Любичич Деян 1 0.04
Хектор Йонас 0 0
Шмиц Бенно 0 0
Шиндлер Кингсли 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 9 0
Гризбек Себастьян 4 0
Кристиансен Макс 4 0
Бауэр Максимилиан 4 0
Левелинг Джейми 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Виллемс Джетро 2 0
Хргота Бранимир 2 0
Иттер Джанлука 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Абиама Диксон 2 0
Стефан Леитл 1 0
Виргевер Ник 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Тильман Тимоти 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 4 0
Кцихос Рафаэль 4 0
Хюберс Тимо 4 0
Тилманн Ян 4 0
Кайнц Флориан 2 1
Стеффен Баумгарт 3 0
Андерссон Себастьян 3 0
Шмиц Бенно 3 0
Эзкан Салих 3 0
Любичич Деян 3 0
Модест Антони 2 0
Ут Марк 2 0
Хектор Йонас 2 0
Скири Эйе 2 0
Мере Хорхе 2 0
Килиан Лука 2 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Хорн Яннес 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
17
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
5
38%
2
12%
61-75
2
15%
4
24%
76-90

Пропущено

17
22
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
12%
1
5%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
24%
4
18%
31-45
2
12%
9
41%
46-60
3
18%
5
23%
61-75
6
35%
1
5%
76-90

Забито

13
20
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
5
38%
1
5%
31-45
1
8%
6
30%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
2
15%
10
50%
76-90

Пропущено

41
15
14 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
12%
5
33%
1-15
4
10%
2
13%
16-30
5
12%
1
7%
31-45
9
22%
0
0%
46-60
7
17%
5
33%
61-75
11
27%
2
13%
76-90

Забито

26
37
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 4
3
12%
2
5%
1-15
2
8%
3
8%
16-30
5
19%
6
16%
31-45
4
15%
9
24%
46-60
8
31%
3
8%
61-75
4
15%
14
38%
76-90

Пропущено

58
37
20 В 1-м тайме 15
38 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
7
12%
6
16%
1-15
4
7%
4
11%
16-30
9
16%
5
14%
31-45
11
19%
9
24%
46-60
10
17%
10
27%
61-75
17
29%
29%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1
Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2
Кёльн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Кёльн - Шальке 04 2:2
Бохум - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:1 Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 24 18 2 4 74 - 26 56
2. Боруссия Д Заявка 23 16 1 6 63 - 36 49
3. Байер Л Заявка 24 13 5 6 63 - 39 44
4. Хоффенхайм Заявка 24 12 4 8 47 - 36 40
5. Фрайбург Заявка 24 11 7 6 39 - 26 40
6. Унион Берлин Заявка 24 10 7 7 32 - 32 37
7. РБ Лейпциг Заявка 23 11 4 8 49 - 28 37
8. Кёльн Заявка 24 9 9 6 36 - 38 36
9. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
10. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 24 8 8 8 33 - 35 32
11. Бохум Заявка 23 8 5 10 25 - 33 29
12. Вольфсбург Заявка 24 8 4 12 26 - 37 28
13. Боруссия М Заявка 24 7 6 11 32 - 48 27
14. Арминия Заявка 24 5 10 9 22 - 32 25
15. Герта Заявка 24 6 5 13 25 - 54 23
16. Аугсбург Заявка 23 5 7 11 25 - 40 22
17. Штуттгарт Заявка 24 4 7 13 28 - 45 19
18. Гройтер Фюрт Заявка 24 3 5 16 22 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 12 10 0 2 37 - 11 30
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
6. Унион Берлин Заявка 12 7 3 2 17 - 13 24
7. Кёльн Заявка 12 7 3 2 20 - 15 24
8. Байер Л Заявка 12 7 2 3 33 - 19 23
9. Фрайбург Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
10. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
11. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 21 - 21 18
12. Аугсбург Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
13. Герта Заявка 12 4 3 5 16 - 23 15
14. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 17 14
15. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 12 3 5 4 14 - 15 14
16. Гройтер Фюрт Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
17. Арминия Заявка 12 2 7 3 12 - 16 13
18. Штуттгарт Заявка 12 3 3 6 19 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 12 8 2 2 37 - 15 26
2. Байер Л Заявка 12 6 3 3 30 - 20 21
3. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 24 - 18 19
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
5. Фрайбург Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
6. Хоффенхайм Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 20 14
8. Унион Берлин Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
9. Кёльн Заявка 12 2 6 4 16 - 23 12
10. Арминия Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
11. РБ Лейпциг Заявка 11 2 4 5 15 - 14 10
12. Боруссия М Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
13. Герта Заявка 12 2 2 8 9 - 31 8
14. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
15. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
16. Штуттгарт Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 12 0 1 11 10 - 44 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 128
Гройтер Фюрт 18.8% (24)
X 26.6% (34)
Кёльн 54.7% (70)
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Где смотреть матч Гройтер Фюрт 1:1 Кёльн онлайн


Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 1:1 Кёльн

Исход игры
Гройтер Фюрт
18.8% (24)
Ничья
26.6% (34)
Кёльн
54.7% (70)
Тотал 2.5
Больше
51.22% (63)
Меньше
48.78% (60)
Обе команды забьют
Да
75.61% (93)
Нет
24.39% (30)
Популярный счёт
1:2 Кёльн
32.8% (42)
1:1 Ничья
23.4% (30)
0:1 Кёльн
10.9% (14)
2:1 Гройтер Фюрт
9.4% (12)
1:0 Гройтер Фюрт
6.3% (8)
1:3 Кёльн
3.1% (4)
0:2 Кёльн
3.1% (4)
2:0 Гройтер Фюрт
2.3% (3)
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