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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Унион Берлин
1:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Майнц
0'
1:0
7' Гол
Харагути Генки
13'

Ход матча

7'
Харагути Генки
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 124
Унион Берлин 46.8% (58)
X 38.7% (48)
Майнц 14.5% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Майнц
2.80
3.70
3.00
Все Коэффициенты
1
Луте
Андреас
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
28
Триммель
Кристофер
8
Хедира
Рани
23
Гисельман
Нико
24
Харагути
Генки
21
Прёмель
Гриша
27
Бекер
Шеральдо
9
Фогльзаммер
Андреас
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
30
Видмер
Сильван
6
Стах
Антон
31
Кор
Доминик
3
Аарон
Мартин
29
Буркардт
Джонатан
7
Ли
Чхэ-Сон
II
9
Онисиво
Карим
Унион Берлин
3-3-2-2
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Унион Берлин
Майнц

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
1:2
Б
1:0
Б
4:0
Б
1:1
Б
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 9 0.38
Крузе Макс 5 (3) 0.21
Прёмель Гриша 4 0.17
Гисельман Нико 3 0.13
Фогльзаммер Андреас 2 0.08
Рюэрсон Юлиан 2 0.08
Харагути Генки 1 0.04
Бехренс Кевин 1 0.04
Бекер Шеральдо 1 0.04
Баумгартль Тимо 1 0.04
Триммель Кристофер 1 0.04
Ощипка Бастиан 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 7 0.29
Ли Чхэ-Сон II 4 0.17
Онисиво Карим 3 0.13
Хак Александер 3 0.13
Ингвартсен Маркус 3 0.13
Видмер Сильван 2 0.08
Бутьюс Жан-Поль 2 0.08
Ньякат Мусса 2 (1) 0.08
Стах Антон 1 0.04
Аарон Мартин 1 0.04
Штёгер Кевин 1 0.04
Салаи Адам 1 0.04
Бель Штефан 1 0.04
Сен-Жюст Джеремая 1 0.04
Лукоки Андерсон 1 0.04
Кор Доминик 0 0
Баррейро Леандро 0 0
Небель Пауль 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Марвин 4 1
Кнохе Робин 5 0
Хедира Рани 5 0
Прёмель Гриша 4 0
Бекер Шеральдо 3 0
Еккель Пауль 3 0
Триммель Кристофер 2 0
Луте Андреас 2 0
Гисельман Нико 2 0
Баумгартль Тимо 2 0
Харагути Генки 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Крузе Макс 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Мёхвальд Кевин 1 0
Шефер Андраш 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 5 1
Бель Штефан 6 0
Хак Александер 4 1
Свенссон Бо 4 0
Аарон Мартин 4 0
Стах Антон 4 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Ли Чхэ-Сон II 3 0
Небель Пауль 3 0
Штёгер Кевин 2 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Салаи Адам 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Тауэр Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
11
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
3
20%
0
0%
1-15
4
27%
3
27%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
2
13%
3
27%
76-90

Пропущено

11
18
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
3
27%
2
11%
1-15
3
27%
3
17%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
2
18%
1
6%
76-90

Забито

16
23
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
2
13%
6
26%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
4
25%
3
13%
46-60
3
19%
1
4%
61-75
2
13%
7
30%
76-90

Пропущено

18
8
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
2
25%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
5
28%
1
13%
76-90

Забито

31
34
16 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
5
16%
6
18%
1-15
6
19%
6
18%
16-30
5
16%
5
15%
31-45
6
19%
4
12%
46-60
5
16%
3
9%
61-75
4
13%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

29
26
17 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
6
21%
2
8%
1-15
7
24%
3
12%
16-30
4
14%
4
15%
31-45
3
10%
7
27%
46-60
2
7%
8
31%
61-75
7
24%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арминия - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0
Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3
Майнц
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1
Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 23 18 1 4 74 - 26 55
2. Боруссия Д Заявка 23 16 1 6 63 - 36 49
3. Байер Л 0:0 Заявка 24 12 6 6 60 - 39 42
4. Хоффенхайм Заявка 24 12 4 8 47 - 36 40
5. Фрайбург 1:0 Заявка 24 11 7 6 37 - 26 40
6. Унион Берлин 1:0 Заявка 24 10 7 7 30 - 31 37
7. РБ Лейпциг Заявка 23 11 4 8 49 - 28 37
8. Кёльн 0:0 Заявка 24 9 9 6 35 - 37 36
9. Майнц 0:1 Заявка 24 10 4 10 34 - 27 34
10. Айнтрахт Фр Заявка 23 8 7 8 33 - 35 31
11. Вольфсбург 1:0 Заявка 24 9 3 12 25 - 35 30
12. Бохум Заявка 23 8 5 10 25 - 33 29
13. Боруссия М 0:1 Заявка 24 7 5 12 30 - 47 26
14. Арминия 0:0 Заявка 24 5 11 8 22 - 29 26
15. Герта 0:1 Заявка 24 6 5 13 25 - 52 23
16. Аугсбург Заявка 23 5 7 11 25 - 40 22
17. Штуттгарт Заявка 24 4 7 13 28 - 45 19
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 24 3 5 16 21 - 61 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 10 0 2 37 - 11 30
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
4. Майнц 0:1 Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
6. Унион Берлин 1:0 Заявка 12 7 3 2 15 - 12 24
7. Кёльн 0:0 Заявка 12 7 3 2 20 - 15 24
8. Фрайбург 1:0 Заявка 12 6 4 2 19 - 12 22
9. Байер Л 0:0 Заявка 12 6 3 3 30 - 19 21
10. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
11. Боруссия М 0:1 Заявка 12 5 2 5 19 - 20 17
12. Аугсбург Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
13. Герта 0:1 Заявка 12 4 3 5 16 - 23 15
14. Вольфсбург 1:0 Заявка 12 4 2 6 13 - 17 14
15. Арминия 0:0 Заявка 12 2 7 3 12 - 16 13
16. Айнтрахт Фр Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
17. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 12 3 4 5 11 - 17 13
18. Штуттгарт Заявка 12 3 3 6 19 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 37 - 15 25
2. Байер Л 0:0 Заявка 12 6 3 3 30 - 20 21
3. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 24 - 18 19
4. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
5. Фрайбург 1:0 Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
6. Вольфсбург 1:0 Заявка 12 5 1 6 12 - 18 16
7. Хоффенхайм Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
8. Арминия 0:0 Заявка 12 3 4 5 10 - 13 13
9. Унион Берлин 1:0 Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
10. Кёльн 0:0 Заявка 12 2 6 4 15 - 22 12
11. РБ Лейпциг Заявка 11 2 4 5 15 - 14 10
12. Боруссия М 0:1 Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
13. Герта 0:1 Заявка 12 2 2 8 9 - 29 8
14. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
15. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
16. Штуттгарт Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
17. Майнц 0:1 Заявка 12 2 1 9 10 - 20 7
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 12 0 1 11 10 - 44 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 124
Унион Берлин 46.8% (58)
X 38.7% (48)
Майнц 14.5% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Майнц
2.80
3.70
3.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Унион Берлин 1:0 Майнц онлайн


Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Майнц

Исход игры
Унион Берлин
46.3% (56)
Ничья
38.8% (47)
Майнц
14.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
43.33% (52)
Меньше
56.67% (68)
Обе команды забьют
Да
81.67% (98)
Нет
18.33% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (46)
2:1 Унион Берлин
28.1% (34)
1:0 Унион Берлин
13.2% (16)
1:2 Майнц
10.7% (13)
2:0 Унион Берлин
2.5% (3)
0:1 Майнц
1.7% (2)
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