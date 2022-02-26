Германия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
1:0
7' ГолХарагути Генки
Ход матча
7'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
31
Кнохе
Робин
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
31
Кор
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Михель СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Рисс ЛассеВратарь
-
34 Немет ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тауэр НикласПолузащитник
- Нападающий
-
22 Штёгер КевинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Унион Берлин
Майнц
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|9
|0.38
|Крузе Макс
|5 (3)
|0.21
|Прёмель Гриша
|4
|0.17
|Гисельман Нико
|3
|0.13
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.08
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.08
|Харагути Генки
|1
|0.04
|Бехренс Кевин
|1
|0.04
|Бекер Шеральдо
|1
|0.04
|Баумгартль Тимо
|1
|0.04
|Триммель Кристофер
|1
|0.04
|Ощипка Бастиан
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|7
|0.29
|Ли Чхэ-Сон II
|4
|0.17
|Онисиво Карим
|3
|0.13
|Хак Александер
|3
|0.13
|Ингвартсен Маркус
|3
|0.13
|Видмер Сильван
|2
|0.08
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0.08
|Ньякат Мусса
|2 (1)
|0.08
|Стах Антон
|1
|0.04
|Аарон Мартин
|1
|0.04
|Штёгер Кевин
|1
|0.04
|Салаи Адам
|1
|0.04
|Бель Штефан
|1
|0.04
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.04
|Лукоки Андерсон
|1
|0.04
|Кор Доминик
|0
|0
|Баррейро Леандро
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Марвин
|4
|1
|Кнохе Робин
|5
|0
|Хедира Рани
|5
|0
|Прёмель Гриша
|4
|0
|Бекер Шеральдо
|3
|0
|Еккель Пауль
|3
|0
|Триммель Кристофер
|2
|0
|Луте Андреас
|2
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Баумгартль Тимо
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Крузе Макс
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Мёхвальд Кевин
|1
|0
|Шефер Андраш
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|5
|1
|Бель Штефан
|6
|0
|Хак Александер
|4
|1
|Свенссон Бо
|4
|0
|Аарон Мартин
|4
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|3
|0
|Небель Пауль
|3
|0
|Штёгер Кевин
|2
|0
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Баррейро Леандро
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ньякат Мусса
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Тауэр Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
11
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
3
20%
0
0%
1-15
4
27%
3
27%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
2
13%
3
27%
76-90
Пропущено
11
18
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
3
27%
2
11%
1-15
3
27%
3
17%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
2
18%
1
6%
76-90
Забито
16
23
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
2
13%
6
26%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
4
25%
3
13%
46-60
3
19%
1
4%
61-75
2
13%
7
30%
76-90
Пропущено
18
8
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
2
25%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
5
28%
1
13%
76-90
Забито
31
34
16 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
5
16%
6
18%
1-15
6
19%
6
18%
16-30
5
16%
5
15%
31-45
6
19%
4
12%
46-60
5
16%
3
9%
61-75
4
13%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
29
26
17 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
6
21%
2
8%
1-15
7
24%
3
12%
16-30
4
14%
4
15%
31-45
3
10%
7
27%
46-60
2
7%
8
31%
61-75
7
24%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арминия - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0
Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3
Майнц
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1
Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|23
|18
|1
|4
|74 - 26
|55
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|23
|16
|1
|6
|63 - 36
|49
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|24
|12
|6
|6
|60 - 39
|42
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|47 - 36
|40
|5.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|24
|11
|7
|6
|37 - 26
|40
|6.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|24
|10
|7
|7
|30 - 31
|37
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|49 - 28
|37
|8.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|24
|9
|9
|6
|35 - 37
|36
|9.
|Майнц
|0:1 Заявка
|24
|10
|4
|10
|34 - 27
|34
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|33 - 35
|31
|11.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|24
|9
|3
|12
|25 - 35
|30
|12.
|Бохум
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|25 - 33
|29
|13.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|24
|7
|5
|12
|30 - 47
|26
|14.
|Арминия
|0:0 Заявка
|24
|5
|11
|8
|22 - 29
|26
|15.
|Герта
|0:1 Заявка
|24
|6
|5
|13
|25 - 52
|23
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|25 - 40
|22
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|28 - 45
|19
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|24
|3
|5
|16
|21 - 61
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|37 - 11
|30
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|39 - 18
|30
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|34 - 14
|27
|4.
|Майнц
|0:1 Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|6.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 12
|24
|7.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 15
|24
|8.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 12
|22
|9.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 19
|21
|10.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|11.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 20
|17
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|13.
|Герта
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 23
|15
|14.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|15.
|Арминия
|0:0 Заявка
|12
|2
|7
|3
|12 - 16
|13
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|17.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|18.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|37 - 15
|25
|2.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 20
|21
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 18
|19
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|5.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 18
|16
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|8.
|Арминия
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|9.
|Унион Берлин
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|10.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 22
|12
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 14
|10
|12.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 27
|9
|13.
|Герта
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 29
|8
|14.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|17.
|Майнц
|0:1 Заявка
|12
|2
|1
|9
|10 - 20
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|12
|0
|1
|11
|10 - 44
|1
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Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Майнц
Исход игры
Унион Берлин
46.3% (56)
Ничья
38.8% (47)
Майнц
14.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
43.33% (52)
Меньше
56.67% (68)
Обе команды забьют
Да
81.67% (98)
Нет
18.33% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (46)
2:1 Унион Берлин
28.1% (34)
1:0 Унион Берлин
13.2% (16)
1:2 Майнц
10.7% (13)
2:0 Унион Берлин
2.5% (3)
0:1 Майнц
1.7% (2)
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