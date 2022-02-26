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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Унион Берлин
3:1
Конец матча

Стадион:
Майнц
0'
1:0
7' Гол
Харагути Генки
12' Желтая карточка
Свенссон Бо
18' Желтая карточка
Хак Александер
42' Желтая карточка
Триммель Кристофер
2:0
56' Гол
Бекер Шеральдо
58' Желтая карточка
Кор Доминик
60' Вторая желтая карточка
Кор Доминик
67' Желтая карточка
Еккель Пауль
3:0
75' Гол
Авонийи Тайво
3:1
90' Гол
Бюргзорг Делано
90' Желтая карточка
Баумгартль Тимо
90' Желтая карточка
Хедира Рани
90' Желтая карточка
Штёгер Кевин
90'+4

Ход матча

7'
Харагути Генки
1:0
12'
 
Свенссон Бо
18'
 
Хак Александер
42'
Триммель Кристофер
 
56'
Бекер Шеральдо
(Гисельман Нико)
2:0
58'
 
Кор Доминик
60'
 
Кор Доминик
62'
 
Ингвартсен Маркус
Онисиво Карим
62'
 
Штёгер Кевин
Хак Александер
67'
Еккель Пауль
 
67'
Авонийи Тайво
Фогльзаммер Андреас
 
70'
 
Тауэр Никлас
Бель Штефан
70'
 
Бутьюс Жан-Поль
Jae-Sung Lee
75'
Авонийи Тайво
(Бекер Шеральдо)
3:0
76'
Мёхвальд Кевин
Харагути Генки
 
76'
Михель Свен
Бекер Шеральдо
 
77'
 
Бюргзорг Делано
Буркардт Джонатан
86'
Ощипка Бастиан
Гисельман Нико
 
86'
Озтунали Левин
Прёмель Гриша
 
90'
3:1
Бюргзорг Делано
(Стах Антон)
90'
Баумгартль Тимо
 
90'
Хедира Рани
 
90'
 
Штёгер Кевин

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 124
Унион Берлин 46.8% (58)
X 38.7% (48)
Майнц 14.5% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Луте
Андреас
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
28
Триммель
Кристофер
8
Хедира
Рани
23
Гисельман
Нико
24
Харагути
Генки
21
Прёмель
Гриша
27
Бекер
Шеральдо
9
Фогльзаммер
Андреас
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
30
Видмер
Сильван
6
Стах
Антон
31
Кор
Доминик
3
Аарон
Мартин
29
Буркардт
Джонатан
7
Ли
Чхэ-Сон
II
9
Онисиво
Карим
Унион Берлин
3-3-2-2
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Унион Берлин
Майнц

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
1:2
Б
1:0
Б
4:0
Б
1:1
Б
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 10 0.42
Крузе Макс 5 (3) 0.21
Прёмель Гриша 4 0.17
Гисельман Нико 3 0.13
Бекер Шеральдо 2 0.08
Фогльзаммер Андреас 2 0.08
Рюэрсон Юлиан 2 0.08
Харагути Генки 1 0.04
Бехренс Кевин 1 0.04
Баумгартль Тимо 1 0.04
Триммель Кристофер 1 0.04
Ощипка Бастиан 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 7 0.29
Ли Чхэ-Сон II 4 0.17
Онисиво Карим 3 0.13
Хак Александер 3 0.13
Ингвартсен Маркус 3 0.13
Видмер Сильван 2 0.08
Бутьюс Жан-Поль 2 0.08
Ньякат Мусса 2 (1) 0.08
Стах Антон 1 0.04
Аарон Мартин 1 0.04
Штёгер Кевин 1 0.04
Салаи Адам 1 0.04
Бель Штефан 1 0.04
Сен-Жюст Джеремая 1 0.04
Лукоки Андерсон 1 0.04
Бюргзорг Делано 1 0.04
Кор Доминик 0 0
Баррейро Леандро 0 0
Небель Пауль 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 6 0
Фридрих Марвин 4 1
Кнохе Робин 5 0
Прёмель Гриша 4 0
Еккель Пауль 4 0
Триммель Кристофер 3 0
Бекер Шеральдо 3 0
Баумгартль Тимо 3 0
Луте Андреас 2 0
Гисельман Нико 2 0
Харагути Генки 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Крузе Макс 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Мёхвальд Кевин 1 0
Шефер Андраш 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 6 2
Хак Александер 5 1
Бель Штефан 6 0
Свенссон Бо 5 0
Аарон Мартин 4 0
Стах Антон 4 0
Штёгер Кевин 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Ли Чхэ-Сон II 3 0
Небель Пауль 3 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Салаи Адам 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Тауэр Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
12
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
4
22%
0
0%
1-15
4
22%
3
25%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
3
17%
2
17%
61-75
2
11%
4
33%
76-90

Пропущено

12
21
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
3
25%
3
14%
1-15
3
25%
3
14%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
0
0%
7
33%
46-60
2
17%
5
24%
61-75
3
25%
1
5%
76-90

Забито

16
23
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
2
13%
6
26%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
4
25%
3
13%
46-60
3
19%
1
4%
61-75
2
13%
7
30%
76-90

Пропущено

18
8
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
2
25%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
5
28%
1
13%
76-90

Забито

34
35
17 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
6
18%
6
17%
1-15
6
18%
6
17%
16-30
5
15%
5
14%
31-45
7
21%
4
11%
46-60
6
18%
3
9%
61-75
4
12%
11
31%
76-90

Пропущено

30
29
17 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
6
20%
3
10%
1-15
7
23%
3
10%
16-30
4
13%
4
14%
31-45
3
10%
8
28%
46-60
2
7%
9
31%
61-75
8
27%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арминия - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0
Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3
Майнц
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1
Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 24 18 2 4 74 - 26 56
2. Боруссия Д Заявка 23 16 1 6 63 - 36 49
3. Байер Л Заявка 24 13 5 6 63 - 39 44
4. Хоффенхайм Заявка 24 12 4 8 47 - 36 40
5. Фрайбург Заявка 24 11 7 6 39 - 26 40
6. Унион Берлин Заявка 24 10 7 7 32 - 32 37
7. РБ Лейпциг Заявка 23 11 4 8 49 - 28 37
8. Кёльн Заявка 24 9 9 6 36 - 38 36
9. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
10. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 24 8 8 8 33 - 35 32
11. Бохум Заявка 23 8 5 10 25 - 33 29
12. Вольфсбург Заявка 24 8 4 12 26 - 37 28
13. Боруссия М Заявка 24 7 6 11 32 - 48 27
14. Арминия Заявка 24 5 10 9 22 - 32 25
15. Герта Заявка 24 6 5 13 25 - 54 23
16. Аугсбург Заявка 23 5 7 11 25 - 40 22
17. Штуттгарт Заявка 24 4 7 13 28 - 45 19
18. Гройтер Фюрт Заявка 24 3 5 16 22 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 12 10 0 2 37 - 11 30
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
6. Унион Берлин Заявка 12 7 3 2 17 - 13 24
7. Кёльн Заявка 12 7 3 2 20 - 15 24
8. Байер Л Заявка 12 7 2 3 33 - 19 23
9. Фрайбург Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
10. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
11. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 21 - 21 18
12. Аугсбург Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
13. Герта Заявка 12 4 3 5 16 - 23 15
14. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 17 14
15. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 12 3 5 4 14 - 15 14
16. Гройтер Фюрт Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
17. Арминия Заявка 12 2 7 3 12 - 16 13
18. Штуттгарт Заявка 12 3 3 6 19 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 12 8 2 2 37 - 15 26
2. Байер Л Заявка 12 6 3 3 30 - 20 21
3. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 24 - 18 19
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
5. Фрайбург Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
6. Хоффенхайм Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 20 14
8. Унион Берлин Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
9. Кёльн Заявка 12 2 6 4 16 - 23 12
10. Арминия Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
11. РБ Лейпциг Заявка 11 2 4 5 15 - 14 10
12. Боруссия М Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
13. Герта Заявка 12 2 2 8 9 - 31 8
14. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
15. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
16. Штуттгарт Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 12 0 1 11 10 - 44 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 124
Унион Берлин 46.8% (58)
X 38.7% (48)
Майнц 14.5% (18)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Унион Берлин 3:1 Майнц онлайн


Прогнозы на матч Унион Берлин 3:1 Майнц

Исход игры
Унион Берлин
46.8% (58)
Ничья
38.7% (48)
Майнц
14.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
43.9% (54)
Меньше
56.1% (69)
Обе команды забьют
Да
81.3% (100)
Нет
18.7% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (46)
2:1 Унион Берлин
28.2% (35)
1:0 Унион Берлин
13.7% (17)
1:2 Майнц
10.5% (13)
2:0 Унион Берлин
2.4% (3)
0:1 Майнц
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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