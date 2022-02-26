Этот гол претендует на звание "Гола года"!

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Аарон Мартин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

47' Игрок из команды Унион Берлин совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

47' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

47' Триммель Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Стах Антон из команды Майнц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Бель Штефан из команды Майнц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

43' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Аарон Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Триммель Кристофер тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

41' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Гисельман Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Плохо сыграл Кнохе Робин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

40' Стах Антон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

39' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Харагути Генки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Аарон Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Плохо сыграл Кнохе Робин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

35' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

32' Стах Антон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Кор Доминик из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

29' Стах Антон не смог попасть в створ ударом издали

29' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Стах Антон из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

28' Игрок Буркардт Джонатан из команды Майнц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

27' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Бель Штефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Кнохе Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Ньякат Мусса из команды Майнц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

24' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Майнц

21' Отличные скиллы показывает Бекер Шеральдо , обводя своих соперников

21' ШАНС! Бекер Шеральдо вышел один на один с голкипером...

20' Игра в одни ворота сейчас. Майнц доминирует и владеет мячом

19' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Хак Александер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

18' Отличные скиллы показывает Буркардт Джонатан , обводя своих соперников

16' Удар от ворот произведет Майнц

16' Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Онисиво Карим из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

13' Буркардт Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Рефери не любит споров - именно за это Бо Свенссон сейчас получил желтую

11' Команда Унион Берлин забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Унион Берлин будет все-таки засчитан.

8' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

7' Г О О О О Л - Харагути Генки забивает ударом с правой ноги!

7' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Майнц

5' Хак Александер из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

4' Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Еккель Пауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Майнц начинает с центра поля