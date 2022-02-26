Германия: Бундеслига 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
1:0
7' ГолХарагути Генки
12' Желтая карточкаСвенссон Бо
18' Желтая карточкаХак Александер
42' Желтая карточкаТриммель Кристофер
2:0
56' ГолБекер Шеральдо
58' Желтая карточкаКор Доминик
60' Вторая желтая карточкаКор Доминик
67' Желтая карточкаЕккель Пауль
3:0
75' ГолАвонийи Тайво
3:1
90' ГолБюргзорг Делано
90' Желтая карточкаБаумгартль Тимо
90' Желтая карточкаХедира Рани
90' Желтая карточкаШтёгер Кевин
Ход матча
7'
1:0
12'
18'
56'
2:0
58'
60'
67'
75'
3:0
90'
3:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
0 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
31
Кнохе
Робин
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
31
Кор
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Михель СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Рисс ЛассеВратарь
-
34 Немет ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тауэр НикласПолузащитник
- Нападающий
-
22 Штёгер КевинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Унион Берлин
Майнц
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|10
|0.42
|Крузе Макс
|5 (3)
|0.21
|Прёмель Гриша
|4
|0.17
|Гисельман Нико
|3
|0.13
|Бекер Шеральдо
|2
|0.08
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.08
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.08
|Харагути Генки
|1
|0.04
|Бехренс Кевин
|1
|0.04
|Баумгартль Тимо
|1
|0.04
|Триммель Кристофер
|1
|0.04
|Ощипка Бастиан
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|7
|0.29
|Ли Чхэ-Сон II
|4
|0.17
|Онисиво Карим
|3
|0.13
|Хак Александер
|3
|0.13
|Ингвартсен Маркус
|3
|0.13
|Видмер Сильван
|2
|0.08
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0.08
|Ньякат Мусса
|2 (1)
|0.08
|Стах Антон
|1
|0.04
|Аарон Мартин
|1
|0.04
|Штёгер Кевин
|1
|0.04
|Салаи Адам
|1
|0.04
|Бель Штефан
|1
|0.04
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.04
|Лукоки Андерсон
|1
|0.04
|Бюргзорг Делано
|1
|0.04
|Кор Доминик
|0
|0
|Баррейро Леандро
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|6
|0
|Фридрих Марвин
|4
|1
|Кнохе Робин
|5
|0
|Прёмель Гриша
|4
|0
|Еккель Пауль
|4
|0
|Триммель Кристофер
|3
|0
|Бекер Шеральдо
|3
|0
|Баумгартль Тимо
|3
|0
|Луте Андреас
|2
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Крузе Макс
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Мёхвальд Кевин
|1
|0
|Шефер Андраш
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|6
|2
|Хак Александер
|5
|1
|Бель Штефан
|6
|0
|Свенссон Бо
|5
|0
|Аарон Мартин
|4
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Штёгер Кевин
|3
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|3
|0
|Небель Пауль
|3
|0
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Баррейро Леандро
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ньякат Мусса
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Тауэр Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
12
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
4
22%
0
0%
1-15
4
22%
3
25%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
3
17%
2
17%
61-75
2
11%
4
33%
76-90
Пропущено
12
21
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
3
25%
3
14%
1-15
3
25%
3
14%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
0
0%
7
33%
46-60
2
17%
5
24%
61-75
3
25%
1
5%
76-90
Забито
16
23
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
2
13%
6
26%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
4
25%
3
13%
46-60
3
19%
1
4%
61-75
2
13%
7
30%
76-90
Пропущено
18
8
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
2
25%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
5
28%
1
13%
76-90
Забито
34
35
17 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
6
18%
6
17%
1-15
6
18%
6
17%
16-30
5
15%
5
14%
31-45
7
21%
4
11%
46-60
6
18%
3
9%
61-75
4
12%
11
31%
76-90
Пропущено
30
29
17 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
6
20%
3
10%
1-15
7
23%
3
10%
16-30
4
13%
4
14%
31-45
3
10%
8
28%
46-60
2
7%
9
31%
61-75
8
27%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арминия - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0
Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3
Майнц
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1
Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|24
|18
|2
|4
|74 - 26
|56
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|23
|16
|1
|6
|63 - 36
|49
|3.
|Байер Л
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|63 - 39
|44
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|47 - 36
|40
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|39 - 26
|40
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|32 - 32
|37
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|49 - 28
|37
|8.
|Кёльн
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|36 - 38
|36
|9.
|Майнц
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|35 - 29
|34
|10.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|24
|8
|8
|8
|33 - 35
|32
|11.
|Бохум
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|25 - 33
|29
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|26 - 37
|28
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|32 - 48
|27
|14.
|Арминия
|Заявка
|24
|5
|10
|9
|22 - 32
|25
|15.
|Герта
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|25 - 54
|23
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|25 - 40
|22
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|28 - 45
|19
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|22 - 62
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|12
|10
|0
|2
|37 - 11
|30
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|39 - 18
|30
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|34 - 14
|27
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Кёльн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 15
|24
|8.
|Байер Л
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|33 - 19
|23
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|10.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 21
|18
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|13.
|Герта
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 23
|15
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|15.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 15
|14
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|17.
|Арминия
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|12 - 16
|13
|18.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|37 - 15
|26
|2.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 20
|21
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 18
|19
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 20
|14
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|9.
|Кёльн
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 23
|12
|10.
|Арминия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 14
|10
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 27
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 31
|8
|14.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|10 - 44
|1
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Прогнозы на матч Унион Берлин 3:1 Майнц
Исход игры
Унион Берлин
46.8% (58)
Ничья
38.7% (48)
Майнц
14.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
43.9% (54)
Меньше
56.1% (69)
Обе команды забьют
Да
81.3% (100)
Нет
18.7% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (46)
2:1 Унион Берлин
28.2% (35)
1:0 Унион Берлин
13.7% (17)
1:2 Майнц
10.5% (13)
2:0 Унион Берлин
2.4% (3)
0:1 Майнц
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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