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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Бавария
0' 22'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 130
Айнтрахт Фр 2.3% (3)
X 3.8% (5)
Бавария 93.8% (122)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Бавария
8.00
5.70
1.54
Все Коэффициенты
Новости
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
24
Да
Коста
Данни
7
Хрустиц
Айдин
8
Соу
Джибриль
25
Ленц
Кристофер
36
Кнауфф
Ансгар
10
Костич
Филип
29
Линнстрем
Йеспер
26
Ульрайх
Свен
5
Павар
Бенжамен
2
Юпамекано
Део
4
Зюле
Никлас
21
Эрнандес
Люка
6
Киммих
Йозуа
18
Забитцер
Марсель
7
Гнабри
Серж
42
Мусиала
Джамал
11
Коман
Кингсли
9
Левандовски
Роберт
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Бавария

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

23 матча

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы

Первый тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Второй тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 19 побед

31 матч

16.1%
12.9%
71%
5 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

12.9%
29%
58.1%
4 победы 9 ничьих 18 побед

Второй тайм

12.9%
25.8%
61.3%
4 победы 8 ничьих 19 побед

История матчей

Б
1:2
Б
2:1
Б
5:0
К
2:1
Б
5:2
Б
5:1
Б
5:1
Б
0:3
С
0:5
К
1:3
Б
4:1
Б
0:1
Б
3:0
Б
2:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
0:4
Б
5:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
4:1
Б
2:1
К
0:4
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:2
Б
1:3
Б
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 6 0.25
Линнстрем Йеспер 4 0.17
Костич Филип 3 0.13
Н'Дика Эван 3 0.13
Соу Джибриль 2 0.08
Камада Даити 2 0.08
Хёуге Йенс 2 0.08
Тута 2 0.08
Хрустиц Айдин 2 0.08
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.08
Роде Себастьян 1 0.04
Хинтереггер Мартин 1 0.04
Ламмерс Сэм 1 0.04
Якич Кристиян 1 0.04
Дурм Эрик 0 0
Ленц Кристофер 0 0
Ахе Рагнар 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 28 (3) 1.17
Гнабри Серж 10 0.42
Мюллер Томас 7 0.29
Сане Лерой 6 0.25
Коман Кингсли 4 0.17
Чупо-Мотинг Эрик 4 0.17
Киммих Йозуа 3 0.13
Мусиала Джамал 3 0.13
Горецка Леон 2 0.08
Толиссо Корентен 2 0.08
Юпамекано Део 1 0.04
Альфонсо Дэвис 0 0
Зюле Никлас 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Ньянзу Танги 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якич Кристиян 5 0
Тута 3 1
Хинтереггер Мартин 4 0
Чендлер Тимоти 4 0
Ленц Кристофер 4 0
Соу Джибриль 4 0
Борре Рафаэль 3 0
Трапп Кевин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Костич Филип 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Туре Альмами 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Хасебе Макото 1 0
Роде Себастьян 1 0
Дурм Эрик 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 4 0
Павар Бенжамен 1 1
Левандовски Роберт 2 0
Зюле Никлас 2 0
Сане Лерой 2 0
Юпамекано Део 2 0
Альфонсо Дэвис 2 0
Киммих Йозуа 1 0
Станишич Йосип 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
36
7 В 1-м тайме 21
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
1
7%
7
19%
1-15
4
29%
4
11%
16-30
2
14%
10
28%
31-45
1
7%
3
8%
46-60
1
7%
8
22%
61-75
5
36%
4
11%
76-90

Пропущено

15
16
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
4
27%
3
19%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
1
7%
5
31%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Забито

18
34
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 10
13 Не забивали 11
2
11%
3
9%
1-15
2
11%
7
21%
16-30
5
28%
3
9%
31-45
3
17%
7
21%
46-60
2
11%
7
21%
61-75
4
22%
7
21%
76-90

Пропущено

21
14
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
3
21%
16-30
4
19%
4
29%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
4
19%
2
14%
76-90

Забито

32
70
16 В 1-м тайме 34
16 Во 2-м тайме 36
11 Забивали первыми 18
5 Не забивали 0
3
9%
10
14%
1-15
6
19%
11
16%
16-30
7
22%
13
19%
31-45
4
13%
10
14%
46-60
3
9%
15
21%
61-75
9
28%
11
16%
76-90

Пропущено

36
30
19 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 5
20 Не пропускали 17
6
17%
3
10%
1-15
8
22%
4
13%
16-30
5
14%
9
30%
31-45
3
8%
6
20%
46-60
6
17%
4
13%
61-75
8
22%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1
Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1
Бавария
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2
Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 24 18 2 4 74 - 26 56
2. Боруссия Д Заявка 23 16 1 6 63 - 36 49
3. Байер Л Заявка 24 13 5 6 63 - 39 44
4. Хоффенхайм Заявка 24 12 4 8 47 - 36 40
5. Фрайбург Заявка 24 11 7 6 39 - 26 40
6. Унион Берлин Заявка 24 10 7 7 32 - 32 37
7. РБ Лейпциг Заявка 23 11 4 8 49 - 28 37
8. Кёльн Заявка 24 9 9 6 36 - 38 36
9. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
10. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 24 8 8 8 33 - 35 32
11. Бохум Заявка 23 8 5 10 25 - 33 29
12. Вольфсбург Заявка 24 8 4 12 26 - 37 28
13. Боруссия М Заявка 24 7 6 11 32 - 48 27
14. Арминия Заявка 24 5 10 9 22 - 32 25
15. Герта Заявка 24 6 5 13 25 - 54 23
16. Аугсбург Заявка 23 5 7 11 25 - 40 22
17. Штуттгарт Заявка 24 4 7 13 28 - 45 19
18. Гройтер Фюрт Заявка 24 3 5 16 22 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 12 10 0 2 37 - 11 30
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
6. Унион Берлин Заявка 12 7 3 2 17 - 13 24
7. Кёльн Заявка 12 7 3 2 20 - 15 24
8. Байер Л Заявка 12 7 2 3 33 - 19 23
9. Фрайбург Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
10. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
11. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 21 - 21 18
12. Аугсбург Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
13. Герта Заявка 12 4 3 5 16 - 23 15
14. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 17 14
15. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 12 3 5 4 14 - 15 14
16. Гройтер Фюрт Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
17. Арминия Заявка 12 2 7 3 12 - 16 13
18. Штуттгарт Заявка 12 3 3 6 19 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 12 8 2 2 37 - 15 26
2. Байер Л Заявка 12 6 3 3 30 - 20 21
3. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 24 - 18 19
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
5. Фрайбург Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
6. Хоффенхайм Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 20 14
8. Унион Берлин Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
9. Кёльн Заявка 12 2 6 4 16 - 23 12
10. Арминия Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
11. РБ Лейпциг Заявка 11 2 4 5 15 - 14 10
12. Боруссия М Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
13. Герта Заявка 12 2 2 8 9 - 31 8
14. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
15. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
16. Штуттгарт Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 12 0 1 11 10 - 44 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 23'
    Гнабри с правого фланга выполнил сейчас далеко не самый лучший заброс в штрафную площадь "Айнтрахта", Трапп при игре на выходе спокойно перехватил мяч. 
  • 22'
    Да Коста с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Зюле за счёт позиции спокойно перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Киммих со стандарта выполнил заброс к правому углу вратарской, Юпамекано в борьбе за верховой мяч нарушил правила на этот раз. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Хинтереггер на левом фланге нарушил правила против Комана. "Бавария" заработала относительно неплохой стандарт. 
  • 19'
    Из глубины поля последовал заброс на Линестрёма, в борьбе с Юпамекано Йеспер не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Забитцер получил по ногам в центре поля от Соу. Игроки "Баварии" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • 17'
    Старается "Бавария" уже поддавливать "Айнтрахт", но пока создать ещё один хороший момент у команды Юлиана Нагельсманна не получается. 
  • 16'
    Забитцер с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника "Айнтрахта" и улетел в аут. 
  • Опасный момент
    15'
    Костич плотно пробил по воротам из-за пределов штрафной площади с левой половины поля, Ульрайх кулаками отбил мяч перед собой, подбор был за Кнауффом, но ему не дали сыграть на добивании. 
  • Офсайд
    14'
    Из центра поля последовал заброс на ход Гнабри по правой половине поля, Серж забрался в офсайд. 
  • Угловой
    13'
    Продолжает "Бавария" собирать угловые. На этот раз Киммих разыграл корнер с Команом, но затем на левом фланге ничего интересного футболисты мюнхенского клуба придумать не смогли. 
  • Угловой
    12'
    Быстро разыграли ещё один угловой футболисты "Баварии". После небольшой комбинации последовал ещё один заброс в штрафную площадь "Айнтрахта", на правом углу штрафной за мяч зацепился Киммих, Йозуа в свою очередь отправил мяч в центр штрафной, Мусиала головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Угловой
    11'
    Угловой у ворот "Айнтрахта". Киммих выполнил подачу в центр вратарской, Трапп не очень удачно сыграл на выходе, но всё же Кевин смог смахнуть мяч на правый фланг. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Соу в борьбе за верховой мяч на половине поля "Баварии" нарушил правила против Киммиха. 
  • 9'
    Ленц с левого фланга выполнил заброс к радиусу штрафной площади на Линнстрёма, Йеспер в борьбе с Зюле не смог зацепиться за мяч. 
  • Опасный момент
    8'
    Костич и Линнстрём разыграли очень неплохую комбинацию на левой половине поля, в завершении Йеспер выполнил ответную передачу на Филипа ближе к центру штрафной с левого её угла, Костич в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 7'
    Стараются временами игроки "Айнтрахта" ходить в высокий прессинг и даже оказывать давление на Ульрайха, но голкипер "Баварии" пока играет без ошибок. 
  • 6'
    Левандовски теперь уже пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 5'
    Коман прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел на левый угол штрафной площади, Мусиала пробил по воротам, мяч попал в защитника "Айнтрахта". 
  • 4'
    И вот уже последовал заброс в штрафную площадь "Айнтрахта" с правого фланга, после борьбы мяч оказался на правом углу штрафной площади, Павар в касание пробил по воротам, мяч полетел намного выше цели. 
  • 3'
    Трапп из своей штрафной площади сильной выбил мяч вперёд на ход Линнстрёму по левой половине поля, Зюле оказался быстрее форварда "Айнтрахта", а затем Никлас грамотно отыгрался с Ульрайхом. 
  • 2'
    Игроки "Баварии" сразу же забрали мяч под свой контроль, но пока дальше центра поля у футболистов мюнхенского клуба пройти не получается. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва между "Айнтрахтом" и "Баварией". У команды Юлиана Нагельсманна есть определённые проблемы в последнее время, а команда из Франкфурта и вовсе проиграла два матча подряд. Посмотрим, будет ли сегодня сенсационный результат, но, мы в любом случае надеемся, что команды покажут нам яркий футбол с обилием забитых голов. 
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Айнтрахт Фр 0:0 Бавария онлайн


Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Бавария

Исход игры
Айнтрахт Фр
2.3% (3)
Ничья
3.8% (5)
Бавария
93.8% (122)
Тотал 2.5
Больше
84.43% (103)
Меньше
15.57% (19)
Обе команды забьют
Да
81.97% (100)
Нет
18.03% (22)
Популярный счёт
1:2 Бавария
34.6% (45)
1:3 Бавария
30% (39)
0:2 Бавария
13.1% (17)
1:4 Бавария
3.8% (5)
2:3 Бавария
3.8% (5)
0:3 Бавария
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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