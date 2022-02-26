Из глубины поля последовал заброс на Линестрёма, в борьбе с Юпамекано Йеспер не смог зацепиться за мяч.

Киммих со стандарта выполнил заброс к правому углу вратарской, Юпамекано в борьбе за верховой мяч нарушил правила на этот раз.

Да Коста с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Зюле за счёт позиции спокойно перехватил мяч.

Гнабри с правого фланга выполнил сейчас далеко не самый лучший заброс в штрафную площадь "Айнтрахта", Трапп при игре на выходе спокойно перехватил мяч.

18' Забитцер получил по ногам в центре поля от Соу. Игроки "Баварии" не стали спешить при розыгрыше мяча.

17' Старается "Бавария" уже поддавливать "Айнтрахт", но пока создать ещё один хороший момент у команды Юлиана Нагельсманна не получается.

16' Забитцер с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника "Айнтрахта" и улетел в аут.

15' Костич плотно пробил по воротам из-за пределов штрафной площади с левой половины поля, Ульрайх кулаками отбил мяч перед собой, подбор был за Кнауффом, но ему не дали сыграть на добивании.

14' Из центра поля последовал заброс на ход Гнабри по правой половине поля, Серж забрался в офсайд.

13' Продолжает "Бавария" собирать угловые. На этот раз Киммих разыграл корнер с Команом, но затем на левом фланге ничего интересного футболисты мюнхенского клуба придумать не смогли.

12' Быстро разыграли ещё один угловой футболисты "Баварии". После небольшой комбинации последовал ещё один заброс в штрафную площадь "Айнтрахта", на правом углу штрафной за мяч зацепился Киммих, Йозуа в свою очередь отправил мяч в центр штрафной, Мусиала головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

11' Угловой у ворот "Айнтрахта". Киммих выполнил подачу в центр вратарской, Трапп не очень удачно сыграл на выходе, но всё же Кевин смог смахнуть мяч на правый фланг.

10' Соу в борьбе за верховой мяч на половине поля "Баварии" нарушил правила против Киммиха.

9' Ленц с левого фланга выполнил заброс к радиусу штрафной площади на Линнстрёма, Йеспер в борьбе с Зюле не смог зацепиться за мяч.

8' Костич и Линнстрём разыграли очень неплохую комбинацию на левой половине поля, в завершении Йеспер выполнил ответную передачу на Филипа ближе к центру штрафной с левого её угла, Костич в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

7' Стараются временами игроки "Айнтрахта" ходить в высокий прессинг и даже оказывать давление на Ульрайха, но голкипер "Баварии" пока играет без ошибок.

6' Левандовски теперь уже пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

5' Коман прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел на левый угол штрафной площади, Мусиала пробил по воротам, мяч попал в защитника "Айнтрахта".

4' И вот уже последовал заброс в штрафную площадь "Айнтрахта" с правого фланга, после борьбы мяч оказался на правом углу штрафной площади, Павар в касание пробил по воротам, мяч полетел намного выше цели.

3' Трапп из своей штрафной площади сильной выбил мяч вперёд на ход Линнстрёму по левой половине поля, Зюле оказался быстрее форварда "Айнтрахта", а затем Никлас грамотно отыгрался с Ульрайхом.

2' Игроки "Баварии" сразу же забрали мяч под свой контроль, но пока дальше центра поля у футболистов мюнхенского клуба пройти не получается.