Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Deutsche Bank Park
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Бавария
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
23 матча
4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы
Первый тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Второй тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 19 побед
31 матч
16.1%
12.9%
71%
5 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
12.9%
29%
58.1%
4 победы 9 ничьих 18 побед
Второй тайм
12.9%
25.8%
61.3%
4 победы 8 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борре Рафаэль
|6
|0.26
|Линнстрем Йеспер
|4
|0.17
|Костич Филип
|3
|0.13
|Н'Дика Эван
|3
|0.13
|Соу Джибриль
|2
|0.09
|Камада Даити
|2
|0.09
|Хёуге Йенс
|2
|0.09
|Тута
|2
|0.09
|Хрустиц Айдин
|2
|0.09
|Пасьенса Гонсало
|2 (1)
|0.09
|Роде Себастьян
|1
|0.04
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.04
|Ламмерс Сэм
|1
|0.04
|Якич Кристиян
|1
|0.04
|Дурм Эрик
|0
|0
|Ленц Кристофер
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|28 (3)
|1.22
|Гнабри Серж
|10
|0.43
|Мюллер Томас
|7
|0.3
|Сане Лерой
|6
|0.26
|Коман Кингсли
|4
|0.17
|Чупо-Мотинг Эрик
|4
|0.17
|Киммих Йозуа
|3
|0.13
|Мусиала Джамал
|3
|0.13
|Горецка Леон
|2
|0.09
|Толиссо Корентен
|2
|0.09
|Юпамекано Део
|1
|0.04
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Зюле Никлас
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Ньянзу Танги
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якич Кристиян
|5
|0
|Тута
|3
|1
|Хинтереггер Мартин
|4
|0
|Чендлер Тимоти
|4
|0
|Ленц Кристофер
|4
|0
|Соу Джибриль
|4
|0
|Борре Рафаэль
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Да Коста Данни
|2
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Туре Альмами
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Хасебе Макото
|1
|0
|Роде Себастьян
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|4
|0
|Павар Бенжамен
|1
|1
|Левандовски Роберт
|2
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Сане Лерой
|2
|0
|Юпамекано Део
|2
|0
|Альфонсо Дэвис
|2
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
36
7 В 1-м тайме 21
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
1
7%
7
19%
1-15
4
29%
4
11%
16-30
2
14%
10
28%
31-45
1
7%
3
8%
46-60
1
7%
8
22%
61-75
5
36%
4
11%
76-90
Пропущено
15
16
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
4
27%
3
19%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
1
7%
5
31%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Забито
18
34
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 10
13 Не забивали 11
2
11%
3
9%
1-15
2
11%
7
21%
16-30
5
28%
3
9%
31-45
3
17%
7
21%
46-60
2
11%
7
21%
61-75
4
22%
7
21%
76-90
Пропущено
21
14
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
3
21%
16-30
4
19%
4
29%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
4
19%
2
14%
76-90
Забито
32
70
16 В 1-м тайме 34
16 Во 2-м тайме 36
11 Забивали первыми 18
5 Не забивали 0
3
9%
10
14%
1-15
6
19%
11
16%
16-30
7
22%
13
19%
31-45
4
13%
10
14%
46-60
3
9%
15
21%
61-75
9
28%
11
16%
76-90
Пропущено
36
30
19 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 5
20 Не пропускали 17
6
17%
3
10%
1-15
8
22%
4
13%
16-30
5
14%
9
30%
31-45
3
8%
6
20%
46-60
6
17%
4
13%
61-75
8
22%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1
Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1
Бавария
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2
Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|23
|18
|1
|4
|74 - 26
|55
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|23
|16
|1
|6
|63 - 36
|49
|3.
|Байер Л
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|60 - 39
|41
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|45 - 35
|37
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|49 - 28
|37
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|36 - 26
|37
|7.
|Кёльн
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|35 - 37
|35
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|29 - 31
|34
|9.
|Майнц
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|34 - 26
|34
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|33 - 35
|31
|11.
|Бохум
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|25 - 33
|29
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|24 - 35
|27
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|30 - 46
|26
|14.
|Арминия
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|22 - 29
|25
|15.
|Герта
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|25 - 51
|23
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|25 - 40
|22
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|27 - 43
|19
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|21 - 61
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|37 - 11
|30
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|39 - 18
|30
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|34 - 14
|27
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Кёльн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 15
|24
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 12
|23
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|8.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|9.
|Байер Л
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|30 - 19
|20
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|13.
|Герта
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 23
|15
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|15.
|Арминия
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|12 - 16
|13
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|37 - 15
|25
|2.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 20
|21
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 18
|19
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|9.
|Арминия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|10.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 22
|11
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 14
|10
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 27
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 28
|8
|14.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 19
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|10 - 44
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Бавария
Исход игры
Айнтрахт Фр
2.2% (1)
Ничья
4.3% (2)
Бавария
93.5% (43)
Тотал 2.5
Больше
80.43% (37)
Меньше
19.57% (9)
Обе команды забьют
Да
78.26% (36)
Нет
21.74% (10)
Популярный счёт
1:2 Бавария
39.1% (18)
1:3 Бавария
21.7% (10)
0:2 Бавария
17.4% (8)
1:4 Бавария
6.5% (3)
2:3 Бавария
4.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!