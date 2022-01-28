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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
 
Позже

Стадион:
Бавария
Прогнозы 47
Айнтрахт Фр 2.1% (1)
X 4.3% (2)
Бавария 93.6% (44)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Бавария
8.10
5.95
1.44
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Бавария

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

23 матча

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы

Первый тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Второй тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 19 побед

31 матч

16.1%
12.9%
71%
5 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

12.9%
29%
58.1%
4 победы 9 ничьих 18 побед

Второй тайм

12.9%
25.8%
61.3%
4 победы 8 ничьих 19 побед

История матчей

Б
1:2
Б
2:1
Б
5:0
К
2:1
Б
5:2
Б
5:1
Б
5:1
Б
0:3
С
0:5
К
1:3
Б
4:1
Б
0:1
Б
3:0
Б
2:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
0:4
Б
5:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
4:1
Б
2:1
К
0:4
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:2
Б
1:3
Б
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 6 0.26
Линнстрем Йеспер 4 0.17
Костич Филип 3 0.13
Н'Дика Эван 3 0.13
Соу Джибриль 2 0.09
Камада Даити 2 0.09
Хёуге Йенс 2 0.09
Тута 2 0.09
Хрустиц Айдин 2 0.09
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.09
Роде Себастьян 1 0.04
Хинтереггер Мартин 1 0.04
Ламмерс Сэм 1 0.04
Якич Кристиян 1 0.04
Дурм Эрик 0 0
Ленц Кристофер 0 0
Ахе Рагнар 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 28 (3) 1.22
Гнабри Серж 10 0.43
Мюллер Томас 7 0.3
Сане Лерой 6 0.26
Коман Кингсли 4 0.17
Чупо-Мотинг Эрик 4 0.17
Киммих Йозуа 3 0.13
Мусиала Джамал 3 0.13
Горецка Леон 2 0.09
Толиссо Корентен 2 0.09
Юпамекано Део 1 0.04
Альфонсо Дэвис 0 0
Зюле Никлас 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Ньянзу Танги 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якич Кристиян 5 0
Тута 3 1
Хинтереггер Мартин 4 0
Чендлер Тимоти 4 0
Ленц Кристофер 4 0
Соу Джибриль 4 0
Борре Рафаэль 3 0
Трапп Кевин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Костич Филип 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Туре Альмами 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Хасебе Макото 1 0
Роде Себастьян 1 0
Дурм Эрик 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 4 0
Павар Бенжамен 1 1
Левандовски Роберт 2 0
Зюле Никлас 2 0
Сане Лерой 2 0
Юпамекано Део 2 0
Альфонсо Дэвис 2 0
Киммих Йозуа 1 0
Станишич Йосип 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
36
7 В 1-м тайме 21
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
1
7%
7
19%
1-15
4
29%
4
11%
16-30
2
14%
10
28%
31-45
1
7%
3
8%
46-60
1
7%
8
22%
61-75
5
36%
4
11%
76-90

Пропущено

15
16
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
4
27%
3
19%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
1
7%
5
31%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Забито

18
34
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 10
13 Не забивали 11
2
11%
3
9%
1-15
2
11%
7
21%
16-30
5
28%
3
9%
31-45
3
17%
7
21%
46-60
2
11%
7
21%
61-75
4
22%
7
21%
76-90

Пропущено

21
14
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
3
21%
16-30
4
19%
4
29%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
4
19%
2
14%
76-90

Забито

32
70
16 В 1-м тайме 34
16 Во 2-м тайме 36
11 Забивали первыми 18
5 Не забивали 0
3
9%
10
14%
1-15
6
19%
11
16%
16-30
7
22%
13
19%
31-45
4
13%
10
14%
46-60
3
9%
15
21%
61-75
9
28%
11
16%
76-90

Пропущено

36
30
19 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 5
20 Не пропускали 17
6
17%
3
10%
1-15
8
22%
4
13%
16-30
5
14%
9
30%
31-45
3
8%
6
20%
46-60
6
17%
4
13%
61-75
8
22%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1
Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1
Бавария
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2
Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 23 18 1 4 74 - 26 55
2. Боруссия Д Заявка 23 16 1 6 63 - 36 49
3. Байер Л Заявка 23 12 5 6 60 - 39 41
4. Хоффенхайм Заявка 23 11 4 8 45 - 35 37
5. РБ Лейпциг Заявка 23 11 4 8 49 - 28 37
6. Фрайбург Заявка 23 10 7 6 36 - 26 37
7. Кёльн Заявка 23 9 8 6 35 - 37 35
8. Унион Берлин Заявка 23 9 7 7 29 - 31 34
9. Майнц Заявка 23 10 4 9 34 - 26 34
10. Айнтрахт Фр Заявка 23 8 7 8 33 - 35 31
11. Бохум Заявка 23 8 5 10 25 - 33 29
12. Вольфсбург Заявка 23 8 3 12 24 - 35 27
13. Боруссия М Заявка 23 7 5 11 30 - 46 26
14. Арминия Заявка 23 5 10 8 22 - 29 25
15. Герта Заявка 23 6 5 12 25 - 51 23
16. Аугсбург Заявка 23 5 7 11 25 - 40 22
17. Штуттгарт Заявка 23 4 7 12 27 - 43 19
18. Гройтер Фюрт Заявка 23 3 4 16 21 - 61 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 10 0 2 37 - 11 30
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Кёльн Заявка 12 7 3 2 20 - 15 24
6. Хоффенхайм Заявка 11 7 2 2 25 - 12 23
7. Унион Берлин Заявка 11 6 3 2 14 - 12 21
8. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
9. Байер Л Заявка 11 6 2 3 30 - 19 20
10. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
11. Боруссия М Заявка 11 5 2 4 19 - 19 17
12. Аугсбург Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
13. Герта Заявка 12 4 3 5 16 - 23 15
14. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 17 14
15. Арминия Заявка 12 2 7 3 12 - 16 13
16. Айнтрахт Фр Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
17. Штуттгарт Заявка 12 3 3 6 19 - 24 12
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 37 - 15 25
2. Байер Л Заявка 12 6 3 3 30 - 20 21
3. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 24 - 18 19
4. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
5. Фрайбург Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
6. Хоффенхайм Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7. Унион Берлин Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
8. Вольфсбург Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
9. Арминия Заявка 11 3 3 5 10 - 13 12
10. Кёльн Заявка 11 2 5 4 15 - 22 11
11. РБ Лейпциг Заявка 11 2 4 5 15 - 14 10
12. Боруссия М Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
13. Герта Заявка 11 2 2 7 9 - 28 8
14. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
15. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
16. Штуттгарт Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
17. Майнц Заявка 11 2 1 8 10 - 19 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 12 0 1 11 10 - 44 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Айнтрахт Фр - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 февраля 2022, осталось 2 дня 10 часов 41 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Айнтрахт Фр 2.1% (1)
    X 4.3% (2)
    Бавария 93.6% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    Бавария
    8.10
    5.95
    1.44
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Айнтрахт Фр - Бавария онлайн


    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Бавария

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    2.2% (1)
    Ничья
    4.3% (2)
    Бавария
    93.5% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.43% (37)
    Меньше
    19.57% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (36)
    Нет
    21.74% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    39.1% (18)
    1:3 Бавария
    21.7% (10)
    0:2 Бавария
    17.4% (8)
    1:4 Бавария
    6.5% (3)
    2:3 Бавария
    4.3% (2)
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    Айнтрахт Фр
    Бавария

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