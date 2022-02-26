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  3. США: МЛС
Лос-Анджелес
3:0
Конец матча

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
5' Желтая карточка
Льюис Джонатан
1:0
29' Пенальти
Вела Карлос
2:0
35' Гол
Вела Карлос
3:0
50' Гол
Вела Карлос
58' Желтая карточка
Крепо Максим
58' Желтая карточка
Фалл Мамаду
81' Желтая карточка
Сифуэнтес Хосе
90' Желтая карточка
Аранго Кристиан
90'+5
16
Крепо
Максим
2
Эскобар
Франко
3
Мурильо
Хесус
5
Фалл
Мамаду
12
Паласиос
Диего
23
Акоста
Келлин
6
Санчес
Илье
11
Сифуэнтес
Хосе
22
Опоку
Квадво
10
Вела
Карлос
17
Родригес
Брайан
II
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
5
Трасти
Остон
66
Эстевес
Лукас
19
Прайс
Джек
14
Кайе
Марк-Энтони
8
Max
Alves
21
Акоста
Бриан
7
Льюис
Джонатан
Лос-Анджелес
4-3-3
Колорадо Рэпидс
5-3-2

История личных встреч

Лос-Анджелес
Колорадо Рэпидс

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

М
5:2
М
2:1
М
3:1
М
1:0
М
0:3
М
2:0

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1
Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2
Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Вела Карлос из команды Лос-Анджелес забивает с точки!
  • Желтая карточка
    5'
    Льюис Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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