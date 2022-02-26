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  3. США: МЛС
Коламбус Кру
1:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0'
1:0
8' Гол
Берри Мигель
22' Желтая карточка
 22'

Ход матча

8'
Берри Мигель
(Селараян Лукас)
1:0
22'
 
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
1.79
7.00
6.40
Все Коэффициенты
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
5
Дегенек
Милош
7
Сантуш
Педру
8
Artur
Moraes
III
6
Нэйджби
Дарлингтон
14
Йебоа
Яв
10
Селараян
Лукас
22
Этьенн
Дерик
27
Берри
Мигель
1
Хасал
Томас
6
Блэкмон
Тристан
4
Веселинович
Ранко
28
Нервински
Джейк
33
Бальдисимо
Майкл
23
Браун
Джавейн
31
Тейберт
Расселл
25
Голд
Райан
11
Дахоме
Кристиан
9
Каваллини
Лукас
7
Кайседо
Дейбер
Коламбус Кру
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
3-1-4-2

История личных встреч

Коламбус Кру
Ванкувер Уайткэпс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
1:1
М
1:2
М
2:2
М
1:3
М
2:2
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
0:1
М
2:1

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 0:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    22'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Берри Мигель бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
1.79
7.00
6.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Коламбус Кру 1:0 Ванкувер Уайткэпс онлайн


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Коламбус Кру
Ванкувер Уайткэпс

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