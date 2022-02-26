4:0
Конец матча
Стадион: Lower.com Field
1:0
8' ГолБерри Мигель
22' Желтая карточкаКайседо Дейбер
2:0
25' ГолЭтьенн Дерик
26' Желтая карточкаНервински Джейк
40' Желтая карточкаЙебоа Яв
53' Вторая желтая карточкаНервински Джейк
65' Желтая карточкаЭтьенн Дерик
79' Желтая карточкаМоррис Эйдан
3:0
84' ГолДиас Луис
4:0
86' ГолСелараян Лукас
Ход матча
8'
1:0
22'
25'
2:0
26'
40'
53'
65'
79'
84'
3:0
86'
4:0
1
Ром
Элой
14
Йебоа
Яв
22
Этьенн
Дерик
27
Берри
Мигель
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Йебоа ЯвПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зардес ГьясиНападающий
-
30 Will Sands
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Бёмер ИсаакВратарь
-
22 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
-
45 Pedro Vite
-
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Коламбус Кру
Ванкувер Уайткэпс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 0:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:2