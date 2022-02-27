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  3. США: МЛС
Даллас
1:1
Второй тайм: 62'

Стадион:
Торонто
0'
1:0
9' Гол
Обриан Ядер
20' Желтая карточка
Шаффельбург Джейкоб
1:1
45' Гол
Осорио Джонатан
45' Желтая карточка
Обриан Ядер
62'
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
3
Мартинес
Хосе
VI
24
Хеджес
Мэтт
4
Фарфан
Марко
18
Сервания
Брандон
6
Серрильо
Эдвин
19
Помикал
Пакстон
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
8
Обриан
Ядер
25
Боно
Александер
22
Шаффельбург
Джейкоб
3
Сальседо
Карлос
4
Брэдли
Майкл
23
Мавинга
Крис
11
Нельсон
Джейден
21
Осорио
Джонатан
10
Посуэло
Алехандро
7
Маршалл-Ратти
Джакил
9
Хименес
Хесус
29
Deandre
Kerr
Даллас
4-3-3
Торонто
4-3-3

История личных встреч

Даллас
Торонто

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

19 матчей

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

М
3:0
М
0:1
М
3:1
М
1:0
М
3:2
М
2:1
М
2:2
М
1:1
ТМС
3:0
К
0:3
К
0:1
М
0:1
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
3:2
М
1:1
М
2:2
М
0:2

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2
Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Остин - Даллас 3:5 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас - Остин 2:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0
Торонто
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1
Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2
  • Второй тайм
  • 46'
    Deandre Kerr уходит с поля. Ифунанячи Ачара выходит вместо него
  • 46'
    Мавинга Крис уходит с поля. О'Нил Шейн выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Торонто
2.55
3.80
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Даллас 1:1 Торонто онлайн


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Даллас
Торонто

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