1:0
9' ГолОбриан Ядер
20' Желтая карточкаШаффельбург Джейкоб
1:1
45' ГолОсорио Джонатан
45' Желтая карточкаОбриан Ядер
Ход матча
9'
1:0
45'
1:1
45'
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Нану ГомешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Beni Redzic
-
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Deandre KerrНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Kadin Chung
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Даллас
Торонто
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
19 матчей
57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2
Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Остин - Даллас 3:5 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас - Остин 2:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0
Торонто
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1
Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2