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  3. США: МЛС
Ди Си Юнайтед
2:0
Перерыв

Стадион:
Шарлотта
0'
15' Желтая карточка
Найяр Энди
27' Желтая карточка
Cristian Jonatan Ortiz
1:0
37' Пенальти
Эстрада Майкл
42' Желтая карточка
Эстрада Майкл
2:0
45' Гол
Эстрада Майкл
28
Хамид
Билл
31
Грессель
Юлиан
4
Хайнс-Айк
Брендан
15
Бирнбом
Стив
5
Смит
Кимарни
14
Найяр
Энди
12
Drew
Skundrich
22
Йоу
Гриффин
27
Ньеман
Моузес
10
Флорес
Эдисон
7
Эстрада
Майкл
1
Кахлина
Кристиян
24
Линдси
Джейлин
4
Guzman
Corujo
14
Макоун
Кристиан
22
Фухс
Кристиан
28
Мора
Хосеф
17
Orrin
McKinze
Gaines
13
Бронико
Брандт
21
Франко
Алан
26
Рейна
Йорди
10
Cristian
Jonatan
Ortiz
Ди Си Юнайтед
4-2-3-1
Шарлотта
5-4-1

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0
Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
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