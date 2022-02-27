2:0
Перерыв
Стадион: Audi Field
15' Желтая карточкаНайяр Энди
27' Желтая карточкаCristian Jonatan Ortiz
1:0
37' ПенальтиЭстрада Майкл
42' Желтая карточкаЭстрада Майкл
2:0
45' ГолЭстрада Майкл
Ход матча
15'
37'
1:0
42'
45'
2:0
28
Хамид
Билл
15
Бирнбом
Стив
14
Найяр
Энди
22
Йоу
Гриффин
28
Мора
Хосеф
21
Франко
Алан
26
Рейна
Йорди
- Основной состав
-
28 Хамид БиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
-
14 Найяр ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Защитник
-
16 Перес ЭдриенПолузащитник
-
93 Альфаро ТониПолузащитник
- Нападающий
-
24 Azaad Liadi
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Франко АланПолузащитник
-
26 Рейна ЙордиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Риос ДаниэльНападающий
-
-
-
15 Ben Bender
-
31 George Marks
-
Главный тренер: Рамирес Мигель Анхель
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0
Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0