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  3. США: МЛС
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:1
Перерыв

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
0:1
45' Гол
Климала Патрик

Ход матча

22'
Бисон Таннер
Натан Рафаэл
 
45'
0:1
Климала Патрик
(Морган Льюис)
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
9.73
4.06
2.75
Все Коэффициенты
1
Марцинковски
Джеймс
13
Натан
Рафаэл
14
Юилл
Джексон
80
Кальво
Франсиско
10
Эспиноса
Кристиан
5
Ремеди
Эрик
17
Грегуш
Ян
44
Кауэлл
Кейд
9
Лопес
Хавьер-Эдуардо
35
Монтейру
Жамиру
11
Эбобисс
Жереми
1
Карлос
Мигел
Коронел
33
Лонг
Аарон
15
Нилис
Шон
12
Нилис
Дилан
47
Толкин
Джон
8
Амайя
Фрэнки
10
Морган
Льюис
23
Кассерес
Кристиан
16
Йервуд
Дрю
21
Фернандес
Омир
9
Климала
Патрик
Сан-Хосе Эрткуэйкс
3-4-3
Нью-Йорк Ред Буллз
4-1-4-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Нью-Йорк Ред Буллз

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

18 матчей

27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

М
4:1
М
1:3
М
5:1
М
2:0
М
2:0
М
1:1
М
2:1
М
2:2
М
3:0
М
1:3
М
0:1
М
2:0
М
4:0
М
1:0
М
4:1
ОК
1:2
М
1:1
М
2:0

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Климала Патрик бьет в цель!
  • 22'
    Натан Рафаэл уходит с поля. Бисон Таннер выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
9.73
4.06
2.75
Все Коэффициенты
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Нью-Йорк Ред Буллз

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