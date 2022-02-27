0:1
Перерыв
Стадион: PayPal Park
0:1
45' ГолКлимала Патрик
Ход матча
45'
0:1
13
Натан
Рафаэл
14
Юилл
Джексон
17
Грегуш
Ян
44
Кауэлл
Кейд
33
Лонг
Аарон
15
Нилис
Шон
12
Нилис
Дилан
47
Толкин
Джон
10
Морган
Льюис
16
Йервуд
Дрю
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Натан РафаэлЗащитник
-
14 Юилл ДжексонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Грегуш ЯнПолузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
-
27 Лопес МаркосЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
19 Хаджи СиадПолузащитник
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Лонг АаронЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
10 Морган ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
37 Кларк КейденПолузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
-
40 AJ Marcucci
-
22 Serge Ngoma
-
-
28 Zachary Ryan
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Нью-Йорк Ред Буллз
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
18 матчей
27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0