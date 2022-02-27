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Остин
3:0
Перерыв

Стадион:
Цинциннати
0'
1:0
2' Гол
Домингес Сесильо
12' Желтая карточка
Крус Аллан
2:0
14' Гол
Ринг Александр
33' Желтая карточка
Kipp Keller
3:0
43' Гол
Дриусси Себастьян

Ход матча

2'
Домингес Сесильо
(Колманич Жан)
1:0
12'
 
Крус Аллан
14'
Ринг Александр
(Лима Ник)
2:0
33'
Kipp Keller
 
43'
Дриусси Себастьян
(Фагундес Диего)
3:0
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Цинциннати
1.82
3.90
5.20
Все Коэффициенты
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
15
Kipp
Keller
23
Колманич
Жан
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
10
Домингес
Сесильо
7
Дриусси
Себастьян
1
Канн
Алек
28
Гэддис
Рэймон
20
Кэмерон
Джефф
24
Блэкетт
Тайлер
22
Матаррита
Рональд
7
Кубо
Юя
93
Морено
Хуниор
8
Крус
Аллан
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
33
Nick
Markanich
Остин
4-2-3-1
Цинциннати
4-3-1-2

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Остин - Даллас 3:5 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Даллас - Остин 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Остин - Колорадо Рэпидс 0:1
Цинциннати
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1
Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Дриусси Себастьян бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Kipp Keller получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Ринг Александр бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Крус Аллан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Домингес Сесильо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Цинциннати
1.82
3.90
5.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Остин 3:0 Цинциннати онлайн


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Остин
Цинциннати

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