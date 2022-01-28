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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ростов
 
Позже

Стадион:
Крылья Советов
Прогнозы 45
Ростов 60% (27)
X 26.7% (12)
Крылья Советов 13.3% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Крылья Советов
2.41
3.40
3.50
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ростов
Крылья Советов

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

21 матч

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
3 победы 12 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 8 (4) 0.44
Глебов Данил 4 0.22
Комличенко Николай 4 (1) 0.22
Соу Али 3 0.17
Хасимото Кэнто 2 0.11
Алмквист Понтус 2 0.11
Терентьев Денис 1 0.06
Байрамян Хорен 1 0.06
Баштуш Бартоломеу 1 0.06
Осипенко Максим 1 0.06
Фольмер Кирилл 0 0
Гигович Армин 0 0
Сухомлинов Данила 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Иван 6 (2) 0.33
Сарвели Владислав 6 0.33
Ежов Роман 2 0.11
Глушенков Максим 2 0.11
Зиньковский Антон 1 0.06
Чернов Никита 1 0.06
Бегич Сильвие 1 0.06
Пиняев Сергей 1 0.06
Горшков Юрий 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баштуш Бартоломеу 4 0
Сухомлинов Данила 4 0
Терентьев Денис 3 0
Байрамян Хорен 3 0
Калинин Игорь 3 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Комличенко Николай 2 0
Осипенко Максим 2 0
Поярков Николай 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Глебов Данил 2 0
Лангович Андрей 2 0
Мелёхин Виктор 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Песьяков Сергей 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Соу Али 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 5 1
Горшков Юрий 4 0
Пруцев Данил 4 0
Чернов Никита 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Якуба Денис 2 0
Зиньковский Антон 2 0
Сергеев Иван 2 0
Бегич Сильвие 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Ломаев Иван 2 0
Витюгов Максим 2 0
Ежов Роман 0 1
Божин Сергей 1 0
Бейл Гленн 1 0
Глушенков Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
8
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
0
0%
2
25%
1-15
4
25%
3
38%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
4
25%
2
25%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

20
11
14 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
4
20%
1
9%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
7
35%
2
18%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
2
10%
4
36%
76-90

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
4
31%
2
17%
76-90

Пропущено

16
9
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
5
31%
1
11%
76-90

Забито

29
20
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
3
10%
2
10%
1-15
6
21%
4
20%
16-30
4
14%
4
20%
31-45
5
17%
6
30%
46-60
4
14%
2
10%
61-75
7
24%
2
10%
76-90

Пропущено

36
20
21 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 11
6
17%
2
10%
1-15
5
14%
2
10%
16-30
10
28%
3
15%
31-45
4
11%
3
15%
46-60
4
11%
5
25%
61-75
7
19%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1
Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2
Крылья Советов
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0
Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 11 5 2 44 - 20 38
2. Динамо Москва Заявка 18 11 3 4 33 - 20 36
3. Сочи Заявка 18 10 1 7 30 - 21 31
4. ЦСКА Москва Заявка 18 9 3 6 21 - 16 30
5. Краснодар Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
6. Локомотив Москва Заявка 18 7 7 4 24 - 19 28
7. Ахмат Заявка 18 9 0 9 24 - 24 27
8. Крылья Советов Заявка 18 8 3 7 22 - 18 27
9. Спартак Москва Заявка 18 6 5 7 20 - 26 23
10. Рубин Заявка 18 6 4 8 23 - 27 22
11. Урал Заявка 18 4 7 7 12 - 18 19
12. Арсенал Тула Заявка 18 5 4 9 21 - 35 19
13. Нижний Новгород Заявка 18 5 4 9 18 - 30 19
14. Ростов Заявка 18 4 6 8 30 - 35 18
15. Уфа Заявка 18 3 7 8 17 - 26 16
16. Химки Заявка 18 2 8 8 16 - 31 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
3. Сочи Заявка 9 6 0 3 20 - 9 18
4. Ахмат Заявка 9 6 0 3 15 - 9 18
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 10 - 5 17
6. Локомотив Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
7. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
8. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
9. Краснодар Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 9 1 6 2 10 - 11 9
14. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
15. Ростов Заявка 9 2 2 5 17 - 19 8
16. Нижний Новгород Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
3. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
4. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
5. ЦСКА Москва Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 9 3 3 3 9 - 14 12
8. Урал Заявка 9 3 2 4 7 - 10 11
9. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
10. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
11. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
12. Рубин Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
13. Спартак Москва Заявка 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Арсенал Тула Заявка 9 2 0 7 10 - 24 6
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 6 - 14 6
16. Химки Заявка 9 1 2 6 6 - 20 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2022, осталось 2 дня 9 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Ростов 60% (27)
    X 26.7% (12)
    Крылья Советов 13.3% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Крылья Советов
    2.41
    3.40
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Ростов - Крылья Советов онлайн


    Прогнозы на матч Ростов - Крылья Советов

    Исход игры
    Ростов
    60% (27)
    Ничья
    26.7% (12)
    Крылья Советов
    13.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.19% (11)
    Меньше
    73.81% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    54.76% (23)
    Нет
    45.24% (19)
    Популярный счёт
    1:0 Ростов
    31.1% (14)
    1:1 Ничья
    26.7% (12)
    2:1 Ростов
    22.2% (10)
    2:0 Ростов
    4.4% (2)
    0:1 Крылья Советов
    4.4% (2)
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    Ростов
    Крылья Советов

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