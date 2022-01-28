РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Ростов Арена
История личных встреч
Ростов
Крылья Советов
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
21 матч
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
3 победы 12 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полоз Дмитрий
|8 (4)
|0.44
|Глебов Данил
|4
|0.22
|Комличенко Николай
|4 (1)
|0.22
|Соу Али
|3
|0.17
|Хасимото Кэнто
|2
|0.11
|Алмквист Понтус
|2
|0.11
|Терентьев Денис
|1
|0.06
|Байрамян Хорен
|1
|0.06
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.06
|Осипенко Максим
|1
|0.06
|Фольмер Кирилл
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Сухомлинов Данила
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сергеев Иван
|6 (2)
|0.33
|Сарвели Владислав
|6
|0.33
|Ежов Роман
|2
|0.11
|Глушенков Максим
|2
|0.11
|Зиньковский Антон
|1
|0.06
|Чернов Никита
|1
|0.06
|Бегич Сильвие
|1
|0.06
|Пиняев Сергей
|1
|0.06
|Горшков Юрий
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|Сухомлинов Данила
|4
|0
|Терентьев Денис
|3
|0
|Байрамян Хорен
|3
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Хаджикадунич Деннис
|3
|0
|Комличенко Николай
|2
|0
|Осипенко Максим
|2
|0
|Поярков Николай
|2
|0
|Алмквист Понтус
|2
|0
|Глебов Данил
|2
|0
|Лангович Андрей
|2
|0
|Мелёхин Виктор
|2
|0
|Мамаев Павел
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Хасимото Кэнто
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванисеня Дмитрий
|5
|1
|Горшков Юрий
|4
|0
|Пруцев Данил
|4
|0
|Чернов Никита
|3
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Якуба Денис
|2
|0
|Зиньковский Антон
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Бегич Сильвие
|2
|0
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Ежов Роман
|0
|1
|Божин Сергей
|1
|0
|Бейл Гленн
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
8
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
0
0%
2
25%
1-15
4
25%
3
38%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
4
25%
2
25%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
20
11
14 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
4
20%
1
9%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
7
35%
2
18%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
2
10%
4
36%
76-90
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
4
31%
2
17%
76-90
Пропущено
16
9
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 5
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
5
31%
1
11%
76-90
Забито
29
20
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
3
10%
2
10%
1-15
6
21%
4
20%
16-30
4
14%
4
20%
31-45
5
17%
6
30%
46-60
4
14%
2
10%
61-75
7
24%
2
10%
76-90
Пропущено
36
20
21 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 11
6
17%
2
10%
1-15
5
14%
2
10%
16-30
10
28%
3
15%
31-45
4
11%
3
15%
46-60
4
11%
5
25%
61-75
7
19%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1
Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2
Крылья Советов
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0
Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|44 - 20
|38
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|33 - 20
|36
|3.
|Сочи
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|30 - 21
|31
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|21 - 16
|30
|5.
|Краснодар
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 19
|28
|7.
|Ахмат
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|24 - 24
|27
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 18
|27
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 26
|23
|10.
|Рубин
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 27
|22
|11.
|Урал
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 18
|19
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|21 - 35
|19
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 30
|19
|14.
|Ростов
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|30 - 35
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|17 - 26
|16
|16.
|Химки
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|16 - 31
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 11
|22
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|3.
|Сочи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|20 - 9
|18
|4.
|Ахмат
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 9
|18
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 5
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|9.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 11
|9
|14.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|17 - 19
|8
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|3.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|4.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 14
|12
|8.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|12.
|Рубин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 16
|8
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 24
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 20
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов - Крылья Советов
Исход игры
Ростов
60% (27)
Ничья
26.7% (12)
Крылья Советов
13.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
26.19% (11)
Меньше
73.81% (31)
Обе команды забьют
Да
54.76% (23)
Нет
45.24% (19)
Популярный счёт
1:0 Ростов
31.1% (14)
1:1 Ничья
26.7% (12)
2:1 Ростов
22.2% (10)
2:0 Ростов
4.4% (2)
0:1 Крылья Советов
4.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!