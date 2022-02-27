Голландия: Эредивизие 2021-2022
3:1
Второй тайм: 88'
Стадион: Гелредом
0:1
49' ГолДуэлунд Миккель
1:1
54' ГолДухи Данило
2:1
56' ГолОроз Алоис
3:1
80' ГолОроз Алоис
80' Желтая карточкаОроз Алоис
Ход матча
49'
0:1
54'
1:1
56'
2:1
79'
80'
3:1
80'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
24
Хауэн
Йерун
16
Ороз
Алоис
21
Беро
Матуш
28
Ван
Рой
Барт
26
Одентал
Кас
71
Пропер
Дирк
- Основной состав
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ороз АлоисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
-
27 Япи РомарикПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
-
54 Gyan de Regt
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
-
32 Nils Rossen
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Витесс
НЕК Неймеген
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
20 матчей
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|11 (2)
|0.46
|Фредериксен Николай
|7
|0.29
|Духи Данило
|3
|0.13
|Ороз Алоис
|3
|0.13
|Тронстад Сондре
|2
|0.08
|Гбоо Янн
|2
|0.08
|Базур Рихедли
|1
|0.04
|Дарфалу Усама
|1
|0.04
|Бёйтинк Томас
|1
|0.04
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|5
|0.21
|Брюин Джорди
|5 (1)
|0.21
|Тавшан Элаис
|5
|0.21
|Ali Akman
|5
|0.21
|Маттссон Магнус
|3
|0.13
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.04
|Шоне Лассе
|1
|0.04
|Вет Хавьер
|1
|0.04
|Вердонк Калвин
|1
|0.04
|Баррето Эдгар
|1
|0.04
|Одентал Кас
|1
|0.04
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|7
|1
|Базур Рихедли
|7
|0
|Виттек Максимилиан
|5
|0
|Расмуссен Якоб
|3
|1
|Икома Луис
|3
|1
|Тронстад Сондре
|4
|0
|Ороз Алоис
|4
|0
|Духи Данило
|2
|1
|Бёйтинк Томас
|2
|1
|Таннан Уссама
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Грбич Адриан
|0
|1
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Вруг Патрик
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Манхуф Миллион
|1
|0
|Thomas Letsch
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|5
|1
|Шоне Лассе
|5
|0
|Одентал Кас
|4
|0
|Баррето Эдгар
|3
|0
|Окита Жонатан
|3
|0
|Ван Рой Барт
|3
|0
|Тавшан Элаис
|3
|0
|Вет Хавьер
|2
|0
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0
|Мейер Роджер
|1
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
18
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 10
15 Не забивали 11
3
25%
2
11%
1-15
0
0%
6
33%
16-30
2
17%
5
28%
31-45
4
33%
3
17%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
1
8%
1
6%
76-90
Пропущено
20
16
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
3
15%
3
19%
1-15
5
25%
4
25%
16-30
3
15%
3
19%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
20%
5
31%
76-90
Забито
18
11
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
2
11%
2
18%
1-15
4
22%
1
9%
16-30
3
17%
4
36%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
2
18%
76-90
Пропущено
15
15
11 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
13%
1
7%
1-15
4
27%
3
20%
16-30
5
33%
1
7%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
1
7%
4
27%
76-90
Забито
30
29
14 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 15
5 Не забивали 4
5
17%
4
14%
1-15
4
13%
7
24%
16-30
5
17%
9
31%
31-45
8
27%
5
17%
46-60
4
13%
1
3%
61-75
4
13%
3
10%
76-90
Пропущено
35
31
22 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 15
5
14%
4
13%
1-15
9
26%
7
23%
16-30
8
23%
4
13%
31-45
4
11%
3
10%
46-60
4
11%
4
13%
61-75
5
14%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дуанес - Витесс 1:0 Витесс - Рапид Вена 2:0 Утрехт - Витесс 1:1 Рапид Вена - Витесс 2:1
Витесс - ПСВ 0:5 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Витесс - Гронинген 1:3 Витесс - ДВС '33 2:0 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Дуанес 1:0 Полис Уагудугу - Витесс 1:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0 Витесс - Хераклес 2:1 Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1
НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|23
|18
|3
|2
|70 - 5
|57
|2.
|ПСВ
|23
|17
|1
|5
|57 - 29
|52
|3.
|Фейеноорд
|1:2
|24
|16
|3
|5
|56 - 22
|51
|4.
|АЗ Алкмаар
|2:1
|24
|15
|3
|6
|47 - 28
|48
|5.
|Твенте
|24
|13
|6
|5
|38 - 30
|45
|6.
|Витесс
|3:1
|24
|12
|4
|8
|31 - 38
|40
|7.
|Утрехт
|23
|10
|6
|7
|40 - 30
|36
|8.
|Камбюр
|24
|10
|3
|11
|41 - 51
|33
|9.
|НЕК Неймеген
|1:3
|24
|8
|7
|9
|29 - 35
|31
|10.
|Гронинген
|24
|7
|8
|9
|27 - 32
|29
|11.
|Хераклес
|24
|7
|5
|12
|26 - 32
|26
|12.
|Херенвен
|23
|7
|4
|12
|21 - 34
|25
|13.
|Ваалвейк
|24
|5
|8
|11
|26 - 39
|23
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|23
|6
|5
|12
|24 - 40
|23
|15.
|Виллем II
|24
|6
|3
|15
|21 - 43
|21
|16.
|Фортуна Ситтард
|23
|5
|4
|14
|25 - 52
|19
|17.
|Спарта Роттердам
|22
|3
|8
|11
|17 - 35
|17
|18.
|ПЕК Зволле
|24
|4
|5
|15
|18 - 39
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|2:1
|12
|9
|2
|1
|28 - 12
|29
|2.
|Аякс
|12
|9
|1
|2
|46 - 3
|28
|3.
|Фейеноорд
|1:2
|12
|9
|1
|2
|31 - 11
|28
|4.
|ПСВ
|12
|9
|0
|3
|32 - 17
|27
|5.
|Утрехт
|12
|7
|4
|1
|27 - 13
|25
|6.
|Хераклес
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|7.
|Твенте
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|8.
|Витесс
|3:1
|12
|5
|2
|5
|14 - 22
|17
|9.
|Камбюр
|12
|5
|1
|6
|23 - 26
|16
|10.
|Гронинген
|12
|3
|6
|3
|10 - 9
|15
|11.
|Виллем II
|12
|4
|1
|7
|10 - 18
|13
|12.
|Ваалвейк
|12
|4
|1
|7
|11 - 21
|13
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|4
|0
|7
|14 - 19
|12
|14.
|Спарта Роттердам
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|15.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|16.
|Херенвен
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|1:3
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|2
|0
|24 - 2
|29
|2.
|ПСВ
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|4.
|Витесс
|3:1
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|5.
|Фейеноорд
|1:2
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|6.
|НЕК Неймеген
|1:3
|13
|6
|3
|4
|18 - 20
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|2:1
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|8.
|Камбюр
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|9.
|Херенвен
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|10.
|Гронинген
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Утрехт
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|2
|5
|5
|10 - 21
|11
|13.
|Ваалвейк
|12
|1
|7
|4
|15 - 18
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|15.
|Виллем II
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|1
|9
|10 - 26
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|11
|0
|2
|9
|7 - 19
|2