Второй тайм

96' Витесс заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сегодняшная посещаемость составляет 13877 болельщиков

96' Бёйтинк Томас снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

95' Г О О О О Л - Бёйтинк Томас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

95' Плохо сыграл Ван Рой Барт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

94' Икома Луис пробует нанести удар издали, но Маттийс Брандерхорст держит все под контролем

93' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Эль-Каруани Суфьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Даса Элазар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Матч возобновлен

89' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

89' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

88' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Тронстад Сондре не смог попасть в створ ударом издали

87' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Расмуссен Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Расмуссен Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Ороз Алоис снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

80' Г О О О О Л - Вау! Ороз Алоис классно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Супер-гол!

80' Плохо сыграл Маркес Иван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

80' Даса Элазар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Хорошую попытку сделал Икома Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

77' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Домджони Тони нанес удар головой, но Маттийс Брандерхорст спокойно отбил мяч.

74' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Игрок Беро Матуш из команды Витесс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

71' Пропер Дирк из команды НЕК Неймеген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

69' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Хорошую попытку сделал Баррето Эдгар . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Тавшан Элаис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Ороз Алоис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Витесс

59' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Как он промахнулся? Окита Жонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

56' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Одентал Кас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Отличные скиллы показывает Тавшан Элаис , обводя своих соперников

52' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Матч возобновлен

52' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

51' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Витесс

50' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Г О О О О Л - Дуэлунд Миккель первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

49' Отличные скиллы показывает Дуэлунд Миккель , обводя своих соперников

49' Плохо сыграл Даса Элазар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

48' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Фредериксен Николай пробует нанести удар издали, но Маттийс Брандерхорст держит все под контролем

47' Матч возобновлен

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля