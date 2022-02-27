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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Витесс
4:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 13877
НЕК Неймеген
0'
0:1
49' Гол
Дуэлунд Миккель
1:1
54' Гол
Духи Данило
2:1
56' Гол
Ороз Алоис
3:1
80' Гол
Ороз Алоис
80' Желтая карточка
Ороз Алоис
4:1
90' Гол
Бёйтинк Томас
90' Желтая карточка
Бёйтинк Томас
90'+7

Ход матча

46'
 
Дуэлунд Миккель
Маттссон Магнус
49'
0:1
Дуэлунд Миккель
54'
Духи Данило
(Даса Элазар)
1:1
56'
Ороз Алоис
(Даса Элазар)
2:1
65'
Гайек Томаш
Манхуф Миллион
 
66'
Бёйтинк Томас
Фредериксен Николай
 
72'
 
Вет Хавьер
Пропер Дирк
79'
 
Ali Akman
Одентал Кас
80'
Ороз Алоис
3:1
80'
Ороз Алоис
 
83'
Вруг Патрик
Домджони Тони
 
90'
Бёйтинк Томас
4:1
90'
Бёйтинк Томас
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

24
Хауэн
Йерун
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
16
Ороз
Алоис
6
Расмуссен
Якоб
42
Манхуф
Миллион
21
Беро
Матуш
22
Домджони
Тони
8
Тронстад
Сондре
11
Фредериксен
Николай
7
Икома
Луис
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
5
Гут
Родриго
26
Одентал
Кас
16
Эль-Каруани
Суфьян
71
Пропер
Дирк
8
Баррето
Эдгар
7
Тавшан
Элаис
10
Окита
Жонатан
11
Маттссон
Магнус
Витесс
5-3-2
НЕК Неймеген
5-3-2

История личных встреч

Витесс
НЕК Неймеген

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

20 матчей

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:3
Э
2:1
Э
4:1
Э
2:0
Э
3:2
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 11 (2) 0.46
Фредериксен Николай 7 0.29
Духи Данило 3 0.13
Ороз Алоис 3 0.13
Тронстад Сондре 2 0.08
Бёйтинк Томас 2 0.08
Гбоо Янн 2 0.08
Базур Рихедли 1 0.04
Дарфалу Усама 1 0.04
Виттек Максимилиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 5 0.21
Брюин Джорди 5 (1) 0.21
Тавшан Элаис 5 0.21
Ali Akman 5 0.21
Маттссон Магнус 3 0.13
Дуэлунд Миккель 1 0.04
Шоне Лассе 1 0.04
Вет Хавьер 1 0.04
Вердонк Калвин 1 0.04
Баррето Эдгар 1 0.04
Одентал Кас 1 0.04
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 7 1
Базур Рихедли 7 0
Виттек Максимилиан 5 0
Расмуссен Якоб 3 1
Икома Луис 3 1
Бёйтинк Томас 3 1
Тронстад Сондре 4 0
Ороз Алоис 4 0
Духи Данило 2 1
Таннан Уссама 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Грбич Адриан 0 1
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Даса Элазар 1 0
Вруг Патрик 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0
Thomas Letsch 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 5 1
Шоне Лассе 5 0
Одентал Кас 4 0
Баррето Эдгар 3 0
Окита Жонатан 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Тавшан Элаис 3 0
Вет Хавьер 2 0
Вердонк Калвин 2 0
Пропер Дирк 2 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Мейер Роджер 1 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Ali Akman 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
19
5 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 11
15 Не забивали 11
3
19%
2
11%
1-15
0
0%
6
32%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
6
38%
4
21%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
3
19%
1
5%
76-90

Пропущено

21
20
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 9
3
14%
3
15%
1-15
5
24%
4
20%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
4
19%
3
15%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
7
35%
76-90

Забито

18
11
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
2
11%
2
18%
1-15
4
22%
1
9%
16-30
3
17%
4
36%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
2
18%
76-90

Пропущено

15
15
11 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
13%
1
7%
1-15
4
27%
3
20%
16-30
5
33%
1
7%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
1
7%
4
27%
76-90

Забито

34
30
14 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 16
5 Не забивали 4
5
15%
4
13%
1-15
4
12%
7
23%
16-30
5
15%
9
30%
31-45
10
29%
29%
6
20%
46-60
4
12%
1
3%
61-75
6
18%
3
10%
76-90

Пропущено

36
35
22 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 16
5
14%
4
11%
1-15
9
25%
7
20%
16-30
8
22%
4
11%
31-45
5
14%
5
14%
46-60
4
11%
4
11%
61-75
5
14%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дуанес - Витесс 1:0 Витесс - Рапид Вена 2:0 Утрехт - Витесс 1:1 Рапид Вена - Витесс 2:1
Витесс - ПСВ 0:5 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Витесс - Гронинген 1:3 Витесс - ДВС '33 2:0 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Дуанес 1:0 Полис Уагудугу - Витесс 1:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0 Витесс - Хераклес 2:1 Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1
НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 23 18 3 2 70 - 5 57
2. ПСВ 0:1 24 17 1 6 57 - 30 52
3. Фейеноорд 24 16 3 5 56 - 22 51
4. АЗ Алкмаар 24 15 3 6 47 - 28 48
5. Твенте 24 13 6 5 38 - 30 45
6. Витесс 24 12 4 8 32 - 38 40
7. Утрехт 23 10 6 7 40 - 30 36
8. Камбюр 24 10 3 11 41 - 51 33
9. НЕК Неймеген 24 8 7 9 29 - 36 31
10. Гронинген 24 7 8 9 27 - 32 29
11. Хераклес 24 7 5 12 26 - 32 26
12. Херенвен 23 7 4 12 21 - 34 25
13. Ваалвейк 24 5 8 11 26 - 39 23
14. Гоу Эхед Иглс 23 6 5 12 24 - 40 23
15. Виллем II 24 6 3 15 21 - 43 21
16. Спарта Роттердам 1:0 23 4 8 11 18 - 35 20
17. Фортуна Ситтард 23 5 4 14 25 - 52 19
18. ПЕК Зволле 24 4 5 15 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
2. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
3. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 11 28
4. ПСВ 0:1 12 9 0 3 32 - 17 27
5. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
6. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
7. Твенте 11 6 4 1 17 - 8 22
8. Витесс 12 5 2 5 15 - 22 17
9. Камбюр 12 5 1 6 23 - 26 16
10. Гронинген 12 3 6 3 10 - 9 15
11. Спарта Роттердам 1:0 13 3 5 5 11 - 17 14
12. Виллем II 12 4 1 7 10 - 18 13
13. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
14. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
15. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
16. Херенвен 12 3 2 7 11 - 19 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 2 0 24 - 2 29
2. ПСВ 0:1 12 8 1 3 25 - 13 25
3. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
6. НЕК Неймеген 13 6 3 4 18 - 21 21
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 12 5 2 5 18 - 25 17
9. Херенвен 11 4 2 5 10 - 15 14
10. Гронинген 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
14. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
15. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
16. ПЕК Зволле 12 2 1 9 10 - 26 7
17. Спарта Роттердам 1:0 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 11 0 2 9 7 - 19 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Витесс 4:1 НЕК Неймеген онлайн


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