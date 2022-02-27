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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
АЗ Алкмаар
2:1
Второй тайм: 83'

Стадион:
Фейеноорд
0'
18' Желтая карточка
Хендрикс Йоррит
1:0
19' Пенальти
Карлссон Йеспер
26' Желтая карточка
Инди Мартинс
26' Желтая карточка
Кекчю Оркун
28' Желтая карточка
Маласиа Тирелл
2:0
30' Пенальти
Карлссон Йеспер
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Де Вит Дани
38' Желтая карточка
Де Вит Дани
2:1
52' Гол
Гертрейда Лютсхарел
77' Желтая карточка
Класи Йорди
83'

Ход матча

18'
 
Хендрикс Йоррит
19'
Карлссон Йеспер
1:0
26'
Инди Мартинс
 
26'
 
Кекчю Оркун
28'
 
Маласиа Тирелл
30'
Карлссон Йеспер
2:0
35'
Де Вит Дани
 
38'
Де Вит Дани
 
46'
 
Педерсен Маркус Гольмгрен
Маласиа Тирелл
52'
2:1
Гертрейда Лютсхарел
68'
Рейндерс Тиджани
Мидтше Фредрик
 
68'
Абухлал Закария
Витри Аслак Фонн
 
73'
 
Джаханбакш Алиреза
Хендрикс Йоррит
77'
Класи Йорди
 
78'
Сова Камаль
Павлидис Вангелис
 
82'
 
Валемарк Патрик
Линссен Брайан

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 4 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Фейеноорд
2.64
7.20
2.61
Все Коэффициенты
1
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
20
Класи
Йорди
15
Витри
Аслак
Фонн
10
Де
Вит
Дани
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Павлидис
Вангелис
1
Бейло
Юстин
3
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
10
Кекчю
Оркун
6
Хендрикс
Йоррит
28
Тоорнстра
Йенс
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
11
Линссен
Брайан
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Фейеноорд

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед

31 матч

29%
22.6%
48.4%
9 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

25.8%
29%
45.2%
8 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

Э
1:0
Э
4:2
Э
2:3
Э
0:3
Э
2:1
Э
1:1
К
0:3
Э
2:1
Э
0:4
Э
5:2
Э
0:4
К
3:1
Э
4:2
Э
3:1
Э
1:4
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:2
К
1:0
Э
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Йеспер III 11 (4) 0.46
Павлидис Вангелис 9 0.38
Де Вит Дани 7 0.29
Гудмундссон Альберт 4 (1) 0.17
Рейндерс Тиджани 3 0.13
Абухлал Закария 3 0.13
Бёкема Сэм 3 0.13
Вайндал Оуэн 1 0.04
Сугавара Юкинари 1 0.04
Инди Мартинс 1 0.04
Павлидис Василис 1 0.04
Класи Йорди 1 0.04
Витри Аслак Фонн 1 0.04
Мидтше Фредрик 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Поку Эрнест 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиль Гус 13 0.54
Линссен Брайан 11 0.46
Синистерра Луис 8 0.33
Кекчю Оркун 6 (2) 0.25
Джаханбакш Алиреза 4 0.17
Дессерс Сириль 4 0.17
Тоорнстра Йенс 3 0.13
Сенеси Маркос 2 0.08
Эурснес Фредрик 1 0.04
Маласиа Тирелл 1 0.04
Хендрикс Йоррит 1 0.04
Гертрейда Лютсхарел 1 0.04
Баннис Науфаль 1 0.04
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Траунер Гернот 0 0
Димерс Марк 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Нелсон Райс 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мидтше Фредрик 5 0
Хацидиакос Пантелис 5 0
Павлидис Вангелис 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Вайндал Оуэн 4 0
Инди Мартинс 3 0
Де Вит Дани 3 0
Сугавара Юкинари 3 0
Класи Йорди 1 1
Летсерт Тимо 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Карлссон Йеспер III 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 5 0
Сенеси Маркос 4 0
Маласиа Тирелл 4 0
Кекчю Оркун 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Джаханбакш Алиреза 2 0
Линссен Брайан 2 0
Нелсон Райс 2 0
Тиль Гус 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Слот Арне 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
24
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
5
20%
0
0%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
4
16%
7
29%
29%
31-45
5
20%
5
21%
46-60
1
4%
2
8%
61-75
7
28%
6
25%
76-90

Пропущено

12
9
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
5
42%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

19
32
10 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
2
11%
7
22%
1-15
3
16%
3
9%
16-30
5
26%
6
19%
31-45
3
16%
6
19%
46-60
2
11%
3
9%
61-75
4
21%
7
22%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
2
13%
1
10%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
2
13%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
25%
2
20%
61-75
4
25%
2
20%
76-90

Забито

44
56
22 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 16
6 Не забивали 2
7
16%
7
13%
1-15
6
14%
7
13%
16-30
9
20%
13
23%
31-45
8
18%
11
20%
46-60
3
7%
5
9%
61-75
11
25%
13
23%
76-90

Пропущено

28
19
16 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 12
7
25%
2
11%
1-15
5
18%
3
16%
16-30
4
14%
5
26%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
5
18%
3
16%
61-75
7
25%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2
АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Яблонец - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0
Фейеноорд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4
Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 23 18 3 2 70 - 5 57
2. ПСВ 23 17 1 5 57 - 29 52
3. Фейеноорд 1:2 24 16 3 5 56 - 22 51
4. АЗ Алкмаар 2:1 24 15 3 6 47 - 28 48
5. Твенте 24 13 6 5 38 - 30 45
6. Витесс 3:1 24 12 4 8 31 - 38 40
7. Утрехт 23 10 6 7 40 - 30 36
8. Камбюр 24 10 3 11 41 - 51 33
9. НЕК Неймеген 1:3 24 8 7 9 29 - 35 31
10. Гронинген 24 7 8 9 27 - 32 29
11. Хераклес 24 7 5 12 26 - 32 26
12. Херенвен 23 7 4 12 21 - 34 25
13. Ваалвейк 24 5 8 11 26 - 39 23
14. Гоу Эхед Иглс 23 6 5 12 24 - 40 23
15. Виллем II 24 6 3 15 21 - 43 21
16. Фортуна Ситтард 23 5 4 14 25 - 52 19
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 24 4 5 15 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 2:1 12 9 2 1 28 - 12 29
2. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
3. Фейеноорд 1:2 12 9 1 2 31 - 11 28
4. ПСВ 12 9 0 3 32 - 17 27
5. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
6. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
7. Твенте 11 6 4 1 17 - 8 22
8. Витесс 3:1 12 5 2 5 14 - 22 17
9. Камбюр 12 5 1 6 23 - 26 16
10. Гронинген 12 3 6 3 10 - 9 15
11. Виллем II 12 4 1 7 10 - 18 13
12. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
13. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
15. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
16. Херенвен 12 3 2 7 11 - 19 11
17. НЕК Неймеген 1:3 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 2 0 24 - 2 29
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 3:1 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 1:2 12 7 2 3 25 - 11 23
6. НЕК Неймеген 1:3 13 6 3 4 18 - 20 21
7. АЗ Алкмаар 2:1 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 12 5 2 5 18 - 25 17
9. Херенвен 11 4 2 5 10 - 15 14
10. Гронинген 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
14. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
15. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
16. ПЕК Зволле 12 2 1 9 10 - 26 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 11 0 2 9 7 - 19 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Фейеноорд
2.64
7.20
2.61
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЗ Алкмаар 2:1 Фейеноорд онлайн


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АЗ Алкмаар
Фейеноорд

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