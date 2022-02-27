Голкипер мог бы сыграть и получше

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда АЗ Алкмаар играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Отличный пас сделал Гертрейда Лютсхарел из команды Фейеноорд . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

48' Удар от ворот произведет Фейеноорд

48' Карлссон Йеспер III не смог попасть в створ ударом издали

47' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Сугавара Юкинари из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

43' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Фейеноорд

42' Вайндал Оуэн не смог попасть в створ ударом издали

42' Джастин Бейло не дал случится голу! Карлссон Йеспер III должен был забивать, но Джастин Бейло сделал отличный сейв

41' Игрок из команды АЗ Алкмаар делает отличный навес.

40' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Игрок Траунер Гернот из команды Фейеноорд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

38' Де Вит Дани совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды АЗ Алкмаар отменен из-за положения "вне игры".

38' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

37' Хорошую попытку сделал Павлидис Вангелис . Удар в створ, но вратарь начеку

34' ШАНС! Это должен был быть гол. Павлидис Вангелис упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

34' Карлссон Йеспер III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Гертрейда Лютсхарел из команды Фейеноорд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

32' Плохо сыграл Вайндал Оуэн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

31' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' После проверки VAR судья не изменил решения - АЗ Алкмаар пробьет пенальти!

29' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

28' Маласиа Тирелл совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

27' Кекчю Оркун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Матч возобновлен

26' Кекчю Оркун грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

26' Инди Мартинс грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

26' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

25' Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Г О О О О О Л - Карлссон Йеспер III из команды АЗ Алкмаар забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Джастин Бейло прыгнул не в ту сторону.

19' После проверки VAR судья не изменил решения - АЗ Алкмаар пробьет пенальти!

19' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

18' Хендрикс Йоррит - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

18' Павлидис Вангелис разрезает оборону соперника отличным пасом

17' Синистерра Луис из команды Фейеноорд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

16' Класи Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Маласиа Тирелл получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Маласиа Тирелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Хорошую попытку сделал Синистерра Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Гертрейда Лютсхарел из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Игрок Сенеси Маркос из команды Фейеноорд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

8' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Карлссон Йеспер III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Матч возобновится спорным мячом

5' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

5' Кекчю Оркун из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Линссен Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Сенеси Маркос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Плохо сыграл Сенеси Маркос - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

4' Карлссон Йеспер III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Кекчю Оркун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Фейеноорд начинает с центра поля