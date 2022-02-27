Голландия: Эредивизие 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: АФАС
18' Желтая карточкаХендрикс Йоррит
1:0
19' ПенальтиКарлссон Йеспер
26' Желтая карточкаИнди Мартинс
26' Желтая карточкаКекчю Оркун
28' Желтая карточкаМаласиа Тирелл
2:0
30' ПенальтиКарлссон Йеспер
35' Undefined phrase: football_event_Де Вит Дани
38' Желтая карточкаДе Вит Дани
2:1
52' ГолГертрейда Лютсхарел
77' Желтая карточкаКласи Йорди
90' Желтая карточкаВайндал Оуэн
90' Желтая карточкаКарлссон Йеспер
Ход матча
18'
19'
1:0
26'
26'
28'
30'
2:0
35'
38'
52'
77'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 7
-
4 Офсайды 2
-
22 Нарушения правил 8
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
20
Класи
Йорди
10
Де
Вит
Дани
10
Кекчю
Оркун
26
Тиль
Гус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Реус БоВратарь
-
26 Керкез МилошЗащитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эвьен ХэконНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Янсен ТейсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед
31 матч
29%
22.6%
48.4%
9 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
25.8%
29%
45.2%
8 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Йеспер III
|11 (4)
|0.46
|Павлидис Вангелис
|9
|0.38
|Де Вит Дани
|7
|0.29
|Гудмундссон Альберт
|4 (1)
|0.17
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.13
|Абухлал Закария
|3
|0.13
|Бёкема Сэм
|3
|0.13
|Вайндал Оуэн
|1
|0.04
|Сугавара Юкинари
|1
|0.04
|Инди Мартинс
|1
|0.04
|Павлидис Василис
|1
|0.04
|Класи Йорди
|1
|0.04
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.04
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиль Гус
|13
|0.54
|Линссен Брайан
|11
|0.46
|Синистерра Луис
|8
|0.33
|Кекчю Оркун
|6 (2)
|0.25
|Джаханбакш Алиреза
|4
|0.17
|Дессерс Сириль
|4
|0.17
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.13
|Сенеси Маркос
|2
|0.08
|Эурснес Фредрик
|1
|0.04
|Маласиа Тирелл
|1
|0.04
|Хендрикс Йоррит
|1
|0.04
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.04
|Баннис Науфаль
|1
|0.04
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Нелсон Райс
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мидтше Фредрик
|5
|0
|Хацидиакос Пантелис
|5
|0
|Вайндал Оуэн
|5
|0
|Павлидис Вангелис
|4
|0
|Гудмундссон Альберт
|4
|0
|Класи Йорди
|2
|1
|Инди Мартинс
|3
|0
|Де Вит Дани
|3
|0
|Сугавара Юкинари
|3
|0
|Карлссон Йеспер III
|2
|0
|Летсерт Тимо
|1
|0
|Абухлал Закария
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|5
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Маласиа Тирелл
|4
|0
|Кекчю Оркун
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|Линссен Брайан
|2
|0
|Нелсон Райс
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
25
14 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
5
19%
0
0%
1-15
5
19%
4
16%
16-30
4
15%
7
28%
31-45
5
19%
6
24%
46-60
1
4%
2
8%
61-75
7
26%
6
24%
76-90
Пропущено
13
11
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
5
38%
1
9%
1-15
1
8%
4
36%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
1
8%
4
36%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
19
32
10 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 13
2
11%
7
22%
1-15
3
16%
3
9%
16-30
5
26%
6
19%
31-45
3
16%
6
19%
46-60
2
11%
3
9%
61-75
4
21%
7
22%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
2
13%
1
10%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
2
13%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
25%
2
20%
61-75
4
25%
2
20%
76-90
Забито
46
57
24 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 16
6 Не забивали 2
7
15%
7
12%
1-15
8
17%
7
12%
16-30
9
20%
13
23%
31-45
8
17%
12
21%
46-60
3
7%
5
9%
61-75
11
24%
13
23%
76-90
Пропущено
29
21
16 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 13
7
24%
2
10%
1-15
5
17%
5
24%
16-30
4
14%
5
24%
31-45
1
3%
4
19%
46-60
5
17%
3
14%
61-75
7
24%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2
АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Яблонец - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0
Фейеноорд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4
Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|23
|18
|3
|2
|70 - 5
|57
|2.
|ПСВ
|0:1
|24
|17
|1
|6
|57 - 30
|52
|3.
|Фейеноорд
|24
|16
|3
|5
|56 - 22
|51
|4.
|АЗ Алкмаар
|24
|15
|3
|6
|47 - 28
|48
|5.
|Твенте
|24
|13
|6
|5
|38 - 30
|45
|6.
|Витесс
|24
|12
|4
|8
|32 - 38
|40
|7.
|Утрехт
|23
|10
|6
|7
|40 - 30
|36
|8.
|Камбюр
|24
|10
|3
|11
|41 - 51
|33
|9.
|НЕК Неймеген
|24
|8
|7
|9
|29 - 36
|31
|10.
|Гронинген
|24
|7
|8
|9
|27 - 32
|29
|11.
|Хераклес
|24
|7
|5
|12
|26 - 32
|26
|12.
|Херенвен
|23
|7
|4
|12
|21 - 34
|25
|13.
|Ваалвейк
|24
|5
|8
|11
|26 - 39
|23
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|23
|6
|5
|12
|24 - 40
|23
|15.
|Виллем II
|24
|6
|3
|15
|21 - 43
|21
|16.
|Спарта Роттердам
|1:0
|23
|4
|8
|11
|18 - 35
|20
|17.
|Фортуна Ситтард
|23
|5
|4
|14
|25 - 52
|19
|18.
|ПЕК Зволле
|24
|4
|5
|15
|18 - 39
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|12
|9
|2
|1
|28 - 12
|29
|2.
|Аякс
|12
|9
|1
|2
|46 - 3
|28
|3.
|Фейеноорд
|12
|9
|1
|2
|31 - 11
|28
|4.
|ПСВ
|0:1
|12
|9
|0
|3
|32 - 17
|27
|5.
|Утрехт
|12
|7
|4
|1
|27 - 13
|25
|6.
|Хераклес
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|7.
|Твенте
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|8.
|Витесс
|12
|5
|2
|5
|15 - 22
|17
|9.
|Камбюр
|12
|5
|1
|6
|23 - 26
|16
|10.
|Гронинген
|12
|3
|6
|3
|10 - 9
|15
|11.
|Спарта Роттердам
|1:0
|13
|3
|5
|5
|11 - 17
|14
|12.
|Виллем II
|12
|4
|1
|7
|10 - 18
|13
|13.
|Ваалвейк
|12
|4
|1
|7
|11 - 21
|13
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|4
|0
|7
|14 - 19
|12
|15.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|16.
|Херенвен
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|2
|0
|24 - 2
|29
|2.
|ПСВ
|0:1
|12
|8
|1
|3
|25 - 13
|25
|3.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|4.
|Витесс
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|5.
|Фейеноорд
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|6.
|НЕК Неймеген
|13
|6
|3
|4
|18 - 21
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|8.
|Камбюр
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|9.
|Херенвен
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|10.
|Гронинген
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Утрехт
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|2
|5
|5
|10 - 21
|11
|13.
|Ваалвейк
|12
|1
|7
|4
|15 - 18
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|15.
|Виллем II
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|1
|9
|10 - 26
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|1:0
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|11
|0
|2
|9
|7 - 19
|2