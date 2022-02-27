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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ян
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Фортуна
0' 29'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Ян
Ничья
Фортуна
3.35
3.45
2.49
Все Коэффициенты
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
23
Брайткройц
Стив
24
Кеннеди
Скотт
13
Векессер
Эрик
5
Гимбер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
4
Бесте
Ян-Никлас
22
Бухальфа
Карло
15
Сингх
Сарприт
19
Альберс
Андреас
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
20
Нарей
Халед
8
Пётровски
Якуб
31
Зоботка
Марсель
4
Танака
Ао
11
Клаус
Феликс
10
Гинчек
Даниэль
Ян
4-2-3-1
Фортуна
4-5-1

История личных встреч

Ян
Фортуна

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
4:3
Б2
1:0
Б3
1:2
Б3
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сингх Сарприт 5 0.21
Безушков Макс 5 (1) 0.21
Альберс Андреас 4 (1) 0.17
Бесте Ян-Никлас 3 0.13
Брайткройц Стив 3 0.13
Гимбер Бенедикт 3 0.13
Отто Давид 3 0.13
Макридис Хараламбос 3 0.13
Бухальфа Карло 3 0.13
Кеннеди Скотт 2 0.08
Калисканер Каан 2 0.08
Звартс Йоэл 2 0.08
Векессер Эрик 1 0.04
Саллер Бенедикт 1 0.04
Гувара Леон 1 0.04
Фабер Конрад 0 0
Эльведи Ян 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 12 (3) 0.5
Нарей Халед 6 0.25
Боженик Роберт 2 0.08
Кларер Кристоф 2 0.08
Петерсон Кристофер 1 0.04
Гинчек Даниэль 1 (1) 0.04
Хоффманн Андре 1 0.04
Циммерман Маттиас 1 0.04
Аппелькамп Синта 1 0.04
Зоботка Марсель 0 0
Клаус Феликс 0 0
Хартерц Флориан 0 0
Ийоха Эммануэль 0 0
Пётровски Якуб 0 0
Схипноски Никлас 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 8 0
Саллер Бенедикт 5 0
Сингх Сарприт 5 0
Брайткройц Стив 4 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Бухальфа Карло 4 0
Векессер Эрик 3 0
Отто Давид 1 1
Безушков Макс 2 0
Мориц Кристоф 1 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Гувара Леон 1 0
Майер Александер II 1 0
Кеннеди Скотт 1 0
Калисканер Каан 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеннингс Роувен 5 0
Зоботка Марсель 4 0
Кларер Кристоф 4 0
Приб Эдгар 2 1
Петерсон Кристофер 2 1
Бодзек Адам 3 0
Де Вейс Йорди 3 0
Неделку Драгош 3 0
Обердорф Тим 3 0
Клаус Феликс 2 0
Ковнацки Давид 2 0
Пётровски Якуб 2 0
Боженик Роберт 2 0
Танака Ао 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Хоффманн Андре 1 0
Хартерц Флориан 1 0
Николя Гавори 1 0
Нарей Халед 1 0
Аппелькамп Синта 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
11
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
5
19%
1
9%
1-15
2
7%
2
18%
16-30
4
15%
1
9%
31-45
5
19%
3
27%
46-60
3
11%
3
27%
61-75
8
30%
30%
1
9%
76-90

Пропущено

22
15
7 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
14%
1
7%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
8
36%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
5
23%
7
47%
76-90

Забито

14
16
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 2
15 Не забивали 14
3
21%
2
13%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
3
19%
31-45
1
7%
6
38%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

16
18
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
0
0%
5
28%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
5
31%
3
17%
61-75
4
25%
5
28%
76-90

Забито

41
27
21 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
8
20%
3
11%
1-15
5
12%
2
7%
16-30
8
20%
4
15%
31-45
6
15%
9
33%
46-60
6
15%
5
19%
61-75
8
20%
4
15%
76-90

Пропущено

38
33
12 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 21
3
8%
6
18%
1-15
2
5%
4
12%
16-30
7
18%
3
9%
31-45
10
26%
3
9%
46-60
7
18%
5
15%
61-75
9
24%
12
36%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Нюрнберг - Ян 2:0 Ян - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Ян 2:1 Аугсбург - Ян 3:3
Ян - Хольштайн Киль 1:2 Зандхаузен - Ян 0:3 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3 Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3 Ингольштадт - Ян 0:3 Ян - Ганза 3:3 Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2
Фортуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Фортуна - Шальке 04 2:1 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Бохум - Фортуна 0:2
Фортуна - Нюрнберг 0:1 Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер 1:0 Заявка 24 13 6 5 45 - 31 45
2. Дармштадт Заявка 24 13 5 6 49 - 30 44
3. Санкт-Паули Заявка 24 13 5 6 48 - 35 44
4. Гамбург 0:1 Заявка 24 10 11 3 42 - 22 41
5. Хайденхайм 1:0 Заявка 24 12 5 7 30 - 29 41
6. Шальке 04 Заявка 24 12 5 7 46 - 28 41
7. Нюрнберг Заявка 24 11 6 7 34 - 32 39
8. Падерборн Заявка 24 8 9 7 41 - 33 33
9. Карлсруэ Заявка 24 8 9 7 41 - 36 33
10. Ян 0:0 Заявка 24 9 5 10 42 - 37 32
11. Ганновер 96 Заявка 24 8 7 9 23 - 32 31
12. Хольштайн Киль Заявка 24 8 7 9 30 - 38 31
13. Фортуна 0:0 Заявка 24 7 6 11 28 - 32 27
14. Динамо Дрезден Заявка 24 7 5 12 23 - 32 26
15. Зандхаузен 0:1 Заявка 24 6 7 11 25 - 41 25
16. Ганза Заявка 24 6 7 11 27 - 38 25
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 24 3 7 14 23 - 48 16
18. Ингольштадт Заявка 24 3 6 15 22 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 1:0 Заявка 12 8 3 1 19 - 10 27
2. Санкт-Паули Заявка 11 8 2 1 28 - 12 26
3. Гамбург 0:1 Заявка 13 6 6 1 24 - 12 24
4. Шальке 04 Заявка 12 7 2 3 28 - 16 23
5. Карлсруэ Заявка 13 5 5 3 25 - 19 20
6. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 24 - 14 20
7. Нюрнберг Заявка 12 6 2 4 17 - 14 20
8. Вердер 1:0 Заявка 11 5 4 2 20 - 11 19
9. Ян 0:0 Заявка 13 5 3 5 27 - 22 18
10. Хольштайн Киль Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
11. Динамо Дрезден Заявка 12 5 2 5 15 - 13 17
12. Ганновер 96 Заявка 12 4 4 4 10 - 13 16
13. Фортуна 0:0 Заявка 12 3 4 5 17 - 17 13
14. Падерборн Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
15. Ганза Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
17. Ингольштадт Заявка 12 1 4 7 9 - 19 7
18. Зандхаузен 0:1 Заявка 11 1 4 6 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер 1:0 Заявка 13 8 2 3 25 - 20 26
2. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 25 - 16 24
3. Падерборн Заявка 11 6 4 1 23 - 12 22
4. Нюрнберг Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
5. Санкт-Паули Заявка 13 5 3 5 20 - 23 18
6. Шальке 04 Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
7. Зандхаузен 0:1 Заявка 13 5 3 5 16 - 19 18
8. Гамбург 0:1 Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
9. Ганза Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
10. Ганновер 96 Заявка 12 4 3 5 13 - 19 15
11. Хайденхайм 1:0 Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
12. Ян 0:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
13. Хольштайн Киль Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
14. Фортуна 0:0 Заявка 12 4 2 6 11 - 15 14
15. Карлсруэ Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
16. Динамо Дрезден Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 12 2 2 8 13 - 26 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ян
Ничья
Фортуна
3.35
3.45
2.49
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ян 0:0 Фортуна онлайн


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Фортуна

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