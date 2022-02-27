Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Jahnstadion Regensburg
66' Желтая карточкаПётровски Якуб
87' Желтая карточкаВекессер Эрик
Ход матча
66'
87'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
0 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 15
-
42 Владение мячом, % 58
20
Нарей
Халед
11
Клаус
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Кунц КевинВратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фабер КонрадПолузащитник
-
14 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Thioune
История личных встреч
Ян
Фортуна
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сингх Сарприт
|5
|0.21
|Безушков Макс
|5 (1)
|0.21
|Альберс Андреас
|4 (1)
|0.17
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0.13
|Брайткройц Стив
|3
|0.13
|Гимбер Бенедикт
|3
|0.13
|Отто Давид
|3
|0.13
|Макридис Хараламбос
|3
|0.13
|Бухальфа Карло
|3
|0.13
|Кеннеди Скотт
|2
|0.08
|Калисканер Каан
|2
|0.08
|Звартс Йоэл
|2
|0.08
|Векессер Эрик
|1
|0.04
|Саллер Бенедикт
|1
|0.04
|Гувара Леон
|1
|0.04
|Фабер Конрад
|0
|0
|Эльведи Ян
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|12 (3)
|0.5
|Нарей Халед
|6
|0.25
|Боженик Роберт
|2
|0.08
|Кларер Кристоф
|2
|0.08
|Петерсон Кристофер
|1
|0.04
|Гинчек Даниэль
|1 (1)
|0.04
|Хоффманн Андре
|1
|0.04
|Циммерман Маттиас
|1
|0.04
|Аппелькамп Синта
|1
|0.04
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Клаус Феликс
|0
|0
|Хартерц Флориан
|0
|0
|Ийоха Эммануэль
|0
|0
|Пётровски Якуб
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|8
|0
|Саллер Бенедикт
|5
|0
|Сингх Сарприт
|5
|0
|Брайткройц Стив
|4
|0
|Векессер Эрик
|4
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Бухальфа Карло
|4
|0
|Отто Давид
|1
|1
|Безушков Макс
|2
|0
|Мориц Кристоф
|1
|0
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|Гувара Леон
|1
|0
|Майер Александер II
|1
|0
|Кеннеди Скотт
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеннингс Роувен
|5
|0
|Зоботка Марсель
|4
|0
|Кларер Кристоф
|4
|0
|Приб Эдгар
|2
|1
|Петерсон Кристофер
|2
|1
|Бодзек Адам
|3
|0
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Неделку Драгош
|3
|0
|Пётровски Якуб
|3
|0
|Обердорф Тим
|3
|0
|Клаус Феликс
|2
|0
|Ковнацки Давид
|2
|0
|Боженик Роберт
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Нарей Халед
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
11
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
5
19%
1
9%
1-15
2
7%
2
18%
16-30
4
15%
1
9%
31-45
5
19%
3
27%
46-60
3
11%
3
27%
61-75
8
30%
30%
1
9%
76-90
Пропущено
22
15
7 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
14%
1
7%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
8
36%
2
13%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
5
23%
7
47%
76-90
Забито
14
16
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 2
16 Не забивали 15
3
21%
2
13%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
3
19%
31-45
1
7%
6
38%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
16
18
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
0
0%
5
28%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
5
31%
3
17%
61-75
4
25%
5
28%
76-90
Забито
41
27
21 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
8
20%
3
11%
1-15
5
12%
2
7%
16-30
8
20%
4
15%
31-45
6
15%
9
33%
46-60
6
15%
5
19%
61-75
8
20%
4
15%
76-90
Пропущено
38
33
12 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 21
3
8%
6
18%
1-15
2
5%
4
12%
16-30
7
18%
3
9%
31-45
10
26%
3
9%
46-60
7
18%
5
15%
61-75
9
24%
12
36%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Нюрнберг - Ян 2:0 Ян - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Ян 2:1 Аугсбург - Ян 3:3
Ян - Хольштайн Киль 1:2 Зандхаузен - Ян 0:3 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3 Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3 Ингольштадт - Ян 0:3 Ян - Ганза 3:3 Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2
Фортуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Фортуна - Шальке 04 2:1 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Бохум - Фортуна 0:2
Фортуна - Нюрнберг 0:1 Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|47 - 33
|45
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|49 - 30
|44
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|48 - 35
|44
|4.
|Гамбург
|Заявка
|24
|10
|11
|3
|44 - 24
|41
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|46 - 28
|41
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|34 - 32
|39
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|30 - 30
|39
|8.
|Падерборн
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|41 - 33
|33
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|41 - 36
|33
|10.
|Ян
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|42 - 37
|32
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|23 - 32
|31
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|30 - 38
|31
|13.
|Фортуна
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|28 - 32
|27
|14.
|Зандхаузен
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 41
|26
|15.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|23 - 32
|26
|16.
|Ганза
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|27 - 38
|25
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|24
|3
|7
|14
|23 - 48
|16
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|22 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 12
|26
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 11
|25
|3.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 16
|23
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 19
|20
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 14
|20
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|8.
|Вердер
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 11
|19
|9.
|Ян
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 22
|18
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 13
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 13
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|14.
|Падерборн
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|15.
|Ганза
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 19
|7
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 22
|26
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|3.
|Падерборн
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 19
|19
|6.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|8.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|9.
|Ганза
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 19
|15
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|12.
|Ян
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|14.
|Фортуна
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 26
|8