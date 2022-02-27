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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Гамбург
0:1
Первый тайм: 29'

Стадион:
Вердер
0'
0:1
10' Пенальти
Дукш Марвин
29'

Ход матча

10'
0:1
Дукш Марвин

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Вердер
6.25
4.59
2.55
Все Коэффициенты
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
10
Киттель
Сонни
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
48
Алиду
Фариде
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
36
Гросс
Кристиан
3
Юнг
Антони
10
Биттенкорт
Леонардо
20
Шмид
Романо
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
Гамбург
4-3-3
Вердер
3-3-2-2

История личных встреч

Гамбург
Вердер

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

26 матчей

34.6%
11.5%
53.9%
9 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.1%
50%
26.9%
6 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

Б2
0:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:3
Б
1:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:2
Б
3:2
Б
2:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
4:0
Б
3:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
ЛЕ
2:3
ЛЕ
0:1
К
1:1
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 14 (1) 0.58
Киттель Сонни 7 (3) 0.29
Хайер Моритц 5 0.21
Джатта Бейкери 3 0.13
Рейс Людовит 3 0.13
Алиду Фариде 2 0.08
Шонлау Себастьян 2 0.08
Винтцаймер Мануэль 2 0.08
Кинсомби Давид 1 (1) 0.04
Сухонен Ансси 1 0.04
Дойл Томми 1 0.04
Мефферт Йонас 0 0
Гиамера Ян 0 0
Мухайм Миро 0 0
Рор Максимилиан 0 0
Elijah Krahn 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 10 (1) 0.42
Шмид Романо 3 0.13
Фридль Марко 3 0.13
Биттенкорт Леонардо 2 0.08
Юнг Антони 2 0.08
Рапп Николай 2 0.08
Сарджент Джош 2 0.08
Шмидт Никлас 1 0.04
Велькович Милош 1 0.04
Топрак Омер 1 0.04
Вайзер Митчелл 1 0.04
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.04
Агу Феликс 0 0
Гросс Кристиан 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Динкчи Эрен 0 0
Шенфельдер Оскар 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киттель Сонни 5 0
Ляйбольд Тим 5 0
Мефферт Йонас 4 0
Хайер Моритц 4 0
Шонлау Себастьян 2 1
Мухайм Миро 3 0
Винтцаймер Мануэль 3 0
Рейс Людовит 3 0
Сухонен Ансси 3 0
Глацель Роберт 2 0
Кауфманн Миккель 2 0
Давид Йонас 2 0
Алиду Фариде 2 0
Гиамера Ян 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Джатта Бейкери 1 0
Майсснер Робин 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Вушкович Марио 1 0
Дойл Томми 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 8 0
Гросс Кристиан 4 1
Биттенкорт Леонардо 5 0
Рапп Николай 5 0
Шмид Романо 4 0
Груев Илия 4 0
Юнг Антони 3 0
Велькович Милош 3 0
Топрак Омер 2 0
Дукш Марвин 2 0
Фуллкруг Никлас 2 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Ассале Рожер 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
23
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
5
21%
1
4%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
5
21%
4
17%
31-45
1
4%
6
26%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
6
25%
7
30%
76-90

Пропущено

11
21
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
9%
2
10%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
2
18%
5
24%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
2
18%
5
24%
61-75
2
18%
4
19%
76-90

Забито

17
18
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
6
35%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
2
12%
7
39%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
6
35%
5
28%
76-90

Пропущено

11
13
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
27%
2
15%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
2
18%
4
31%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
1
9%
2
15%
76-90

Забито

41
41
22 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 32
14 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
11
27%
2
5%
1-15
3
7%
2
5%
16-30
8
20%
5
12%
31-45
3
7%
13
32%
46-60
4
10%
7
17%
61-75
12
29%
29%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

22
34
12 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 19
4
18%
4
12%
1-15
5
23%
4
12%
16-30
3
14%
7
21%
31-45
4
18%
6
18%
46-60
3
14%
7
21%
61-75
3
14%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Зандхаузен - Гамбург 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Дармштадт - Гамбург 0:5 Гамбург - Митьюлланд 1:5
Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1
Вердер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4
Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер 1:0 Заявка 24 13 6 5 45 - 31 45
2. Дармштадт Заявка 24 13 5 6 49 - 30 44
3. Санкт-Паули Заявка 24 13 5 6 48 - 35 44
4. Гамбург 0:1 Заявка 24 10 11 3 42 - 22 41
5. Хайденхайм 1:0 Заявка 24 12 5 7 30 - 29 41
6. Шальке 04 Заявка 24 12 5 7 46 - 28 41
7. Нюрнберг Заявка 24 11 6 7 34 - 32 39
8. Падерборн Заявка 24 8 9 7 41 - 33 33
9. Карлсруэ Заявка 24 8 9 7 41 - 36 33
10. Ян 0:0 Заявка 24 9 5 10 42 - 37 32
11. Ганновер 96 Заявка 24 8 7 9 23 - 32 31
12. Хольштайн Киль Заявка 24 8 7 9 30 - 38 31
13. Фортуна 0:0 Заявка 24 7 6 11 28 - 32 27
14. Динамо Дрезден Заявка 24 7 5 12 23 - 32 26
15. Зандхаузен 0:1 Заявка 24 6 7 11 25 - 41 25
16. Ганза Заявка 24 6 7 11 27 - 38 25
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 24 3 7 14 23 - 48 16
18. Ингольштадт Заявка 24 3 6 15 22 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 1:0 Заявка 12 8 3 1 19 - 10 27
2. Санкт-Паули Заявка 11 8 2 1 28 - 12 26
3. Гамбург 0:1 Заявка 13 6 6 1 24 - 12 24
4. Шальке 04 Заявка 12 7 2 3 28 - 16 23
5. Карлсруэ Заявка 13 5 5 3 25 - 19 20
6. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 24 - 14 20
7. Нюрнберг Заявка 12 6 2 4 17 - 14 20
8. Вердер 1:0 Заявка 11 5 4 2 20 - 11 19
9. Ян 0:0 Заявка 13 5 3 5 27 - 22 18
10. Хольштайн Киль Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
11. Динамо Дрезден Заявка 12 5 2 5 15 - 13 17
12. Ганновер 96 Заявка 12 4 4 4 10 - 13 16
13. Фортуна 0:0 Заявка 12 3 4 5 17 - 17 13
14. Падерборн Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
15. Ганза Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
17. Ингольштадт Заявка 12 1 4 7 9 - 19 7
18. Зандхаузен 0:1 Заявка 11 1 4 6 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер 1:0 Заявка 13 8 2 3 25 - 20 26
2. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 25 - 16 24
3. Падерборн Заявка 11 6 4 1 23 - 12 22
4. Нюрнберг Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
5. Санкт-Паули Заявка 13 5 3 5 20 - 23 18
6. Шальке 04 Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
7. Зандхаузен 0:1 Заявка 13 5 3 5 16 - 19 18
8. Гамбург 0:1 Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
9. Ганза Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
10. Ганновер 96 Заявка 12 4 3 5 13 - 19 15
11. Хайденхайм 1:0 Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
12. Ян 0:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
13. Хольштайн Киль Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
14. Фортуна 0:0 Заявка 12 4 2 6 11 - 15 14
15. Карлсруэ Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
16. Динамо Дрезден Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 12 2 2 8 13 - 26 8
  • Первый тайм
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Дукш Марвин из команды Вердер забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Вердер
6.25
4.59
2.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гамбург 0:1 Вердер онлайн


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Гамбург
Вердер

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