Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:1
Первый тайм: 29'
Стадион: Фолькспаркштадион
0:1
10' ПенальтиДукш Марвин
Ход матча
10'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
60 Владение мячом, % 40
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
48
Алиду
Фариде
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Алиду ФаридеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Tim Walter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Ole Werner
История личных встреч
Гамбург
Вердер
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед
26 матчей
34.6%
11.5%
53.9%
9 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
23.1%
50%
26.9%
6 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|14 (1)
|0.58
|Киттель Сонни
|7 (3)
|0.29
|Хайер Моритц
|5
|0.21
|Джатта Бейкери
|3
|0.13
|Рейс Людовит
|3
|0.13
|Алиду Фариде
|2
|0.08
|Шонлау Себастьян
|2
|0.08
|Винтцаймер Мануэль
|2
|0.08
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.04
|Сухонен Ансси
|1
|0.04
|Дойл Томми
|1
|0.04
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Гиамера Ян
|0
|0
|Мухайм Миро
|0
|0
|Рор Максимилиан
|0
|0
|Elijah Krahn
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|10 (1)
|0.42
|Шмид Романо
|3
|0.13
|Фридль Марко
|3
|0.13
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.08
|Юнг Антони
|2
|0.08
|Рапп Николай
|2
|0.08
|Сарджент Джош
|2
|0.08
|Шмидт Никлас
|1
|0.04
|Велькович Милош
|1
|0.04
|Топрак Омер
|1
|0.04
|Вайзер Митчелл
|1
|0.04
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.04
|Агу Феликс
|0
|0
|Гросс Кристиан
|0
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Шенфельдер Оскар
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киттель Сонни
|5
|0
|Ляйбольд Тим
|5
|0
|Мефферт Йонас
|4
|0
|Хайер Моритц
|4
|0
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|Мухайм Миро
|3
|0
|Винтцаймер Мануэль
|3
|0
|Рейс Людовит
|3
|0
|Сухонен Ансси
|3
|0
|Глацель Роберт
|2
|0
|Кауфманн Миккель
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Алиду Фариде
|2
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Джатта Бейкери
|1
|0
|Майсснер Робин
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Вушкович Марио
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридль Марко
|8
|0
|Гросс Кристиан
|4
|1
|Биттенкорт Леонардо
|5
|0
|Рапп Николай
|5
|0
|Шмид Романо
|4
|0
|Груев Илия
|4
|0
|Юнг Антони
|3
|0
|Велькович Милош
|3
|0
|Топрак Омер
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Фуллкруг Никлас
|2
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
23
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
5
21%
1
4%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
5
21%
4
17%
31-45
1
4%
6
26%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
6
25%
7
30%
76-90
Пропущено
11
21
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
9%
2
10%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
2
18%
5
24%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
2
18%
5
24%
61-75
2
18%
4
19%
76-90
Забито
17
18
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
6
35%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
2
12%
7
39%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
6
35%
5
28%
76-90
Пропущено
11
13
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
27%
2
15%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
2
18%
4
31%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
1
9%
2
15%
76-90
Забито
41
41
22 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 32
14 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
11
27%
2
5%
1-15
3
7%
2
5%
16-30
8
20%
5
12%
31-45
3
7%
13
32%
46-60
4
10%
7
17%
61-75
12
29%
29%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
22
34
12 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 19
4
18%
4
12%
1-15
5
23%
4
12%
16-30
3
14%
7
21%
31-45
4
18%
6
18%
46-60
3
14%
7
21%
61-75
3
14%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Зандхаузен - Гамбург 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Дармштадт - Гамбург 0:5 Гамбург - Митьюлланд 1:5
Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1
Вердер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4
Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|1:0 Заявка
|24
|13
|6
|5
|45 - 31
|45
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|49 - 30
|44
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|48 - 35
|44
|4.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|24
|10
|11
|3
|42 - 22
|41
|5.
|Хайденхайм
|1:0 Заявка
|24
|12
|5
|7
|30 - 29
|41
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|46 - 28
|41
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|34 - 32
|39
|8.
|Падерборн
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|41 - 33
|33
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|41 - 36
|33
|10.
|Ян
|0:0 Заявка
|24
|9
|5
|10
|42 - 37
|32
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|23 - 32
|31
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|30 - 38
|31
|13.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|24
|7
|6
|11
|28 - 32
|27
|14.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|23 - 32
|26
|15.
|Зандхаузен
|0:1 Заявка
|24
|6
|7
|11
|25 - 41
|25
|16.
|Ганза
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|27 - 38
|25
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|24
|3
|7
|14
|23 - 48
|16
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|22 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|1:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|19 - 10
|27
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 12
|26
|3.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 12
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 16
|23
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 19
|20
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 14
|20
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|8.
|Вердер
|1:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 11
|19
|9.
|Ян
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 22
|18
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 13
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 13
|16
|13.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|14.
|Падерборн
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|15.
|Ганза
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 19
|7
|18.
|Зандхаузен
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|1:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 20
|26
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|3.
|Падерборн
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|7.
|Зандхаузен
|0:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 19
|18
|8.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|9.
|Ганза
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 19
|15
|11.
|Хайденхайм
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|12.
|Ян
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|14.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 26
|8