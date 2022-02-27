Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:3
Конец матча
Стадион: Фолькспаркштадион
0:1
10' ПенальтиДукш Марвин
45' Желтая карточкаШмид Романо
1:1
46' ГолМефферт Йонас
51' Желтая карточкаДжатта Бейкери
1:2
51' ПенальтиФуллкруг Никлас
61' Желтая карточкаХайер Моритц
1:3
76' ГолДукш Марвин
2:3
80' ГолГлацель Роберт
Ход матча
10'
0:1
45'
46'
1:1
51'
51'
1:2
61'
76'
1:3
80'
2:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
8 Удары в створ 6
-
2 Угловые 4
-
8 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
67 Владение мячом, % 33
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
48
Алиду
Фариде
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Алиду ФаридеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Tim Walter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Ole Werner
История личных встреч
Гамбург
Вердер
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед
26 матчей
34.6%
11.5%
53.9%
9 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
23.1%
50%
26.9%
6 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|15 (1)
|0.63
|Киттель Сонни
|7 (3)
|0.29
|Хайер Моритц
|5
|0.21
|Джатта Бейкери
|3
|0.13
|Рейс Людовит
|3
|0.13
|Алиду Фариде
|2
|0.08
|Шонлау Себастьян
|2
|0.08
|Винтцаймер Мануэль
|2
|0.08
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.04
|Мефферт Йонас
|1
|0.04
|Сухонен Ансси
|1
|0.04
|Дойл Томми
|1
|0.04
|Гиамера Ян
|0
|0
|Мухайм Миро
|0
|0
|Рор Максимилиан
|0
|0
|Elijah Krahn
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|0.46
|Шмид Романо
|3
|0.13
|Фридль Марко
|3
|0.13
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.08
|Юнг Антони
|2
|0.08
|Рапп Николай
|2
|0.08
|Сарджент Джош
|2
|0.08
|Шмидт Никлас
|1
|0.04
|Велькович Милош
|1
|0.04
|Топрак Омер
|1
|0.04
|Вайзер Митчелл
|1
|0.04
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.04
|Агу Феликс
|0
|0
|Гросс Кристиан
|0
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Шенфельдер Оскар
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киттель Сонни
|5
|0
|Ляйбольд Тим
|5
|0
|Хайер Моритц
|5
|0
|Мефферт Йонас
|4
|0
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|Мухайм Миро
|3
|0
|Винтцаймер Мануэль
|3
|0
|Рейс Людовит
|3
|0
|Сухонен Ансси
|3
|0
|Глацель Роберт
|2
|0
|Джатта Бейкери
|2
|0
|Кауфманн Миккель
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Алиду Фариде
|2
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Майсснер Робин
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Вушкович Марио
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридль Марко
|8
|0
|Гросс Кристиан
|4
|1
|Биттенкорт Леонардо
|5
|0
|Рапп Николай
|5
|0
|Шмид Романо
|5
|0
|Груев Илия
|4
|0
|Юнг Антони
|3
|0
|Велькович Милош
|3
|0
|Топрак Омер
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Фуллкруг Никлас
|2
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
26
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
5
19%
2
8%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
5
19%
4
15%
31-45
2
8%
7
27%
46-60
4
15%
4
15%
61-75
7
27%
8
31%
76-90
Пропущено
14
23
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
14%
2
9%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
2
14%
5
22%
31-45
3
21%
3
13%
46-60
2
14%
5
22%
61-75
3
21%
5
22%
76-90
Забито
17
18
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
6
35%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
2
12%
7
39%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
6
35%
5
28%
76-90
Пропущено
11
13
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
27%
2
15%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
2
18%
4
31%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
1
9%
2
15%
76-90
Забито
43
44
22 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 34
14 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
11
26%
3
7%
1-15
3
7%
2
5%
16-30
8
19%
5
11%
31-45
4
9%
14
32%
46-60
4
9%
7
16%
61-75
13
30%
13
30%
30%
76-90
Пропущено
25
36
13 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 20
5
20%
4
11%
1-15
5
20%
4
11%
16-30
3
12%
7
19%
31-45
5
20%
7
19%
46-60
3
12%
7
19%
61-75
4
16%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Зандхаузен - Гамбург 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Дармштадт - Гамбург 0:5 Гамбург - Митьюлланд 1:5
Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1
Вердер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4
Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|47 - 33
|45
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|49 - 30
|44
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|48 - 35
|44
|4.
|Гамбург
|Заявка
|24
|10
|11
|3
|44 - 24
|41
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|46 - 28
|41
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|34 - 32
|39
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|30 - 30
|39
|8.
|Падерборн
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|41 - 33
|33
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|41 - 36
|33
|10.
|Ян
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|42 - 37
|32
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|23 - 32
|31
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|30 - 38
|31
|13.
|Фортуна
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|28 - 32
|27
|14.
|Зандхаузен
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 41
|26
|15.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|23 - 32
|26
|16.
|Ганза
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|27 - 38
|25
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|24
|3
|7
|14
|23 - 48
|16
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|24
|3
|6
|15
|22 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 12
|26
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 11
|25
|3.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 16
|23
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 19
|20
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 14
|20
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|8.
|Вердер
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 11
|19
|9.
|Ян
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 22
|18
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 13
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 13
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|14.
|Падерборн
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|15.
|Ганза
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 19
|7
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 22
|26
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|3.
|Падерборн
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 19
|19
|6.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|8.
|Гамбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|9.
|Ганза
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 19
|15
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|12.
|Ян
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|14.
|Фортуна
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 26
|8