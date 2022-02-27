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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Гамбург
2:3
Конец матча

Стадион:
Вердер
0'
0:1
10' Пенальти
Дукш Марвин
45' Желтая карточка
Шмид Романо
1:1
46' Гол
Мефферт Йонас
51' Желтая карточка
Джатта Бейкери
1:2
51' Пенальти
Фуллкруг Никлас
61' Желтая карточка
Хайер Моритц
1:3
76' Гол
Дукш Марвин
2:3
80' Гол
Глацель Роберт
90'+7
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
10
Киттель
Сонни
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
48
Алиду
Фариде
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
36
Гросс
Кристиан
3
Юнг
Антони
10
Биттенкорт
Леонардо
20
Шмид
Романо
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
Гамбург
4-3-3
Вердер
3-3-2-2

История личных встреч

Гамбург
Вердер

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

26 матчей

34.6%
11.5%
53.9%
9 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.1%
50%
26.9%
6 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

Б2
0:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:3
Б
1:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:2
Б
3:2
Б
2:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
4:0
Б
3:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
ЛЕ
2:3
ЛЕ
0:1
К
1:1
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 15 (1) 0.63
Киттель Сонни 7 (3) 0.29
Хайер Моритц 5 0.21
Джатта Бейкери 3 0.13
Рейс Людовит 3 0.13
Алиду Фариде 2 0.08
Шонлау Себастьян 2 0.08
Винтцаймер Мануэль 2 0.08
Кинсомби Давид 1 (1) 0.04
Мефферт Йонас 1 0.04
Сухонен Ансси 1 0.04
Дойл Томми 1 0.04
Гиамера Ян 0 0
Мухайм Миро 0 0
Рор Максимилиан 0 0
Elijah Krahn 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 11 (2) 0.46
Шмид Романо 3 0.13
Фридль Марко 3 0.13
Биттенкорт Леонардо 2 0.08
Юнг Антони 2 0.08
Рапп Николай 2 0.08
Сарджент Джош 2 0.08
Шмидт Никлас 1 0.04
Велькович Милош 1 0.04
Топрак Омер 1 0.04
Вайзер Митчелл 1 0.04
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.04
Агу Феликс 0 0
Гросс Кристиан 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Динкчи Эрен 0 0
Шенфельдер Оскар 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киттель Сонни 5 0
Ляйбольд Тим 5 0
Хайер Моритц 5 0
Мефферт Йонас 4 0
Шонлау Себастьян 2 1
Мухайм Миро 3 0
Винтцаймер Мануэль 3 0
Рейс Людовит 3 0
Сухонен Ансси 3 0
Глацель Роберт 2 0
Джатта Бейкери 2 0
Кауфманн Миккель 2 0
Давид Йонас 2 0
Алиду Фариде 2 0
Гиамера Ян 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Майсснер Робин 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Вушкович Марио 1 0
Дойл Томми 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 8 0
Гросс Кристиан 4 1
Биттенкорт Леонардо 5 0
Рапп Николай 5 0
Шмид Романо 5 0
Груев Илия 4 0
Юнг Антони 3 0
Велькович Милош 3 0
Топрак Омер 2 0
Дукш Марвин 2 0
Фуллкруг Никлас 2 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Ассале Рожер 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
26
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
5
19%
2
8%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
5
19%
4
15%
31-45
2
8%
7
27%
46-60
4
15%
4
15%
61-75
7
27%
8
31%
76-90

Пропущено

14
23
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
14%
2
9%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
2
14%
5
22%
31-45
3
21%
3
13%
46-60
2
14%
5
22%
61-75
3
21%
5
22%
76-90

Забито

17
18
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
6
35%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
2
12%
7
39%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
6
35%
5
28%
76-90

Пропущено

11
13
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
27%
2
15%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
2
18%
4
31%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
1
9%
2
15%
76-90

Забито

43
44
22 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 34
14 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
11
26%
3
7%
1-15
3
7%
2
5%
16-30
8
19%
5
11%
31-45
4
9%
14
32%
46-60
4
9%
7
16%
61-75
13
30%
13
30%
30%
76-90

Пропущено

25
36
13 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 20
5
20%
4
11%
1-15
5
20%
4
11%
16-30
3
12%
7
19%
31-45
5
20%
7
19%
46-60
3
12%
7
19%
61-75
4
16%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Зандхаузен - Гамбург 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Дармштадт - Гамбург 0:5 Гамбург - Митьюлланд 1:5
Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1
Вердер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4
Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 24 13 6 5 47 - 33 45
2. Дармштадт Заявка 24 13 5 6 49 - 30 44
3. Санкт-Паули Заявка 24 13 5 6 48 - 35 44
4. Гамбург Заявка 24 10 11 3 44 - 24 41
5. Шальке 04 Заявка 24 12 5 7 46 - 28 41
6. Нюрнберг Заявка 24 11 6 7 34 - 32 39
7. Хайденхайм Заявка 24 11 6 7 30 - 30 39
8. Падерборн Заявка 24 8 9 7 41 - 33 33
9. Карлсруэ Заявка 24 8 9 7 41 - 36 33
10. Ян Заявка 24 9 5 10 42 - 37 32
11. Ганновер 96 Заявка 24 8 7 9 23 - 32 31
12. Хольштайн Киль Заявка 24 8 7 9 30 - 38 31
13. Фортуна Заявка 24 7 6 11 28 - 32 27
14. Зандхаузен Заявка 24 6 8 10 26 - 41 26
15. Динамо Дрезден Заявка 24 7 5 12 23 - 32 26
16. Ганза Заявка 24 6 7 11 27 - 38 25
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 24 3 7 14 23 - 48 16
18. Ингольштадт Заявка 24 3 6 15 22 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 11 8 2 1 28 - 12 26
2. Хайденхайм Заявка 12 7 4 1 19 - 11 25
3. Гамбург Заявка 13 6 6 1 26 - 14 24
4. Шальке 04 Заявка 12 7 2 3 28 - 16 23
5. Карлсруэ Заявка 13 5 5 3 25 - 19 20
6. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 24 - 14 20
7. Нюрнберг Заявка 12 6 2 4 17 - 14 20
8. Вердер Заявка 11 5 4 2 20 - 11 19
9. Ян Заявка 13 5 3 5 27 - 22 18
10. Хольштайн Киль Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
11. Динамо Дрезден Заявка 12 5 2 5 15 - 13 17
12. Ганновер 96 Заявка 12 4 4 4 10 - 13 16
13. Фортуна Заявка 12 3 4 5 17 - 17 13
14. Падерборн Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
15. Ганза Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
17. Ингольштадт Заявка 12 1 4 7 9 - 19 7
18. Зандхаузен Заявка 11 1 4 6 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 13 8 2 3 27 - 22 26
2. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 25 - 16 24
3. Падерборн Заявка 11 6 4 1 23 - 12 22
4. Нюрнберг Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
5. Зандхаузен Заявка 13 5 4 4 17 - 19 19
6. Санкт-Паули Заявка 13 5 3 5 20 - 23 18
7. Шальке 04 Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
8. Гамбург Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
9. Ганза Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
10. Ганновер 96 Заявка 12 4 3 5 13 - 19 15
11. Хайденхайм Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
12. Ян Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
13. Хольштайн Киль Заявка 12 3 5 4 16 - 20 14
14. Фортуна Заявка 12 4 2 6 11 - 15 14
15. Карлсруэ Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
16. Динамо Дрезден Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 12 2 2 8 13 - 26 8
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Шмид Романо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Дукш Марвин из команды Вердер забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гамбург 2:3 Вердер онлайн


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