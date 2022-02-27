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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Санкт-Галлен
2:0
Второй тайм: 78'

Стадион:
Грасcхоппер
0'
1:0
7' Гол
Фон Моос Юлиан
20' Желтая карточка
Абраши Амир
56' Желтая карточка
Гийемено Джереми
63' Желтая карточка
Жордау Бруну
2:0
66' Гол
Дуа Квадво
78'

Ход матча

7'
Фон Моос Юлиан
1:0
20'
 
Абраши Амир
33'
 
Кавабэ Хаяо
Абраши Амир
46'
 
Чжон Сан Бин
Francis Momoh
56'
Гийемено Джереми
 
59'
 
Бонатини Леонардо
Герц Кристиан
63'
 
Жордау Бруну
66'
Дуа Квадво
2:0
67'
Шуберт Фабиан
Гийемено Джереми
 
67'
Лунгой Кристофер
Фон Моос Юлиан
 
67'
Янкевиц Александр
Дуа Квадво
 
74'
 
Секо Аюму
Лоосли Ноа
74'
 
Да Силва Нуну
Сене Кали
76'
Euclides Cabral
Руис Виктор
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 8
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Грасcхоппер
2.07
4.10
3.36
Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
14
Matej
Maglica
33
Шмидт
Исаак
23
Фазлии
Бетим
72
Тома
Бастьен
10
Руис
Виктор
III
11
Дуа
Квадво
19
Фон
Моос
Юлиан
9
Гийемено
Джереми
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
33
Марграйттер
Георг
41
Лоосли
Ноа
6
Абраши
Амир
77
Болла
Бендегуз
20
Жордау
Бруну
28
Герц
Кристиан
31
Dominik
Schmid2
17
Сене
Кали
59
Francis
Momoh
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2
Грасcхоппер
3-1-4-2

История личных встреч

Санкт-Галлен
Грасcхоппер

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 17 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 17 побед

44 матча

36.4%
15.9%
47.7%
16 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

20.5%
40.9%
38.6%
9 побед 18 ничьих 17 побед

Второй тайм

29.5%
31.8%
38.7%
13 побед 14 ничьих 17 побед

История матчей

С
0:4
С
5:2
К
1:2
С
0:1
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
4:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:5
С
0:1
С
0:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
С
1:1
ТМС
2:2
С
1:3
С
1:4
С
2:0
С
1:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
1:3
ТМС
0:1
С
0:2
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 9 (2) 0.39
Йуан Элье 6 0.26
Гийемено Джереми 5 0.22
Руис Виктор III 3 (1) 0.13
Гёртлер Лукас 2 (1) 0.09
Шуберт Фабиан 2 0.09
Люхингер Николас 2 0.09
Диаките Усман 2 0.09
Alessio Besio 1 0.04
Бабич Борис 1 0.04
Кемптер Михаэль 1 0.04
Тома Бастьен 1 0.04
Фон Моос Юлиан 1 0.04
Patrick Sutter 1 0.04
Янкевиц Александр 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Euclides Cabral 0 0
Шмидт Исаак 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 8 0.35
Бонатини Леонардо 5 (3) 0.22
Кавабэ Хаяо 4 0.17
Марграйттер Георг 4 0.17
Болла Бендегуз 3 0.13
Кампана Леонардо 3 (2) 0.13
Герц Кристиан 2 0.09
Francis Momoh 2 0.09
Djibril Diani 2 0.09
Dominik Schmid2 1 0.04
Пушич Петар 1 0.04
Allan Arigoni 1 0.04
Гомеш Тоти 1 0.04
Леняни Эрмир 0 0
Ли Лэй 0 0
Демхасай Шкельчим 0 0
Жордау Бруну 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 8 0
Гийемено Джереми 6 1
Фазлии Бетим 4 1
Йуан Элье 4 1
Стильхарт Базиль 3 1
Alessio Besio 4 0
Люхингер Николас 3 0
Нуу Муса 3 0
Euclides Cabral 1 1
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Patrick Sutter 2 0
Шуберт Фабиан 1 0
Руис Виктор III 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Дуа Квадво 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Янкевиц Александр 1 0
Шмидт Исаак 1 0
Leonhard Muenst 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 5 1
Марграйттер Георг 6 0
Герц Кристиан 6 0
Лоосли Ноа 4 0
Кавабэ Хаяо 4 0
Djibril Diani 4 0
Сене Кали 4 0
Гомеш Тоти 4 0
Пушич Петар 3 0
Жордау Бруну 3 0
Allan Arigoni 3 0
Dominik Schmid2 3 0
Леняни Эрмир 2 0
Бонатини Леонардо 2 0
Да Силва Нуну 2 0
Сантуш Андре 0 1
Демхасай Шкельчим 1 0
Морейра Андре 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Рибейро Томас 1 0
Florian Hoxha 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
19
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
6
29%
1
5%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
6
29%
4
21%
61-75
5
24%
4
21%
76-90

Пропущено

19
13
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
11%
4
31%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
21%
2
15%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
37%
4
31%
76-90

Забито

17
21
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
3
18%
2
10%
1-15
2
12%
6
29%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
4
24%
5
24%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
4
24%
3
14%
76-90

Пропущено

24
17
13 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
4
17%
2
12%
1-15
6
25%
1
6%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
3
13%
4
24%
46-60
4
17%
4
24%
61-75
4
17%
6
35%
76-90

Забито

38
40
17 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
9
24%
3
8%
1-15
4
11%
7
18%
16-30
4
11%
8
20%
31-45
4
11%
10
25%
46-60
8
21%
5
13%
61-75
9
24%
7
18%
76-90

Пропущено

43
30
21 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 18
6
14%
6
20%
1-15
8
19%
2
7%
16-30
7
16%
2
7%
31-45
7
16%
6
20%
46-60
4
9%
4
13%
61-75
11
26%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3
Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Серветт 2:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0
Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 22 15 5 2 51 - 28 50
2. Янг Бойз 23 12 7 4 55 - 29 43
3. Базель 22 10 10 2 48 - 25 40
4. Лугано 23 11 3 9 29 - 31 36
5. Санкт-Галлен 2:0 23 8 5 10 39 - 44 29
6. Серветт 23 8 5 10 35 - 42 29
7. Грасcхоппер 0:2 23 6 9 8 37 - 35 27
8. Сьон 23 7 5 11 31 - 43 26
9. Люцерн 22 2 9 11 23 - 42 15
10. Лозанна-Спорт 22 2 6 14 19 - 48 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 11 9 2 0 29 - 10 29
2. Янг Бойз 12 8 3 1 26 - 13 27
3. Лугано 12 7 2 3 17 - 15 23
4. Базель 11 5 5 1 27 - 12 20
5. Сьон 11 5 2 4 15 - 12 17
6. Санкт-Галлен 2:0 12 4 5 3 22 - 20 17
7. Серветт 11 4 3 4 19 - 20 15
8. Грасcхоппер 0:2 11 3 5 3 20 - 18 14
9. Люцерн 11 2 2 7 12 - 21 8
10. Лозанна-Спорт 11 1 3 7 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 11 6 3 2 22 - 18 21
2. Базель 11 5 5 1 21 - 13 20
3. Янг Бойз 11 4 4 3 29 - 16 16
4. Серветт 12 4 2 6 16 - 22 14
5. Лугано 11 4 1 6 12 - 16 13
6. Грасcхоппер 0:2 12 3 4 5 17 - 17 13
7. Санкт-Галлен 2:0 11 4 0 7 17 - 24 12
8. Сьон 12 2 3 7 16 - 31 9
9. Люцерн 11 0 7 4 11 - 21 7
10. Лозанна-Спорт 11 1 3 7 8 - 20 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 33'
    Абраши Амир уходит с поля. Кавабэ Хаяо выходит вместо него
  • Желтая карточка
    20'
    Абраши Амир получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Фон Моос Юлиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Грасcхоппер
2.07
4.10
3.36
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санкт-Галлен 2:0 Грасcхоппер онлайн


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