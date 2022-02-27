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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Санкт-Галлен
2:0
Конец матча

Стадион:
Грасcхоппер
0'
1:0
7' Гол
Фон Моос Юлиан
20' Желтая карточка
Абраши Амир
58' Желтая карточка
Гийемено Джереми
63' Желтая карточка
Жордау Бруну
2:0
66' Гол
Дуа Квадво
87' Желтая карточка
Тома Бастьен
90' Желтая карточка
Болла Бендегуз
90'+5
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
14
Matej
Maglica
33
Шмидт
Исаак
23
Фазлии
Бетим
72
Тома
Бастьен
10
Руис
Виктор
III
11
Дуа
Квадво
19
Фон
Моос
Юлиан
9
Гийемено
Джереми
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
33
Марграйттер
Георг
41
Лоосли
Ноа
6
Абраши
Амир
77
Болла
Бендегуз
20
Жордау
Бруну
28
Герц
Кристиан
31
Dominik
Schmid2
17
Сене
Кали
59
Francis
Momoh
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2
Грасcхоппер
3-1-4-2

История личных встреч

Санкт-Галлен
Грасcхоппер

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 17 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 17 побед

44 матча

36.4%
15.9%
47.7%
16 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

20.5%
40.9%
38.6%
9 побед 18 ничьих 17 побед

Второй тайм

29.5%
31.8%
38.7%
13 побед 14 ничьих 17 побед

История матчей

С
0:4
С
5:2
К
1:2
С
0:1
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
4:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:5
С
0:1
С
0:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
С
1:1
ТМС
2:2
С
1:3
С
1:4
С
2:0
С
1:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
1:3
ТМС
0:1
С
0:2
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 9 (2) 0.39
Йуан Элье 6 0.26
Гийемено Джереми 5 0.22
Руис Виктор III 3 (1) 0.13
Гёртлер Лукас 2 (1) 0.09
Шуберт Фабиан 2 0.09
Люхингер Николас 2 0.09
Диаките Усман 2 0.09
Alessio Besio 1 0.04
Бабич Борис 1 0.04
Тома Бастьен 1 0.04
Кемптер Михаэль 1 0.04
Фон Моос Юлиан 1 0.04
Patrick Sutter 1 0.04
Янкевиц Александр 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Euclides Cabral 0 0
Шмидт Исаак 0 0
Matej Maglica 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 8 0.35
Бонатини Леонардо 5 (3) 0.22
Кавабэ Хаяо 4 0.17
Марграйттер Георг 4 0.17
Болла Бендегуз 3 0.13
Кампана Леонардо 3 (2) 0.13
Герц Кристиан 2 0.09
Francis Momoh 2 0.09
Djibril Diani 2 0.09
Dominik Schmid2 1 0.04
Пушич Петар 1 0.04
Allan Arigoni 1 0.04
Гомеш Тоти 1 0.04
Леняни Эрмир 0 0
Ли Лэй 0 0
Демхасай Шкельчим 0 0
Жордау Бруну 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 8 0
Гийемено Джереми 6 1
Фазлии Бетим 4 1
Йуан Элье 4 1
Стильхарт Базиль 3 1
Alessio Besio 4 0
Люхингер Николас 3 0
Нуу Муса 3 0
Euclides Cabral 1 1
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Patrick Sutter 2 0
Шуберт Фабиан 1 0
Руис Виктор III 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Дуа Квадво 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Тома Бастьен 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Янкевиц Александр 1 0
Шмидт Исаак 1 0
Leonhard Muenst 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 5 1
Марграйттер Георг 6 0
Герц Кристиан 6 0
Лоосли Ноа 4 0
Кавабэ Хаяо 4 0
Djibril Diani 4 0
Сене Кали 4 0
Гомеш Тоти 4 0
Пушич Петар 3 0
Жордау Бруну 3 0
Allan Arigoni 3 0
Dominik Schmid2 3 0
Леняни Эрмир 2 0
Бонатини Леонардо 2 0
Да Силва Нуну 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Сантуш Андре 0 1
Демхасай Шкельчим 1 0
Морейра Андре 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Рибейро Томас 1 0
Florian Hoxha 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
19
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
7
30%
1
5%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
2
9%
4
21%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
7
30%
4
21%
61-75
5
22%
4
21%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
11%
5
33%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
7
37%
4
27%
76-90

Забито

17
21
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
3
18%
2
10%
1-15
2
12%
6
29%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
4
24%
5
24%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
4
24%
3
14%
76-90

Пропущено

24
17
13 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
4
17%
2
12%
1-15
6
25%
1
6%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
3
13%
4
24%
46-60
4
17%
4
24%
61-75
4
17%
6
35%
76-90

Забито

40
40
18 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
10
25%
3
8%
1-15
4
10%
7
18%
16-30
4
10%
8
20%
31-45
4
10%
10
25%
46-60
9
23%
5
13%
61-75
9
23%
7
18%
76-90

Пропущено

43
32
21 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 19
6
14%
7
22%
1-15
8
19%
2
6%
16-30
7
16%
2
6%
31-45
7
16%
6
19%
46-60
4
9%
5
16%
61-75
11
26%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3
Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Серветт 2:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0
Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 2:1 23 16 5 2 53 - 29 53
2. Янг Бойз 23 12 7 4 55 - 29 43
3. Базель 1:2 23 10 10 3 49 - 27 40
4. Лугано 23 11 3 9 29 - 31 36
5. Санкт-Галлен 23 8 5 10 39 - 44 29
6. Серветт 23 8 5 10 35 - 42 29
7. Грасcхоппер 23 6 9 8 37 - 35 27
8. Сьон 23 7 5 11 31 - 43 26
9. Люцерн 1:0 23 3 9 11 24 - 42 18
10. Лозанна-Спорт 0:1 23 2 6 15 19 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 2:1 12 10 2 0 31 - 11 32
2. Янг Бойз 12 8 3 1 26 - 13 27
3. Лугано 12 7 2 3 17 - 15 23
4. Базель 1:2 11 5 5 1 27 - 12 20
5. Сьон 11 5 2 4 15 - 12 17
6. Санкт-Галлен 12 4 5 3 22 - 20 17
7. Серветт 11 4 3 4 19 - 20 15
8. Грасcхоппер 11 3 5 3 20 - 18 14
9. Люцерн 1:0 11 2 2 7 12 - 21 8
10. Лозанна-Спорт 0:1 12 1 3 8 11 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 2:1 11 6 3 2 22 - 18 21
2. Базель 1:2 12 5 5 2 22 - 15 20
3. Янг Бойз 11 4 4 3 29 - 16 16
4. Серветт 12 4 2 6 16 - 22 14
5. Лугано 11 4 1 6 12 - 16 13
6. Грасcхоппер 12 3 4 5 17 - 17 13
7. Санкт-Галлен 11 4 0 7 17 - 24 12
8. Люцерн 1:0 12 1 7 4 12 - 21 10
9. Сьон 12 2 3 7 16 - 31 9
10. Лозанна-Спорт 0:1 11 1 3 7 8 - 20 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 32'
    Абраши Амир уходит с поля. Кавабэ Хаяо выходит вместо него
  • Желтая карточка
    20'
    Абраши Амир получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Фон Моос Юлиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Санкт-Галлен 2:0 Грасcхоппер онлайн


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