Швейцария: Суперлига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: АФГ Арена
1:0
7' ГолФон Моос Юлиан
20' Желтая карточкаАбраши Амир
58' Желтая карточкаГийемено Джереми
63' Желтая карточкаЖордау Бруну
2:0
66' ГолДуа Квадво
87' Желтая карточкаТома Бастьен
90' Желтая карточкаБолла Бендегуз
Ход матча
7'
1:0
20'
58'
63'
66'
2:0
74'
87'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 13
-
55 Владение мячом, % 45
33
Шмидт
Исаак
23
Фазлии
Бетим
72
Тома
Бастьен
11
Дуа
Квадво
41
Лоосли
Ноа
20
Жордау
Бруну
17
Сене
Кали
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
-
23 Фазлии БетимПолузащитник
-
72 Тома БастьенПолузащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
-
11 Дуа КвадвоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Нуу МусаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жордау БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сене КалиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
-
4 Ли ЛэйПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Нападающий
-
29 Чжон Сан БинНападающий
-
58 Dion Kacuri
-
Главный тренер: Контини Джорджо
История личных встреч
Санкт-Галлен
Грасcхоппер
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 17 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 17 побед
44 матча
36.4%
15.9%
47.7%
16 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
20.5%
40.9%
38.6%
9 побед 18 ничьих 17 побед
Второй тайм
29.5%
31.8%
38.7%
13 побед 14 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|9 (2)
|0.39
|Йуан Элье
|6
|0.26
|Гийемено Джереми
|5
|0.22
|Руис Виктор III
|3 (1)
|0.13
|Гёртлер Лукас
|2 (1)
|0.09
|Шуберт Фабиан
|2
|0.09
|Люхингер Николас
|2
|0.09
|Диаките Усман
|2
|0.09
|Alessio Besio
|1
|0.04
|Бабич Борис
|1
|0.04
|Тома Бастьен
|1
|0.04
|Кемптер Михаэль
|1
|0.04
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.04
|Patrick Sutter
|1
|0.04
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Euclides Cabral
|0
|0
|Шмидт Исаак
|0
|0
|Matej Maglica
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|8
|0.35
|Бонатини Леонардо
|5 (3)
|0.22
|Кавабэ Хаяо
|4
|0.17
|Марграйттер Георг
|4
|0.17
|Болла Бендегуз
|3
|0.13
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.13
|Герц Кристиан
|2
|0.09
|Francis Momoh
|2
|0.09
|Djibril Diani
|2
|0.09
|Dominik Schmid2
|1
|0.04
|Пушич Петар
|1
|0.04
|Allan Arigoni
|1
|0.04
|Гомеш Тоти
|1
|0.04
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Ли Лэй
|0
|0
|Демхасай Шкельчим
|0
|0
|Жордау Бруну
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|8
|0
|Гийемено Джереми
|6
|1
|Фазлии Бетим
|4
|1
|Йуан Элье
|4
|1
|Стильхарт Базиль
|3
|1
|Alessio Besio
|4
|0
|Люхингер Николас
|3
|0
|Нуу Муса
|3
|0
|Euclides Cabral
|1
|1
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Patrick Sutter
|2
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Руис Виктор III
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Дуа Квадво
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Янкевиц Александр
|1
|0
|Шмидт Исаак
|1
|0
|Leonhard Muenst
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|5
|1
|Марграйттер Георг
|6
|0
|Герц Кристиан
|6
|0
|Лоосли Ноа
|4
|0
|Кавабэ Хаяо
|4
|0
|Djibril Diani
|4
|0
|Сене Кали
|4
|0
|Гомеш Тоти
|4
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Жордау Бруну
|3
|0
|Allan Arigoni
|3
|0
|Dominik Schmid2
|3
|0
|Леняни Эрмир
|2
|0
|Бонатини Леонардо
|2
|0
|Да Силва Нуну
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Сантуш Андре
|0
|1
|Демхасай Шкельчим
|1
|0
|Морейра Андре
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Рибейро Томас
|1
|0
|Florian Hoxha
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
19
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
7
30%
1
5%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
2
9%
4
21%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
7
30%
4
21%
61-75
5
22%
4
21%
76-90
Пропущено
19
15
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
11%
5
33%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
7
37%
4
27%
76-90
Забито
17
21
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
3
18%
2
10%
1-15
2
12%
6
29%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
4
24%
5
24%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
4
24%
3
14%
76-90
Пропущено
24
17
13 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
4
17%
2
12%
1-15
6
25%
1
6%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
3
13%
4
24%
46-60
4
17%
4
24%
61-75
4
17%
6
35%
76-90
Забито
40
40
18 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
10
25%
3
8%
1-15
4
10%
7
18%
16-30
4
10%
8
20%
31-45
4
10%
10
25%
46-60
9
23%
5
13%
61-75
9
23%
7
18%
76-90
Пропущено
43
32
21 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 19
6
14%
7
22%
1-15
8
19%
2
6%
16-30
7
16%
2
6%
31-45
7
16%
6
19%
46-60
4
9%
5
16%
61-75
11
26%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3
Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Серветт 2:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0
Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|2:1
|23
|16
|5
|2
|53 - 29
|53
|2.
|Янг Бойз
|23
|12
|7
|4
|55 - 29
|43
|3.
|Базель
|1:2
|23
|10
|10
|3
|49 - 27
|40
|4.
|Лугано
|23
|11
|3
|9
|29 - 31
|36
|5.
|Санкт-Галлен
|23
|8
|5
|10
|39 - 44
|29
|6.
|Серветт
|23
|8
|5
|10
|35 - 42
|29
|7.
|Грасcхоппер
|23
|6
|9
|8
|37 - 35
|27
|8.
|Сьон
|23
|7
|5
|11
|31 - 43
|26
|9.
|Люцерн
|1:0
|23
|3
|9
|11
|24 - 42
|18
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|23
|2
|6
|15
|19 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|2:1
|12
|10
|2
|0
|31 - 11
|32
|2.
|Янг Бойз
|12
|8
|3
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Лугано
|12
|7
|2
|3
|17 - 15
|23
|4.
|Базель
|1:2
|11
|5
|5
|1
|27 - 12
|20
|5.
|Сьон
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|6.
|Санкт-Галлен
|12
|4
|5
|3
|22 - 20
|17
|7.
|Серветт
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|8.
|Грасcхоппер
|11
|3
|5
|3
|20 - 18
|14
|9.
|Люцерн
|1:0
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|12
|1
|3
|8
|11 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|2:1
|11
|6
|3
|2
|22 - 18
|21
|2.
|Базель
|1:2
|12
|5
|5
|2
|22 - 15
|20
|3.
|Янг Бойз
|11
|4
|4
|3
|29 - 16
|16
|4.
|Серветт
|12
|4
|2
|6
|16 - 22
|14
|5.
|Лугано
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|6.
|Грасcхоппер
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|7.
|Санкт-Галлен
|11
|4
|0
|7
|17 - 24
|12
|8.
|Люцерн
|1:0
|12
|1
|7
|4
|12 - 21
|10
|9.
|Сьон
|12
|2
|3
|7
|16 - 31
|9
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6