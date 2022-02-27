  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Спарта Роттердам
1:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
ПСВ
0'
20' Желтая карточка
Макс Филипп
1:0
32' Гол
Тай Леннарт
38' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
38' Желтая карточка
Тезе Джордан
39' Желтая карточка
Де Кампс Юри
54' Красная карточка
Версейрен Арно
59'

Ход матча

20'
 
Макс Филипп
32'
Тай Леннарт
1:0
38'
 
Сангаре Ибрахим
38'
 
Тезе Джордан
39'
Де Кампс Юри
 
46'
 
Доан Рицу
Вертессен Йорбе
54'
Версейрен Арно
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
ПСВ
7.48
4.46
3.40
Все Коэффициенты
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Бёгелсдейк
Том
4
Оассар
Адиль
5
Дурмиси
Риза
17
Мейнанс
Свен
8
Версейрен
Арно
6
Де
Кампс
Юри
7
Ван
Крой
Вито
11
Энгельс
Марио
9
Тай
Леннарт
16
Дроммел
Йоэл
17
Жуниор
Мауро
3
Тезе
Джордан
18
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
6
Сангаре
Ибрахим
23
Верман
Йоэй
27
Гётце
Марио
10
Мадуэке
Нони
7
Захави
Эран
32
Вертессен
Йорбе
Спарта Роттердам
4-4-2
ПСВ
4-2-1-3

История личных встреч

Спарта Роттердам
ПСВ

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

17 матчей

5.9%
17.6%
76.5%
1 победа 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.6%
17.6%
64.8%
3 победы 3 ничьи 11 побед

История матчей

Э
2:1
Э
3:5
Э
1:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
0:2
К
3:1
Э
1:0
ПД
2:2
К
3:0
Э
1:1
Э
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейнанс Свен 3 0.13
Тай Леннарт 3 0.13
Вриндс Барт 3 0.13
Сметс Бриан 2 0.09
Ван Крой Вито 2 0.09
Эмега Эмануэль 2 0.09
Оассар Адиль 1 0.04
Намли Юнес 1 0.04
Далмау Адриан 1 0.04
Пинту Мика 0 0
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 7 (1) 0.29
Вертессен Йорбе 6 0.25
Винисиус Карлос 5 0.21
Захави Эран 5 0.21
Брума Арминду 5 0.21
Доан Рицу 4 0.17
Гётце Марио 3 0.13
Рамальо Андре 3 0.13
Мвене Филипп 3 0.13
Сангаре Ибрахим 3 0.13
Мадуэке Нони 3 0.13
Боскальи Оливье 3 0.13
Верман Йоэй 1 0.04
Ван Гинкел Марко 1 0.04
Прёппер Дэви 1 0.04
Жуниор Мауро 1 0.04
Томас Райан 1 0.04
Обиспо Армандо 1 0.04
Тезе Джордан 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Макс Филипп 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абелс Дирк 6 0
Оассар Адиль 5 0
Сметс Бриан 3 0
Бёгелсдейк Том 3 0
Вриндс Барт 3 0
Ван Крой Вито 3 0
Окойе Мадука 3 0
Пинту Мика 1 1
Де Кампс Юри 2 0
Мейерс Арон 0 1
Версейрен Арно 0 1
Энгельс Марио 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Далмау Адриан 1 0
Масурас Яннис 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обиспо Армандо 4 0
Гётце Марио 3 0
Ван Гинкел Марко 3 0
Макс Филипп 3 0
Сангаре Ибрахим 3 0
Тезе Джордан 3 0
Рамальо Андре 2 0
Гутьеррес Эрик 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Жуниор Мауро 2 0
Брума Арминду 1 0
Боскальи Оливье 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
27
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
0
0%
5
19%
1-15
2
20%
4
15%
16-30
4
40%
3
11%
31-45
1
10%
3
11%
46-60
2
20%
5
19%
61-75
1
10%
7
26%
76-90

Пропущено

17
10
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
2
12%
1
10%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
2
20%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
4
24%
4
40%
76-90

Забито

8
31
5 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 12
1
13%
4
13%
1-15
3
38%
7
23%
16-30
1
13%
2
6%
31-45
0
0%
8
26%
46-60
0
0%
2
6%
61-75
3
38%
8
26%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
5
29%
29%
4
22%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
4
22%
61-75
4
24%
3
17%
76-90

Забито

18
58
11 В 1-м тайме 25
7 Во 2-м тайме 33
7 Забивали первыми 16
10 Не забивали 2
1
6%
9
16%
1-15
5
28%
11
19%
16-30
5
28%
5
9%
31-45
1
6%
11
19%
46-60
2
11%
7
12%
61-75
4
22%
15
26%
76-90

Пропущено

34
28
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 16
7
21%
5
18%
1-15
4
12%
3
11%
16-30
4
12%
5
18%
31-45
5
15%
2
7%
46-60
6
18%
6
21%
61-75
8
24%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - Спакенбург 0:6 Конинклейке - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0
Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Спарта Роттердам - Харденберг 2:1
ПСВ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5
ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 23 18 3 2 70 - 5 57
2. ПСВ 0:1 24 17 1 6 57 - 30 52
3. Фейеноорд 24 16 3 5 56 - 22 51
4. АЗ Алкмаар 24 15 3 6 47 - 28 48
5. Твенте 24 13 6 5 38 - 30 45
6. Витесс 24 12 4 8 32 - 38 40
7. Утрехт 23 10 6 7 40 - 30 36
8. Камбюр 24 10 3 11 41 - 51 33
9. НЕК Неймеген 24 8 7 9 29 - 36 31
10. Гронинген 24 7 8 9 27 - 32 29
11. Хераклес 24 7 5 12 26 - 32 26
12. Херенвен 23 7 4 12 21 - 34 25
13. Ваалвейк 24 5 8 11 26 - 39 23
14. Гоу Эхед Иглс 23 6 5 12 24 - 40 23
15. Виллем II 24 6 3 15 21 - 43 21
16. Спарта Роттердам 1:0 23 4 8 11 18 - 35 20
17. Фортуна Ситтард 23 5 4 14 25 - 52 19
18. ПЕК Зволле 24 4 5 15 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
2. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
3. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 11 28
4. ПСВ 0:1 12 9 0 3 32 - 17 27
5. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
6. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
7. Твенте 11 6 4 1 17 - 8 22
8. Витесс 12 5 2 5 15 - 22 17
9. Камбюр 12 5 1 6 23 - 26 16
10. Гронинген 12 3 6 3 10 - 9 15
11. Спарта Роттердам 1:0 13 3 5 5 11 - 17 14
12. Виллем II 12 4 1 7 10 - 18 13
13. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
14. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
15. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
16. Херенвен 12 3 2 7 11 - 19 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 2 0 24 - 2 29
2. ПСВ 0:1 12 8 1 3 25 - 13 25
3. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
6. НЕК Неймеген 13 6 3 4 18 - 21 21
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 12 5 2 5 18 - 25 17
9. Херенвен 11 4 2 5 10 - 15 14
10. Гронинген 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
14. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
15. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
16. ПЕК Зволле 12 2 1 9 10 - 26 7
17. Спарта Роттердам 1:0 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 11 0 2 9 7 - 19 2
  • До матча
  • Судья
    Начало матча отложено.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
ПСВ
7.48
4.46
3.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спарта Роттердам 1:0 ПСВ онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Спарта Роттердам
ПСВ

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 