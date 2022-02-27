Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Спарта
20' Желтая карточкаМакс Филипп
1:0
32' ГолТай Леннарт
38' Желтая карточкаСангаре Ибрахим
38' Желтая карточкаТезе Джордан
39' Желтая карточкаДе Кампс Юри
54' Красная карточкаВерсейрен Арно
Ход матча
20'
32'
1:0
38'
38'
39'
54'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
17
Мейнанс
Свен
16
Дроммел
Йоэл
17
Жуниор
Мауро
31
Макс
Филипп
23
Верман
Йоэй
27
Гётце
Марио
10
Мадуэке
Нони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кореманс ТимВратарь
- Вратарь
-
14 Хейлен МайклЗащитник
-
18 Пинту МикаЗащитник
-
13 Жанс ЛоранЗащитник
-
15 Мейерс АронПолузащитник
-
10 Намли ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
23 Верман ЙоэйПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
10 Мадуэке НониНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
-
43 Вос ДеннисЗащитник
-
58 Селт ЙенсонЗащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Спарта Роттердам
ПСВ
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
17 матчей
5.9%
17.6%
76.5%
1 победа 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
17.6%
17.6%
64.8%
3 победы 3 ничьи 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мейнанс Свен
|3
|0.13
|Тай Леннарт
|3
|0.13
|Вриндс Барт
|3
|0.13
|Сметс Бриан
|2
|0.09
|Ван Крой Вито
|2
|0.09
|Эмега Эмануэль
|2
|0.09
|Оассар Адиль
|1
|0.04
|Намли Юнес
|1
|0.04
|Далмау Адриан
|1
|0.04
|Пинту Мика
|0
|0
|Мейерс Арон
|0
|0
|Энгельс Марио
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|7 (1)
|0.29
|Вертессен Йорбе
|6
|0.25
|Винисиус Карлос
|5
|0.21
|Захави Эран
|5
|0.21
|Брума Арминду
|5
|0.21
|Доан Рицу
|4
|0.17
|Гётце Марио
|3
|0.13
|Рамальо Андре
|3
|0.13
|Мвене Филипп
|3
|0.13
|Сангаре Ибрахим
|3
|0.13
|Мадуэке Нони
|3
|0.13
|Боскальи Оливье
|3
|0.13
|Верман Йоэй
|1
|0.04
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.04
|Прёппер Дэви
|1
|0.04
|Жуниор Мауро
|1
|0.04
|Томас Райан
|1
|0.04
|Обиспо Армандо
|1
|0.04
|Тезе Джордан
|0
|0
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абелс Дирк
|6
|0
|Оассар Адиль
|5
|0
|Сметс Бриан
|3
|0
|Бёгелсдейк Том
|3
|0
|Вриндс Барт
|3
|0
|Ван Крой Вито
|3
|0
|Окойе Мадука
|3
|0
|Пинту Мика
|1
|1
|Де Кампс Юри
|2
|0
|Мейерс Арон
|0
|1
|Версейрен Арно
|0
|1
|Энгельс Марио
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Далмау Адриан
|1
|0
|Масурас Яннис
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обиспо Армандо
|4
|0
|Гётце Марио
|3
|0
|Ван Гинкел Марко
|3
|0
|Макс Филипп
|3
|0
|Сангаре Ибрахим
|3
|0
|Тезе Джордан
|3
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Гутьеррес Эрик
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Жуниор Мауро
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
27
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
0
0%
5
19%
1-15
2
20%
4
15%
16-30
4
40%
3
11%
31-45
1
10%
3
11%
46-60
2
20%
5
19%
61-75
1
10%
7
26%
76-90
Пропущено
17
10
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
2
12%
1
10%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
2
20%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
4
24%
4
40%
76-90
Забито
8
31
5 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 12
1
13%
4
13%
1-15
3
38%
7
23%
16-30
1
13%
2
6%
31-45
0
0%
8
26%
46-60
0
0%
2
6%
61-75
3
38%
8
26%
76-90
Пропущено
17
18
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
5
29%
29%
4
22%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
4
22%
61-75
4
24%
3
17%
76-90
Забито
18
58
11 В 1-м тайме 25
7 Во 2-м тайме 33
7 Забивали первыми 16
10 Не забивали 2
1
6%
9
16%
1-15
5
28%
11
19%
16-30
5
28%
5
9%
31-45
1
6%
11
19%
46-60
2
11%
7
12%
61-75
4
22%
15
26%
76-90
Пропущено
34
28
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 16
7
21%
5
18%
1-15
4
12%
3
11%
16-30
4
12%
5
18%
31-45
5
15%
2
7%
46-60
6
18%
6
21%
61-75
8
24%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - Спакенбург 0:6 Конинклейке - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0
Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Спарта Роттердам - Харденберг 2:1
ПСВ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5
ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|23
|18
|3
|2
|70 - 5
|57
|2.
|ПСВ
|0:1
|24
|17
|1
|6
|57 - 30
|52
|3.
|Фейеноорд
|24
|16
|3
|5
|56 - 22
|51
|4.
|АЗ Алкмаар
|24
|15
|3
|6
|47 - 28
|48
|5.
|Твенте
|24
|13
|6
|5
|38 - 30
|45
|6.
|Витесс
|24
|12
|4
|8
|32 - 38
|40
|7.
|Утрехт
|23
|10
|6
|7
|40 - 30
|36
|8.
|Камбюр
|24
|10
|3
|11
|41 - 51
|33
|9.
|НЕК Неймеген
|24
|8
|7
|9
|29 - 36
|31
|10.
|Гронинген
|24
|7
|8
|9
|27 - 32
|29
|11.
|Хераклес
|24
|7
|5
|12
|26 - 32
|26
|12.
|Херенвен
|23
|7
|4
|12
|21 - 34
|25
|13.
|Ваалвейк
|24
|5
|8
|11
|26 - 39
|23
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|23
|6
|5
|12
|24 - 40
|23
|15.
|Виллем II
|24
|6
|3
|15
|21 - 43
|21
|16.
|Спарта Роттердам
|1:0
|23
|4
|8
|11
|18 - 35
|20
|17.
|Фортуна Ситтард
|23
|5
|4
|14
|25 - 52
|19
|18.
|ПЕК Зволле
|24
|4
|5
|15
|18 - 39
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|12
|9
|2
|1
|28 - 12
|29
|2.
|Аякс
|12
|9
|1
|2
|46 - 3
|28
|3.
|Фейеноорд
|12
|9
|1
|2
|31 - 11
|28
|4.
|ПСВ
|0:1
|12
|9
|0
|3
|32 - 17
|27
|5.
|Утрехт
|12
|7
|4
|1
|27 - 13
|25
|6.
|Хераклес
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|7.
|Твенте
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|8.
|Витесс
|12
|5
|2
|5
|15 - 22
|17
|9.
|Камбюр
|12
|5
|1
|6
|23 - 26
|16
|10.
|Гронинген
|12
|3
|6
|3
|10 - 9
|15
|11.
|Спарта Роттердам
|1:0
|13
|3
|5
|5
|11 - 17
|14
|12.
|Виллем II
|12
|4
|1
|7
|10 - 18
|13
|13.
|Ваалвейк
|12
|4
|1
|7
|11 - 21
|13
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|4
|0
|7
|14 - 19
|12
|15.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|16.
|Херенвен
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|2
|0
|24 - 2
|29
|2.
|ПСВ
|0:1
|12
|8
|1
|3
|25 - 13
|25
|3.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|4.
|Витесс
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|5.
|Фейеноорд
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|6.
|НЕК Неймеген
|13
|6
|3
|4
|18 - 21
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|8.
|Камбюр
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|9.
|Херенвен
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|10.
|Гронинген
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Утрехт
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|2
|5
|5
|10 - 21
|11
|13.
|Ваалвейк
|12
|1
|7
|4
|15 - 18
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|15.
|Виллем II
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|1
|9
|10 - 26
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|1:0
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|11
|0
|2
|9
|7 - 19
|2