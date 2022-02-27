Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Как он промахнулся? Гётце Марио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

44' Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Мадуэке Нони нанес удар головой, но Мадука Окойe перевел мяч на угловой!

41' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' ПСВ выполняет удар от ворот.

39' Де Кампс Юри - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

39' Макс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Дурмиси Риза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Рефери не любит споров - именно за это Тезе Джордан сейчас получил желтую

38' Сангаре Ибрахим получил желтую карточку от судьи

37' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

37' Тезе Джордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Энгельс Марио нанес удар, мяч был парирован, но Джоэл Дроммел не удержал его в руках.

36' Бёгелсдейк Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Г О О О О Л - Тай Леннарт забивает ударом с левой ноги!

32' ПСВ выполняет удар от ворот.

30' Боскальи Оливье пробует нанести удар издали, но Мадука Окойe держит все под контролем

28' Удар от ворот произведет ПСВ

28' Энгельс Марио не смог попасть в створ ударом издали

27' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

23' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' ПСВ выполняет удар от ворот.

21' Мейнанс Свен не смог попасть в створ ударом издали

21' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Макс Филипп получил желтую карточку от судьи

20' Абелс Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Бёгелсдейк Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Захави Эран нанес удар, мяч был парирован, но Мадука Окойe не удержал его в руках.

17' Захави Эран не смог попасть в створ ударом издали

16' Игрок Захави Эран из команды ПСВ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

15' Сангаре Ибрахим нанес удар головой, но Мадука Окойe спокойно отбил мяч.

15' Оассар Адиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Жуниор Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Верман Йоэй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' ПСВ выполняет удар от ворот.

3' Матч возобновится спорным мячом

3' Ох, нехорошо это выглядит. Тай Леннарт получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Тай Леннарт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола