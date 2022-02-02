РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Краснодар
История личных встреч
Краснодар
Локомотив Москва
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
24 матча
29.2%
16.7%
54.1%
7 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
3 победы 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|6 (1)
|0.33
|Кабелла Реми
|4
|0.22
|Классон Виктор
|3 (1)
|0.17
|Сперцян Эдуард
|3
|0.17
|Ильин Владимир
|3
|0.17
|Де Вильена Тонни
|2
|0.11
|Ионов Алексей
|1
|0.06
|Газинский Юрий
|1
|0.06
|Спайич Урош
|1
|0.06
|Черников Александр
|1
|0.06
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|7 (1)
|0.39
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0.28
|Крыховяк Гжегож
|4 (3)
|0.22
|Керк Джирано
|2
|0.11
|Лисакович Виталий
|2
|0.11
|Камано Франсуа
|2
|0.11
|Марадишвили Константин
|2
|0.11
|Кастро Пабло
|1
|0.06
|Едвай Тин
|1
|0.06
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Куликов Даниил
|0
|0
|Бека Алексис
|0
|0
|Миранчук Антон
|0
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|Мурило Серкейра
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|9
|1
|Крыховяк Гжегож
|1
|2
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|Сперцян Эдуард
|4
|0
|Кабелла Реми
|3
|0
|Газинский Юрий
|3
|0
|Классон Виктор
|3
|0
|Спайич Урош
|1
|1
|Кордоба Джон
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Сорокин Егор
|2
|0
|Петров Сергей
|1
|0
|Мартынович Александр
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Апеков Руслан
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|8
|2
|Едвай Тин
|5
|2
|Рыбус Мацей
|6
|0
|Кастро Пабло
|5
|0
|Камано Франсуа
|4
|0
|Куликов Даниил
|4
|0
|Бека Алексис
|4
|0
|Гилерме Маринато
|2
|1
|Марадишвили Константин
|3
|0
|Мурило Серкейра
|1
|1
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|2
|0
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|Керк Джирано
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Чёрный Артур
|1
|0
|Бабкин Сергей
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Анджорин Фаустино
|1
|0
|Зинович Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
9
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
3
33%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Забито
19
14
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
11%
2
14%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
5
26%
3
21%
61-75
5
26%
5
36%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
3
27%
3
33%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
3
33%
76-90
Забито
30
23
15 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
4
13%
2
9%
1-15
7
23%
3
13%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
3
10%
3
13%
46-60
6
20%
5
22%
61-75
6
20%
7
30%
76-90
Пропущено
17
20
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
3
15%
16-30
5
29%
29%
8
40%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
3
18%
3
15%
61-75
2
12%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2
Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2
Локомотив Москва
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3
Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|44 - 20
|38
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|33 - 20
|36
|3.
|Сочи
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|30 - 21
|31
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|21 - 16
|30
|5.
|Краснодар
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 19
|28
|7.
|Ахмат
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|24 - 24
|27
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 18
|27
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 26
|23
|10.
|Рубин
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 27
|22
|11.
|Урал
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 18
|19
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|21 - 35
|19
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 30
|19
|14.
|Ростов
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|30 - 35
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|17 - 26
|16
|16.
|Химки
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|16 - 31
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 11
|22
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|3.
|Сочи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|20 - 9
|18
|4.
|Ахмат
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 9
|18
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 5
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|9.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 11
|9
|14.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|17 - 19
|8
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|3.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|4.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 14
|12
|8.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|12.
|Рубин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 16
|8
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 24
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 20
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар - Локомотив Москва
Исход игры
Краснодар
56.5% (26)
Ничья
28.3% (13)
Локомотив Москва
15.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
54.76% (23)
Меньше
45.24% (19)
Обе команды забьют
Да
78.57% (33)
Нет
21.43% (9)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
32.6% (15)
1:1 Ничья
21.7% (10)
1:2 Локомотив Москва
13% (6)
1:0 Краснодар
13% (6)
2:0 Краснодар
4.3% (2)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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