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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Краснодар
 
Позже

Стадион:
Локомотив Москва
Прогнозы 46
Краснодар 56.5% (26)
X 28.3% (13)
Локомотив Москва 15.2% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Локомотив Москва
1.93
3.95
4.40
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Краснодар
Локомотив Москва

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

24 матча

29.2%
16.7%
54.1%
7 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
3 победы 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ТМК
4:0
ТМК
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 (1) 0.33
Кабелла Реми 4 0.22
Классон Виктор 3 (1) 0.17
Сперцян Эдуард 3 0.17
Ильин Владимир 3 0.17
Де Вильена Тонни 2 0.11
Ионов Алексей 1 0.06
Газинский Юрий 1 0.06
Спайич Урош 1 0.06
Черников Александр 1 0.06
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 7 (1) 0.39
Жемалетдинов Рифат 5 0.28
Крыховяк Гжегож 4 (3) 0.22
Керк Джирано 2 0.11
Лисакович Виталий 2 0.11
Камано Франсуа 2 0.11
Марадишвили Константин 2 0.11
Кастро Пабло 1 0.06
Едвай Тин 1 0.06
Рыбус Мацей 0 0
Куликов Даниил 0 0
Бека Алексис 0 0
Миранчук Антон 0 0
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Мурило Серкейра 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 9 1
Крыховяк Гжегож 1 2
Де Вильена Тонни 4 0
Рамирес Кристиан 4 0
Сперцян Эдуард 4 0
Кабелла Реми 3 0
Газинский Юрий 3 0
Классон Виктор 3 0
Спайич Урош 1 1
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Сорокин Егор 2 0
Петров Сергей 1 0
Мартынович Александр 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Апеков Руслан 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 8 2
Едвай Тин 5 2
Рыбус Мацей 6 0
Кастро Пабло 5 0
Камано Франсуа 4 0
Куликов Даниил 4 0
Бека Алексис 4 0
Гилерме Маринато 2 1
Марадишвили Константин 3 0
Мурило Серкейра 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Живоглядов Дмитрий 2 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Керк Джирано 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Ненахов Максим 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Чёрный Артур 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Зинович Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
3
33%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Забито

19
14
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
11%
2
14%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
5
26%
3
21%
61-75
5
26%
5
36%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
3
27%
3
33%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
3
33%
76-90

Забито

30
23
15 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
4
13%
2
9%
1-15
7
23%
3
13%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
3
10%
3
13%
46-60
6
20%
5
22%
61-75
6
20%
7
30%
76-90

Пропущено

17
20
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
3
15%
16-30
5
29%
29%
8
40%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
3
18%
3
15%
61-75
2
12%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2
Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2
Локомотив Москва
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3
Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 11 5 2 44 - 20 38
2. Динамо Москва Заявка 18 11 3 4 33 - 20 36
3. Сочи Заявка 18 10 1 7 30 - 21 31
4. ЦСКА Москва Заявка 18 9 3 6 21 - 16 30
5. Краснодар Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
6. Локомотив Москва Заявка 18 7 7 4 24 - 19 28
7. Ахмат Заявка 18 9 0 9 24 - 24 27
8. Крылья Советов Заявка 18 8 3 7 22 - 18 27
9. Спартак Москва Заявка 18 6 5 7 20 - 26 23
10. Рубин Заявка 18 6 4 8 23 - 27 22
11. Урал Заявка 18 4 7 7 12 - 18 19
12. Арсенал Тула Заявка 18 5 4 9 21 - 35 19
13. Нижний Новгород Заявка 18 5 4 9 18 - 30 19
14. Ростов Заявка 18 4 6 8 30 - 35 18
15. Уфа Заявка 18 3 7 8 17 - 26 16
16. Химки Заявка 18 2 8 8 16 - 31 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
3. Сочи Заявка 9 6 0 3 20 - 9 18
4. Ахмат Заявка 9 6 0 3 15 - 9 18
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 10 - 5 17
6. Локомотив Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
7. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
8. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
9. Краснодар Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 9 1 6 2 10 - 11 9
14. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
15. Ростов Заявка 9 2 2 5 17 - 19 8
16. Нижний Новгород Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
3. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
4. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
5. ЦСКА Москва Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 9 3 3 3 9 - 14 12
8. Урал Заявка 9 3 2 4 7 - 10 11
9. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
10. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
11. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
12. Рубин Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
13. Спартак Москва Заявка 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Арсенал Тула Заявка 9 2 0 7 10 - 24 6
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 6 - 14 6
16. Химки Заявка 9 1 2 6 6 - 20 5
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2022, осталось 2 дня 12 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Краснодар 56.5% (26)
    X 28.3% (13)
    Локомотив Москва 15.2% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Локомотив Москва
    1.93
    3.95
    4.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Краснодар - Локомотив Москва онлайн


    Прогнозы на матч Краснодар - Локомотив Москва

    Исход игры
    Краснодар
    56.5% (26)
    Ничья
    28.3% (13)
    Локомотив Москва
    15.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.76% (23)
    Меньше
    45.24% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (33)
    Нет
    21.43% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    32.6% (15)
    1:1 Ничья
    21.7% (10)
    1:2 Локомотив Москва
    13% (6)
    1:0 Краснодар
    13% (6)
    2:0 Краснодар
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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    Краснодар
    Локомотив Москва

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