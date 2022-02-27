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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бохум
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
РБ Лейпциг
0' 20'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 120
Бохум 5.8% (7)
X 9.2% (11)
РБ Лейпциг 85% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
РБ Лейпциг
5.40
4.05
1.79
Все Коэффициенты
Новости
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
37
Белла-Котчап
Армель
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
20
Реджбекай
Элвис
27
Пантович
Милош
38
Лёвен
Эдуард
10
Асано
Такума
40
Полтер
Себастьян
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
2
Симакан
Мохамед
22
Мукиэле
Норди
14
Адамс
Тайлер
8
Айдара
Амаду
3
Анхелиньо
Хосе
10
Форсберг
Эмиль
9
Поульсен
Юссуф
17
Собослаи
Доминик
Бохум
4-2-3-1
РБ Лейпциг
3-4-1-2

История личных встреч

Бохум
РБ Лейпциг

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б
3:0
К
4:0
Б2
3:1
Б2
0:1
Б2
1:2
Б2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 7 (1) 0.29
Хольтманн Геррит 4 0.17
Пантович Милош 3 0.13
Цоллер Симон 2 0.08
Блум Данни 2 0.08
Лёвен Эдуард 1 (1) 0.04
Асано Такума 1 0.04
Антви-Аджей Кристофер 1 0.04
Локадия Юрген 1 (1) 0.04
Лосилья Антони 1 0.04
Новотны Сома 1 0.04
Гамбоа Кристиан 1 0.04
Патрик Остерхаге 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 13 (1) 0.54
Андре Силва 9 (3) 0.38
Поульсен Юссуф 5 0.21
Собослаи Доминик 4 0.17
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.17
Айдара Амаду 3 0.13
Ольмо Дани 2 0.08
Хенрихс Бенджамин 2 0.08
Гвардиол Йошко 2 0.08
Анхелиньо Хосе 1 0.04
Лаймер Конрад 1 0.04
Орбан Вилли 1 0.04
Мукиэле Норди 1 0.04
Новоа Уго 1 0.04
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Адамс Тайлер 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реджбекай Элвис 5 0
Машович Эрхан 5 0
Данило Соарес 4 0
Гамбоа Кристиан 3 0
Белла-Котчап Армель 3 0
Теше Роберт 1 1
Полтер Себастьян 2 0
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Риман Мануэль 2 0
Цоллер Симон 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Асано Такума 1 0
Пантович Милош 1 0
Лайч Максим 1 0
Патрик Остерхаге 1 0
Лабропулос Василис 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гвардиол Йошко 5 0
Кампль Кевин 3 0
Анхелиньо Хосе 3 0
Адамс Тайлер 3 0
Симакан Мохамед 3 0
Поульсен Юссуф 2 0
Хенрихс Бенджамин 2 0
Нкунку Кристофер 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Айдара Амаду 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Ольмо Дани 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
3
18%
5
31%
61-75
3
18%
2
13%
76-90

Пропущено

10
13
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
10%
4
31%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
1
10%
4
31%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
2
20%
2
15%
76-90

Забито

10
34
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 25
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
6
18%
16-30
3
30%
3
9%
31-45
2
20%
10
29%
29%
46-60
0
0%
8
24%
61-75
4
40%
7
21%
76-90

Пропущено

21
14
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
10%
1
7%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
3
14%
5
36%
46-60
5
24%
2
14%
61-75
5
24%
3
21%
76-90

Забито

27
50
12 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 34
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
2
7%
2
4%
1-15
3
11%
9
18%
16-30
7
26%
5
10%
31-45
5
19%
12
24%
46-60
3
11%
13
26%
61-75
7
26%
9
18%
76-90

Пропущено

31
27
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 18
3
10%
5
19%
1-15
5
16%
1
4%
16-30
6
19%
3
11%
31-45
4
13%
9
33%
46-60
6
19%
4
15%
61-75
7
23%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Штуттгарт - Бохум 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Фортуна 0:2
Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1
Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 24 19 1 4 75 - 26 58
2. Боруссия Д Заявка 23 16 1 6 63 - 36 49
3. Байер Л Заявка 24 13 5 6 63 - 39 44
4. Хоффенхайм Заявка 24 12 4 8 47 - 36 40
5. Фрайбург Заявка 24 11 7 6 39 - 26 40
6. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 24 11 5 8 49 - 28 38
7. Унион Берлин Заявка 24 10 7 7 32 - 32 37
8. Кёльн Заявка 24 9 9 6 36 - 38 36
9. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
10. Айнтрахт Фр Заявка 24 8 7 9 33 - 36 31
11. Бохум 0:0 Заявка 24 8 6 10 25 - 33 30
12. Вольфсбург Заявка 24 8 4 12 26 - 37 28
13. Боруссия М Заявка 24 7 6 11 32 - 48 27
14. Арминия Заявка 24 5 10 9 22 - 32 25
15. Герта Заявка 24 6 5 13 25 - 54 23
16. Аугсбург Заявка 23 5 7 11 25 - 40 22
17. Штуттгарт Заявка 24 4 7 13 28 - 45 19
18. Гройтер Фюрт Заявка 24 3 5 16 22 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 10 0 2 37 - 11 30
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
6. Унион Берлин Заявка 12 7 3 2 17 - 13 24
7. Кёльн Заявка 12 7 3 2 20 - 15 24
8. Байер Л Заявка 12 7 2 3 33 - 19 23
9. Бохум 0:0 Заявка 12 6 4 2 17 - 10 22
10. Фрайбург Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
11. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 21 - 21 18
12. Аугсбург Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
13. Герта Заявка 12 4 3 5 16 - 23 15
14. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 17 14
15. Арминия Заявка 12 2 7 3 12 - 16 13
16. Айнтрахт Фр Заявка 12 3 4 5 14 - 16 13
17. Гройтер Фюрт Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
18. Штуттгарт Заявка 12 3 3 6 19 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 9 1 2 38 - 15 28
2. Байер Л Заявка 12 6 3 3 30 - 20 21
3. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 24 - 18 19
4. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
5. Фрайбург Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
6. Хоффенхайм Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 20 14
8. Унион Берлин Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
9. Кёльн Заявка 12 2 6 4 16 - 23 12
10. Арминия Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
11. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 12 2 5 5 15 - 14 11
12. Боруссия М Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
13. Герта Заявка 12 2 2 8 9 - 31 8
14. Бохум 0:0 Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
15. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
16. Штуттгарт Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 12 0 1 11 10 - 44 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 120
Бохум 5.8% (7)
X 9.2% (11)
РБ Лейпциг 85% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
РБ Лейпциг
5.40
4.05
1.79
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Бохум 0:0 РБ Лейпциг онлайн


Прогнозы на матч Бохум 0:0 РБ Лейпциг

Исход игры
Бохум
5.8% (7)
Ничья
9.2% (11)
РБ Лейпциг
85% (102)
Тотал 2.5
Больше
74.36% (87)
Меньше
25.64% (30)
Обе команды забьют
Да
81.2% (95)
Нет
18.8% (22)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
58.3% (70)
0:1 РБ Лейпциг
10% (12)
0:2 РБ Лейпциг
7.5% (9)
1:1 Ничья
6.7% (8)
1:3 РБ Лейпциг
5.8% (7)
2:1 Бохум
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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РБ Лейпциг

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