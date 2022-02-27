Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Vonovia Ruhrstadion
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
29
Лайч
Максим
38
Лёвен
Эдуард
10
Асано
Такума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Лёвен ЭдуардПолузащитник
-
10 Асано ТакумаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Новоа УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бохум
РБ Лейпциг
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полтер Себастьян
|7 (1)
|0.29
|Хольтманн Геррит
|4
|0.17
|Пантович Милош
|3
|0.13
|Цоллер Симон
|2
|0.08
|Блум Данни
|2
|0.08
|Лёвен Эдуард
|1 (1)
|0.04
|Асано Такума
|1
|0.04
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.04
|Локадия Юрген
|1 (1)
|0.04
|Лосилья Антони
|1
|0.04
|Новотны Сома
|1
|0.04
|Гамбоа Кристиан
|1
|0.04
|Патрик Остерхаге
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|13 (1)
|0.54
|Андре Силва
|9 (3)
|0.38
|Поульсен Юссуф
|5
|0.21
|Собослаи Доминик
|4
|0.17
|Форсберг Эмиль
|4 (3)
|0.17
|Айдара Амаду
|3
|0.13
|Ольмо Дани
|2
|0.08
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0.08
|Гвардиол Йошко
|2
|0.08
|Анхелиньо Хосе
|1
|0.04
|Лаймер Конрад
|1
|0.04
|Орбан Вилли
|1
|0.04
|Мукиэле Норди
|1
|0.04
|Новоа Уго
|1
|0.04
|Броббей Брайан
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|Адамс Тайлер
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Реджбекай Элвис
|5
|0
|Машович Эрхан
|5
|0
|Данило Соарес
|4
|0
|Гамбоа Кристиан
|3
|0
|Белла-Котчап Армель
|3
|0
|Теше Роберт
|1
|1
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Лосилья Антони
|2
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Лайч Максим
|1
|0
|Патрик Остерхаге
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гвардиол Йошко
|5
|0
|Кампль Кевин
|3
|0
|Анхелиньо Хосе
|3
|0
|Адамс Тайлер
|3
|0
|Симакан Мохамед
|3
|0
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Айдара Амаду
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Ольмо Дани
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
16
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
3
18%
5
31%
61-75
3
18%
2
13%
76-90
Пропущено
10
13
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
10%
4
31%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
1
10%
4
31%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
2
20%
2
15%
76-90
Забито
10
34
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 25
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
6
18%
16-30
3
30%
3
9%
31-45
2
20%
10
29%
29%
46-60
0
0%
8
24%
61-75
4
40%
7
21%
76-90
Пропущено
21
14
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
10%
1
7%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
3
14%
5
36%
46-60
5
24%
2
14%
61-75
5
24%
3
21%
76-90
Забито
27
50
12 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 34
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
2
7%
2
4%
1-15
3
11%
9
18%
16-30
7
26%
5
10%
31-45
5
19%
12
24%
46-60
3
11%
13
26%
61-75
7
26%
9
18%
76-90
Пропущено
31
27
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 18
3
10%
5
19%
1-15
5
16%
1
4%
16-30
6
19%
3
11%
31-45
4
13%
9
33%
46-60
6
19%
4
15%
61-75
7
23%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Штуттгарт - Бохум 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Фортуна 0:2
Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1
Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|24
|19
|1
|4
|75 - 26
|58
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|23
|16
|1
|6
|63 - 36
|49
|3.
|Байер Л
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|63 - 39
|44
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|47 - 36
|40
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|39 - 26
|40
|6.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|24
|11
|5
|8
|49 - 28
|38
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|32 - 32
|37
|8.
|Кёльн
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|36 - 38
|36
|9.
|Майнц
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|35 - 29
|34
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|33 - 36
|31
|11.
|Бохум
|0:0 Заявка
|24
|8
|6
|10
|25 - 33
|30
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|26 - 37
|28
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|32 - 48
|27
|14.
|Арминия
|Заявка
|24
|5
|10
|9
|22 - 32
|25
|15.
|Герта
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|25 - 54
|23
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|25 - 40
|22
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|28 - 45
|19
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|24
|3
|5
|16
|22 - 62
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|37 - 11
|30
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|39 - 18
|30
|3.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|12
|9
|0
|3
|34 - 14
|27
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Кёльн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 15
|24
|8.
|Байер Л
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|33 - 19
|23
|9.
|Бохум
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 21
|18
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|13.
|Герта
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 23
|15
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|15.
|Арминия
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|12 - 16
|13
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 16
|13
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|18.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|38 - 15
|28
|2.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 20
|21
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 18
|19
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 20
|14
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|9.
|Кёльн
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 23
|12
|10.
|Арминия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|11.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 14
|11
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 27
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 31
|8
|14.
|Бохум
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|10 - 44
|1
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Прогнозы на матч Бохум 0:0 РБ Лейпциг
Исход игры
Бохум
5.8% (7)
Ничья
9.2% (11)
РБ Лейпциг
85% (102)
Тотал 2.5
Больше
74.36% (87)
Меньше
25.64% (30)
Обе команды забьют
Да
81.2% (95)
Нет
18.8% (22)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
58.3% (70)
0:1 РБ Лейпциг
10% (12)
0:2 РБ Лейпциг
7.5% (9)
1:1 Ничья
6.7% (8)
1:3 РБ Лейпциг
5.8% (7)
2:1 Бохум
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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