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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бохум
0:1
Конец матча

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
70' Желтая карточка
Симакан Мохамед
0:1
82' Гол
Нкунку Кристофер
87' Желтая карточка
Гамбоа Кристиан
90'+4

Ход матча

58'
 
Андре Силва
Поульсен Юссуф
58'
 
Нкунку Кристофер
Собослаи Доминик
58'
 
Ольмо Дани
Адамс Тайлер
70'
 
Симакан Мохамед
71'
Локадия Юрген
Полтер Себастьян
 
72'
Хольтманн Геррит
Асано Такума
 
72'
 
Хенрихс Бенджамин
Мукиэле Норди
72'
Антви-Аджей Кристофер
Пантович Милош
 
81'
 
Лаймер Конрад
Форсберг Эмиль
82'
0:1
Нкунку Кристофер
(Хенрихс Бенджамин)
86'
Блум Данни
Лёвен Эдуард
 
87'
Гамбоа Кристиан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 4 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 120
Бохум 5.8% (7)
X 9.2% (11)
РБ Лейпциг 85% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
37
Белла-Котчап
Армель
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
20
Реджбекай
Элвис
10
Асано
Такума
38
Лёвен
Эдуард
27
Пантович
Милош
40
Полтер
Себастьян
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
2
Симакан
Мохамед
22
Мукиэле
Норди
14
Адамс
Тайлер
8
Айдара
Амаду
3
Анхелиньо
Хосе
10
Форсберг
Эмиль
9
Поульсен
Юссуф
17
Собослаи
Доминик
Бохум
4-2-3-1
РБ Лейпциг
3-4-1-2

История личных встреч

Бохум
РБ Лейпциг

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б
3:0
К
4:0
Б2
3:1
Б2
0:1
Б2
1:2
Б2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 7 (1) 0.29
Хольтманн Геррит 4 0.17
Пантович Милош 3 0.13
Цоллер Симон 2 0.08
Блум Данни 2 0.08
Лёвен Эдуард 1 (1) 0.04
Асано Такума 1 0.04
Антви-Аджей Кристофер 1 0.04
Локадия Юрген 1 (1) 0.04
Лосилья Антони 1 0.04
Новотны Сома 1 0.04
Гамбоа Кристиан 1 0.04
Патрик Остерхаге 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 14 (1) 0.58
Андре Силва 9 (3) 0.38
Поульсен Юссуф 5 0.21
Собослаи Доминик 4 0.17
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.17
Айдара Амаду 3 0.13
Хенрихс Бенджамин 2 0.08
Ольмо Дани 2 0.08
Гвардиол Йошко 2 0.08
Анхелиньо Хосе 1 0.04
Лаймер Конрад 1 0.04
Орбан Вилли 1 0.04
Мукиэле Норди 1 0.04
Новоа Уго 1 0.04
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Адамс Тайлер 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реджбекай Элвис 5 0
Машович Эрхан 5 0
Гамбоа Кристиан 4 0
Данило Соарес 4 0
Белла-Котчап Армель 3 0
Теше Роберт 1 1
Полтер Себастьян 2 0
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Риман Мануэль 2 0
Цоллер Симон 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Асано Такума 1 0
Пантович Милош 1 0
Лайч Максим 1 0
Патрик Остерхаге 1 0
Лабропулос Василис 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гвардиол Йошко 5 0
Симакан Мохамед 4 0
Кампль Кевин 3 0
Анхелиньо Хосе 3 0
Адамс Тайлер 3 0
Поульсен Юссуф 2 0
Хенрихс Бенджамин 2 0
Нкунку Кристофер 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Айдара Амаду 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Ольмо Дани 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
17
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
2
12%
2
12%
1-15
2
12%
3
18%
16-30
4
24%
2
12%
31-45
3
18%
2
12%
46-60
3
18%
5
29%
29%
61-75
3
18%
3
18%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
9%
4
31%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
8%
31-45
1
9%
4
31%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
3
27%
2
15%
76-90

Забито

10
34
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 25
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
6
18%
16-30
3
30%
3
9%
31-45
2
20%
10
29%
29%
46-60
0
0%
8
24%
61-75
4
40%
7
21%
76-90

Пропущено

21
14
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
10%
1
7%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
3
14%
5
36%
46-60
5
24%
2
14%
61-75
5
24%
3
21%
76-90

Забито

27
51
12 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 35
9 Забивали первыми 14
8 Не забивали 4
2
7%
2
4%
1-15
3
11%
9
18%
16-30
7
26%
5
10%
31-45
5
19%
12
24%
46-60
3
11%
13
25%
61-75
7
26%
10
20%
76-90

Пропущено

32
27
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 18
3
9%
5
19%
1-15
5
16%
1
4%
16-30
6
19%
3
11%
31-45
4
13%
9
33%
46-60
6
19%
4
15%
61-75
8
25%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Штуттгарт - Бохум 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Фортуна 0:2
Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1
Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 24 19 1 4 75 - 26 58
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 24 16 2 6 63 - 36 50
3. Байер Л Заявка 24 13 5 6 63 - 39 44
4. Хоффенхайм Заявка 24 12 4 8 47 - 36 40
5. РБ Лейпциг Заявка 24 12 4 8 50 - 28 40
6. Фрайбург Заявка 24 11 7 6 39 - 26 40
7. Унион Берлин Заявка 24 10 7 7 32 - 32 37
8. Кёльн Заявка 24 9 9 6 36 - 38 36
9. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
10. Айнтрахт Фр Заявка 24 8 7 9 33 - 36 31
11. Бохум Заявка 24 8 5 11 25 - 34 29
12. Вольфсбург Заявка 24 8 4 12 26 - 37 28
13. Боруссия М Заявка 24 7 6 11 32 - 48 27
14. Арминия Заявка 24 5 10 9 22 - 32 25
15. Аугсбург 0:0 Заявка 24 5 8 11 25 - 40 23
16. Герта Заявка 24 6 5 13 25 - 54 23
17. Штуттгарт Заявка 24 4 7 13 28 - 45 19
18. Гройтер Фюрт Заявка 24 3 5 16 22 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 10 0 2 37 - 11 30
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
6. Унион Берлин Заявка 12 7 3 2 17 - 13 24
7. Кёльн Заявка 12 7 3 2 20 - 15 24
8. Байер Л Заявка 12 7 2 3 33 - 19 23
9. Фрайбург Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
10. Бохум Заявка 12 6 3 3 17 - 11 21
11. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 21 - 21 18
12. Аугсбург 0:0 Заявка 12 4 4 4 16 - 18 16
13. Герта Заявка 12 4 3 5 16 - 23 15
14. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 17 14
15. Арминия Заявка 12 2 7 3 12 - 16 13
16. Айнтрахт Фр Заявка 12 3 4 5 14 - 16 13
17. Гройтер Фюрт Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
18. Штуттгарт Заявка 12 3 3 6 19 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 9 1 2 38 - 15 28
2. Байер Л Заявка 12 6 3 3 30 - 20 21
3. Боруссия Д 0:0 Заявка 12 6 2 4 24 - 18 20
4. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
5. Фрайбург Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
6. Хоффенхайм Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 20 14
8. Унион Берлин Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
9. РБ Лейпциг Заявка 12 3 4 5 16 - 14 13
10. Кёльн Заявка 12 2 6 4 16 - 23 12
11. Арминия Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
12. Боруссия М Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
13. Герта Заявка 12 2 2 8 9 - 31 8
14. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
15. Аугсбург 0:0 Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
16. Штуттгарт Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 12 0 1 11 10 - 44 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 120
Бохум 5.8% (7)
X 9.2% (11)
РБ Лейпциг 85% (102)
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Где смотреть матч Бохум 0:1 РБ Лейпциг онлайн


Прогнозы на матч Бохум 0:1 РБ Лейпциг

Исход игры
Бохум
5.8% (7)
Ничья
9.2% (11)
РБ Лейпциг
85% (102)
Тотал 2.5
Больше
74.36% (87)
Меньше
25.64% (30)
Обе команды забьют
Да
81.2% (95)
Нет
18.8% (22)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
58.3% (70)
0:1 РБ Лейпциг
10% (12)
0:2 РБ Лейпциг
7.5% (9)
1:1 Ничья
6.7% (8)
1:3 РБ Лейпциг
5.8% (7)
2:1 Бохум
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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