Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Симакан Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Бохум выполняет удар от ворот.

38' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

38' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Лайч Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

34' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновится спорным мячом

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

31' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Игрок Пантович Милош из команды Бохум неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

25' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

25' Пантович Милош из команды Бохум делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

24' Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Бохум выполняет удар от ворот.

22' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Отличный пас сделал Белла-Котчап Армель из команды Бохум . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

21' Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Симакан Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Реджбекай Элвис из команды Бохум делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Гамбоа Кристиан из команды Бохум наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

14' Собослаи Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Лёвен Эдуард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Гулачи Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Удар от ворот произведет Бохум

10' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Собослаи Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Симакан Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Мукиэле Норди получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Ох, нехорошо это выглядит. Белла-Котчап Армель получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Белла-Котчап Армель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Мукиэле Норди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Отличные скиллы показывает Поульсен Юссуф , обводя своих соперников

1' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Бохум начинает с центра поля