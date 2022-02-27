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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАОК
1:1
Второй тайм: 61'

Стадион:
Ионикос
0'
1:0
33' Пенальти
Шваб Штефан
39' Желтая карточка
Соареш Филипе
1:1
58' Гол
Тюрам Рожерио
61'

Ход матча

33'
Шваб Штефан
1:0
39'
Соареш Филипе
 
46'
 
Тюрам Рожерио
Санчес Сальвадор
46'
 
Плателлас Вангелис
Vasilios Mantzis
58'
1:1
Тюрам Рожерио
(Кабрал Джерсон)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Ионикос
2.00
4.60
7.80
Все Коэффициенты
31
Пасхалакис
Александрос
23
Састре
Хуан
6
Михай
Энеа
49
Михаилидис
Яннис
16
Сидклей
Феррейра
50
Соареш
Филипе
22
Шваб
Штефан
11
Лео
Родригес
21
Бисесвар
Диего
28
Митрицэ
Александру
29
Чолак
Антонио-Мирко
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
16
Чигринский
Дмитрий
23
Санчес
Сальвадор
15
Валерианос
Йоргос
7
Аосман
Аяс
24
Ромао
Алаиксис
10
Далсью
92
Reinaldo
Lenis
99
Vasilios
Mantzis
11
Кабрал
Джерсон
ПАОК
4-2-3-1
Ионикос
4-3-3

История личных встреч

ПАОК
Ионикос

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
3:2

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 14 (9) 0.58
Акпом Чуба 5 0.21
Свидерски Кароль 4 0.17
Дуглас Гомес 3 (1) 0.13
Мург Томас 3 0.13
Живкович Андрия 2 0.08
Шваб Штефан 2 (2) 0.08
Састре Хуан 2 0.08
Ингасон Сверрир 2 0.08
Бисесвар Диего 1 0.04
Сидклей Феррейра 1 0.04
Митрицэ Александру 1 0.04
Виейринья 1 (1) 0.04
Креспо Хосе 1 0.04
Лео Родригес 1 0.04
Лиратцис Элефтериос 1 0.04
Михаилидис Яннис 1 0.04
Эль-Каддури Омар 0 0
Живкович Живко 0 0
Лукас Тэйлор 0 0
Алвес Родриго 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 6 (2) 0.24
Тюрам Рожерио 3 0.12
Reinaldo Lenis 3 0.12
Vasilios Mantzis 3 0.12
Киакос Яннис 2 0.08
Каньяс Хосе 2 0.08
Далсью 2 0.08
Вафеас Никос 2 0.08
Санчес Сальвадор 1 0.04
Georgios Manalis 1 0.04
Валерианос Йоргос 0 0
Georgios Mygas 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Андрия 6 0
Дуглас Гомес 6 0
Шваб Штефан 4 0
Куртич Ясмин 4 0
Михаилидис Яннис 4 0
Креспо Хосе 3 0
Акпом Чуба 3 0
Эсити Андерсон 3 0
Мург Томас 2 0
Ингасон Сверрир 2 0
Митрицэ Александру 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Лукас Тэйлор 2 0
Михай Энеа 2 0
Соареш Филипе 2 0
Варела Фернанду 1 0
Бисесвар Диего 1 0
Эль-Каддури Омар 1 0
Виейринья 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Алвес Родриго 1 0
Лео Родригес 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 7 2
Georgios Mygas 8 0
Валерианос Йоргос 5 0
Аосман Аяс 5 0
Далсью 3 1
Санчес Сальвадор 3 1
Чигринский Дмитрий 4 0
Кабрал Джерсон 4 0
Киакос Яннис 4 0
Каньяс Хосе 3 0
Reinaldo Lenis 2 0
Giannis Gotsoulias 2 0
Тюрам Рожерио 2 0
Хутесиотис Лефтерис 2 0
Georgios Manalis 2 0
Плателлас Вангелис 1 0
Eleftherios Matsoukas 1 0
Vasilios Mantzis 1 0
Вафеас Никос 1 0
Konstantinos Tsirigotis 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
11
8 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 1
14 Не забивали 17
1
5%
1
9%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
3
14%
5
45%
61-75
8
36%
3
27%
76-90

Пропущено

14
19
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 10
5
36%
4
21%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
2
14%
4
21%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
2
14%
3
16%
76-90

Забито

22
13
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
2
9%
2
15%
1-15
4
18%
2
15%
16-30
3
14%
5
38%
31-45
2
9%
2
15%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
6
27%
2
15%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
5
42%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
3
30%
4
33%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
1
10%
1
8%
76-90

Забито

44
24
17 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 6
5 Не забивали 10
3
7%
3
13%
1-15
7
16%
3
13%
16-30
7
16%
5
21%
31-45
5
11%
3
13%
46-60
8
18%
5
21%
61-75
14
32%
5
21%
76-90

Пропущено

24
31
14 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 18
5
21%
4
13%
1-15
3
13%
6
19%
16-30
6
25%
5
16%
31-45
5
21%
8
26%
46-60
2
8%
4
13%
61-75
3
13%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0
АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1
Ионикос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3
Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 23 18 5 0 39 - 11 59
2. ПАОК 1:1 24 15 4 5 47 - 23 49
3. АЕК 23 13 3 7 39 - 23 42
4. Арис Салоники 25 12 6 7 26 - 20 42
5. Панатинаикос 24 11 3 10 36 - 21 36
6. ПАС Янина 24 10 6 8 27 - 24 36
7. Астерас 24 10 5 9 25 - 22 35
8. ОФИ 24 8 10 6 31 - 30 34
9. Панетоликос 25 8 5 12 25 - 38 29
10. Волос 24 8 5 11 34 - 40 29
11. Ионикос 1:1 25 6 8 11 25 - 32 26
12. Ламия 24 4 6 14 19 - 34 18
13. Атромитос 23 4 5 14 23 - 44 17
14. Аполлон Смирнис 24 2 7 15 9 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 9 2 0 17 - 4 29
2. ПАОК 1:1 13 8 3 2 25 - 13 27
3. Панатинаикос 12 8 2 2 24 - 6 26
4. Арис Салоники 12 6 4 2 13 - 9 22
5. Астерас 13 7 1 5 16 - 12 22
6. АЕК 11 7 0 4 20 - 10 21
7. ПАС Янина 12 6 3 3 17 - 13 21
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 12 5 1 6 15 - 18 16
10. Ионикос 1:1 12 4 4 4 13 - 12 16
11. Панетоликос 13 4 3 6 11 - 15 15
12. Атромитос 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Аполлон Смирнис 12 1 6 5 4 - 14 9
14. Ламия 12 2 3 7 13 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 9 3 0 22 - 7 30
2. ПАОК 1:1 11 7 1 3 22 - 10 22
3. АЕК 12 6 3 3 19 - 13 21
4. Арис Салоники 13 6 2 5 13 - 11 20
5. ОФИ 12 4 5 3 13 - 11 17
6. ПАС Янина 12 4 3 5 10 - 11 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Астерас 11 3 4 4 9 - 10 13
9. Волос 12 3 4 5 19 - 22 13
10. Панатинаикос 12 3 1 8 12 - 15 10
11. Ионикос 1:1 13 2 4 7 12 - 20 10
12. Ламия 12 2 3 7 6 - 13 9
13. Аполлон Смирнис 12 1 1 10 5 - 29 4
14. Атромитос 12 0 3 9 7 - 27 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Соареш Филипе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Шваб Штефан из команды ПАОК забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Ионикос
2.00
4.60
7.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПАОК 1:1 Ионикос онлайн


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ПАОК
Ионикос

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