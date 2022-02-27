Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
33' ПенальтиШваб Штефан
39' Желтая карточкаСоареш Филипе
1:1
58' ГолТюрам Рожерио
69' Желтая карточкаМихаилидис Яннис
71' Желтая карточкаReinaldo Lenis
84' Желтая карточкаЭль-Каддури Омар
88' Желтая карточкаМитрицэ Александру
Ход матча
33'
1:0
39'
58'
1:1
69'
71'
84'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 17
-
54 Владение мячом, % 46
23
Састре
Хуан
22
Шваб
Штефан
11
Лео
Родригес
10
Далсью
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
-
11 Лео РодригесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Видмар НейцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
История личных встреч
ПАОК
Ионикос
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртич Ясмин
|14 (9)
|0.58
|Акпом Чуба
|5
|0.21
|Свидерски Кароль
|4
|0.17
|Дуглас Гомес
|3 (1)
|0.13
|Мург Томас
|3
|0.13
|Живкович Андрия
|2
|0.08
|Шваб Штефан
|2 (2)
|0.08
|Састре Хуан
|2
|0.08
|Ингасон Сверрир
|2
|0.08
|Бисесвар Диего
|1
|0.04
|Сидклей Феррейра
|1
|0.04
|Митрицэ Александру
|1
|0.04
|Виейринья
|1 (1)
|0.04
|Креспо Хосе
|1
|0.04
|Лео Родригес
|1
|0.04
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0.04
|Михаилидис Яннис
|1
|0.04
|Эль-Каддури Омар
|0
|0
|Живкович Живко
|0
|0
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|Алвес Родриго
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аосман Аяс
|6 (2)
|0.24
|Тюрам Рожерио
|3
|0.12
|Reinaldo Lenis
|3
|0.12
|Vasilios Mantzis
|3
|0.12
|Киакос Яннис
|2
|0.08
|Каньяс Хосе
|2
|0.08
|Далсью
|2
|0.08
|Вафеас Никос
|2
|0.08
|Санчес Сальвадор
|1
|0.04
|Georgios Manalis
|1
|0.04
|Валерианос Йоргос
|0
|0
|Кабрал Джерсон
|0
|0
|Georgios Mygas
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Андрия
|6
|0
|Дуглас Гомес
|6
|0
|Михаилидис Яннис
|5
|0
|Шваб Штефан
|4
|0
|Куртич Ясмин
|4
|0
|Креспо Хосе
|3
|0
|Акпом Чуба
|3
|0
|Эсити Андерсон
|3
|0
|Митрицэ Александру
|3
|0
|Эль-Каддури Омар
|2
|0
|Мург Томас
|2
|0
|Ингасон Сверрир
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Лукас Тэйлор
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Алвес Родриго
|1
|0
|Лео Родригес
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|7
|2
|Georgios Mygas
|8
|0
|Валерианос Йоргос
|5
|0
|Аосман Аяс
|5
|0
|Далсью
|3
|1
|Санчес Сальвадор
|3
|1
|Чигринский Дмитрий
|4
|0
|Кабрал Джерсон
|4
|0
|Киакос Яннис
|4
|0
|Каньяс Хосе
|3
|0
|Reinaldo Lenis
|3
|0
|Giannis Gotsoulias
|2
|0
|Тюрам Рожерио
|2
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|Georgios Manalis
|2
|0
|Плателлас Вангелис
|1
|0
|Eleftherios Matsoukas
|1
|0
|Vasilios Mantzis
|1
|0
|Вафеас Никос
|1
|0
|Konstantinos Tsirigotis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
12
9 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 1
14 Не забивали 17
1
4%
1
8%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
3
13%
2
17%
46-60
3
13%
5
42%
61-75
8
35%
3
25%
76-90
Пропущено
15
20
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 11
5
33%
4
20%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
20%
5
25%
31-45
3
20%
4
20%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
2
13%
3
15%
76-90
Забито
22
13
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
2
9%
2
15%
1-15
4
18%
2
15%
16-30
3
14%
5
38%
31-45
2
9%
2
15%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
6
27%
2
15%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
5
42%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
3
30%
4
33%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
1
10%
1
8%
76-90
Забито
45
25
18 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 6
5 Не забивали 10
3
7%
3
12%
1-15
7
16%
3
12%
16-30
8
18%
5
20%
31-45
5
11%
4
16%
46-60
8
18%
5
20%
61-75
14
31%
5
20%
76-90
Пропущено
25
32
14 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 19
5
20%
4
13%
1-15
3
12%
6
19%
16-30
6
24%
6
19%
31-45
6
24%
8
25%
46-60
2
8%
4
13%
61-75
3
12%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0
АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1
Ионикос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Олимпиакос 0:3
Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|24
|19
|5
|0
|40 - 11
|62
|2.
|ПАОК
|24
|15
|4
|5
|47 - 23
|49
|3.
|АЕК
|0:3
|24
|13
|3
|8
|39 - 26
|42
|4.
|Арис Салоники
|25
|12
|6
|7
|26 - 20
|42
|5.
|Панатинаикос
|3:0
|25
|12
|3
|10
|39 - 21
|39
|6.
|ПАС Янина
|24
|10
|6
|8
|27 - 24
|36
|7.
|Астерас
|24
|10
|5
|9
|25 - 22
|35
|8.
|ОФИ
|0:1
|25
|8
|10
|7
|31 - 31
|34
|9.
|Панетоликос
|25
|8
|5
|12
|25 - 38
|29
|10.
|Волос
|24
|8
|5
|11
|34 - 40
|29
|11.
|Ионикос
|25
|6
|8
|11
|25 - 32
|26
|12.
|Ламия
|24
|4
|6
|14
|19 - 34
|18
|13.
|Атромитос
|23
|4
|5
|14
|23 - 44
|17
|14.
|Аполлон Смирнис
|24
|2
|7
|15
|9 - 43
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|12
|10
|2
|0
|18 - 4
|32
|2.
|Панатинаикос
|3:0
|13
|9
|2
|2
|27 - 6
|29
|3.
|ПАОК
|13
|8
|3
|2
|25 - 13
|27
|4.
|Арис Салоники
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|5.
|Астерас
|13
|7
|1
|5
|16 - 12
|22
|6.
|АЕК
|0:3
|11
|7
|0
|4
|20 - 10
|21
|7.
|ПАС Янина
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|8.
|ОФИ
|0:1
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Ионикос
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|11.
|Панетоликос
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|12.
|Атромитос
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|13.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|6
|5
|4 - 14
|9
|14.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|12
|9
|3
|0
|22 - 7
|30
|2.
|ПАОК
|11
|7
|1
|3
|22 - 10
|22
|3.
|АЕК
|0:3
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|4.
|Арис Салоники
|13
|6
|2
|5
|13 - 11
|20
|5.
|ОФИ
|0:1
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|6.
|ПАС Янина
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Астерас
|11
|3
|4
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Волос
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|10.
|Панатинаикос
|3:0
|12
|3
|1
|8
|12 - 15
|10
|11.
|Ионикос
|13
|2
|4
|7
|12 - 20
|10
|12.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|6 - 13
|9
|13.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|1
|10
|5 - 29
|4
|14.
|Атромитос
|12
|0
|3
|9
|7 - 27
|3