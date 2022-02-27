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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Цюрих
4:2
Конец матча

Стадион:
Базель
0'
1:0
8' Пенальти
Маркезано Антонио
2:0
16' Гол
Крамер Блаж
20' Желтая карточка
Каттербах Ноа
29' Желтая карточка
Фрай Фабиан
2:1
38' Гол
Штокер Валентин
63' Желтая карточка
Алити Фидан
64' Желтая карточка
Ланг Михаэль
3:1
78' Гол
Ньонто Вильфред
86' Желтая карточка
Чорич Анте
89' Желтая карточка
Ньонто Вильфред
3:2
90' Гол
Ланг Михаэль
4:2
90' Гол
Боранияшевич Никола
90'+7
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
20
Думбия
Усман
19
Боранияшевич
Никола
21
Джемаили
Блерим
10
Маркезано
Антонио
3
Герреро
Адрия
18
Крамер
Блаж
15
Тосин
Айегун
1
Линднер
Хайнц
5
Ланг
Михаэль
21
Пельмар
Анди
15
Павлович
Страхиня
3
Каттербах
Ноа
20
Фрай
Фабиан
19
Малес
Дариан
14
Штокер
Валентин
27
Ндой
Дан
11
Салаи
Адам
17
Миллар
Лиам
Цюрих
3-1-4-2
Базель
4-1-2-3

История личных встреч

Цюрих
Базель

18 матчей

50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.9%
77.8%
7 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед

39 матчей

10.3%
89.7%
0 побед 4 ничьи 35 побед

Первый тайм

28.2%
71.8%
0 побед 11 ничьих 25 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 3 ничьи 34 победы

57 матчей

15.8%
22.8%
61.4%
9 побед 13 ничьих 35 побед

Первый тайм

12.3%
43.9%
43.8%
7 побед 25 ничьих 25 побед

Второй тайм

22.8%
17.5%
59.7%
13 побед 10 ничьих 34 победы

История матчей

С
3:3
С
3:1
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
1:0
С
4:0
С
0:4
С
3:2
С
4:0
С
3:0
К
1:3
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
4:1
С
3:0
С
0:0
С
1:0
К
3:1
С
2:3
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
1:2
С
5:1
С
1:2
С
4:1
КШ
2:0
С
4:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
1:2
С
0:0
С
1:5
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
1:4
С
3:2
С
1:2
С
4:1
К
4:2
С
2:2
С
1:1
С
1:3
К
0:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
4:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 13 (1) 0.57
Маркезано Антонио 11 (5) 0.48
Ньонто Вильфред 7 0.3
Герреро Адрия 3 0.13
Тосин Айегун 3 0.13
Боранияшевич Никола 3 0.13
Крамер Блаж 3 0.13
Крюезиу Мирлинд 3 0.13
Гогия Акакий 2 0.09
Rodrigo Pollero 2 0.09
Джемаили Блерим 1 0.04
Чорич Анте 1 0.04
Lindrit Kamberi 1 0.04
Думбия Усман 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Алити Фидан 0 0
Омерагич Бечир 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 14 (2) 0.61
Миллар Лиам 5 0.22
Штокер Валентин 4 0.17
Эспозито Себастьяно 4 (1) 0.17
Касами Пайтим 3 0.13
Ндой Дан 3 0.13
Ланг Михаэль 3 0.13
Фрай Фабиан 3 (1) 0.13
Жегрова Эдон 2 0.09
Лопес Серхио 2 0.09
Малес Дариан 1 0.04
Паласиос Матиас 1 0.04
Каттербах Ноа 1 0.04
Петретта Рауль 1 0.04
Салаи Адам 1 0.04
Джюмарт Эрай 1 0.04
Фернандеш Желсон II 0 0
Чалов Фёдор 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Ассан 8 0
Крюезиу Мирлинд 7 0
Алити Фидан 6 0
Ньонто Вильфред 6 0
Красничи Бледиан 4 1
Герреро Адрия 5 0
Джемаили Блерим 3 0
Маркезано Антонио 3 0
Чорич Анте 3 0
Думбия Усман 3 0
Боранияшевич Никола 3 0
Омерагич Бечир 3 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Крамер Блаж 2 0
Гогия Акакий 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Lindrit Kamberi 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 6 1
Фрай Фабиан 7 0
Джака Таулант 4 0
Петретта Рауль 4 0
Паласиос Матиас 4 0
Касами Пайтим 3 0
Пельмар Анди 3 0
Тавареш Томаш 3 0
Ндой Дан 3 0
Кабрал Артур 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Эспозито Себастьяно 1 1
Ланг Михаэль 2 0
Лопес Серхио 2 0
Кинтилья Хорди 2 0
Миллар Лиам 2 0
Каттербах Ноа 2 0
Штокер Валентин 1 0
Чалов Фёдор 1 0
Павлович Страхиня 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
23
13 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
9
27%
2
9%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
1
3%
4
17%
31-45
4
12%
6
26%
46-60
6
18%
2
9%
61-75
10
30%
6
26%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
17%
2
12%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
3
25%
4
24%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
2
17%
4
24%
76-90

Забито

22
27
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
3
14%
3
11%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
6
27%
7
26%
31-45
3
14%
5
19%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
4
18%
4
15%
76-90

Пропущено

18
12
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
6%
1
8%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
6
33%
1
8%
61-75
3
17%
7
58%
76-90

Забито

55
50
25 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 14
2 Не забивали 1
12
22%
5
10%
1-15
6
11%
6
12%
16-30
7
13%
11
22%
31-45
7
13%
11
22%
46-60
9
16%
7
14%
61-75
14
25%
10
20%
76-90

Пропущено

30
29
15 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
3
10%
3
10%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
8
27%
1
3%
31-45
3
10%
6
21%
46-60
7
23%
4
14%
61-75
5
17%
11
38%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сьон - Цюрих 1:1 Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0
Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1
Базель
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Сьон 3:3 Люцерн - Базель 0:3
Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1 Базель - Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3 Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 23 16 5 2 55 - 30 53
2. Янг Бойз 23 12 7 4 55 - 29 43
3. Базель 23 10 10 3 50 - 29 40
4. Лугано 23 11 3 9 29 - 31 36
5. Санкт-Галлен 23 8 5 10 39 - 44 29
6. Серветт 23 8 5 10 35 - 42 29
7. Грасcхоппер 23 6 9 8 37 - 35 27
8. Сьон 23 7 5 11 31 - 43 26
9. Люцерн 23 3 9 11 25 - 43 18
10. Лозанна-Спорт 23 2 6 15 20 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Янг Бойз 12 8 3 1 26 - 13 27
3. Лугано 12 7 2 3 17 - 15 23
4. Базель 11 5 5 1 27 - 12 20
5. Сьон 11 5 2 4 15 - 12 17
6. Санкт-Галлен 12 4 5 3 22 - 20 17
7. Серветт 11 4 3 4 19 - 20 15
8. Грасcхоппер 11 3 5 3 20 - 18 14
9. Люцерн 11 2 2 7 12 - 21 8
10. Лозанна-Спорт 12 1 3 8 12 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 11 6 3 2 22 - 18 21
2. Базель 12 5 5 2 23 - 17 20
3. Янг Бойз 11 4 4 3 29 - 16 16
4. Серветт 12 4 2 6 16 - 22 14
5. Лугано 11 4 1 6 12 - 16 13
6. Грасcхоппер 12 3 4 5 17 - 17 13
7. Санкт-Галлен 11 4 0 7 17 - 24 12
8. Люцерн 12 1 7 4 13 - 22 10
9. Сьон 12 2 3 7 16 - 31 9
10. Лозанна-Спорт 11 1 3 7 8 - 20 6
Где смотреть матч Цюрих 4:2 Базель онлайн


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