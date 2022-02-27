Швейцария: Суперлига 2021-2022
4:2
Конец матча
Стадион: Летцигрунд
1:0
8' ПенальтиМаркезано Антонио
2:0
16' ГолКрамер Блаж
20' Желтая карточкаКаттербах Ноа
29' Желтая карточкаФрай Фабиан
2:1
38' ГолШтокер Валентин
63' Желтая карточкаАлити Фидан
64' Желтая карточкаЛанг Михаэль
3:1
78' ГолНьонто Вильфред
86' Желтая карточкаЧорич Анте
89' Желтая карточкаНьонто Вильфред
3:2
90' ГолЛанг Михаэль
4:2
90' ГолБоранияшевич Никола
Ход матча
8'
16'
2:0
20'
29'
38'
2:1
63'
64'
70'
78'
3:1
86'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 18
-
48 Владение мячом, % 52
25
Бреше
Янник
20
Думбия
Усман
18
Крамер
Блаж
15
Тосин
Айегун
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
19
Малес
Дариан
27
Ндой
Дан
11
Салаи
Адам
17
Миллар
Лиам
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
-
28 Метс КарольЗащитник
-
24 Чорич АнтеПолузащитник
-
26 Хелифи СалимПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанНападающий
-
11 Салаи АдамНападающий
-
17 Миллар ЛиамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Чалов ФёдорПолузащитник
-
-
Главный тренер: Patrick Rahmen
История личных встреч
Цюрих
Базель
18 матчей
50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.9%
77.8%
7 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед
39 матчей
10.3%
89.7%
0 побед 4 ничьи 35 побед
Первый тайм
28.2%
71.8%
0 побед 11 ничьих 25 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 3 ничьи 34 победы
57 матчей
15.8%
22.8%
61.4%
9 побед 13 ничьих 35 побед
Первый тайм
12.3%
43.9%
43.8%
7 побед 25 ничьих 25 побед
Второй тайм
22.8%
17.5%
59.7%
13 побед 10 ничьих 34 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|13 (1)
|0.57
|Маркезано Антонио
|11 (5)
|0.48
|Ньонто Вильфред
|7
|0.3
|Герреро Адрия
|3
|0.13
|Тосин Айегун
|3
|0.13
|Боранияшевич Никола
|3
|0.13
|Крамер Блаж
|3
|0.13
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0.13
|Гогия Акакий
|2
|0.09
|Rodrigo Pollero
|2
|0.09
|Джемаили Блерим
|1
|0.04
|Чорич Анте
|1
|0.04
|Lindrit Kamberi
|1
|0.04
|Думбия Усман
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Омерагич Бечир
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|14 (2)
|0.61
|Миллар Лиам
|5
|0.22
|Штокер Валентин
|4
|0.17
|Эспозито Себастьяно
|4 (1)
|0.17
|Касами Пайтим
|3
|0.13
|Ндой Дан
|3
|0.13
|Ланг Михаэль
|3
|0.13
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.13
|Жегрова Эдон
|2
|0.09
|Лопес Серхио
|2
|0.09
|Малес Дариан
|1
|0.04
|Паласиос Матиас
|1
|0.04
|Каттербах Ноа
|1
|0.04
|Петретта Рауль
|1
|0.04
|Салаи Адам
|1
|0.04
|Джюмарт Эрай
|1
|0.04
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Чалов Фёдор
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Ассан
|8
|0
|Крюезиу Мирлинд
|7
|0
|Алити Фидан
|6
|0
|Ньонто Вильфред
|6
|0
|Красничи Бледиан
|4
|1
|Герреро Адрия
|5
|0
|Джемаили Блерим
|3
|0
|Маркезано Антонио
|3
|0
|Чорич Анте
|3
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|Омерагич Бечир
|3
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Крамер Блаж
|2
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Lindrit Kamberi
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|6
|1
|Фрай Фабиан
|7
|0
|Джака Таулант
|4
|0
|Петретта Рауль
|4
|0
|Паласиос Матиас
|4
|0
|Касами Пайтим
|3
|0
|Пельмар Анди
|3
|0
|Тавареш Томаш
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Кабрал Артур
|3
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Эспозито Себастьяно
|1
|1
|Ланг Михаэль
|2
|0
|Лопес Серхио
|2
|0
|Кинтилья Хорди
|2
|0
|Миллар Лиам
|2
|0
|Каттербах Ноа
|2
|0
|Штокер Валентин
|1
|0
|Чалов Фёдор
|1
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
|Фернандеш Желсон II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
23
13 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
9
27%
2
9%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
1
3%
4
17%
31-45
4
12%
6
26%
46-60
6
18%
2
9%
61-75
10
30%
6
26%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
17%
2
12%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
3
25%
4
24%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
2
17%
4
24%
76-90
Забито
22
27
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
3
14%
3
11%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
6
27%
7
26%
31-45
3
14%
5
19%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
4
18%
4
15%
76-90
Пропущено
18
12
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
6%
1
8%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
6
33%
1
8%
61-75
3
17%
7
58%
76-90
Забито
55
50
25 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 14
2 Не забивали 1
12
22%
5
10%
1-15
6
11%
6
12%
16-30
7
13%
11
22%
31-45
7
13%
11
22%
46-60
9
16%
7
14%
61-75
14
25%
10
20%
76-90
Пропущено
30
29
15 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
3
10%
3
10%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
8
27%
1
3%
31-45
3
10%
6
21%
46-60
7
23%
4
14%
61-75
5
17%
11
38%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сьон - Цюрих 1:1 Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0
Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2 Базель - Цюрих 3:1
Базель
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Сьон 3:3 Люцерн - Базель 0:3
Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1 Базель - Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3 Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|23
|16
|5
|2
|55 - 30
|53
|2.
|Янг Бойз
|23
|12
|7
|4
|55 - 29
|43
|3.
|Базель
|23
|10
|10
|3
|50 - 29
|40
|4.
|Лугано
|23
|11
|3
|9
|29 - 31
|36
|5.
|Санкт-Галлен
|23
|8
|5
|10
|39 - 44
|29
|6.
|Серветт
|23
|8
|5
|10
|35 - 42
|29
|7.
|Грасcхоппер
|23
|6
|9
|8
|37 - 35
|27
|8.
|Сьон
|23
|7
|5
|11
|31 - 43
|26
|9.
|Люцерн
|23
|3
|9
|11
|25 - 43
|18
|10.
|Лозанна-Спорт
|23
|2
|6
|15
|20 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Янг Бойз
|12
|8
|3
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Лугано
|12
|7
|2
|3
|17 - 15
|23
|4.
|Базель
|11
|5
|5
|1
|27 - 12
|20
|5.
|Сьон
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|6.
|Санкт-Галлен
|12
|4
|5
|3
|22 - 20
|17
|7.
|Серветт
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|8.
|Грасcхоппер
|11
|3
|5
|3
|20 - 18
|14
|9.
|Люцерн
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|3
|8
|12 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|11
|6
|3
|2
|22 - 18
|21
|2.
|Базель
|12
|5
|5
|2
|23 - 17
|20
|3.
|Янг Бойз
|11
|4
|4
|3
|29 - 16
|16
|4.
|Серветт
|12
|4
|2
|6
|16 - 22
|14
|5.
|Лугано
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|6.
|Грасcхоппер
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|7.
|Санкт-Галлен
|11
|4
|0
|7
|17 - 24
|12
|8.
|Люцерн
|12
|1
|7
|4
|13 - 22
|10
|9.
|Сьон
|12
|2
|3
|7
|16 - 31
|9
|10.
|Лозанна-Спорт
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6