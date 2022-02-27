Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:1
Второй тайм: 50'
Стадион: Stade de la Tuiliere
0:1
2' ГолАбубакар-Анкра Асума
39' Желтая карточкаМаю Хишам
41' Желтая карточкаКампо Самуэле
Ход матча
2'
39'
41'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 5
-
47 Владение мячом, % 53
40
Диао
Мори
26
Шафик
Фуад
20
Маю
Хишам
21
Жан
Н'Гессан
46
Бурч
Марко
15
Шульц
Марвин
30
Яшари
Ардон
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Шафик ФуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
-
21 Жан Н'ГессанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
-
38 Томас ТразьеПолузащитник
- Нападающий
-
71 Karim Sow
-
-
Главный тренер: Казанова Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
17 Гретер СимонЗащитник
- Полузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чумич НиколаНападающий
-
71 Luca Jaquez
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Лозанна-Спорт
Люцерн
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед
28 матчей
39.3%
21.4%
39.3%
11 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
10 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
32.1%
21.4%
46.5%
9 побед 6 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кукурузович Степан
|4 (3)
|0.17
|Zeki Amdouni
|4
|0.17
|Маю Хишам
|2
|0.09
|Уаттара Брахима
|2
|0.09
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.09
|Anel Husic
|1
|0.04
|Монтейру Элтон
|1
|0.04
|Rodrigo Pollero
|1
|0.04
|Койл Трей
|1
|0.04
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|4
|0.17
|Ндиайе Ибраима
|3
|0.13
|Соргич Деян
|3 (1)
|0.13
|Сидлер Сильван
|2
|0.09
|Чумич Никола
|2
|0.09
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.09
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.04
|Шульц Марвин
|1 (1)
|0.04
|Квасина Марко
|1
|0.04
|Ташар Варол
|1
|0.04
|Верманн Йорди
|1
|0.04
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.04
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Домгени Давид
|0
|0
|Бурч Марко
|0
|0
Карточки
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сузуки Тоити
|8
|0
|Anel Husic
|7
|0
|Пуэртас Кэмерон
|5
|1
|Томас Тразье
|5
|1
|Шафик Фуад
|4
|1
|Зохури Армель
|5
|0
|Kouadio Jean
|3
|1
|Гриппо Симоне
|4
|0
|Диао Мори
|4
|0
|Маю Хишам
|4
|0
|Karim Sow
|4
|0
|Zeki Amdouni
|3
|0
|Требель Адриен
|1
|1
|Кукурузович Степан
|2
|0
|Монтейру Элтон
|2
|0
|Койл Трей
|2
|0
|Барес Габриэль
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Уаттара Брахима
|2
|0
|Коне Ламин
|1
|0
|Джордж Майрон
|1
|0
|Rodrigo Pollero
|1
|0
|Mohamed Amdouni
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Nassim Zoukit
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шульц Марвин
|7
|2
|Угриниц Филип
|7
|0
|Ташар Варол
|4
|1
|Чумич Никола
|3
|1
|Ндиайе Ибраима
|4
|0
|Соргич Деян
|3
|0
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Верманн Йорди
|3
|0
|Эмини Лорик
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Мюллер Мариус
|2
|0
|Сидлер Сильван
|2
|0
|Бурч Марко
|2
|0
|Яшари Ардон
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Фрыдек Мартин
|1
|0
|Гретер Симон
|1
|0
|Дрэгер Мохамед
|1
|0
|Кампо Самуэле
|1
|0
|Домгени Давид
|1
|0
|Алунга Иван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
14 Не забивали 12
4
36%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
4
36%
7
64%
76-90
Пропущено
28
21
9 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
2
7%
7
33%
1-15
3
11%
4
19%
16-30
4
14%
4
19%
31-45
5
18%
2
10%
46-60
7
25%
2
10%
61-75
7
25%
2
10%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Пропущено
20
21
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
20%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
20%
4
19%
31-45
2
10%
5
24%
46-60
2
10%
4
19%
61-75
8
40%
3
14%
76-90
Забито
19
23
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
5
26%
3
13%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
4
21%
2
9%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
6
32%
8
35%
76-90
Пропущено
48
42
17 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 20
6
13%
10
24%
1-15
3
6%
6
14%
16-30
8
17%
8
19%
31-45
7
15%
7
17%
46-60
9
19%
6
14%
61-75
15
31%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0
Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Арау - Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1
Люцерн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1
Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1 Люцерн - Серветт 0:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|2:1
|23
|16
|5
|2
|53 - 29
|53
|2.
|Янг Бойз
|23
|12
|7
|4
|55 - 29
|43
|3.
|Базель
|1:2
|23
|10
|10
|3
|49 - 27
|40
|4.
|Лугано
|23
|11
|3
|9
|29 - 31
|36
|5.
|Санкт-Галлен
|23
|8
|5
|10
|39 - 44
|29
|6.
|Серветт
|23
|8
|5
|10
|35 - 42
|29
|7.
|Грасcхоппер
|23
|6
|9
|8
|37 - 35
|27
|8.
|Сьон
|23
|7
|5
|11
|31 - 43
|26
|9.
|Люцерн
|1:0
|23
|3
|9
|11
|24 - 42
|18
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|23
|2
|6
|15
|19 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|2:1
|12
|10
|2
|0
|31 - 11
|32
|2.
|Янг Бойз
|12
|8
|3
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Лугано
|12
|7
|2
|3
|17 - 15
|23
|4.
|Базель
|1:2
|11
|5
|5
|1
|27 - 12
|20
|5.
|Сьон
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|6.
|Санкт-Галлен
|12
|4
|5
|3
|22 - 20
|17
|7.
|Серветт
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|8.
|Грасcхоппер
|11
|3
|5
|3
|20 - 18
|14
|9.
|Люцерн
|1:0
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|12
|1
|3
|8
|11 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|2:1
|11
|6
|3
|2
|22 - 18
|21
|2.
|Базель
|1:2
|12
|5
|5
|2
|22 - 15
|20
|3.
|Янг Бойз
|11
|4
|4
|3
|29 - 16
|16
|4.
|Серветт
|12
|4
|2
|6
|16 - 22
|14
|5.
|Лугано
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|6.
|Грасcхоппер
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|7.
|Санкт-Галлен
|11
|4
|0
|7
|17 - 24
|12
|8.
|Люцерн
|1:0
|12
|1
|7
|4
|12 - 21
|10
|9.
|Сьон
|12
|2
|3
|7
|16 - 31
|9
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6