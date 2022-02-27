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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лозанна-Спорт
1:2
Конец матча

Стадион:
Люцерн
0'
0:1
2' Гол
Абубакар-Анкра Асума
39' Желтая карточка
Маю Хишам
41' Желтая карточка
Кампо Самуэле
0:2
72' Гол
Абубакар-Анкра Асума
90' Желтая карточка
Симани Денис
1:2
90' Пенальти
Кукурузович Степан
90'+13
40
Диао
Мори
24
Зохури
Армель
5
Гриппо
Симоне
6
Монтейру
Элтон
26
Шафик
Фуад
30
Требель
Адриен
7
Кукурузович
Степан
20
Маю
Хишам
21
Жан
Н'Гессан
90
Rodrigo
Pollero
33
Шпильман
Марвин
32
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
46
Бурч
Марко
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
15
Шульц
Марвин
30
Яшари
Ардон
19
Угриниц
Филип
10
Кампо
Самуэле
27
Квасина
Марко
21
Абубакар-Анкра
Асума
Лозанна-Спорт
3-4-1-2
Люцерн
4-3-1-2

История личных встреч

Лозанна-Спорт
Люцерн

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед

28 матчей

39.3%
21.4%
39.3%
11 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
10 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

32.1%
21.4%
46.5%
9 побед 6 ничьих 13 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
2:2
ТМК
0:5
С
0:1
С
2:1
С
3:1
С
2:3
С
0:3
С
4:4
С
2:3
С
1:3
С
3:4
С
1:0
КШ
2:0
С
0:1
С
2:0
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
2:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кукурузович Степан 5 (4) 0.22
Zeki Amdouni 4 0.17
Маю Хишам 2 0.09
Уаттара Брахима 2 0.09
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.09
Anel Husic 1 0.04
Монтейру Элтон 1 0.04
Rodrigo Pollero 1 0.04
Койл Трей 1 0.04
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Барес Габриэль 0 0
Kouadio Jean 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 4 0.17
Ндиайе Ибраима 3 0.13
Соргич Деян 3 (1) 0.13
Сидлер Сильван 2 0.09
Чумич Никола 2 0.09
Шюрпф Паскаль 2 0.09
Дрэгер Мохамед 1 0.04
Шульц Марвин 1 (1) 0.04
Квасина Марко 1 0.04
Ташар Варол 1 0.04
Верманн Йорди 1 0.04
Эмини Лорик 1 (1) 0.04
Кампо Самуэле 0 0
Гентнер Кристиан 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Домгени Давид 0 0
Бурч Марко 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сузуки Тоити 8 0
Anel Husic 7 0
Пуэртас Кэмерон 5 1
Томас Тразье 5 1
Шафик Фуад 4 1
Зохури Армель 5 0
Kouadio Jean 3 1
Гриппо Симоне 4 0
Диао Мори 4 0
Маю Хишам 4 0
Karim Sow 4 0
Zeki Amdouni 3 0
Требель Адриен 1 1
Кукурузович Степан 2 0
Монтейру Элтон 2 0
Койл Трей 2 0
Барес Габриэль 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Уаттара Брахима 2 0
Коне Ламин 1 0
Джордж Майрон 1 0
Rodrigo Pollero 1 0
Mohamed Amdouni 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Nassim Zoukit 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шульц Марвин 7 2
Угриниц Филип 7 0
Ташар Варол 4 1
Чумич Никола 3 1
Ндиайе Ибраима 4 0
Соргич Деян 3 0
Фаркаш Патрик 3 0
Верманн Йорди 3 0
Эмини Лорик 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Мюллер Мариус 2 0
Сидлер Сильван 2 0
Бурч Марко 2 0
Яшари Ардон 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Симани Денис 1 0
Фрыдек Мартин 1 0
Гретер Симон 1 0
Дрэгер Мохамед 1 0
Кампо Самуэле 1 0
Домгени Давид 1 0
Алунга Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 12
4
33%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
5
42%
7
54%
76-90

Пропущено

30
22
10 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
3
10%
7
32%
1-15
3
10%
4
18%
16-30
4
13%
4
18%
31-45
5
17%
2
9%
46-60
8
27%
2
9%
61-75
7
23%
3
14%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Пропущено

20
21
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
20%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
20%
4
19%
31-45
2
10%
5
24%
46-60
2
10%
4
19%
61-75
8
40%
3
14%
76-90

Забито

20
25
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
5
25%
4
16%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
4
20%
2
8%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
2
10%
4
16%
61-75
7
35%
8
32%
76-90

Пропущено

50
43
18 В 1-м тайме 24
32 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 21
7
14%
10
23%
1-15
3
6%
6
14%
16-30
8
16%
8
19%
31-45
7
14%
7
16%
46-60
10
20%
6
14%
61-75
15
30%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна-Спорт
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0
Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Арау - Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1
Люцерн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1
Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1 Люцерн - Серветт 0:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 23 16 5 2 55 - 30 53
2. Янг Бойз 23 12 7 4 55 - 29 43
3. Базель 23 10 10 3 50 - 29 40
4. Лугано 23 11 3 9 29 - 31 36
5. Санкт-Галлен 23 8 5 10 39 - 44 29
6. Серветт 23 8 5 10 35 - 42 29
7. Грасcхоппер 23 6 9 8 37 - 35 27
8. Сьон 23 7 5 11 31 - 43 26
9. Люцерн 23 3 9 11 25 - 43 18
10. Лозанна-Спорт 23 2 6 15 20 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 12 10 2 0 33 - 12 32
2. Янг Бойз 12 8 3 1 26 - 13 27
3. Лугано 12 7 2 3 17 - 15 23
4. Базель 11 5 5 1 27 - 12 20
5. Сьон 11 5 2 4 15 - 12 17
6. Санкт-Галлен 12 4 5 3 22 - 20 17
7. Серветт 11 4 3 4 19 - 20 15
8. Грасcхоппер 11 3 5 3 20 - 18 14
9. Люцерн 11 2 2 7 12 - 21 8
10. Лозанна-Спорт 12 1 3 8 12 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 11 6 3 2 22 - 18 21
2. Базель 12 5 5 2 23 - 17 20
3. Янг Бойз 11 4 4 3 29 - 16 16
4. Серветт 12 4 2 6 16 - 22 14
5. Лугано 11 4 1 6 12 - 16 13
6. Грасcхоппер 12 3 4 5 17 - 17 13
7. Санкт-Галлен 11 4 0 7 17 - 24 12
8. Люцерн 12 1 7 4 13 - 22 10
9. Сьон 12 2 3 7 16 - 31 9
10. Лозанна-Спорт 11 1 3 7 8 - 20 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Кампо Самуэле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Маю Хишам получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Абубакар-Анкра Асума бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лозанна-Спорт 1:2 Люцерн онлайн


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