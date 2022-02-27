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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гоу Эхед Иглс
2:1
Конец матча

Стадион:
Аякс
0'
1:0
18' Гол
Кордоба Иньиго
41' Желтая карточка
Мартина Куко
2:0
45' Гол
Ромменс Филипп
2:1
64' Гол
Бергёйс Стивен
90'+8

Ход матча

18'
Кордоба Иньиго
(Лидберг Исак)
1:0
41'
Мартина Куко
 
45'
Ромменс Филипп
(Брауэрс Люк)
2:0
46'
 
Мазрауи Нуссер
Ренсх Девайн
59'
 
Перейра Данило
Классен Дэви
59'
 
Гравенберх Райан
Альварес Эдсон
64'
2:1
Бергёйс Стивен
70'
Люкассен Бойд
Идзес Джей
 
70'
Ботос Яннис-Фивос
Кордоба Иньиго
 
70'
Ogechika Heil
Лидберг Исак
 
82'
 
Кудус Мохаммед
Антони
90'
Линторст Эверт
Ogechika Heil
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 8
  • 2 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Новости матча
Новости
23
Andries
Noppert
15
Мартина
Куко
4
Крамер
Йорис
3
Наубер
Геррит
20
Дейл
Матс
6
Идзес
Джей
10
Ромменс
Филипп
8
Брауэрс
Люк
11
Оратмангун
Рагнар
21
Кордоба
Иньиго
9
Лидберг
Исак
24
Онана
Андре
15
Ренсх
Девайн
3
Шуурс
Перр
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
6
Классен
Дэви
4
Альварес
Эдсон
11
Антони
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
Гоу Эхед Иглс
4-1-3-2
Аякс
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Аякс

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

Э
0:0
К
3:0
Э
4:0
Э
0:3
Э
1:2
Э
3:1
Э
0:1
Э
6:0
К
0:6

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 8 0.33
Брауэрс Люк 6 (1) 0.25
Ботос Яннис-Фивос 3 0.13
Лидберг Исак 2 0.08
Ромменс Филипп 1 0.04
Крамер Йорис 1 0.04
Дейл Матс 1 0.04
Люкассен Бойд 1 0.04
Баккер Юстин 1 (1) 0.04
Кардона Марк 1 0.04
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0
Ogechika Heil 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 16 (1) 0.67
Тадич Душан 7 (1) 0.29
Антони 7 0.29
Бергёйс Стивен 6 0.25
Мазрауи Нуссер 5 0.21
Классен Дэви 5 0.21
Нерес Давид 3 0.13
Тимбер Юррьен 3 0.13
Броббей Брайан 3 0.13
Альварес Эдсон 2 0.08
Перейра Данило II 2 0.08
Мартинес Лисандро 1 0.04
Гравенберх Райан 1 0.04
Блинд Дэйли 1 0.04
Дарами Мохаммед 1 0.04
Тальяфико Николас 1 0.04
Тейлор Кеннет 1 0.04
Ренсх Девайн 1 0.04
Кудус Мохаммед 1 0.04
Шуурс Перр 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Йорис 2 2
Кюйперс Бас 5 0
Лидберг Исак 3 1
Дейл Матс 4 0
Кордоба Иньиго 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Брауэрс Люк 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Мартина Куко 1 0
Хан Уорнер 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Идзес Джей 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 4 0
Гравенберх Райан 4 0
Антони 3 0
Алле Себастьян 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Мазрауи Нуссер 2 0
Тадич Душан 1 0
Классен Дэви 1 0
Нерес Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
24
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 13
1
7%
2
8%
1-15
3
20%
5
21%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
2
13%
6
25%
61-75
4
27%
4
17%
76-90

Пропущено

21
5
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
1
20%
16-30
5
24%
2
40%
31-45
3
14%
1
20%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
1
20%
76-90

Забито

11
43
3 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
1
9%
5
12%
1-15
0
0%
9
21%
16-30
2
18%
6
14%
31-45
4
36%
5
12%
46-60
2
18%
7
16%
61-75
2
18%
11
26%
76-90

Пропущено

20
6
7 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
4
20%
1
17%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
5
25%
2
33%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
30%
3
50%
76-90

Забито

26
67
9 В 1-м тайме 32
17 Во 2-м тайме 35
10 Забивали первыми 18
9 Не забивали 3
2
8%
7
10%
1-15
3
12%
14
21%
16-30
4
15%
11
16%
31-45
7
27%
7
10%
46-60
4
15%
13
19%
61-75
6
23%
15
22%
76-90

Пропущено

41
11
19 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 9
7
17%
1
9%
1-15
5
12%
1
9%
16-30
7
17%
2
18%
31-45
8
20%
3
27%
46-60
4
10%
0
0%
61-75
10
24%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1
Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2
Аякс
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0
Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 24 18 3 3 71 - 7 57
2. ПСВ 24 18 1 5 59 - 30 55
3. Фейеноорд 24 16 3 5 56 - 22 51
4. АЗ Алкмаар 24 15 3 6 47 - 28 48
5. Твенте 24 13 6 5 38 - 30 45
6. Витесс 24 12 4 8 32 - 38 40
7. Утрехт 23 10 6 7 40 - 30 36
8. Камбюр 24 10 3 11 41 - 51 33
9. НЕК Неймеген 24 8 7 9 29 - 36 31
10. Гронинген 24 7 8 9 27 - 32 29
11. Гоу Эхед Иглс 24 7 5 12 26 - 41 26
12. Хераклес 24 7 5 12 26 - 32 26
13. Херенвен 23 7 4 12 21 - 34 25
14. Ваалвейк 24 5 8 11 26 - 39 23
15. Виллем II 24 6 3 15 21 - 43 21
16. Фортуна Ситтард 23 5 4 14 25 - 52 19
17. Спарта Роттердам 23 3 8 12 18 - 37 17
18. ПЕК Зволле 24 4 5 15 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
2. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
3. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 11 28
4. ПСВ 12 9 0 3 32 - 17 27
5. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
6. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
7. Твенте 11 6 4 1 17 - 8 22
8. Витесс 12 5 2 5 15 - 22 17
9. Камбюр 12 5 1 6 23 - 26 16
10. Гронинген 12 3 6 3 10 - 9 15
11. Гоу Эхед Иглс 12 5 0 7 16 - 20 15
12. Виллем II 12 4 1 7 10 - 18 13
13. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
14. Херенвен 12 3 2 7 11 - 19 11
15. Спарта Роттердам 13 2 5 6 11 - 19 11
16. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 2 1 25 - 4 29
2. ПСВ 12 9 1 2 27 - 13 28
3. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
6. НЕК Неймеген 13 6 3 4 18 - 21 21
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 12 5 2 5 18 - 25 17
9. Херенвен 11 4 2 5 10 - 15 14
10. Гронинген 12 4 2 6 17 - 23 14
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
14. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
15. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
16. ПЕК Зволле 12 2 1 9 10 - 26 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 11 0 2 9 7 - 19 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Где смотреть матч Гоу Эхед Иглс 2:1 Аякс онлайн


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