Второй тайм

98' Обе команды могли выиграть сегодня, но Гоу Эхед Иглс вырывает победу

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Мартинес Лисандро не смог попасть в створ ударом издали

91' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

89' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Крамер Йорис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Тадич Душан имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

84' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Матч возобновлен

83' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

82' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Брауэрс Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Антони из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

80' Какой промах! Перейра Данило II имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

78' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

78' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

77' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Ромменс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Идзес Джей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Идзес Джей получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Идзес Джей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

64' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Матч возобновится спорным мячом

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

62' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Антони из команды Аякс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

61' Алле Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

55' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Какой промах! Тадич Душан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

52' Антони из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

51' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

50' Отличные скиллы показывает Тадич Душан , обводя своих соперников

50' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Крамер Йорис получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Крамер Йорис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Онана Андре взял и забрал мяч на выходе

46' Оратмангун Рагнар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Тактическая замена. Девайн Ренш уходит с поля и его заменяет Мазрауи Нуссер