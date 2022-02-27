Голландия: Эредивизие 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Де Аделарсхорст
1:0
18' ГолКордоба Иньиго
41' Желтая карточкаМартина Куко
2:0
45' ГолРомменс Филипп
2:1
64' ГолБергёйс Стивен
Ход матча
18'
1:0
41'
45'
2:0
64'
2:1
82'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 8
-
2 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
15
Мартина
Куко
20
Дейл
Матс
24
Онана
Андре
15
Ренсх
Девайн
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Мартина КукоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дейл МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Схюрман ЙобВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Кардона МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Росс ФренсисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Аякс
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|8
|0.33
|Брауэрс Люк
|6 (1)
|0.25
|Ботос Яннис-Фивос
|3
|0.13
|Лидберг Исак
|2
|0.08
|Ромменс Филипп
|1
|0.04
|Крамер Йорис
|1
|0.04
|Дейл Матс
|1
|0.04
|Люкассен Бойд
|1
|0.04
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.04
|Кардона Марк
|1
|0.04
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Martjin Berden
|0
|0
|Ogechika Heil
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|16 (1)
|0.67
|Тадич Душан
|7 (1)
|0.29
|Антони
|7
|0.29
|Бергёйс Стивен
|6
|0.25
|Мазрауи Нуссер
|5
|0.21
|Классен Дэви
|5
|0.21
|Нерес Давид
|3
|0.13
|Тимбер Юррьен
|3
|0.13
|Броббей Брайан
|3
|0.13
|Альварес Эдсон
|2
|0.08
|Перейра Данило II
|2
|0.08
|Мартинес Лисандро
|1
|0.04
|Гравенберх Райан
|1
|0.04
|Блинд Дэйли
|1
|0.04
|Дарами Мохаммед
|1
|0.04
|Тальяфико Николас
|1
|0.04
|Тейлор Кеннет
|1
|0.04
|Ренсх Девайн
|1
|0.04
|Кудус Мохаммед
|1
|0.04
|Шуурс Перр
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Йорис
|2
|2
|Кюйперс Бас
|5
|0
|Лидберг Исак
|3
|1
|Дейл Матс
|4
|0
|Кордоба Иньиго
|2
|1
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Брауэрс Люк
|2
|0
|Люкассен Бойд
|2
|0
|Муленга Джейкоб
|1
|0
|Мартина Куко
|1
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Эддахшури Закария
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|4
|0
|Гравенберх Райан
|4
|0
|Антони
|3
|0
|Алле Себастьян
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Мазрауи Нуссер
|2
|0
|Тадич Душан
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
24
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 13
1
7%
2
8%
1-15
3
20%
5
21%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
2
13%
6
25%
61-75
4
27%
4
17%
76-90
Пропущено
21
5
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
1
20%
16-30
5
24%
2
40%
31-45
3
14%
1
20%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
1
20%
76-90
Забито
11
43
3 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
1
9%
5
12%
1-15
0
0%
9
21%
16-30
2
18%
6
14%
31-45
4
36%
5
12%
46-60
2
18%
7
16%
61-75
2
18%
11
26%
76-90
Пропущено
20
6
7 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
4
20%
1
17%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
5
25%
2
33%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
30%
3
50%
76-90
Забито
26
67
9 В 1-м тайме 32
17 Во 2-м тайме 35
10 Забивали первыми 18
9 Не забивали 3
2
8%
7
10%
1-15
3
12%
14
21%
16-30
4
15%
11
16%
31-45
7
27%
7
10%
46-60
4
15%
13
19%
61-75
6
23%
15
22%
76-90
Пропущено
41
11
19 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 9
7
17%
1
9%
1-15
5
12%
1
9%
16-30
7
17%
2
18%
31-45
8
20%
3
27%
46-60
4
10%
0
0%
61-75
10
24%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1
Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2
Аякс
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0
Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|24
|18
|3
|3
|71 - 7
|57
|2.
|ПСВ
|24
|18
|1
|5
|59 - 30
|55
|3.
|Фейеноорд
|24
|16
|3
|5
|56 - 22
|51
|4.
|АЗ Алкмаар
|24
|15
|3
|6
|47 - 28
|48
|5.
|Твенте
|24
|13
|6
|5
|38 - 30
|45
|6.
|Витесс
|24
|12
|4
|8
|32 - 38
|40
|7.
|Утрехт
|23
|10
|6
|7
|40 - 30
|36
|8.
|Камбюр
|24
|10
|3
|11
|41 - 51
|33
|9.
|НЕК Неймеген
|24
|8
|7
|9
|29 - 36
|31
|10.
|Гронинген
|24
|7
|8
|9
|27 - 32
|29
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|24
|7
|5
|12
|26 - 41
|26
|12.
|Хераклес
|24
|7
|5
|12
|26 - 32
|26
|13.
|Херенвен
|23
|7
|4
|12
|21 - 34
|25
|14.
|Ваалвейк
|24
|5
|8
|11
|26 - 39
|23
|15.
|Виллем II
|24
|6
|3
|15
|21 - 43
|21
|16.
|Фортуна Ситтард
|23
|5
|4
|14
|25 - 52
|19
|17.
|Спарта Роттердам
|23
|3
|8
|12
|18 - 37
|17
|18.
|ПЕК Зволле
|24
|4
|5
|15
|18 - 39
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|12
|9
|2
|1
|28 - 12
|29
|2.
|Аякс
|12
|9
|1
|2
|46 - 3
|28
|3.
|Фейеноорд
|12
|9
|1
|2
|31 - 11
|28
|4.
|ПСВ
|12
|9
|0
|3
|32 - 17
|27
|5.
|Утрехт
|12
|7
|4
|1
|27 - 13
|25
|6.
|Хераклес
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|7.
|Твенте
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|8.
|Витесс
|12
|5
|2
|5
|15 - 22
|17
|9.
|Камбюр
|12
|5
|1
|6
|23 - 26
|16
|10.
|Гронинген
|12
|3
|6
|3
|10 - 9
|15
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|5
|0
|7
|16 - 20
|15
|12.
|Виллем II
|12
|4
|1
|7
|10 - 18
|13
|13.
|Ваалвейк
|12
|4
|1
|7
|11 - 21
|13
|14.
|Херенвен
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|15.
|Спарта Роттердам
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|9
|2
|1
|25 - 4
|29
|2.
|ПСВ
|12
|9
|1
|2
|27 - 13
|28
|3.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|4.
|Витесс
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|5.
|Фейеноорд
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|6.
|НЕК Неймеген
|13
|6
|3
|4
|18 - 21
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|8.
|Камбюр
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|9.
|Херенвен
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|10.
|Гронинген
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Утрехт
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|2
|5
|5
|10 - 21
|11
|13.
|Ваалвейк
|12
|1
|7
|4
|15 - 18
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|15.
|Виллем II
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|1
|9
|10 - 26
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|11
|0
|2
|9
|7 - 19
|2