Австрия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Вёртерзе-Штадион
36' Желтая карточкаСивалд Феликс
1:0
37' ГолIvan Saravanja
Ход матча
36'
37'
37'
1:0
11
Реп
Райко
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Реп РайкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Байич АнтеПолузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хаас КристофВратарь
-
20 Сатин МуратПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
21 Leo Mikic
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Рид
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
14 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|9
|0.43
|Turgay Gemicibasi
|5 (3)
|0.24
|Alexander Timossi Andersson
|4
|0.19
|Patrick Greil
|3
|0.14
|Ридер Флориан
|2
|0.1
|Thorsten Mahrer
|2
|0.1
|Christopher Cvetko
|1
|0.05
|Darijo Pecirep
|1
|0.05
|Gloire Amanda
|1
|0.05
|Florian Jaritz
|0
|0
|Nicolas Wimmer
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байич Анте
|6
|0.29
|Шаби Сейфедин
|6
|0.29
|Leo Mikic
|4
|0.19
|Нутц Штефан
|2
|0.1
|Висмейер Юлиан
|2
|0.1
|Райнер Константин
|2
|0.1
|Nene Dorgeles
|2
|0.1
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0.05
|Philipp Pomer
|1
|0.05
|Майзль Лука
|1
|0.05
|Сатин Мурат
|0
|0
|Лакнер Маркус
|0
|0
|Nikola Stosic
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Turgay Gemicibasi
|9
|1
|Nicolas Wimmer
|4
|1
|Herbert Paul
|5
|0
|Thorsten Mahrer
|3
|1
|Ридер Флориан
|4
|0
|Alexander Timossi Andersson
|3
|0
|Kosmas Gezos
|1
|1
|Пинк Маркус
|2
|0
|Фукс Александер
|2
|0
|Christopher Cvetko
|2
|0
|Шумахер Тилль
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|0
|1
|Менцель Филлип
|0
|1
|Gloire Amanda
|0
|1
|Philipp Huetter
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Робертс Томас
|1
|0
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оффенбахер Даниэль
|5
|0
|Висмейер Юлиан
|4
|0
|Сивалд Феликс
|4
|0
|Цигль Марсель
|3
|0
|Радлингер Самуэль
|3
|0
|Philipp Pomer
|3
|0
|Райнер Константин
|3
|0
|Нутц Штефан
|2
|0
|Майзль Лука
|2
|0
|Сатин Мурат
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Milos Jovicic
|0
|1
|Шаби Сейфедин
|1
|0
|Лергер Михель
|1
|0
|Tin Plavotic
|1
|0
|Matthias Gragger
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
10
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
4
25%
3
30%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
25%
4
40%
76-90
Пропущено
14
24
9 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
7%
2
8%
1-15
4
29%
4
17%
16-30
4
29%
6
25%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
4
29%
5
21%
76-90
Забито
12
18
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
3
25%
6
33%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
4
33%
1
6%
46-60
3
25%
4
22%
61-75
1
8%
3
17%
76-90
Пропущено
17
14
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
3
18%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
6
35%
6
43%
76-90
Забито
28
28
13 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
7
25%
9
32%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
4
14%
4
14%
31-45
7
25%
2
7%
46-60
3
11%
4
14%
61-75
5
18%
7
25%
76-90
Пропущено
31
38
15 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 18
4
13%
3
8%
1-15
5
16%
7
18%
16-30
6
19%
6
16%
31-45
1
3%
8
21%
46-60
5
16%
3
8%
61-75
10
32%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Табор Сежана 2:2
Аустрия Клагенфурт - Рогашка 5:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2
Рид
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рид - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Рид 2:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2
Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1 ЛАСК - Рид 1:0 Рид - Рапид Вена 2:2 Рид - Хартберг 1:0 Адмира - Рид 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм - Рид 1:2 Аустрия Вена - Рид 4:1 Штурм - Рид 1:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Форвертс Штайр - Рид 1:3 Рид - Вольфсбергер 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|20
|16
|3
|1
|46 - 13
|51
|2.
|Вольфсбергер
|0:0
|21
|10
|5
|6
|33 - 31
|35
|3.
|Штурм
|0:0
|21
|9
|7
|5
|41 - 30
|34
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|1:0
|21
|8
|8
|5
|31 - 29
|32
|5.
|Рапид Вена
|2:0
|21
|7
|7
|7
|32 - 31
|28
|6.
|Аустрия Вена
|0:0
|21
|6
|10
|5
|28 - 22
|28
|7.
|Рид
|0:1
|21
|7
|6
|8
|28 - 39
|27
|8.
|ЛАСК
|20
|6
|6
|8
|28 - 28
|24
|9.
|Хартберг
|0:0
|21
|5
|8
|8
|29 - 31
|23
|10.
|Сваровски Тироль
|0:2
|21
|4
|8
|9
|29 - 42
|20
|11.
|Адмира
|21
|4
|8
|9
|24 - 29
|20
|12.
|Альтах
|21
|3
|4
|14
|10 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|9
|1
|0
|29 - 5
|28
|2.
|Рид
|0:1
|10
|6
|4
|0
|19 - 13
|22
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|1:0
|11
|5
|5
|1
|17 - 14
|20
|4.
|Вольфсбергер
|0:0
|10
|6
|1
|3
|19 - 14
|19
|5.
|Штурм
|0:0
|11
|4
|5
|2
|20 - 16
|17
|6.
|Рапид Вена
|2:0
|10
|5
|1
|4
|18 - 14
|16
|7.
|Аустрия Вена
|0:0
|11
|3
|6
|2
|15 - 11
|15
|8.
|ЛАСК
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|9.
|Сваровски Тироль
|0:2
|11
|2
|6
|3
|17 - 16
|12
|10.
|Хартберг
|0:0
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|11.
|Адмира
|10
|2
|2
|6
|10 - 12
|8
|12.
|Альтах
|11
|1
|2
|8
|5 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Штурм
|0:0
|10
|5
|2
|3
|21 - 14
|17
|3.
|Вольфсбергер
|0:0
|11
|4
|4
|3
|14 - 17
|16
|4.
|Аустрия Вена
|0:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Хартберг
|0:0
|11
|3
|4
|4
|15 - 14
|13
|6.
|Адмира
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|7.
|Рапид Вена
|2:0
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|1:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|9.
|ЛАСК
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|10.
|Сваровски Тироль
|0:2
|10
|2
|2
|6
|12 - 26
|8
|11.
|Альтах
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|12.
|Рид
|0:1
|11
|1
|2
|8
|9 - 26
|5