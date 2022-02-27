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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аустрия Клагенфурт
1:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Рид
0'
36' Желтая карточка
Сивалд Феликс
37' Желтая карточка
1:0
37' Гол
Ivan Saravanja
38'

Ход матча

36'
 
Сивалд Феликс
37'
 
37'
Ivan Saravanja
1:0
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
Рид
2.95
3.32
2.56
Все Коэффициенты
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
63
Ivan
Saravanja
33
Шумахер
Тилль
14
Christopher
Cvetko
81
Turgay
Gemicibasi
12
Alexander
Timossi
Andersson
11
Реп
Райко
7
Florian
Jaritz
9
Darijo
Pecirep
1
Радлингер
Самуэль
10
Висмейер
Юлиан
2
Майзль
Лука
16
Лакнер
Маркус
25
Сивалд
Феликс
37
Nikola
Stosic
4
Цигль
Марсель
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
17
Philipp
Pomer
45
Nene
Dorgeles
Аустрия Клагенфурт
4-2-3-1
Рид
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Рид

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

14 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

К
2:0
Б
1:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:3
ВЛ
1:1
ВЛ
0:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
КА
0:1
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 9 0.43
Turgay Gemicibasi 5 (3) 0.24
Alexander Timossi Andersson 4 0.19
Patrick Greil 3 0.14
Ридер Флориан 2 0.1
Thorsten Mahrer 2 0.1
Christopher Cvetko 1 0.05
Darijo Pecirep 1 0.05
Gloire Amanda 1 0.05
Florian Jaritz 0 0
Nicolas Wimmer 0 0
Шумахер Тилль 0 0
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байич Анте 6 0.29
Шаби Сейфедин 6 0.29
Leo Mikic 4 0.19
Нутц Штефан 2 0.1
Висмейер Юлиан 2 0.1
Райнер Константин 2 0.1
Nene Dorgeles 2 0.1
Оффенбахер Даниэль 1 0.05
Philipp Pomer 1 0.05
Майзль Лука 1 0.05
Сатин Мурат 0 0
Лакнер Маркус 0 0
Nikola Stosic 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Turgay Gemicibasi 9 1
Nicolas Wimmer 4 1
Herbert Paul 5 0
Thorsten Mahrer 3 1
Ридер Флориан 4 0
Alexander Timossi Andersson 3 0
Kosmas Gezos 1 1
Пинк Маркус 2 0
Фукс Александер 2 0
Christopher Cvetko 2 0
Шумахер Тилль 2 0
Maximiliano Moreira 0 1
Менцель Филлип 0 1
Gloire Amanda 0 1
Philipp Huetter 1 0
Florian Jaritz 1 0
Робертс Томас 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оффенбахер Даниэль 5 0
Висмейер Юлиан 4 0
Сивалд Феликс 4 0
Цигль Марсель 3 0
Радлингер Самуэль 3 0
Philipp Pomer 3 0
Райнер Константин 3 0
Нутц Штефан 2 0
Майзль Лука 2 0
Сатин Мурат 2 0
Байич Анте 2 0
Milos Jovicic 0 1
Шаби Сейфедин 1 0
Лергер Михель 1 0
Tin Plavotic 1 0
Matthias Gragger 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
10
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
4
25%
3
30%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
25%
4
40%
76-90

Пропущено

14
24
9 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
7%
2
8%
1-15
4
29%
4
17%
16-30
4
29%
6
25%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
4
29%
5
21%
76-90

Забито

12
18
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
3
25%
6
33%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
4
33%
1
6%
46-60
3
25%
4
22%
61-75
1
8%
3
17%
76-90

Пропущено

17
14
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
3
18%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
6
35%
6
43%
76-90

Забито

28
28
13 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
7
25%
9
32%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
4
14%
4
14%
31-45
7
25%
2
7%
46-60
3
11%
4
14%
61-75
5
18%
7
25%
76-90

Пропущено

31
38
15 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 18
4
13%
3
8%
1-15
5
16%
7
18%
16-30
6
19%
6
16%
31-45
1
3%
8
21%
46-60
5
16%
3
8%
61-75
10
32%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Табор Сежана 2:2
Аустрия Клагенфурт - Рогашка 5:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2
Рид
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рид - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Рид 2:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2
Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1 ЛАСК - Рид 1:0 Рид - Рапид Вена 2:2 Рид - Хартберг 1:0 Адмира - Рид 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм - Рид 1:2 Аустрия Вена - Рид 4:1 Штурм - Рид 1:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Форвертс Штайр - Рид 1:3 Рид - Вольфсбергер 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 20 16 3 1 46 - 13 51
2. Вольфсбергер 0:0 21 10 5 6 33 - 31 35
3. Штурм 0:0 21 9 7 5 41 - 30 34
4. Аустрия Клагенфурт 1:0 21 8 8 5 31 - 29 32
5. Рапид Вена 2:0 21 7 7 7 32 - 31 28
6. Аустрия Вена 0:0 21 6 10 5 28 - 22 28
7. Рид 0:1 21 7 6 8 28 - 39 27
8. ЛАСК 20 6 6 8 28 - 28 24
9. Хартберг 0:0 21 5 8 8 29 - 31 23
10. Сваровски Тироль 0:2 21 4 8 9 29 - 42 20
11. Адмира 21 4 8 9 24 - 29 20
12. Альтах 21 3 4 14 10 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 9 1 0 29 - 5 28
2. Рид 0:1 10 6 4 0 19 - 13 22
3. Аустрия Клагенфурт 1:0 11 5 5 1 17 - 14 20
4. Вольфсбергер 0:0 10 6 1 3 19 - 14 19
5. Штурм 0:0 11 4 5 2 20 - 16 17
6. Рапид Вена 2:0 10 5 1 4 18 - 14 16
7. Аустрия Вена 0:0 11 3 6 2 15 - 11 15
8. ЛАСК 10 3 3 4 12 - 12 12
9. Сваровски Тироль 0:2 11 2 6 3 17 - 16 12
10. Хартберг 0:0 10 2 4 4 14 - 17 10
11. Адмира 10 2 2 6 10 - 12 8
12. Альтах 11 1 2 8 5 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Штурм 0:0 10 5 2 3 21 - 14 17
3. Вольфсбергер 0:0 11 4 4 3 14 - 17 16
4. Аустрия Вена 0:0 10 3 4 3 13 - 11 13
5. Хартберг 0:0 11 3 4 4 15 - 14 13
6. Адмира 11 2 6 3 14 - 17 12
7. Рапид Вена 2:0 11 2 6 3 14 - 17 12
8. Аустрия Клагенфурт 1:0 10 3 3 4 14 - 15 12
9. ЛАСК 10 3 3 4 16 - 16 12
10. Сваровски Тироль 0:2 10 2 2 6 12 - 26 8
11. Альтах 10 2 2 6 5 - 14 8
12. Рид 0:1 11 1 2 8 9 - 26 5
  • Первый тайм
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Ivan Saravanja бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Nene Dorgeles получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Сивалд Феликс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
Рид
2.95
3.32
2.56
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аустрия Клагенфурт 1:0 Рид онлайн


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Аустрия Клагенфурт
Рид

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