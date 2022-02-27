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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аустрия Клагенфурт
1:1
Конец матча

Стадион:
Рид
0'
36' Желтая карточка
Сивалд Феликс
36' Желтая карточка
Менцель Филлип
1:0
37' Гол
Ivan Saravanja
1:1
50' Гол
Нутц Штефан
64' Красная карточка
Darijo Pecirep
90'+5
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
63
Ivan
Saravanja
33
Шумахер
Тилль
14
Christopher
Cvetko
81
Turgay
Gemicibasi
12
Alexander
Timossi
Andersson
11
Реп
Райко
7
Florian
Jaritz
9
Darijo
Pecirep
1
Радлингер
Самуэль
10
Висмейер
Юлиан
2
Майзль
Лука
16
Лакнер
Маркус
25
Сивалд
Феликс
37
Nikola
Stosic
4
Цигль
Марсель
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
17
Philipp
Pomer
45
Nene
Dorgeles
Аустрия Клагенфурт
4-2-3-1
Рид
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Рид

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

14 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

К
2:0
Б
1:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:3
ВЛ
1:1
ВЛ
0:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
КА
0:1
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 9 0.43
Turgay Gemicibasi 5 (3) 0.24
Alexander Timossi Andersson 4 0.19
Patrick Greil 3 0.14
Ридер Флориан 2 0.1
Thorsten Mahrer 2 0.1
Christopher Cvetko 1 0.05
Darijo Pecirep 1 0.05
Gloire Amanda 1 0.05
Ivan Saravanja 1 0.05
Florian Jaritz 0 0
Nicolas Wimmer 0 0
Шумахер Тилль 0 0
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байич Анте 6 0.29
Шаби Сейфедин 6 0.29
Leo Mikic 4 0.19
Нутц Штефан 3 0.14
Висмейер Юлиан 2 0.1
Nene Dorgeles 2 0.1
Райнер Константин 2 0.1
Оффенбахер Даниэль 1 0.05
Philipp Pomer 1 0.05
Майзль Лука 1 0.05
Сатин Мурат 0 0
Лакнер Маркус 0 0
Nikola Stosic 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Turgay Gemicibasi 9 1
Nicolas Wimmer 4 1
Herbert Paul 5 0
Thorsten Mahrer 3 1
Ридер Флориан 4 0
Alexander Timossi Andersson 3 0
Kosmas Gezos 1 1
Менцель Филлип 1 1
Пинк Маркус 2 0
Фукс Александер 2 0
Christopher Cvetko 2 0
Шумахер Тилль 2 0
Maximiliano Moreira 0 1
Darijo Pecirep 0 1
Gloire Amanda 0 1
Philipp Huetter 1 0
Florian Jaritz 1 0
Робертс Томас 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оффенбахер Даниэль 5 0
Сивалд Феликс 5 0
Висмейер Юлиан 4 0
Цигль Марсель 3 0
Радлингер Самуэль 3 0
Philipp Pomer 3 0
Райнер Константин 3 0
Нутц Штефан 2 0
Майзль Лука 2 0
Сатин Мурат 2 0
Байич Анте 2 0
Milos Jovicic 0 1
Шаби Сейфедин 1 0
Лергер Михель 1 0
Tin Plavotic 1 0
Matthias Gragger 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
4
24%
3
27%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
2
18%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
24%
4
36%
76-90

Пропущено

15
25
9 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
7%
2
8%
1-15
4
27%
4
16%
16-30
4
27%
7
28%
31-45
1
7%
5
20%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
4
27%
5
20%
76-90

Забито

12
18
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
3
25%
6
33%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
4
33%
1
6%
46-60
3
25%
4
22%
61-75
1
8%
3
17%
76-90

Пропущено

17
14
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
3
18%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
6
35%
6
43%
76-90

Забито

29
29
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
7
24%
9
31%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
5
17%
4
14%
31-45
7
24%
3
10%
46-60
3
10%
4
14%
61-75
5
17%
7
24%
76-90

Пропущено

32
39
15 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 19
4
13%
3
8%
1-15
5
16%
7
18%
16-30
6
19%
7
18%
31-45
2
6%
8
21%
46-60
5
16%
3
8%
61-75
10
31%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Табор Сежана 2:2
Аустрия Клагенфурт - Рогашка 5:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2
Рид
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рид - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Рид 2:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2
Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1 ЛАСК - Рид 1:0 Рид - Рапид Вена 2:2 Рид - Хартберг 1:0 Адмира - Рид 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм - Рид 1:2 Аустрия Вена - Рид 4:1 Штурм - Рид 1:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Форвертс Штайр - Рид 1:3 Рид - Вольфсбергер 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 20 16 3 1 46 - 13 51
2. Штурм 21 10 6 5 44 - 30 36
3. Вольфсбергер 21 10 4 7 33 - 32 34
4. Аустрия Клагенфурт 21 7 9 5 31 - 30 30
5. Аустрия Вена 21 7 9 5 29 - 22 30
6. Рапид Вена 21 7 7 7 32 - 31 28
7. Рид 21 7 7 7 29 - 39 28
8. ЛАСК 20 6 6 8 28 - 28 24
9. Хартберг 21 5 7 9 29 - 34 22
10. Сваровски Тироль 21 4 8 9 29 - 42 20
11. Адмира 21 4 8 9 24 - 29 20
12. Альтах 21 3 4 14 10 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 9 1 0 29 - 5 28
2. Рид 10 6 4 0 19 - 13 22
3. Штурм 11 5 4 2 23 - 16 19
4. Вольфсбергер 10 6 1 3 19 - 14 19
5. Аустрия Клагенфурт 11 4 6 1 17 - 15 18
6. Аустрия Вена 11 4 5 2 16 - 11 17
7. Рапид Вена 10 5 1 4 18 - 14 16
8. ЛАСК 10 3 3 4 12 - 12 12
9. Сваровски Тироль 11 2 6 3 17 - 16 12
10. Хартберг 10 2 4 4 14 - 17 10
11. Адмира 10 2 2 6 10 - 12 8
12. Альтах 11 1 2 8 5 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Штурм 10 5 2 3 21 - 14 17
3. Вольфсбергер 11 4 3 4 14 - 18 15
4. Аустрия Вена 10 3 4 3 13 - 11 13
5. Хартберг 11 3 3 5 15 - 17 12
6. Адмира 11 2 6 3 14 - 17 12
7. Рапид Вена 11 2 6 3 14 - 17 12
8. Аустрия Клагенфурт 10 3 3 4 14 - 15 12
9. ЛАСК 10 3 3 4 16 - 16 12
10. Сваровски Тироль 10 2 2 6 12 - 26 8
11. Альтах 10 2 2 6 5 - 14 8
12. Рид 11 1 3 7 10 - 26 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Ivan Saravanja бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Менцель Филлип получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Сивалд Феликс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Аустрия Клагенфурт 1:1 Рид онлайн


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