Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Merkur-Arena
44
Данте
Амаду
13
Янтшер
Якоб
23
Кайнц
Тобиас
32
Диарра
Юба
10
Ниманн
Ноэль
28
Хайль
Юрген
77
Афдияй
Донис
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ланг КристофНападающий
-
37 Вельс Моритц
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
32 Диарра ЮбаПолузащитник
-
10 Ниманн НоэльПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
77 Афдияй ДонисПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
18 Штурм ФилиппПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kurt Russ
История личных встреч
Штурм
Хартберг
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
17 матчей
52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Келвин
|11 (2)
|0.52
|Янтшер Якоб
|10 (3)
|0.48
|Саркария Манприт
|7
|0.33
|Хёйлунн Расмус
|3
|0.14
|Вютрих Грегори
|2
|0.1
|Ньянгбо Догбол
|2
|0.1
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.1
|Китеишвили Отар
|1
|0.05
|Любич Иван
|1
|0.05
|David Affengruber2
|1
|0.05
|Прасс Александр
|0
|0
|Куэн Андреас
|0
|0
|Йегер Лукас
|0
|0
|Газибегович Юсуф
|0
|0
|Данте Амаду
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|8 (1)
|0.38
|Хорват Саша
|5
|0.24
|Хайль Юрген
|3
|0.14
|Афдияй Донис
|3
|0.14
|Ниманн Ноэль
|3
|0.14
|Роттер Томас
|2
|0.1
|Шмербок Марк-Андре
|1
|0.05
|Белакович Неманя
|1
|0.05
|Гольнер Манфред
|1 (1)
|0.05
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0.05
|Штурм Филипп
|1
|0.05
|Matija Horvat
|1
|0.05
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Клем Кристиан
|0
|0
|Штек Давид
|0
|0
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Лема Майкл Джон
|0
|0
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Газибегович Юсуф
|5
|0
|Йебоа Келвин
|4
|0
|Вютрих Грегори
|3
|0
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Куэн Андреас
|1
|1
|Йегер Лукас
|2
|0
|Китеишвили Отар
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Прасс Александр
|2
|0
|David Affengruber2
|2
|0
|Гайрхофер Никлас
|2
|0
|Янтшер Якоб
|1
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роттер Томас
|5
|0
|Афдияй Донис
|4
|0
|Свете Рене
|4
|0
|Matija Horvat
|4
|0
|Хайль Юрген
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Зоннляйтнер Марио
|2
|0
|Гольнер Манфред
|2
|0
|Philipp Erhardt
|2
|0
|Штек Давид
|2
|0
|Тадич Дарио
|1
|0
|Клем Кристиан
|1
|0
|Фаркаш Патрик
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Белакович Неманя
|1
|0
|Thomas Kofler
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
15
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
10%
3
20%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
4
20%
1
7%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
4
20%
3
20%
61-75
4
20%
3
20%
76-90
Пропущено
16
14
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
4
25%
3
21%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
5
36%
76-90
Забито
22
14
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
8
36%
2
14%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
4
18%
2
14%
61-75
6
27%
6
43%
76-90
Пропущено
13
17
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
3
23%
4
24%
1-15
3
23%
5
29%
29%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
5
38%
2
12%
76-90
Забито
42
29
18 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
2
5%
4
14%
1-15
4
10%
5
17%
16-30
12
29%
3
10%
31-45
6
14%
3
10%
46-60
8
19%
5
17%
61-75
10
24%
9
31%
76-90
Пропущено
29
31
15 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 18
4
14%
5
16%
1-15
7
24%
7
23%
16-30
4
14%
7
23%
31-45
2
7%
4
13%
46-60
3
10%
1
3%
61-75
9
31%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Штурм - Рапид Вена 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2
Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Штурм - Монако 1:1 Штурм - Адмира 1:1 Альтах - Штурм 0:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 ПСВ - Штурм 2:0 Штурм - ЛАСК 3:3 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 Штурм - Рид 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Штурм - Реал Сосьедад 0:1
Хартберг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Хартберг - Адмира 1:1 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0
Хартберг - Шлёнск 1:2 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Блау-Вайс - Хартберг 2:3 Альтах - Хартберг 0:2 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Юнион Гюртен - Хартберг 0:1 Адмира - Хартберг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|20
|16
|3
|1
|46 - 13
|51
|2.
|Вольфсбергер
|0:0
|21
|10
|5
|6
|33 - 31
|35
|3.
|Штурм
|0:0
|21
|9
|7
|5
|41 - 30
|34
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|1:0
|21
|8
|8
|5
|31 - 29
|32
|5.
|Рапид Вена
|2:0
|21
|7
|7
|7
|32 - 31
|28
|6.
|Аустрия Вена
|0:0
|21
|6
|10
|5
|28 - 22
|28
|7.
|Рид
|0:1
|21
|7
|6
|8
|28 - 39
|27
|8.
|ЛАСК
|20
|6
|6
|8
|28 - 28
|24
|9.
|Хартберг
|0:0
|21
|5
|8
|8
|29 - 31
|23
|10.
|Сваровски Тироль
|0:2
|21
|4
|8
|9
|29 - 42
|20
|11.
|Адмира
|21
|4
|8
|9
|24 - 29
|20
|12.
|Альтах
|21
|3
|4
|14
|10 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|9
|1
|0
|29 - 5
|28
|2.
|Рид
|0:1
|10
|6
|4
|0
|19 - 13
|22
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|1:0
|11
|5
|5
|1
|17 - 14
|20
|4.
|Вольфсбергер
|0:0
|10
|6
|1
|3
|19 - 14
|19
|5.
|Штурм
|0:0
|11
|4
|5
|2
|20 - 16
|17
|6.
|Рапид Вена
|2:0
|10
|5
|1
|4
|18 - 14
|16
|7.
|Аустрия Вена
|0:0
|11
|3
|6
|2
|15 - 11
|15
|8.
|ЛАСК
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|9.
|Сваровски Тироль
|0:2
|11
|2
|6
|3
|17 - 16
|12
|10.
|Хартберг
|0:0
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|11.
|Адмира
|10
|2
|2
|6
|10 - 12
|8
|12.
|Альтах
|11
|1
|2
|8
|5 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Штурм
|0:0
|10
|5
|2
|3
|21 - 14
|17
|3.
|Вольфсбергер
|0:0
|11
|4
|4
|3
|14 - 17
|16
|4.
|Аустрия Вена
|0:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Хартберг
|0:0
|11
|3
|4
|4
|15 - 14
|13
|6.
|Адмира
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|7.
|Рапид Вена
|2:0
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|1:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|9.
|ЛАСК
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|10.
|Сваровски Тироль
|0:2
|10
|2
|2
|6
|12 - 26
|8
|11.
|Альтах
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|12.
|Рид
|0:1
|11
|1
|2
|8
|9 - 26
|5