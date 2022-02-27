  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2021-2022

Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Штурм
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Хартберг
0' 36'
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Хартберг
1.66
4.35
5.80
Все Коэффициенты
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
15
Ньянгбо
Догбол
9
Хёйлунн
Расмус
13
Янтшер
Якоб
1
Свете
Рене
29
Фаркаш
Патрик
12
Штайнвендер
Михаэль
16
Зоннляйтнер
Марио
14
Mario
Kroepfl
I
23
Кайнц
Тобиас
32
Диарра
Юба
10
Ниманн
Ноэль
28
Хайль
Юрген
77
Афдияй
Донис
24
Тадич
Дарио
Штурм
4-3-1-2
Хартберг
4-2-3-1

История личных встреч

Штурм
Хартберг

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

17 матчей

52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

Б
3:2
ТМК
2:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:4
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:2
ТМК
2:1
К
0:6
Р
2:5
ТМС
1:1
ТМС
5:1
OC
2:4
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Келвин 11 (2) 0.52
Янтшер Якоб 10 (3) 0.48
Саркария Манприт 7 0.33
Хёйлунн Расмус 3 0.14
Вютрих Грегори 2 0.1
Ньянгбо Догбол 2 0.1
Горенц-Станкович Йон 2 0.1
Китеишвили Отар 1 0.05
Любич Иван 1 0.05
David Affengruber2 1 0.05
Прасс Александр 0 0
Куэн Андреас 0 0
Йегер Лукас 0 0
Газибегович Юсуф 0 0
Данте Амаду 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 8 (1) 0.38
Хорват Саша 5 0.24
Хайль Юрген 3 0.14
Афдияй Донис 3 0.14
Ниманн Ноэль 3 0.14
Роттер Томас 2 0.1
Шмербок Марк-Андре 1 0.05
Белакович Неманя 1 0.05
Гольнер Манфред 1 (1) 0.05
Зоннляйтнер Марио 1 0.05
Штурм Филипп 1 0.05
Matija Horvat 1 0.05
Кайнц Тобиас 0 0
Клем Кристиан 0 0
Штек Давид 0 0
Фаркаш Патрик 0 0
Лема Майкл Джон 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 5 0
Йебоа Келвин 4 0
Вютрих Грегори 3 0
Горенц-Станкович Йон 3 0
Куэн Андреас 1 1
Йегер Лукас 2 0
Китеишвили Отар 2 0
Любич Иван 2 0
Прасс Александр 2 0
David Affengruber2 2 0
Гайрхофер Никлас 2 0
Янтшер Якоб 1 0
Хирлендер Штефан 1 0
Данте Амаду 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роттер Томас 5 0
Афдияй Донис 4 0
Свете Рене 4 0
Matija Horvat 4 0
Хайль Юрген 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Зоннляйтнер Марио 2 0
Гольнер Манфред 2 0
Philipp Erhardt 2 0
Штек Давид 2 0
Тадич Дарио 1 0
Клем Кристиан 1 0
Фаркаш Патрик 1 0
Люкенедер Феликс 1 0
Диарра Юба 1 0
Белакович Неманя 1 0
Thomas Kofler 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
15
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
10%
3
20%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
4
20%
1
7%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
4
20%
3
20%
61-75
4
20%
3
20%
76-90

Пропущено

16
14
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
4
25%
3
21%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
5
36%
76-90

Забито

22
14
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
8
36%
2
14%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
4
18%
2
14%
61-75
6
27%
6
43%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
3
23%
4
24%
1-15
3
23%
5
29%
29%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
5
38%
2
12%
76-90

Забито

42
29
18 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
2
5%
4
14%
1-15
4
10%
5
17%
16-30
12
29%
3
10%
31-45
6
14%
3
10%
46-60
8
19%
5
17%
61-75
10
24%
9
31%
76-90

Пропущено

29
31
15 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 18
4
14%
5
16%
1-15
7
24%
7
23%
16-30
4
14%
7
23%
31-45
2
7%
4
13%
46-60
3
10%
1
3%
61-75
9
31%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Штурм - Рапид Вена 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2
Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Штурм - Монако 1:1 Штурм - Адмира 1:1 Альтах - Штурм 0:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 ПСВ - Штурм 2:0 Штурм - ЛАСК 3:3 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 Штурм - Рид 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Штурм - Реал Сосьедад 0:1
Хартберг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Хартберг - Адмира 1:1 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0
Хартберг - Шлёнск 1:2 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Блау-Вайс - Хартберг 2:3 Альтах - Хартберг 0:2 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Юнион Гюртен - Хартберг 0:1 Адмира - Хартберг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 20 16 3 1 46 - 13 51
2. Вольфсбергер 0:0 21 10 5 6 33 - 31 35
3. Штурм 0:0 21 9 7 5 41 - 30 34
4. Аустрия Клагенфурт 1:0 21 8 8 5 31 - 29 32
5. Рапид Вена 2:0 21 7 7 7 32 - 31 28
6. Аустрия Вена 0:0 21 6 10 5 28 - 22 28
7. Рид 0:1 21 7 6 8 28 - 39 27
8. ЛАСК 20 6 6 8 28 - 28 24
9. Хартберг 0:0 21 5 8 8 29 - 31 23
10. Сваровски Тироль 0:2 21 4 8 9 29 - 42 20
11. Адмира 21 4 8 9 24 - 29 20
12. Альтах 21 3 4 14 10 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 9 1 0 29 - 5 28
2. Рид 0:1 10 6 4 0 19 - 13 22
3. Аустрия Клагенфурт 1:0 11 5 5 1 17 - 14 20
4. Вольфсбергер 0:0 10 6 1 3 19 - 14 19
5. Штурм 0:0 11 4 5 2 20 - 16 17
6. Рапид Вена 2:0 10 5 1 4 18 - 14 16
7. Аустрия Вена 0:0 11 3 6 2 15 - 11 15
8. ЛАСК 10 3 3 4 12 - 12 12
9. Сваровски Тироль 0:2 11 2 6 3 17 - 16 12
10. Хартберг 0:0 10 2 4 4 14 - 17 10
11. Адмира 10 2 2 6 10 - 12 8
12. Альтах 11 1 2 8 5 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Штурм 0:0 10 5 2 3 21 - 14 17
3. Вольфсбергер 0:0 11 4 4 3 14 - 17 16
4. Аустрия Вена 0:0 10 3 4 3 13 - 11 13
5. Хартберг 0:0 11 3 4 4 15 - 14 13
6. Адмира 11 2 6 3 14 - 17 12
7. Рапид Вена 2:0 11 2 6 3 14 - 17 12
8. Аустрия Клагенфурт 1:0 10 3 3 4 14 - 15 12
9. ЛАСК 10 3 3 4 16 - 16 12
10. Сваровски Тироль 0:2 10 2 2 6 12 - 26 8
11. Альтах 10 2 2 6 5 - 14 8
12. Рид 0:1 11 1 2 8 9 - 26 5
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Хартберг
1.66
4.35
5.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Штурм 0:0 Хартберг онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Штурм
Хартберг

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 