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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Штурм
3:0
Конец матча

Стадион:
Хартберг
0'
1:0
56' Гол
Хирлендер Штефан
68' Желтая карточка
Кайнц Тобиас
70' Желтая карточка
Хёйлунн Расмус
2:0
75' Гол
Вютрих Грегори
89' Желтая карточка
Свете Рене
3:0
90' Пенальти
Хёйлунн Расмус
90' Желтая карточка
Кронбергер Лука
90'+4
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
15
Ньянгбо
Догбол
9
Хёйлунн
Расмус
13
Янтшер
Якоб
1
Свете
Рене
29
Фаркаш
Патрик
12
Штайнвендер
Михаэль
16
Зоннляйтнер
Марио
14
Mario
Kroepfl
I
23
Кайнц
Тобиас
32
Диарра
Юба
10
Ниманн
Ноэль
28
Хайль
Юрген
77
Афдияй
Донис
24
Тадич
Дарио
Штурм
4-3-1-2
Хартберг
4-2-3-1

История личных встреч

Штурм
Хартберг

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

17 матчей

52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

Б
3:2
ТМК
2:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:4
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:2
ТМК
2:1
К
0:6
Р
2:5
ТМС
1:1
ТМС
5:1
OC
2:4
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Келвин 11 (2) 0.52
Янтшер Якоб 10 (3) 0.48
Саркария Манприт 7 0.33
Хёйлунн Расмус 4 (1) 0.19
Вютрих Грегори 3 0.14
Ньянгбо Догбол 2 0.1
Горенц-Станкович Йон 2 0.1
Китеишвили Отар 1 0.05
Любич Иван 1 0.05
Хирлендер Штефан 1 0.05
David Affengruber2 1 0.05
Прасс Александр 0 0
Куэн Андреас 0 0
Йегер Лукас 0 0
Газибегович Юсуф 0 0
Данте Амаду 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 8 (1) 0.38
Хорват Саша 5 0.24
Хайль Юрген 3 0.14
Афдияй Донис 3 0.14
Ниманн Ноэль 3 0.14
Роттер Томас 2 0.1
Шмербок Марк-Андре 1 0.05
Белакович Неманя 1 0.05
Гольнер Манфред 1 (1) 0.05
Зоннляйтнер Марио 1 0.05
Штурм Филипп 1 0.05
Matija Horvat 1 0.05
Кайнц Тобиас 0 0
Клем Кристиан 0 0
Штек Давид 0 0
Фаркаш Патрик 0 0
Лема Майкл Джон 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 5 0
Йебоа Келвин 4 0
Вютрих Грегори 3 0
Горенц-Станкович Йон 3 0
Куэн Андреас 1 1
Йегер Лукас 2 0
Китеишвили Отар 2 0
Любич Иван 2 0
Прасс Александр 2 0
David Affengruber2 2 0
Гайрхофер Никлас 2 0
Янтшер Якоб 1 0
Хирлендер Штефан 1 0
Данте Амаду 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роттер Томас 5 0
Свете Рене 5 0
Кайнц Тобиас 4 0
Афдияй Донис 4 0
Matija Horvat 4 0
Хайль Юрген 4 0
Зоннляйтнер Марио 2 0
Гольнер Манфред 2 0
Philipp Erhardt 2 0
Штек Давид 2 0
Тадич Дарио 1 0
Клем Кристиан 1 0
Фаркаш Патрик 1 0
Люкенедер Феликс 1 0
Диарра Юба 1 0
Белакович Неманя 1 0
Thomas Kofler 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
15
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
2
9%
3
20%
1-15
2
9%
3
20%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
5
22%
2
13%
46-60
5
22%
3
20%
61-75
5
22%
3
20%
76-90

Пропущено

16
17
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
4
25%
2
12%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
25%
6
35%
76-90

Забито

22
14
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
8
36%
2
14%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
4
18%
2
14%
61-75
6
27%
6
43%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
3
23%
4
24%
1-15
3
23%
5
29%
29%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
5
38%
2
12%
76-90

Забито

45
29
18 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 8
1 Не забивали 5
2
4%
4
14%
1-15
4
9%
5
17%
16-30
12
27%
3
10%
31-45
7
16%
3
10%
46-60
9
20%
5
17%
61-75
11
24%
9
31%
76-90

Пропущено

29
34
15 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 19
4
14%
5
15%
1-15
7
24%
7
21%
16-30
4
14%
7
21%
31-45
2
7%
5
15%
46-60
3
10%
2
6%
61-75
9
31%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Штурм - Рапид Вена 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2
Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Штурм - Монако 1:1 Штурм - Адмира 1:1 Альтах - Штурм 0:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 ПСВ - Штурм 2:0 Штурм - ЛАСК 3:3 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 Штурм - Рид 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Штурм - Реал Сосьедад 0:1
Хартберг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Хартберг - Адмира 1:1 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0
Хартберг - Шлёнск 1:2 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Блау-Вайс - Хартберг 2:3 Альтах - Хартберг 0:2 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Юнион Гюртен - Хартберг 0:1 Адмира - Хартберг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 20 16 3 1 46 - 13 51
2. Штурм 21 10 6 5 44 - 30 36
3. Вольфсбергер 21 10 4 7 33 - 32 34
4. Аустрия Клагенфурт 21 7 9 5 31 - 30 30
5. Аустрия Вена 21 7 9 5 29 - 22 30
6. Рапид Вена 21 7 7 7 32 - 31 28
7. Рид 21 7 7 7 29 - 39 28
8. ЛАСК 20 6 6 8 28 - 28 24
9. Хартберг 21 5 7 9 29 - 34 22
10. Сваровски Тироль 21 4 8 9 29 - 42 20
11. Адмира 21 4 8 9 24 - 29 20
12. Альтах 21 3 4 14 10 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 9 1 0 29 - 5 28
2. Рид 10 6 4 0 19 - 13 22
3. Штурм 11 5 4 2 23 - 16 19
4. Вольфсбергер 10 6 1 3 19 - 14 19
5. Аустрия Клагенфурт 11 4 6 1 17 - 15 18
6. Аустрия Вена 11 4 5 2 16 - 11 17
7. Рапид Вена 10 5 1 4 18 - 14 16
8. ЛАСК 10 3 3 4 12 - 12 12
9. Сваровски Тироль 11 2 6 3 17 - 16 12
10. Хартберг 10 2 4 4 14 - 17 10
11. Адмира 10 2 2 6 10 - 12 8
12. Альтах 11 1 2 8 5 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Штурм 10 5 2 3 21 - 14 17
3. Вольфсбергер 11 4 3 4 14 - 18 15
4. Аустрия Вена 10 3 4 3 13 - 11 13
5. Хартберг 11 3 3 5 15 - 17 12
6. Адмира 11 2 6 3 14 - 17 12
7. Рапид Вена 11 2 6 3 14 - 17 12
8. Аустрия Клагенфурт 10 3 3 4 14 - 15 12
9. ЛАСК 10 3 3 4 16 - 16 12
10. Сваровски Тироль 10 2 2 6 12 - 26 8
11. Альтах 10 2 2 6 5 - 14 8
12. Рид 11 1 3 7 10 - 26 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Штурм 3:0 Хартберг онлайн


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