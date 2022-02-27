Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:2
Первый тайм: 38'
Стадион: Тиволи Ной
0:1
8' ГолГрюлль Марко
0:2
23' ГолАразе Кельвин
Ход матча
8'
0:1
23'
0:2
24
Кох
Фабиан
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
27
Грюлль
Марко
38
Дрёйф
Ферди
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Блуме БрорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
-
33 Прица ТимНападающий
-
-
19 Justin Forst
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
38 Дрёйф ФердиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
10 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
История личных встреч
Сваровски Тироль
Рапид Вена
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|11 (3)
|0.52
|Забитцер Томас
|5
|0.24
|Мюллер Валентино
|2
|0.1
|Пецос Атанасиос
|2
|0.1
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0.1
|Авуджа Максим
|2
|0.1
|Скрбо Стефан
|1
|0.05
|Ансельм Тобиас
|1
|0.05
|Кох Фабиан
|1
|0.05
|Блуме Брор
|1
|0.05
|Justin Forst
|1
|0.05
|Классен Леон
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
|Alexander Ranacher
|0
|0
|Прица Тим
|0
|0
|Нашбергер Йоханнес
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|9 (2)
|0.43
|Фунтас Таксиархис
|7
|0.33
|Грюлль Марко
|6
|0.29
|Кнасмюлльнер Кристоф
|2
|0.1
|Стойкович Филип
|2
|0.1
|Айву Эмануэль
|2
|0.1
|Любичич Роберт
|1
|0.05
|Граховац Срджан
|1
|0.05
|Виммер Кевин
|1
|0.05
|Аразе Кельвин
|1
|0.05
|Ауэр Йонас
|0
|0
|Шик Торстен
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пецос Атанасиос
|5
|0
|Кох Фабиан
|4
|0
|Вриони Джакомо
|4
|0
|Авуджа Максим
|4
|0
|Бехоунек Рафаэл
|2
|1
|Смит Ренни
|3
|0
|Классен Леон
|3
|0
|Томич Денис
|3
|0
|Мюллер Валентино
|2
|0
|Забитцер Томас
|2
|0
|Felix Bacher
|2
|0
|Рогель Жан
|2
|0
|Нашбергер Йоханнес
|2
|0
|Скрбо Стефан
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|0
|1
|Шульц Кофи
|1
|0
|Огринец Санди
|1
|0
|Ожегович Беньямин
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойкович Филип
|5
|0
|Шик Торстен
|4
|0
|Айву Эмануэль
|4
|0
|Грюлль Марко
|4
|0
|Любичич Роберт
|2
|1
|Граховац Срджан
|3
|0
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|Хофманн Максимилиан
|3
|0
|Граймль Лео
|3
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|2
|0
|Виммер Кевин
|2
|0
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Аразе Кельвин
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Шустер Лион
|1
|0
|Martin Moormann
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
13
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
6%
4
31%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
5
28%
2
15%
76-90
Пропущено
13
16
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
5
38%
7
44%
76-90
Забито
12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
2
17%
4
22%
31-45
2
17%
5
28%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
42%
5
28%
76-90
Пропущено
26
14
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
8%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
7
27%
3
21%
31-45
5
19%
1
7%
46-60
2
8%
3
21%
61-75
8
31%
5
36%
76-90
Забито
30
31
13 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
3
10%
4
13%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
6
20%
7
23%
31-45
5
17%
7
23%
46-60
2
7%
2
6%
61-75
10
33%
7
23%
76-90
Пропущено
39
30
15 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
3
8%
2
7%
1-15
3
8%
3
10%
16-30
9
23%
6
20%
31-45
8
21%
1
3%
46-60
3
8%
6
20%
61-75
13
33%
12
40%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2
Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2
Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2 Генк - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Рид - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Рапид Вена - Альтах 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|20
|16
|3
|1
|46 - 13
|51
|2.
|Вольфсбергер
|0:0
|21
|10
|5
|6
|33 - 31
|35
|3.
|Штурм
|0:0
|21
|9
|7
|5
|41 - 30
|34
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|1:0
|21
|8
|8
|5
|31 - 29
|32
|5.
|Рапид Вена
|2:0
|21
|7
|7
|7
|32 - 31
|28
|6.
|Аустрия Вена
|0:0
|21
|6
|10
|5
|28 - 22
|28
|7.
|Рид
|0:1
|21
|7
|6
|8
|28 - 39
|27
|8.
|ЛАСК
|20
|6
|6
|8
|28 - 28
|24
|9.
|Хартберг
|0:0
|21
|5
|8
|8
|29 - 31
|23
|10.
|Сваровски Тироль
|0:2
|21
|4
|8
|9
|29 - 42
|20
|11.
|Адмира
|21
|4
|8
|9
|24 - 29
|20
|12.
|Альтах
|21
|3
|4
|14
|10 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|9
|1
|0
|29 - 5
|28
|2.
|Рид
|0:1
|10
|6
|4
|0
|19 - 13
|22
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|1:0
|11
|5
|5
|1
|17 - 14
|20
|4.
|Вольфсбергер
|0:0
|10
|6
|1
|3
|19 - 14
|19
|5.
|Штурм
|0:0
|11
|4
|5
|2
|20 - 16
|17
|6.
|Рапид Вена
|2:0
|10
|5
|1
|4
|18 - 14
|16
|7.
|Аустрия Вена
|0:0
|11
|3
|6
|2
|15 - 11
|15
|8.
|ЛАСК
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|9.
|Сваровски Тироль
|0:2
|11
|2
|6
|3
|17 - 16
|12
|10.
|Хартберг
|0:0
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|11.
|Адмира
|10
|2
|2
|6
|10 - 12
|8
|12.
|Альтах
|11
|1
|2
|8
|5 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Штурм
|0:0
|10
|5
|2
|3
|21 - 14
|17
|3.
|Вольфсбергер
|0:0
|11
|4
|4
|3
|14 - 17
|16
|4.
|Аустрия Вена
|0:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Хартберг
|0:0
|11
|3
|4
|4
|15 - 14
|13
|6.
|Адмира
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|7.
|Рапид Вена
|2:0
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|1:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|9.
|ЛАСК
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|10.
|Сваровски Тироль
|0:2
|10
|2
|2
|6
|12 - 26
|8
|11.
|Альтах
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|12.
|Рид
|0:1
|11
|1
|2
|8
|9 - 26
|5