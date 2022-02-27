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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Сваровски Тироль
0:2
Первый тайм: 38'

Стадион:
Рапид Вена
0'
0:1
8' Гол
Грюлль Марко
0:2
23' Гол
Аразе Кельвин
38'

Ход матча

8'
0:1
Грюлль Марко
23'
0:2
Аразе Кельвин
(Шик Торстен)
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Рапид Вена
7.53
4.80
1.97
Все Коэффициенты
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
17
Нашбергер
Йоханнес
8
Смит
Ренни
77
Эртльталер
Юлиус
9
Вриони
Джакомо
10
Блуме
Брор
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
4
Айву
Эмануэль
6
Виммер
Кевин
26
Martin
Moormann
36
Аразе
Кельвин
16
Петрович
Деян
5
Любичич
Роберт
27
Грюлль
Марко
41
Циммерманн
Бернхард
38
Дрёйф
Ферди
Сваровски Тироль
4-4-2
Рапид Вена
4-4-2

История личных встреч

Сваровски Тироль
Рапид Вена

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б
5:2
БЧГ
2:3
БЧГ
4:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 11 (3) 0.52
Забитцер Томас 5 0.24
Мюллер Валентино 2 0.1
Пецос Атанасиос 2 0.1
Бехоунек Рафаэл 2 0.1
Авуджа Максим 2 0.1
Скрбо Стефан 1 0.05
Ансельм Тобиас 1 0.05
Кох Фабиан 1 0.05
Блуме Брор 1 0.05
Justin Forst 1 0.05
Классен Леон 0 0
Рогель Жан 0 0
Alexander Ranacher 0 0
Прица Тим 0 0
Нашбергер Йоханнес 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 9 (2) 0.43
Фунтас Таксиархис 7 0.33
Грюлль Марко 6 0.29
Кнасмюлльнер Кристоф 2 0.1
Стойкович Филип 2 0.1
Айву Эмануэль 2 0.1
Любичич Роберт 1 0.05
Граховац Срджан 1 0.05
Виммер Кевин 1 0.05
Аразе Кельвин 1 0.05
Ауэр Йонас 0 0
Шик Торстен 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пецос Атанасиос 5 0
Кох Фабиан 4 0
Вриони Джакомо 4 0
Авуджа Максим 4 0
Бехоунек Рафаэл 2 1
Смит Ренни 3 0
Классен Леон 3 0
Томич Денис 3 0
Мюллер Валентино 2 0
Забитцер Томас 2 0
Felix Bacher 2 0
Рогель Жан 2 0
Нашбергер Йоханнес 2 0
Скрбо Стефан 2 0
Освальд Фердинанд 0 1
Шульц Кофи 1 0
Огринец Санди 1 0
Ожегович Беньямин 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойкович Филип 5 0
Шик Торстен 4 0
Айву Эмануэль 4 0
Грюлль Марко 4 0
Любичич Роберт 2 1
Граховац Срджан 3 0
Фунтас Таксиархис 3 0
Хофманн Максимилиан 3 0
Граймль Лео 3 0
Кнасмюлльнер Кристоф 2 0
Виммер Кевин 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Аразе Кельвин 1 0
Балло Тьерно 1 0
Кара Эркан 1 0
Шустер Лион 1 0
Martin Moormann 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
13
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
6%
4
31%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
5
28%
2
15%
76-90

Пропущено

13
16
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
5
38%
7
44%
76-90

Забито

12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
2
17%
4
22%
31-45
2
17%
5
28%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
42%
5
28%
76-90

Пропущено

26
14
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
8%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
7
27%
3
21%
31-45
5
19%
1
7%
46-60
2
8%
3
21%
61-75
8
31%
5
36%
76-90

Забито

30
31
13 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
3
10%
4
13%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
6
20%
7
23%
31-45
5
17%
7
23%
46-60
2
7%
2
6%
61-75
10
33%
7
23%
76-90

Пропущено

39
30
15 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
3
8%
2
7%
1-15
3
8%
3
10%
16-30
9
23%
6
20%
31-45
8
21%
1
3%
46-60
3
8%
6
20%
61-75
13
33%
12
40%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2
Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2
Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2 Генк - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Рид - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Рапид Вена - Альтах 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 20 16 3 1 46 - 13 51
2. Вольфсбергер 0:0 21 10 5 6 33 - 31 35
3. Штурм 0:0 21 9 7 5 41 - 30 34
4. Аустрия Клагенфурт 1:0 21 8 8 5 31 - 29 32
5. Рапид Вена 2:0 21 7 7 7 32 - 31 28
6. Аустрия Вена 0:0 21 6 10 5 28 - 22 28
7. Рид 0:1 21 7 6 8 28 - 39 27
8. ЛАСК 20 6 6 8 28 - 28 24
9. Хартберг 0:0 21 5 8 8 29 - 31 23
10. Сваровски Тироль 0:2 21 4 8 9 29 - 42 20
11. Адмира 21 4 8 9 24 - 29 20
12. Альтах 21 3 4 14 10 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 9 1 0 29 - 5 28
2. Рид 0:1 10 6 4 0 19 - 13 22
3. Аустрия Клагенфурт 1:0 11 5 5 1 17 - 14 20
4. Вольфсбергер 0:0 10 6 1 3 19 - 14 19
5. Штурм 0:0 11 4 5 2 20 - 16 17
6. Рапид Вена 2:0 10 5 1 4 18 - 14 16
7. Аустрия Вена 0:0 11 3 6 2 15 - 11 15
8. ЛАСК 10 3 3 4 12 - 12 12
9. Сваровски Тироль 0:2 11 2 6 3 17 - 16 12
10. Хартберг 0:0 10 2 4 4 14 - 17 10
11. Адмира 10 2 2 6 10 - 12 8
12. Альтах 11 1 2 8 5 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Штурм 0:0 10 5 2 3 21 - 14 17
3. Вольфсбергер 0:0 11 4 4 3 14 - 17 16
4. Аустрия Вена 0:0 10 3 4 3 13 - 11 13
5. Хартберг 0:0 11 3 4 4 15 - 14 13
6. Адмира 11 2 6 3 14 - 17 12
7. Рапид Вена 2:0 11 2 6 3 14 - 17 12
8. Аустрия Клагенфурт 1:0 10 3 3 4 14 - 15 12
9. ЛАСК 10 3 3 4 16 - 16 12
10. Сваровски Тироль 0:2 10 2 2 6 12 - 26 8
11. Альтах 10 2 2 6 5 - 14 8
12. Рид 0:1 11 1 2 8 9 - 26 5
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Рапид Вена
7.53
4.80
1.97
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сваровски Тироль 0:2 Рапид Вена онлайн


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Рапид Вена

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