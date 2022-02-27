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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Сваровски Тироль
0:2
Конец матча

Стадион:
Рапид Вена
0'
0:1
7' Гол
Грюлль Марко
0:2
23' Гол
Аразе Кельвин
61' Желтая карточка
Смит Ренни
76' Желтая карточка
Dominik Stumberger
79' Желтая карточка
Шик Торстен
90'+3
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
17
Нашбергер
Йоханнес
8
Смит
Ренни
77
Эртльталер
Юлиус
9
Вриони
Джакомо
10
Блуме
Брор
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
4
Айву
Эмануэль
6
Виммер
Кевин
26
Martin
Moormann
36
Аразе
Кельвин
16
Петрович
Деян
5
Любичич
Роберт
27
Грюлль
Марко
41
Циммерманн
Бернхард
38
Дрёйф
Ферди
Сваровски Тироль
4-4-2
Рапид Вена
4-4-2

История личных встреч

Сваровски Тироль
Рапид Вена

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б
5:2
БЧГ
2:3
БЧГ
4:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 11 (3) 0.52
Забитцер Томас 5 0.24
Мюллер Валентино 2 0.1
Пецос Атанасиос 2 0.1
Бехоунек Рафаэл 2 0.1
Авуджа Максим 2 0.1
Скрбо Стефан 1 0.05
Ансельм Тобиас 1 0.05
Кох Фабиан 1 0.05
Блуме Брор 1 0.05
Justin Forst 1 0.05
Классен Леон 0 0
Рогель Жан 0 0
Alexander Ranacher 0 0
Прица Тим 0 0
Нашбергер Йоханнес 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 9 (2) 0.43
Фунтас Таксиархис 7 0.33
Грюлль Марко 6 0.29
Кнасмюлльнер Кристоф 2 0.1
Стойкович Филип 2 0.1
Айву Эмануэль 2 0.1
Любичич Роберт 1 0.05
Граховац Срджан 1 0.05
Виммер Кевин 1 0.05
Аразе Кельвин 1 0.05
Ауэр Йонас 0 0
Шик Торстен 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пецос Атанасиос 5 0
Кох Фабиан 4 0
Смит Ренни 4 0
Вриони Джакомо 4 0
Авуджа Максим 4 0
Бехоунек Рафаэл 2 1
Классен Леон 3 0
Томич Денис 3 0
Мюллер Валентино 2 0
Забитцер Томас 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Felix Bacher 2 0
Рогель Жан 2 0
Нашбергер Йоханнес 2 0
Скрбо Стефан 2 0
Освальд Фердинанд 0 1
Шульц Кофи 1 0
Огринец Санди 1 0
Ожегович Беньямин 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шик Торстен 5 0
Стойкович Филип 5 0
Айву Эмануэль 4 0
Грюлль Марко 4 0
Любичич Роберт 2 1
Граховац Срджан 3 0
Фунтас Таксиархис 3 0
Хофманн Максимилиан 3 0
Граймль Лео 3 0
Кнасмюлльнер Кристоф 2 0
Виммер Кевин 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Аразе Кельвин 1 0
Балло Тьерно 1 0
Кара Эркан 1 0
Шустер Лион 1 0
Martin Moormann 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
15
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
1
6%
5
33%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
4
22%
3
20%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
5
28%
2
13%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
5
33%
7
44%
76-90

Забито

12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
2
17%
4
22%
31-45
2
17%
5
28%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
42%
5
28%
76-90

Пропущено

26
14
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
8%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
7
27%
3
21%
31-45
5
19%
1
7%
46-60
2
8%
3
21%
61-75
8
31%
5
36%
76-90

Забито

30
33
13 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
3
10%
5
15%
1-15
4
13%
5
15%
16-30
6
20%
7
21%
31-45
5
17%
7
21%
46-60
2
7%
2
6%
61-75
10
33%
7
21%
76-90

Пропущено

41
30
17 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 17
4
10%
2
7%
1-15
4
10%
3
10%
16-30
9
22%
6
20%
31-45
8
20%
1
3%
46-60
3
7%
6
20%
61-75
13
32%
12
40%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2
Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2
Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2 Генк - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Рид - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Рапид Вена - Альтах 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 20 16 3 1 46 - 13 51
2. Штурм 21 10 6 5 44 - 30 36
3. Вольфсбергер 21 10 4 7 33 - 32 34
4. Аустрия Клагенфурт 21 7 9 5 31 - 30 30
5. Аустрия Вена 21 7 9 5 29 - 22 30
6. Рапид Вена 21 7 7 7 32 - 31 28
7. Рид 21 7 7 7 29 - 39 28
8. ЛАСК 20 6 6 8 28 - 28 24
9. Хартберг 21 5 7 9 29 - 34 22
10. Сваровски Тироль 21 4 8 9 29 - 42 20
11. Адмира 21 4 8 9 24 - 29 20
12. Альтах 21 3 4 14 10 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 9 1 0 29 - 5 28
2. Рид 10 6 4 0 19 - 13 22
3. Штурм 11 5 4 2 23 - 16 19
4. Вольфсбергер 10 6 1 3 19 - 14 19
5. Аустрия Клагенфурт 11 4 6 1 17 - 15 18
6. Аустрия Вена 11 4 5 2 16 - 11 17
7. Рапид Вена 10 5 1 4 18 - 14 16
8. ЛАСК 10 3 3 4 12 - 12 12
9. Сваровски Тироль 11 2 6 3 17 - 16 12
10. Хартберг 10 2 4 4 14 - 17 10
11. Адмира 10 2 2 6 10 - 12 8
12. Альтах 11 1 2 8 5 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Штурм 10 5 2 3 21 - 14 17
3. Вольфсбергер 11 4 3 4 14 - 18 15
4. Аустрия Вена 10 3 4 3 13 - 11 13
5. Хартберг 11 3 3 5 15 - 17 12
6. Адмира 11 2 6 3 14 - 17 12
7. Рапид Вена 11 2 6 3 14 - 17 12
8. Аустрия Клагенфурт 10 3 3 4 14 - 15 12
9. ЛАСК 10 3 3 4 16 - 16 12
10. Сваровски Тироль 10 2 2 6 12 - 26 8
11. Альтах 10 2 2 6 5 - 14 8
12. Рид 11 1 3 7 10 - 26 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Аразе Кельвин бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Грюлль Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сваровски Тироль 0:2 Рапид Вена онлайн


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