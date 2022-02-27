Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Дженерали Арена
22' Желтая карточкаГалвао Лукас
Ход матча
22'
20
Мюль
Лукас
33
Галвао
Лукас
18
Noah
Ohio
97
Яшич
Адис
77
Дедич
Амар
11
Tai
Baribo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
-
33 Галвао ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Noah OhioНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Вучич РомеоНападающий
- Нападающий
-
39 Тейгль ГеоргНападающий
-
-
Главный тренер: Manfred Schmid
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Дедич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Tai BariboНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
История личных встреч
Аустрия Вена
Вольфсбергер
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
37 матчей
45.9%
18.9%
35.2%
17 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
24.3%
48.6%
27.1%
9 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
45.9%
27%
27.1%
17 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|6 (1)
|0.29
|Фишер Манфред
|4
|0.19
|Джукич Александар
|3
|0.14
|Noah Ohio
|3
|0.14
|Тейгль Георг
|3
|0.14
|Хускович Муарем
|2
|0.1
|Зуттнер Маркус
|1
|0.05
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.05
|Мартель Эрик
|1
|0.05
|Мюль Лукас
|1
|0.05
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.05
|Хандль Йоханнес
|1
|0.05
|Келес Джан
|1
|0.05
|Грюнвальд Александр
|0
|0
|Леонардо Ивкич
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tai Baribo
|9
|0.43
|Линдль Михаэль
|5 (3)
|0.24
|Перец Элиэль
|4
|0.19
|Рёчер Торстен
|3
|0.14
|Дьенг Шейку
|3
|0.14
|Визингер Дарио
|2
|0.1
|Дедич Амар
|2
|0.1
|Яшич Адис
|1
|0.05
|Баумгартнер Доминик
|1
|0.05
|Гугганиг Давид
|1
|0.05
|Ляйтгеб Марио
|0
|0
|Тафернер Маттойс
|0
|0
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Шерцер Йонатан
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демаку Весель
|5
|1
|Браунёдер Маттиас
|6
|0
|Хускович Муарем
|4
|0
|Мартель Эрик
|4
|0
|Джуричин Марко
|3
|0
|Мюль Лукас
|3
|0
|Грюнвальд Александр
|2
|0
|Шойссенгейер Кристиан
|2
|0
|Фишер Манфред
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Хандль Йоханнес
|2
|0
|Леонардо Ивкич
|2
|0
|Зуттнер Маркус
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Галвао Лукас
|1
|0
|Джукич Александар
|1
|0
|Эль-Шеви
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гугганиг Давид
|3
|1
|Баумгартнер Доминик
|4
|0
|Лочошвили Лука
|4
|0
|Тафернер Маттойс
|2
|1
|Кофлер Александр
|3
|0
|Перец Элиэль
|3
|0
|Дедич Амар
|3
|0
|Tai Baribo
|3
|0
|Линдль Михаэль
|2
|0
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|Рёчер Торстен
|1
|0
|Новак Михаэль
|1
|0
|Дьенг Шейку
|1
|0
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Визингер Дарио
|1
|0
|Штрацниг Кай
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
6
46%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
2
15%
76-90
Пропущено
11
18
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
27%
1
6%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
2
18%
7
39%
76-90
Забито
13
18
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
3
23%
1
6%
1-15
4
31%
3
17%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
4
31%
2
11%
76-90
Пропущено
11
15
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
4
27%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
5
33%
31-45
4
36%
3
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
7%
76-90
Забито
28
31
14 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
5
18%
1
3%
1-15
8
29%
9
29%
29%
16-30
1
4%
9
29%
29%
31-45
3
11%
5
16%
46-60
4
14%
3
10%
61-75
7
25%
4
13%
76-90
Пропущено
22
33
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
4
18%
5
15%
1-15
2
9%
4
12%
16-30
3
14%
7
21%
31-45
6
27%
5
15%
46-60
4
18%
4
12%
61-75
3
14%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1
Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Вольфсбергер - Рид 2:1 Вольфсбергер - Флоридсдорфер 4:2 Вольфсбергер - Богемианс-1905 1:1
Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Вольфсбергер - Лудогорец 3:3 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 СВ Лафниц - Вольфсбергер 3:5 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Зигендорф - Вольфсбергер 1:6 Рид - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|20
|16
|3
|1
|46 - 13
|51
|2.
|Вольфсбергер
|0:0
|21
|10
|5
|6
|33 - 31
|35
|3.
|Штурм
|0:0
|21
|9
|7
|5
|41 - 30
|34
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|1:0
|21
|8
|8
|5
|31 - 29
|32
|5.
|Рапид Вена
|2:0
|21
|7
|7
|7
|32 - 31
|28
|6.
|Аустрия Вена
|0:0
|21
|6
|10
|5
|28 - 22
|28
|7.
|Рид
|0:1
|21
|7
|6
|8
|28 - 39
|27
|8.
|ЛАСК
|20
|6
|6
|8
|28 - 28
|24
|9.
|Хартберг
|0:0
|21
|5
|8
|8
|29 - 31
|23
|10.
|Сваровски Тироль
|0:2
|21
|4
|8
|9
|29 - 42
|20
|11.
|Адмира
|21
|4
|8
|9
|24 - 29
|20
|12.
|Альтах
|21
|3
|4
|14
|10 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|9
|1
|0
|29 - 5
|28
|2.
|Рид
|0:1
|10
|6
|4
|0
|19 - 13
|22
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|1:0
|11
|5
|5
|1
|17 - 14
|20
|4.
|Вольфсбергер
|0:0
|10
|6
|1
|3
|19 - 14
|19
|5.
|Штурм
|0:0
|11
|4
|5
|2
|20 - 16
|17
|6.
|Рапид Вена
|2:0
|10
|5
|1
|4
|18 - 14
|16
|7.
|Аустрия Вена
|0:0
|11
|3
|6
|2
|15 - 11
|15
|8.
|ЛАСК
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|9.
|Сваровски Тироль
|0:2
|11
|2
|6
|3
|17 - 16
|12
|10.
|Хартберг
|0:0
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|11.
|Адмира
|10
|2
|2
|6
|10 - 12
|8
|12.
|Альтах
|11
|1
|2
|8
|5 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Штурм
|0:0
|10
|5
|2
|3
|21 - 14
|17
|3.
|Вольфсбергер
|0:0
|11
|4
|4
|3
|14 - 17
|16
|4.
|Аустрия Вена
|0:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Хартберг
|0:0
|11
|3
|4
|4
|15 - 14
|13
|6.
|Адмира
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|7.
|Рапид Вена
|2:0
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|1:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|9.
|ЛАСК
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|10.
|Сваровски Тироль
|0:2
|10
|2
|2
|6
|12 - 26
|8
|11.
|Альтах
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|12.
|Рид
|0:1
|11
|1
|2
|8
|9 - 26
|5