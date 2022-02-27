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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аустрия Вена
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Вольфсбергер
0'
22' Желтая карточка
Галвао Лукас
38'

Ход матча

22'
Галвао Лукас
 
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Вольфсбергер
2.24
3.50
3.38
Все Коэффициенты
1
Пенц
Патрик
66
Мартинс
Марвин
20
Мюль
Лукас
33
Галвао
Лукас
29
Зуттнер
Маркус
5
Мартель
Эрик
23
Браунёдер
Маттиас
77
Джукич
Александар
10
Грюнвальд
Александр
30
Фишер
Манфред
18
Noah
Ohio
31
Кофлер
Александр
97
Яшич
Адис
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
77
Дедич
Амар
7
Перец
Элиэль
19
Шпранглер
Свен
30
Тафернер
Маттойс
10
Линдль
Михаэль
9
Визингер
Дарио
11
Tai
Baribo
Аустрия Вена
4-2-3-1
Вольфсбергер
4-3-1-2

История личных встреч

Аустрия Вена
Вольфсбергер

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

37 матчей

45.9%
18.9%
35.2%
17 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.3%
48.6%
27.1%
9 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

45.9%
27%
27.1%
17 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

Б
1:0
БE
1:2
БE
3:0
Б
3:5
Б
3:2
Б
1:1
Б
3:0
БЧГ
2:0
БЧГ
1:1
Б
2:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
4:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:2
КОС
0:3
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
4:0
Б
3:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:4
КА
1:2
Б
0:4
Б
3:6
Б
1:1
Б
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 6 (1) 0.29
Фишер Манфред 4 0.19
Джукич Александар 3 0.14
Noah Ohio 3 0.14
Тейгль Георг 3 0.14
Хускович Муарем 2 0.1
Зуттнер Маркус 1 0.05
Браунёдер Маттиас 1 0.05
Мартель Эрик 1 0.05
Мюль Лукас 1 0.05
Пихлер Бенедикт 1 0.05
Хандль Йоханнес 1 0.05
Келес Джан 1 0.05
Грюнвальд Александр 0 0
Леонардо Ивкич 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tai Baribo 9 0.43
Линдль Михаэль 5 (3) 0.24
Перец Элиэль 4 0.19
Рёчер Торстен 3 0.14
Дьенг Шейку 3 0.14
Визингер Дарио 2 0.1
Дедич Амар 2 0.1
Яшич Адис 1 0.05
Баумгартнер Доминик 1 0.05
Гугганиг Давид 1 0.05
Ляйтгеб Марио 0 0
Тафернер Маттойс 0 0
Верницниг Кристофер 0 0
Шерцер Йонатан 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демаку Весель 5 1
Браунёдер Маттиас 6 0
Хускович Муарем 4 0
Мартель Эрик 4 0
Джуричин Марко 3 0
Мюль Лукас 3 0
Грюнвальд Александр 2 0
Шойссенгейер Кристиан 2 0
Фишер Манфред 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Хандль Йоханнес 2 0
Леонардо Ивкич 2 0
Зуттнер Маркус 1 0
Пенц Патрик 1 0
Галвао Лукас 1 0
Джукич Александар 1 0
Эль-Шеви 1 0
Noah Ohio 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гугганиг Давид 3 1
Баумгартнер Доминик 4 0
Лочошвили Лука 4 0
Тафернер Маттойс 2 1
Кофлер Александр 3 0
Перец Элиэль 3 0
Дедич Амар 3 0
Tai Baribo 3 0
Линдль Михаэль 2 0
Ляйтгеб Марио 1 0
Рёчер Торстен 1 0
Новак Михаэль 1 0
Дьенг Шейку 1 0
Шерцер Йонатан 1 0
Визингер Дарио 1 0
Штрацниг Кай 1 0
Яшич Адис 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
6
46%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
2
15%
76-90

Пропущено

11
18
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
27%
1
6%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
2
18%
7
39%
76-90

Забито

13
18
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
3
23%
1
6%
1-15
4
31%
3
17%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
4
31%
2
11%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
4
27%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
5
33%
31-45
4
36%
3
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
7%
76-90

Забито

28
31
14 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
5
18%
1
3%
1-15
8
29%
9
29%
29%
16-30
1
4%
9
29%
29%
31-45
3
11%
5
16%
46-60
4
14%
3
10%
61-75
7
25%
4
13%
76-90

Пропущено

22
33
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
4
18%
5
15%
1-15
2
9%
4
12%
16-30
3
14%
7
21%
31-45
6
27%
5
15%
46-60
4
18%
4
12%
61-75
3
14%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1
Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Вольфсбергер - Рид 2:1 Вольфсбергер - Флоридсдорфер 4:2 Вольфсбергер - Богемианс-1905 1:1
Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Вольфсбергер - Лудогорец 3:3 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 СВ Лафниц - Вольфсбергер 3:5 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Зигендорф - Вольфсбергер 1:6 Рид - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 20 16 3 1 46 - 13 51
2. Вольфсбергер 0:0 21 10 5 6 33 - 31 35
3. Штурм 0:0 21 9 7 5 41 - 30 34
4. Аустрия Клагенфурт 1:0 21 8 8 5 31 - 29 32
5. Рапид Вена 2:0 21 7 7 7 32 - 31 28
6. Аустрия Вена 0:0 21 6 10 5 28 - 22 28
7. Рид 0:1 21 7 6 8 28 - 39 27
8. ЛАСК 20 6 6 8 28 - 28 24
9. Хартберг 0:0 21 5 8 8 29 - 31 23
10. Сваровски Тироль 0:2 21 4 8 9 29 - 42 20
11. Адмира 21 4 8 9 24 - 29 20
12. Альтах 21 3 4 14 10 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 9 1 0 29 - 5 28
2. Рид 0:1 10 6 4 0 19 - 13 22
3. Аустрия Клагенфурт 1:0 11 5 5 1 17 - 14 20
4. Вольфсбергер 0:0 10 6 1 3 19 - 14 19
5. Штурм 0:0 11 4 5 2 20 - 16 17
6. Рапид Вена 2:0 10 5 1 4 18 - 14 16
7. Аустрия Вена 0:0 11 3 6 2 15 - 11 15
8. ЛАСК 10 3 3 4 12 - 12 12
9. Сваровски Тироль 0:2 11 2 6 3 17 - 16 12
10. Хартберг 0:0 10 2 4 4 14 - 17 10
11. Адмира 10 2 2 6 10 - 12 8
12. Альтах 11 1 2 8 5 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Штурм 0:0 10 5 2 3 21 - 14 17
3. Вольфсбергер 0:0 11 4 4 3 14 - 17 16
4. Аустрия Вена 0:0 10 3 4 3 13 - 11 13
5. Хартберг 0:0 11 3 4 4 15 - 14 13
6. Адмира 11 2 6 3 14 - 17 12
7. Рапид Вена 2:0 11 2 6 3 14 - 17 12
8. Аустрия Клагенфурт 1:0 10 3 3 4 14 - 15 12
9. ЛАСК 10 3 3 4 16 - 16 12
10. Сваровски Тироль 0:2 10 2 2 6 12 - 26 8
11. Альтах 10 2 2 6 5 - 14 8
12. Рид 0:1 11 1 2 8 9 - 26 5
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    22'
    Галвао Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Вольфсбергер
2.24
3.50
3.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аустрия Вена 0:0 Вольфсбергер онлайн


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Аустрия Вена
Вольфсбергер

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