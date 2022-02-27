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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ахмат
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Уфа
0'
9' Желтая карточка
Уткин Даниил
27' Желтая карточка
Йокич Боян
29' Желтая карточка
Фищенко Руслан
38'

Ход матча

9'
Уткин Даниил
 
27'
 
Йокич Боян
29'
 
Фищенко Руслан
Прогнозы 132
Ахмат 86.4% (114)
X 11.4% (15)
Уфа 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Уфа
2.10
3.50
5.50
Все Коэффициенты
Новости
88
Шелия
Гиорги
96
Быстров
Марат
15
Семёнов
Андрей
20
Нижич
Зоран
8
Богосавац
Мирослав
94
Тимофеев
Артём
11
Коновалов
Игорь
4
Тодорович
Дарко
47
Уткин
Даниил
17
Садулаев
Лечи
18
Себаи
Сенин
31
Беленов
Александр
3
Плиев
Константин
44
Журавлёв
Юрий
5
Йокич
Боян
7
Кабутов
Дмитрий
6
Фищенко
Руслан
19
Иванов
Олег
23
Касинтура
Эгаш
20
Тьягу
Родригеш
9
Агаларов
Гамид
99
Ортис
Дилан
Ахмат
4-2-3-1
Уфа
3-4-1-2

История личных встреч

Ахмат
Уфа

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
К
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 6 0.32
Конате Мохамед II 6 (1) 0.32
Себаи Сенин 2 0.11
Коновалов Игорь 2 (1) 0.11
Полярус Артём 2 (1) 0.11
Тимофеев Артём 2 (2) 0.11
Карапузов Владислав 1 0.05
Лысцов Виталий 1 0.05
Янку Габриэль 1 0.05
Бериша Бернард 0 0
Архипов Артём 0 0
Харин Евгений 0 0
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 13 (3) 0.68
Иванов Олег 2 (2) 0.11
Никитин Алексей 1 0.05
Камилов Владислав 1 0.05
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Журавлёв Юрий 0 0
Голубев Артём 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 6 1
Коновалов Игорь 5 0
Харин Евгений 3 1
Лысцов Виталий 4 0
Уциев Ризван 3 0
Семёнов Андрей 3 0
Тимофеев Артём 3 0
Уткин Даниил 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Полярус Артём 2 0
Швец Антон 2 0
Быстров Марат 2 0
Бериша Бернард 1 0
Себаи Сенин 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Архипов Артём 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
Садулаев Лечи 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мрзляк Филип 8 0
Фищенко Руслан 3 2
Касинтура Эгаш 4 1
Камилов Владислав 5 0
Кротов Вячеслав 3 1
Журавлёв Юрий 2 1
Агаларов Гамид 3 0
Ботака-Иобома Эрвинг 3 0
Иванов Олег 2 0
Йокич Боян 2 0
Никитин Алексей 2 0
Алиев Азер 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Урунов Остон 2 0
Беленов Александр 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
6
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
0
0%
2
33%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
1
7%
3
50%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
44%
1
7%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
10%
3
25%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
21%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
7%
4
36%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
4
29%
3
27%
76-90

Забито

25
18
14 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
1
4%
2
11%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
9
36%
1
6%
31-45
4
16%
6
33%
46-60
2
8%
5
28%
61-75
5
20%
3
17%
76-90

Пропущено

23
25
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
3
13%
3
12%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
5
22%
5
20%
31-45
6
26%
2
8%
46-60
5
22%
4
16%
61-75
4
17%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0
Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Уфа - Ахмат 1:0 Ротор - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3
Уфа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2
Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 19 12 3 4 36 - 20 39
2. Зенит Заявка 18 11 5 2 44 - 20 38
3. Сочи Заявка 19 11 1 7 32 - 21 34
4. ЦСКА Москва Заявка 19 10 3 6 23 - 16 33
5. Краснодар Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
6. Ахмат 0:0 Заявка 19 9 1 9 24 - 24 28
7. Локомотив Москва Заявка 18 7 7 4 24 - 19 28
8. Крылья Советов Заявка 18 8 3 7 22 - 18 27
9. Спартак Москва Заявка 19 6 5 8 20 - 28 23
10. Нижний Новгород Заявка 19 6 4 9 19 - 30 22
11. Рубин Заявка 18 6 4 8 23 - 27 22
12. Урал Заявка 19 4 7 8 12 - 19 19
13. Арсенал Тула Заявка 19 5 4 10 21 - 37 19
14. Ростов Заявка 18 4 6 8 30 - 35 18
15. Уфа 0:0 Заявка 19 3 8 8 17 - 26 17
16. Химки Заявка 19 2 8 9 16 - 34 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Динамо Москва Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
4. Ахмат 0:0 Заявка 10 6 1 3 15 - 9 19
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 10 - 5 17
6. Локомотив Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
7. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
8. Спартак Москва Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
9. Краснодар Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа 0:0 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Ростов Заявка 9 2 2 5 17 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
3. ЦСКА Москва Заявка 10 5 1 4 13 - 11 16
4. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
5. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 9 3 3 3 9 - 14 12
8. Урал Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
9. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
10. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
11. Ахмат 0:0 Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
12. Рубин Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
13. Спартак Москва Заявка 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Уфа 0:0 Заявка 10 1 4 5 6 - 14 7
15. Арсенал Тула Заявка 10 2 0 8 10 - 26 6
16. Химки Заявка 9 1 2 6 6 - 20 5
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  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    39'
    Тьягу на чужой половине поля попал по ногам Быстрову.
  • 38'
    Тодорович справа навесил к дальней штанге, где Садулаев боковыми "ножницами" с лёта пробил в соперника.
  • Фол, нарушение
    37'
    Садулаев на фланге сбил Фищенко.
  • 36'
    Уткин с двадцати метров с лёта пробил в Беленова.
  • Угловой
    35'
    Тьягу от углового флага навесил на дальнюю штангу, откуда Журавлёву не удалось сделать нацеленную скидку на партнёров.
  • 34'
    Плиев сильно отправил мяч вперёд налево, где партнёров не оказалось.
  • 33'
    Заброс Семёнова со своей половины поля вперёд получился слишком сильным.
  • 32'
    У Кабутова справа не получилась подача в штрафную площадь. Мяч полетел низко и был перехвачен соперниками.
  • Желтая карточка
    30'
    Фищенко в центре поля ударил локтем соперника в центре поля и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    29'
    Агаларов в центре поля прихватил руками Быстрова.
  • Желтая карточка
    28'
    ЙЦокич в центре поля ударил по ногам Уткина и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    27'
    Тьягу от углового флага навесил на Агаларова, который затылком пробил рядом с правой штангой.
  • 26'
    Ортис слева в штрафной площади не добрался до мяча после паса Тьгу вперёд.
  • Фол, нарушение
    25'
    Себаи в центре поля ударил по ногам Касинтуру.
  • Опасный момент
    24'
    Уткин справа вышел к воротам и в окружении соперников смог пробить с семи метров немного выше перекладины.
  • 23'
    Заброс Коновалова направо к воротам получился сильным. Мяч улетел за пределы поля.
  • 22'
    Беленов вышел за пределы штрафной площади и сыграл ногами, опередив Себаи.
  • 20'
    Подача Коновалова слева получилась в руки Беленову.
  • Замена
    19'
    Фищенко неудачным пасом назад вывел Уткина один на один с голкипером. Даниил переиграть Беленова не смог.
  • 18'
    Садулаев перед штрафной площадью слева пошёл в центр, но момента для удара по воротам так и не смог подобрать.
  • 17'
    Коновалов не смог подстроиться под прострел Богосаваца слева и отправил мяч в касание в сторону от ворот.
  • 16'
    Прострел Садулаева слева в штрафную площадь прервал Йокич.
  • Опасный момент
    15'
    После навеса Касинтуры слева Агаларов головой пробил правее центра ворот. Шелия среагировал и мяч поймал.
  • 14'
    Уткин со штрафного пробил над левой "девяткой".
  • Фол, нарушение
    13'
    Плиев в паре метрах от линии штрафной площади опасно сыграл против Богосаваца. Опасный "стандарт" пробьют хозяева.
  • Фол, нарушение
    12'
    Журавлёв на фланге подтолкнул в спину Себаи.
  • Угловой
    10'
    Тьягу исполнил первый угловой удар в матче. Подача последовала на Агаларова, который головой пробил немного выше перекладины.
  • Желтая карточка
    9'
    Уткин в центре поля попал локтем по голове Иванову и получил жёлтую карточку.
  • 8'
    Богосавац слева навесил на Тимофеева, который головой пробил правее ворот.
  • 7'
    Садулаев справа с восемнадцати метров пробил выше ворот.
  • 6'
    "Ахмат" с первых минут старается действовать активно, но гости к этому готовы и соперника грамотно сдерживают.
  • 5'
    Тьягу со штрафного решил пробить по воротам. Шелия уверенно забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    4'
    Нижич сбил Фищенко. Около тридцати трёх метров до ворот.
  • Фол, нарушение
    3'
    Фищенко на фланге ударил по ногам Богосаваца.
  • 2'
    "Ахмат" играет в зелёно-белой форме, "Уфа" - в фиолетовой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Ахмат-Арене"!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Ахмат 0:0 Уфа онлайн


Прогнозы на матч Ахмат 0:0 Уфа

Исход игры
Ахмат
86.4% (114)
Ничья
11.4% (15)
Уфа
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
27.97% (33)
Меньше
72.03% (85)
Обе команды забьют
Да
35.59% (42)
Нет
64.41% (76)
Популярный счёт
1:0 Ахмат
43.9% (58)
2:1 Ахмат
23.5% (31)
2:0 Ахмат
10.6% (14)
1:1 Ничья
6.8% (9)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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