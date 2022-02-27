Тьягу от углового флага навесил на дальнюю штангу, откуда Журавлёву не удалось сделать нацеленную скидку на партнёров.

Уткин с двадцати метров с лёта пробил в Беленова.

Тодорович справа навесил к дальней штанге, где Садулаев боковыми "ножницами" с лёта пробил в соперника.

Тьягу на чужой половине поля попал по ногам Быстрову.

34' Плиев сильно отправил мяч вперёд налево, где партнёров не оказалось.

33' Заброс Семёнова со своей половины поля вперёд получился слишком сильным.

32' У Кабутова справа не получилась подача в штрафную площадь. Мяч полетел низко и был перехвачен соперниками.

30' Фищенко в центре поля ударил локтем соперника в центре поля и получил жёлтую карточку.

29' Агаларов в центре поля прихватил руками Быстрова.

28' ЙЦокич в центре поля ударил по ногам Уткина и получил жёлтую карточку.

27' Тьягу от углового флага навесил на Агаларова, который затылком пробил рядом с правой штангой.

26' Ортис слева в штрафной площади не добрался до мяча после паса Тьгу вперёд.

25' Себаи в центре поля ударил по ногам Касинтуру.

24' Уткин справа вышел к воротам и в окружении соперников смог пробить с семи метров немного выше перекладины.

23' Заброс Коновалова направо к воротам получился сильным. Мяч улетел за пределы поля.

22' Беленов вышел за пределы штрафной площади и сыграл ногами, опередив Себаи.

20' Подача Коновалова слева получилась в руки Беленову.

19' Фищенко неудачным пасом назад вывел Уткина один на один с голкипером. Даниил переиграть Беленова не смог.

18' Садулаев перед штрафной площадью слева пошёл в центр, но момента для удара по воротам так и не смог подобрать.

17' Коновалов не смог подстроиться под прострел Богосаваца слева и отправил мяч в касание в сторону от ворот.

16' Прострел Садулаева слева в штрафную площадь прервал Йокич.

15' После навеса Касинтуры слева Агаларов головой пробил правее центра ворот. Шелия среагировал и мяч поймал.

14' Уткин со штрафного пробил над левой "девяткой".

13' Плиев в паре метрах от линии штрафной площади опасно сыграл против Богосаваца. Опасный "стандарт" пробьют хозяева.

12' Журавлёв на фланге подтолкнул в спину Себаи.

10' Тьягу исполнил первый угловой удар в матче. Подача последовала на Агаларова, который головой пробил немного выше перекладины.

9' Уткин в центре поля попал локтем по голове Иванову и получил жёлтую карточку.

8' Богосавац слева навесил на Тимофеева, который головой пробил правее ворот.

7' Садулаев справа с восемнадцати метров пробил выше ворот.

6' "Ахмат" с первых минут старается действовать активно, но гости к этому готовы и соперника грамотно сдерживают.

5' Тьягу со штрафного решил пробить по воротам. Шелия уверенно забрал мяч в руки.

4' Нижич сбил Фищенко. Около тридцати трёх метров до ворот.

3' Фищенко на фланге ударил по ногам Богосаваца.

2' "Ахмат" играет в зелёно-белой форме, "Уфа" - в фиолетовой.