РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Ахмат-Арена
9' Желтая карточкаУткин Даниил
27' Желтая карточкаЙокич Боян
29' Желтая карточкаФищенко Руслан
Ход матча
9'
27'
29'
88
Шелия
Гиорги
20
Нижич
Зоран
47
Уткин
Даниил
18
Себаи
Сенин
19
Иванов
Олег
99
Ортис
Дилан
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Себаи СенинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Ортис ДиланНападающий
- Запасные игроки
-
32 Чичкан АнтонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Урунов ОстонНападающий
-
Главный тренер: Стукалов Алексей
История личных встреч
Ахмат
Уфа
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уткин Даниил
|6
|0.32
|Конате Мохамед II
|6 (1)
|0.32
|Себаи Сенин
|2
|0.11
|Коновалов Игорь
|2 (1)
|0.11
|Полярус Артём
|2 (1)
|0.11
|Тимофеев Артём
|2 (2)
|0.11
|Карапузов Владислав
|1
|0.05
|Лысцов Виталий
|1
|0.05
|Янку Габриэль
|1
|0.05
|Бериша Бернард
|0
|0
|Архипов Артём
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|13 (3)
|0.68
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.11
|Никитин Алексей
|1
|0.05
|Камилов Владислав
|1
|0.05
|Йокич Боян
|0
|0
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|Мрзляк Филип
|0
|0
|Журавлёв Юрий
|0
|0
|Голубев Артём
|0
|0
|Плиев Константин
|0
|0
|Касинтура Эгаш
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нижич Зоран
|6
|1
|Коновалов Игорь
|5
|0
|Харин Евгений
|3
|1
|Лысцов Виталий
|4
|0
|Уциев Ризван
|3
|0
|Семёнов Андрей
|3
|0
|Тимофеев Артём
|3
|0
|Уткин Даниил
|3
|0
|Конате Мохамед II
|3
|0
|Шелия Гиорги
|1
|1
|Полярус Артём
|2
|0
|Швец Антон
|2
|0
|Быстров Марат
|2
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Себаи Сенин
|1
|0
|Тодорович Дарко
|1
|0
|Архипов Артём
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Альсултанов Ислам
|1
|0
|Садулаев Лечи
|1
|0
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мрзляк Филип
|8
|0
|Фищенко Руслан
|3
|2
|Касинтура Эгаш
|4
|1
|Камилов Владислав
|5
|0
|Кротов Вячеслав
|3
|1
|Журавлёв Юрий
|2
|1
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|3
|0
|Иванов Олег
|2
|0
|Йокич Боян
|2
|0
|Никитин Алексей
|2
|0
|Алиев Азер
|2
|0
|Голубев Артём
|2
|0
|Плиев Константин
|2
|0
|Урунов Остон
|2
|0
|Беленов Александр
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Саплинов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
6
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
0
0%
2
33%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
1
7%
3
50%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
44%
1
7%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
10%
3
25%
76-90
Пропущено
14
11
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
21%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
7%
4
36%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
4
29%
3
27%
76-90
Забито
25
18
14 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
1
4%
2
11%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
9
36%
1
6%
31-45
4
16%
6
33%
46-60
2
8%
5
28%
61-75
5
20%
3
17%
76-90
Пропущено
23
25
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
3
13%
3
12%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
5
22%
5
20%
31-45
6
26%
2
8%
46-60
5
22%
4
16%
61-75
4
17%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0
Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Уфа - Ахмат 1:0 Ротор - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3
Уфа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2
Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|36 - 20
|39
|2.
|Зенит
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|44 - 20
|38
|3.
|Сочи
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|32 - 21
|34
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|23 - 16
|33
|5.
|Краснодар
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|6.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|19
|9
|1
|9
|24 - 24
|28
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 19
|28
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 18
|27
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 28
|23
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|19 - 30
|22
|11.
|Рубин
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 27
|22
|12.
|Урал
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|12 - 19
|19
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|21 - 37
|19
|14.
|Ростов
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|30 - 35
|18
|15.
|Уфа
|0:0 Заявка
|19
|3
|8
|8
|17 - 26
|17
|16.
|Химки
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|16 - 34
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 11
|22
|2.
|Сочи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|21
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|4.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 9
|19
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 5
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|9.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Уфа
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|17 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|2.
|Зенит
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 11
|16
|4.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 14
|12
|8.
|Урал
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Ахмат
|0:0 Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|12.
|Рубин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 16
|8
|14.
|Уфа
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 26
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 20
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат 0:0 Уфа
Исход игры
Ахмат
86.4% (114)
Ничья
11.4% (15)
Уфа
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
27.97% (33)
Меньше
72.03% (85)
Обе команды забьют
Да
35.59% (42)
Нет
64.41% (76)
Популярный счёт
1:0 Ахмат
43.9% (58)
2:1 Ахмат
23.5% (31)
2:0 Ахмат
10.6% (14)
1:1 Ничья
6.8% (9)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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