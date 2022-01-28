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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ахмат
 
Позже

Стадион:
Уфа
Прогнозы 40
Ахмат 87.5% (35)
X 7.5% (3)
Уфа 5% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Уфа
2.10
3.50
4.22
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ахмат
Уфа

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
К
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 6 0.33
Конате Мохамед II 6 (1) 0.33
Себаи Сенин 2 0.11
Коновалов Игорь 2 (1) 0.11
Полярус Артём 2 (1) 0.11
Тимофеев Артём 2 (2) 0.11
Карапузов Владислав 1 0.06
Лысцов Виталий 1 0.06
Янку Габриэль 1 0.06
Бериша Бернард 0 0
Архипов Артём 0 0
Харин Евгений 0 0
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 13 (3) 0.72
Иванов Олег 2 (2) 0.11
Никитин Алексей 1 0.06
Камилов Владислав 1 0.06
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Журавлёв Юрий 0 0
Голубев Артём 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 6 1
Коновалов Игорь 5 0
Харин Евгений 3 1
Лысцов Виталий 4 0
Уциев Ризван 3 0
Семёнов Андрей 3 0
Тимофеев Артём 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Полярус Артём 2 0
Швец Антон 2 0
Уткин Даниил 2 0
Быстров Марат 2 0
Бериша Бернард 1 0
Себаи Сенин 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Архипов Артём 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
Садулаев Лечи 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мрзляк Филип 8 0
Фищенко Руслан 3 2
Касинтура Эгаш 4 1
Камилов Владислав 5 0
Кротов Вячеслав 3 1
Журавлёв Юрий 2 1
Агаларов Гамид 3 0
Ботака-Иобома Эрвинг 3 0
Иванов Олег 2 0
Никитин Алексей 2 0
Алиев Азер 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Урунов Остон 2 0
Йокич Боян 1 0
Беленов Александр 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
6
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
0
0%
2
33%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
1
7%
3
50%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
44%
1
7%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
10%
3
25%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
21%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
7%
4
36%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
4
29%
3
27%
76-90

Забито

25
18
14 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
1
4%
2
11%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
9
36%
1
6%
31-45
4
16%
6
33%
46-60
2
8%
5
28%
61-75
5
20%
3
17%
76-90

Пропущено

23
25
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
3
13%
3
12%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
5
22%
5
20%
31-45
6
26%
2
8%
46-60
5
22%
4
16%
61-75
4
17%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0
Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Уфа - Ахмат 1:0 Ротор - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3
Уфа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2
Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 11 5 2 44 - 20 38
2. Динамо Москва Заявка 18 11 3 4 33 - 20 36
3. Сочи Заявка 18 10 1 7 30 - 21 31
4. ЦСКА Москва Заявка 18 9 3 6 21 - 16 30
5. Краснодар Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
6. Локомотив Москва Заявка 18 7 7 4 24 - 19 28
7. Ахмат Заявка 18 9 0 9 24 - 24 27
8. Крылья Советов Заявка 18 8 3 7 22 - 18 27
9. Спартак Москва Заявка 18 6 5 7 20 - 26 23
10. Рубин Заявка 18 6 4 8 23 - 27 22
11. Урал Заявка 18 4 7 7 12 - 18 19
12. Арсенал Тула Заявка 18 5 4 9 21 - 35 19
13. Нижний Новгород Заявка 18 5 4 9 18 - 30 19
14. Ростов Заявка 18 4 6 8 30 - 35 18
15. Уфа Заявка 18 3 7 8 17 - 26 16
16. Химки Заявка 18 2 8 8 16 - 31 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
3. Сочи Заявка 9 6 0 3 20 - 9 18
4. Ахмат Заявка 9 6 0 3 15 - 9 18
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 10 - 5 17
6. Локомотив Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
7. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
8. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
9. Краснодар Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 9 1 6 2 10 - 11 9
14. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
15. Ростов Заявка 9 2 2 5 17 - 19 8
16. Нижний Новгород Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
3. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
4. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
5. ЦСКА Москва Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 9 3 3 3 9 - 14 12
8. Урал Заявка 9 3 2 4 7 - 10 11
9. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
10. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
11. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
12. Рубин Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
13. Спартак Москва Заявка 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Арсенал Тула Заявка 9 2 0 7 10 - 24 6
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 6 - 14 6
16. Химки Заявка 9 1 2 6 6 - 20 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2022, осталось 2 дня 14 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Ахмат 87.5% (35)
    X 7.5% (3)
    Уфа 5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Уфа
    2.10
    3.50
    4.22
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Ахмат - Уфа онлайн


    Прогнозы на матч Ахмат - Уфа

    Исход игры
    Ахмат
    87.5% (35)
    Ничья
    7.5% (3)
    Уфа
    5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.5% (13)
    Меньше
    67.5% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (16)
    Нет
    60% (24)
    Популярный счёт
    1:0 Ахмат
    45% (18)
    2:1 Ахмат
    30% (12)
    2:0 Ахмат
    10% (4)
    1:1 Ничья
    7.5% (3)
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    Ахмат
    Уфа

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