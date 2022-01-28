РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
История личных встреч
Ахмат
Уфа
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уткин Даниил
|6
|0.33
|Конате Мохамед II
|6 (1)
|0.33
|Себаи Сенин
|2
|0.11
|Коновалов Игорь
|2 (1)
|0.11
|Полярус Артём
|2 (1)
|0.11
|Тимофеев Артём
|2 (2)
|0.11
|Карапузов Владислав
|1
|0.06
|Лысцов Виталий
|1
|0.06
|Янку Габриэль
|1
|0.06
|Бериша Бернард
|0
|0
|Архипов Артём
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|13 (3)
|0.72
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.11
|Никитин Алексей
|1
|0.06
|Камилов Владислав
|1
|0.06
|Йокич Боян
|0
|0
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|Мрзляк Филип
|0
|0
|Журавлёв Юрий
|0
|0
|Голубев Артём
|0
|0
|Плиев Константин
|0
|0
|Касинтура Эгаш
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нижич Зоран
|6
|1
|Коновалов Игорь
|5
|0
|Харин Евгений
|3
|1
|Лысцов Виталий
|4
|0
|Уциев Ризван
|3
|0
|Семёнов Андрей
|3
|0
|Тимофеев Артём
|3
|0
|Конате Мохамед II
|3
|0
|Шелия Гиорги
|1
|1
|Полярус Артём
|2
|0
|Швец Антон
|2
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Быстров Марат
|2
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Себаи Сенин
|1
|0
|Тодорович Дарко
|1
|0
|Архипов Артём
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Альсултанов Ислам
|1
|0
|Садулаев Лечи
|1
|0
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мрзляк Филип
|8
|0
|Фищенко Руслан
|3
|2
|Касинтура Эгаш
|4
|1
|Камилов Владислав
|5
|0
|Кротов Вячеслав
|3
|1
|Журавлёв Юрий
|2
|1
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|3
|0
|Иванов Олег
|2
|0
|Никитин Алексей
|2
|0
|Алиев Азер
|2
|0
|Голубев Артём
|2
|0
|Плиев Константин
|2
|0
|Урунов Остон
|2
|0
|Йокич Боян
|1
|0
|Беленов Александр
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Саплинов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
6
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
0
0%
2
33%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
1
7%
3
50%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
44%
1
7%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
10%
3
25%
76-90
Пропущено
14
11
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
21%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
7%
4
36%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
4
29%
3
27%
76-90
Забито
25
18
14 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
1
4%
2
11%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
9
36%
1
6%
31-45
4
16%
6
33%
46-60
2
8%
5
28%
61-75
5
20%
3
17%
76-90
Пропущено
23
25
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
3
13%
3
12%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
5
22%
5
20%
31-45
6
26%
2
8%
46-60
5
22%
4
16%
61-75
4
17%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0
Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Уфа - Ахмат 1:0 Ротор - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3
Уфа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2
Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1 Уфа - Химки 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|44 - 20
|38
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|33 - 20
|36
|3.
|Сочи
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|30 - 21
|31
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|21 - 16
|30
|5.
|Краснодар
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 19
|28
|7.
|Ахмат
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|24 - 24
|27
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 18
|27
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 26
|23
|10.
|Рубин
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 27
|22
|11.
|Урал
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 18
|19
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|21 - 35
|19
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 30
|19
|14.
|Ростов
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|30 - 35
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|17 - 26
|16
|16.
|Химки
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|16 - 31
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 11
|22
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|3.
|Сочи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|20 - 9
|18
|4.
|Ахмат
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 9
|18
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 5
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|9.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 11
|9
|14.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|17 - 19
|8
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|3.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|4.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 14
|12
|8.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|12.
|Рубин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 16
|8
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 24
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 20
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат - Уфа
Исход игры
Ахмат
87.5% (35)
Ничья
7.5% (3)
Уфа
5% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.5% (13)
Меньше
67.5% (27)
Обе команды забьют
Да
40% (16)
Нет
60% (24)
Популярный счёт
1:0 Ахмат
45% (18)
2:1 Ахмат
30% (12)
2:0 Ахмат
10% (4)
1:1 Ничья
7.5% (3)
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