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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аугсбург
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д
Прогнозы 38
Аугсбург 0% (0)
X 7.9% (3)
Боруссия Д 92.1% (35)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аугсбург
Ничья
Боруссия Д
6.45
4.80
1.65
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Аугсбург
Боруссия Д

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
80%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
80%
5 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

22 матча

13.6%
22.7%
63.7%
3 победы 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.7%
18.2%
59.1%
5 побед 4 ничьи 13 побед

История матчей

Б
2:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
3:5
Б
5:1
Б
2:1
Б
4:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
К
0:2
Б
5:1
Б
0:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
0:4
Б
4:2
Б
1:3
Б
0:0
Б
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грегорич Михаэль 6 0.26
Нидерлехнер Флориан 3 0.13
Хан Андре 3 0.13
Калиджиури Даниэль 2 (2) 0.09
Финнбогасон Альфред 2 0.09
Зачири Анди 2 0.09
Оксфорд Рис 2 0.09
Иаго Лопес 1 0.04
Майер Арне 1 0.04
Гоувелеув Джеффри 1 0.04
Педерсен Мадс 1 0.04
Дорш Никлас 1 0.04
Варгас Рубен 0 0
Йенсен Фредрик 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 16 (3) 0.7
Ройс Марко 9 0.39
Брандт Юлиан 5 0.22
Мален Дониэлл 4 0.17
Геррейро Рафаэль 4 (1) 0.17
Беллингхем Джуд 3 0.13
Азар Торган 3 0.13
Тиггес Штеффен 3 0.13
Джан Эмре 3 (3) 0.13
Мёнье Тома 2 0.09
Дауд Махмуд 2 0.09
Джованни Рейна 2 0.09
Хуммельс Матс 1 0.04
Вольф Мариус 1 0.04
Мукоко Юссуфа 1 0.04
Шульц Нико 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 5 0
Хан Андре 5 0
Оксфорд Рис 5 0
Дорш Никлас 4 0
Иаго Лопес 3 0
Груэсо Карлос 3 0
Варгас Рубен 3 0
Калиджиури Даниэль 2 0
Грегорич Михаэль 2 0
Педерсен Мадс 2 0
Фрамбергер Рафаэль 2 0
Зачири Анди 2 0
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 2 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Стробл Тобиас 1 0
Кордова Серхио 1 0
Гумни Роберт 1 0
Удуохаи Феликс 1 0
Маркус Вайнцирль 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дауд Махмуд 5 1
Беллингхем Джуд 6 0
Хуммельс Матс 4 0
Мёнье Тома 4 0
Холанн Эрлинг 3 0
Розе Марко 1 1
Витсель Аксель 2 0
Ройс Марко 2 0
Шульц Нико 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Вольф Мариус 2 0
Загаду Дан-Аксель 2 0
Понграчич Марин 2 0
Джан Эмре 1 0
Азар Торган 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
22
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
11%
1
5%
1-15
6
33%
2
9%
16-30
2
11%
5
23%
31-45
3
17%
4
18%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
4
22%
6
27%
76-90

Пропущено

16
20
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
13%
4
20%
1-15
4
25%
2
10%
16-30
4
25%
4
20%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
5
31%
2
10%
76-90

Забито

9
39
2 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 22
2 Забивали первыми 12
16 Не забивали 11
1
11%
6
15%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
1
11%
6
15%
31-45
1
11%
6
15%
46-60
3
33%
6
15%
61-75
3
33%
10
26%
76-90

Пропущено

22
18
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 9
6
27%
1
6%
1-15
4
18%
3
17%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
2
9%
3
17%
46-60
4
18%
3
17%
61-75
2
9%
6
33%
76-90

Забито

27
61
12 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 36
7 Забивали первыми 16
6 Не забивали 2
3
11%
7
11%
1-15
6
22%
7
11%
16-30
3
11%
11
18%
31-45
4
15%
10
16%
46-60
4
15%
10
16%
61-75
7
26%
16
26%
76-90

Пропущено

38
38
24 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 19
8
21%
5
13%
1-15
8
21%
5
13%
16-30
8
21%
6
16%
31-45
2
5%
8
21%
46-60
5
13%
6
16%
61-75
7
18%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Аугсбург - Фрайбург 1:2 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Аугсбург - Ян 3:3
Байер Л - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 Кёльн - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Бохум 2:3 Герта - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Арминия 1:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:0
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3
Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 23 18 1 4 74 - 26 55
2. Боруссия Д Заявка 23 16 1 6 63 - 36 49
3. Байер Л Заявка 23 12 5 6 60 - 39 41
4. Хоффенхайм Заявка 23 11 4 8 45 - 35 37
5. РБ Лейпциг Заявка 23 11 4 8 49 - 28 37
6. Фрайбург Заявка 23 10 7 6 36 - 26 37
7. Кёльн Заявка 23 9 8 6 35 - 37 35
8. Унион Берлин Заявка 23 9 7 7 29 - 31 34
9. Майнц Заявка 23 10 4 9 34 - 26 34
10. Айнтрахт Фр Заявка 23 8 7 8 33 - 35 31
11. Бохум Заявка 23 8 5 10 25 - 33 29
12. Вольфсбург Заявка 23 8 3 12 24 - 35 27
13. Боруссия М Заявка 23 7 5 11 30 - 46 26
14. Арминия Заявка 23 5 10 8 22 - 29 25
15. Герта Заявка 23 6 5 12 25 - 51 23
16. Аугсбург Заявка 23 5 7 11 25 - 40 22
17. Штуттгарт Заявка 23 4 7 12 27 - 43 19
18. Гройтер Фюрт Заявка 23 3 4 16 21 - 61 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 10 0 2 37 - 11 30
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Кёльн Заявка 12 7 3 2 20 - 15 24
6. Хоффенхайм Заявка 11 7 2 2 25 - 12 23
7. Унион Берлин Заявка 11 6 3 2 14 - 12 21
8. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
9. Байер Л Заявка 11 6 2 3 30 - 19 20
10. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
11. Боруссия М Заявка 11 5 2 4 19 - 19 17
12. Аугсбург Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
13. Герта Заявка 12 4 3 5 16 - 23 15
14. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 17 14
15. Арминия Заявка 12 2 7 3 12 - 16 13
16. Айнтрахт Фр Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
17. Штуттгарт Заявка 12 3 3 6 19 - 24 12
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 37 - 15 25
2. Байер Л Заявка 12 6 3 3 30 - 20 21
3. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 24 - 18 19
4. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
5. Фрайбург Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
6. Хоффенхайм Заявка 12 4 2 6 20 - 23 14
7. Унион Берлин Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
8. Вольфсбург Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
9. Арминия Заявка 11 3 3 5 10 - 13 12
10. Кёльн Заявка 11 2 5 4 15 - 22 11
11. РБ Лейпциг Заявка 11 2 4 5 15 - 14 10
12. Боруссия М Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
13. Герта Заявка 11 2 2 7 9 - 28 8
14. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
15. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
16. Штуттгарт Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
17. Майнц Заявка 11 2 1 8 10 - 19 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 12 0 1 11 10 - 44 1
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  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аугсбург - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2022, осталось 2 дня 15 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Аугсбург 0% (0)
    X 7.9% (3)
    Боруссия Д 92.1% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аугсбург
    Ничья
    Боруссия Д
    6.45
    4.80
    1.65
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Аугсбург - Боруссия Д онлайн


    Прогнозы на матч Аугсбург - Боруссия Д

    Исход игры
    Аугсбург
    0% (0)
    Ничья
    7.9% (3)
    Боруссия Д
    92.1% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.58% (31)
    Меньше
    18.42% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    86.84% (33)
    Нет
    13.16% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    47.4% (18)
    1:3 Боруссия Д
    26.3% (10)
    0:2 Боруссия Д
    10.5% (4)
    1:1 Ничья
    7.9% (3)
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    Аугсбург
    Боруссия Д

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