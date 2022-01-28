Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: ВВК Арена
История личных встреч
Аугсбург
Боруссия Д
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
120%
80%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
80%
5 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
22 матча
13.6%
22.7%
63.7%
3 победы 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.7%
18.2%
59.1%
5 побед 4 ничьи 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грегорич Михаэль
|6
|0.26
|Нидерлехнер Флориан
|3
|0.13
|Хан Андре
|3
|0.13
|Калиджиури Даниэль
|2 (2)
|0.09
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.09
|Зачири Анди
|2
|0.09
|Оксфорд Рис
|2
|0.09
|Иаго Лопес
|1
|0.04
|Майер Арне
|1
|0.04
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.04
|Педерсен Мадс
|1
|0.04
|Дорш Никлас
|1
|0.04
|Варгас Рубен
|0
|0
|Йенсен Фредрик
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|0.7
|Ройс Марко
|9
|0.39
|Брандт Юлиан
|5
|0.22
|Мален Дониэлл
|4
|0.17
|Геррейро Рафаэль
|4 (1)
|0.17
|Беллингхем Джуд
|3
|0.13
|Азар Торган
|3
|0.13
|Тиггес Штеффен
|3
|0.13
|Джан Эмре
|3 (3)
|0.13
|Мёнье Тома
|2
|0.09
|Дауд Махмуд
|2
|0.09
|Джованни Рейна
|2
|0.09
|Хуммельс Матс
|1
|0.04
|Вольф Мариус
|1
|0.04
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.04
|Шульц Нико
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|5
|0
|Хан Андре
|5
|0
|Оксфорд Рис
|5
|0
|Дорш Никлас
|4
|0
|Иаго Лопес
|3
|0
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Варгас Рубен
|3
|0
|Калиджиури Даниэль
|2
|0
|Грегорич Михаэль
|2
|0
|Педерсен Мадс
|2
|0
|Фрамбергер Рафаэль
|2
|0
|Зачири Анди
|2
|0
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|2
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Стробл Тобиас
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Гумни Роберт
|1
|0
|Удуохаи Феликс
|1
|0
|Маркус Вайнцирль
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дауд Махмуд
|5
|1
|Беллингхем Джуд
|6
|0
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Мёнье Тома
|4
|0
|Холанн Эрлинг
|3
|0
|Розе Марко
|1
|1
|Витсель Аксель
|2
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Шульц Нико
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Загаду Дан-Аксель
|2
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Джан Эмре
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
22
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
11%
1
5%
1-15
6
33%
2
9%
16-30
2
11%
5
23%
31-45
3
17%
4
18%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
4
22%
6
27%
76-90
Пропущено
16
20
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
13%
4
20%
1-15
4
25%
2
10%
16-30
4
25%
4
20%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
5
31%
2
10%
76-90
Забито
9
39
2 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 22
2 Забивали первыми 12
16 Не забивали 11
1
11%
6
15%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
1
11%
6
15%
31-45
1
11%
6
15%
46-60
3
33%
6
15%
61-75
3
33%
10
26%
76-90
Пропущено
22
18
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 9
6
27%
1
6%
1-15
4
18%
3
17%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
2
9%
3
17%
46-60
4
18%
3
17%
61-75
2
9%
6
33%
76-90
Забито
27
61
12 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 36
7 Забивали первыми 16
6 Не забивали 2
3
11%
7
11%
1-15
6
22%
7
11%
16-30
3
11%
11
18%
31-45
4
15%
10
16%
46-60
4
15%
10
16%
61-75
7
26%
16
26%
76-90
Пропущено
38
38
24 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 19
8
21%
5
13%
1-15
8
21%
5
13%
16-30
8
21%
6
16%
31-45
2
5%
8
21%
46-60
5
13%
6
16%
61-75
7
18%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Аугсбург - Фрайбург 1:2 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Аугсбург - Ян 3:3
Байер Л - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 Кёльн - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Бохум 2:3 Герта - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Арминия 1:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:0
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3
Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|23
|18
|1
|4
|74 - 26
|55
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|23
|16
|1
|6
|63 - 36
|49
|3.
|Байер Л
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|60 - 39
|41
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|45 - 35
|37
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|49 - 28
|37
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|36 - 26
|37
|7.
|Кёльн
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|35 - 37
|35
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|29 - 31
|34
|9.
|Майнц
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|34 - 26
|34
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|33 - 35
|31
|11.
|Бохум
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|25 - 33
|29
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|24 - 35
|27
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|30 - 46
|26
|14.
|Арминия
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|22 - 29
|25
|15.
|Герта
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|25 - 51
|23
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|25 - 40
|22
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|27 - 43
|19
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|21 - 61
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|37 - 11
|30
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|39 - 18
|30
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|34 - 14
|27
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Кёльн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|20 - 15
|24
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 12
|23
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|8.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|9.
|Байер Л
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|30 - 19
|20
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|13.
|Герта
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 23
|15
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|15.
|Арминия
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|12 - 16
|13
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|37 - 15
|25
|2.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 20
|21
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 18
|19
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 23
|14
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|9.
|Арминия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|10.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 22
|11
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 14
|10
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 27
|9
|13.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 28
|8
|14.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 19
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 19
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|10 - 44
|1
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Прогнозы на матч Аугсбург - Боруссия Д
Исход игры
Аугсбург
0% (0)
Ничья
7.9% (3)
Боруссия Д
92.1% (35)
Тотал 2.5
Больше
81.58% (31)
Меньше
18.42% (7)
Обе команды забьют
Да
86.84% (33)
Нет
13.16% (5)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
47.4% (18)
1:3 Боруссия Д
26.3% (10)
0:2 Боруссия Д
10.5% (4)
1:1 Ничья
7.9% (3)
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