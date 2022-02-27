Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Караискакис
1:0
19' ГолРодригес Гарри
45' Желтая карточкаЦилианидис Космас
Ход матча
19'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 0
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 7
-
57 Владение мячом, % 43
27
Лала
Кенни
24
Ба
Уссейну
75
Кицос
Фотис
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
-
75 Кицос ФотисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Рябчук ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Камау БрюсПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
История личных встреч
Олимпиакос
ОФИ
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
68.4%
15.8%
15.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.7%
5.3%
21%
14 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 6 ничьих 1 победа
22 матча
81.8%
13.6%
4.6%
18 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|9 (4)
|0.38
|Соарес Франсиско
|7 (1)
|0.29
|Камара Агибу
|5
|0.21
|Масурас Гиоргос
|5
|0.21
|Сиссе Пап Абу
|4
|0.17
|Вальбуэна Матьё
|3
|0.13
|Родригес Гарри
|3
|0.13
|М'Вила Янн
|1
|0.04
|Лопеш Рони
|1
|0.04
|Бухалакис Андреас
|1
|0.04
|Врусаи Мариус
|1
|0.04
|Папастатопулос Сократис
|0
|0
|Лала Кенни
|0
|0
|Андруцос Танасис
|0
|0
|Малонг Кунде
|0
|0
|Камара Мохамед III
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нейра Хуан
|6 (2)
|0.24
|Лампру Лазарос
|5 (1)
|0.2
|Тораль Хон
|3
|0.12
|Luis Gallegos
|2
|0.08
|Вурос Праксителис
|2
|0.08
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.08
|Цилианидис Космас
|2
|0.08
|Феллипе Луис
|2 (1)
|0.08
|Наби Адил
|1
|0.04
|Камау Брюс
|1
|0.04
|Селимович Вахид
|1
|0.04
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0.04
|Диамантис Апостолос
|1
|0.04
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|Маринакис Никос
|0
|0
|Коровесис Никос
|0
|0
|Мельядо Мигель
|0
|0
|Ус Абдул Рахман
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед III
|4
|0
|Папастатопулос Сократис
|3
|0
|Ба Уссейну
|3
|0
|Рябчук Олег
|3
|0
|Камара Агибу
|3
|0
|Соарес Франсиско
|2
|0
|М'Вила Янн
|2
|0
|Лала Кенни
|2
|0
|Сиссе Пап Абу
|2
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Андруцос Танасис
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нейра Хуан
|10
|1
|Мельядо Мигель
|8
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|8
|0
|Маринакис Никос
|6
|0
|Вурос Праксителис
|5
|0
|Luis Gallegos
|5
|0
|Балояннис Константинос
|4
|0
|Ван Дёйнен Майк
|3
|0
|Камау Брюс
|3
|0
|Диамантис Апостолос
|3
|0
|Стаикос Пасхалис
|1
|1
|Яннулис Костас
|2
|0
|Кастаньос Люк
|2
|0
|Феллипе Луис
|2
|0
|Тораль Хон
|2
|0
|Лампру Лазарос
|2
|0
|Селимович Вахид
|2
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Цилианидис Космас
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
4
24%
2
17%
1-15
3
18%
3
25%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
12%
3
25%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
4
33%
76-90
Забито
23
18
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
4
17%
3
17%
1-15
4
17%
4
22%
16-30
5
22%
3
17%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
2
9%
7
39%
76-90
Пропущено
6
19
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
1
17%
3
16%
1-15
2
33%
1
5%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
7
37%
46-60
2
33%
2
11%
61-75
1
17%
3
16%
76-90
Забито
40
30
21 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
8
20%
5
17%
1-15
7
18%
7
23%
16-30
6
15%
4
13%
31-45
7
18%
3
10%
46-60
5
13%
4
13%
61-75
7
18%
7
23%
76-90
Пропущено
10
31
4 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 17
1 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 16
1
10%
6
19%
1-15
3
30%
3
10%
16-30
0
0%
5
16%
31-45
0
0%
8
26%
46-60
2
20%
2
6%
61-75
4
40%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Олимпиакос - Аталанта 0:3 Волос - Олимпиакос 0:1 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0
Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1
ОФИ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ионикос - ОФИ 0:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ОФИ - Волос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2
Ламия - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:4 ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|24
|19
|5
|0
|40 - 11
|62
|2.
|ПАОК
|24
|15
|4
|5
|47 - 23
|49
|3.
|АЕК
|0:3
|24
|13
|3
|8
|39 - 26
|42
|4.
|Арис Салоники
|25
|12
|6
|7
|26 - 20
|42
|5.
|Панатинаикос
|3:0
|25
|12
|3
|10
|39 - 21
|39
|6.
|ПАС Янина
|24
|10
|6
|8
|27 - 24
|36
|7.
|Астерас
|24
|10
|5
|9
|25 - 22
|35
|8.
|ОФИ
|0:1
|25
|8
|10
|7
|31 - 31
|34
|9.
|Панетоликос
|25
|8
|5
|12
|25 - 38
|29
|10.
|Волос
|24
|8
|5
|11
|34 - 40
|29
|11.
|Ионикос
|25
|6
|8
|11
|25 - 32
|26
|12.
|Ламия
|24
|4
|6
|14
|19 - 34
|18
|13.
|Атромитос
|23
|4
|5
|14
|23 - 44
|17
|14.
|Аполлон Смирнис
|24
|2
|7
|15
|9 - 43
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|12
|10
|2
|0
|18 - 4
|32
|2.
|Панатинаикос
|3:0
|13
|9
|2
|2
|27 - 6
|29
|3.
|ПАОК
|13
|8
|3
|2
|25 - 13
|27
|4.
|Арис Салоники
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|5.
|Астерас
|13
|7
|1
|5
|16 - 12
|22
|6.
|АЕК
|0:3
|11
|7
|0
|4
|20 - 10
|21
|7.
|ПАС Янина
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|8.
|ОФИ
|0:1
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Ионикос
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|11.
|Панетоликос
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|12.
|Атромитос
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|13.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|6
|5
|4 - 14
|9
|14.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|12
|9
|3
|0
|22 - 7
|30
|2.
|ПАОК
|11
|7
|1
|3
|22 - 10
|22
|3.
|АЕК
|0:3
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|4.
|Арис Салоники
|13
|6
|2
|5
|13 - 11
|20
|5.
|ОФИ
|0:1
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|6.
|ПАС Янина
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Астерас
|11
|3
|4
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Волос
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|10.
|Панатинаикос
|3:0
|12
|3
|1
|8
|12 - 15
|10
|11.
|Ионикос
|13
|2
|4
|7
|12 - 20
|10
|12.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|6 - 13
|9
|13.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|1
|10
|5 - 29
|4
|14.
|Атромитос
|12
|0
|3
|9
|7 - 27
|3