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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панатинаикос
3:0
Конец матча

Стадион:
АЕК
0'
15' Желтая карточка
Рота Лазарос
1:0
16' Пенальти
Канталапьерда Аитор
2:0
18' Гол
Паласиос Себастьян
3:0
29' Гол
Иоаннидис Фотис
33' Желтая карточка
Перес Рубен
73' Желтая карточка
Манталос Петрос
84' Желтая карточка
Ле Таллек Дамьен
90'+4
1
Диудис
Сократис
14
Санчес
Факундо
5
Шенквельд
Барт
4
Велес
Фран
3
Хуанкар
17
Перес
Рубен
6
Александропулос
Сотириос
34
Паласиос
Себастьян
50
Гачинович
Мийат
22
Канталапьерда
Аитор
7
Иоаннидис
Фотис
1
Цидотас
Панайотис
12
Рота
Лазарос
21
Враньеш
Огнен
31
Цавелас
Георгиос
26
Хаджсафи
Эсхан
28
Шахов
Евгений
7
Амрабат
Нордин
8
Симоэш
Андре
9
Гарсия
Леви
10
Ансарифард
Карим
17
Цубер
Стивен
Панатинаикос
4-2-3-1
АЕК
4-3-3

История личных встреч

Панатинаикос
АЕК

25 матчей

64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

52%
48%
13 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 15 побед

43 матча

37.2%
32.6%
30.2%
16 побед 14 ничьих 13 побед

Первый тайм

30.2%
51.2%
18.6%
13 побед 22 ничьи 8 побед

Второй тайм

20.9%
44.2%
34.9%
9 побед 19 ничьих 15 побед

История матчей

С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
1:3
С
1:1
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
0:0
С
3:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
3:2
С
0:2
С
1:1
С
3:1
К
2:3
К
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
4:1
С
1:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 9 0.36
Паласиос Себастьян 8 (3) 0.32
Канталапьерда Аитор 4 (2) 0.16
Маурисио Жозе 4 0.16
Иоаннидис Фотис 4 0.16
Македа Федерико 3 (2) 0.12
Санчес Факундо 1 0.04
Александропулос Сотириос 1 0.04
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.04
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.04
Mateus Vital 1 (1) 0.04
Вильяфаньес Лукас 0 0
Хуанкар 0 0
Перес Рубен 0 0
Курбелис Димитрис 0 0
Велес Фран 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араужо Серхио 10 0.42
Цубер Стивен 7 (1) 0.29
Ансарифард Карим 4 0.17
Манталос Петрос 3 (1) 0.13
Гарсия Леви 3 0.13
Амрабат Нордин 3 (1) 0.13
Враньеш Огнен 3 0.13
Шимански Дамиан 1 0.04
Шахов Евгений 1 0.04
Ле Таллек Дамьен 1 0.04
Цавелас Георгиос 1 0.04
Хаджсафи Эсхан 1 0.04
Митоглу Герасимос 1 0.04
Мохаммади Милад 0 0
Мишлен Клеман 0 0
Танкович Муамер 0 0
Рота Лазарос 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильяфаньес Лукас 5 1
Перес Рубен 5 0
Хуанкар 5 0
Шенквельд Барт 4 0
Шарлия Звонимир 4 0
Маурисио Жозе 3 0
Велес Фран 3 0
Карлитос Карлос 3 0
Александропулос Сотириос 3 0
Бриньоли Альберто 2 0
Иоаннидис Фотис 2 0
Санчес Факундо 0 1
Паласиос Себастьян 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Котсирас Яннис 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Враньеш Огнен 7 0
Ле Таллек Дамьен 7 0
Симоэш Андре 7 0
Манталос Петрос 5 0
Ансарифард Карим 5 0
Шимански Дамиан 5 0
Рота Лазарос 5 0
Цавелас Георгиос 4 0
Амрабат Нордин 3 0
Мохаммади Милад 1 1
Шахов Евгений 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Гарсия Леви 0 1
Митоглу Герасимос 0 1
Араужо Серхио 1 0
Танкович Муамер 1 0
Сварнас Стратос 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
19
14 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
6
22%
4
21%
1-15
3
11%
4
21%
16-30
5
19%
3
16%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
3
11%
6
32%
76-90

Пропущено

6
16
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 9
2
33%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
50%
7
44%
76-90

Забито

10
20
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 13
2
20%
4
20%
1-15
2
20%
3
15%
16-30
2
20%
2
10%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
3
30%
4
20%
76-90

Пропущено

17
10
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
3
18%
1
10%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
4
24%
1
10%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
7
41%
3
30%
76-90

Забито

37
39
20 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 16
8 Не забивали 4
8
22%
8
21%
1-15
5
14%
7
18%
16-30
7
19%
5
13%
31-45
6
16%
2
5%
46-60
5
14%
7
18%
61-75
6
16%
10
26%
76-90

Пропущено

23
26
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
5
22%
3
12%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
4
17%
4
15%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
10
43%
10
38%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1
ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3
АЕК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0
Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 24 19 5 0 41 - 11 62
2. ПАОК 24 15 4 5 47 - 23 49
3. АЕК 24 13 3 8 39 - 26 42
4. Арис Салоники 25 12 6 7 26 - 20 42
5. Панатинаикос 25 12 3 10 39 - 21 39
6. ПАС Янина 24 10 6 8 27 - 24 36
7. Астерас 24 10 5 9 25 - 22 35
8. ОФИ 25 8 10 7 31 - 32 34
9. Панетоликос 25 8 5 12 25 - 38 29
10. Волос 24 8 5 11 34 - 40 29
11. Ионикос 25 6 8 11 25 - 32 26
12. Ламия 24 4 6 14 19 - 34 18
13. Атромитос 23 4 5 14 23 - 44 17
14. Аполлон Смирнис 24 2 7 15 9 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 10 2 0 19 - 4 32
2. Панатинаикос 13 9 2 2 27 - 6 29
3. ПАОК 13 8 3 2 25 - 13 27
4. Арис Салоники 12 6 4 2 13 - 9 22
5. Астерас 13 7 1 5 16 - 12 22
6. АЕК 11 7 0 4 20 - 10 21
7. ПАС Янина 12 6 3 3 17 - 13 21
8. ОФИ 12 4 5 3 18 - 19 17
9. Волос 12 5 1 6 15 - 18 16
10. Ионикос 12 4 4 4 13 - 12 16
11. Панетоликос 13 4 3 6 11 - 15 15
12. Атромитос 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Аполлон Смирнис 12 1 6 5 4 - 14 9
14. Ламия 12 2 3 7 13 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 12 9 3 0 22 - 7 30
2. ПАОК 11 7 1 3 22 - 10 22
3. АЕК 13 6 3 4 19 - 16 21
4. Арис Салоники 13 6 2 5 13 - 11 20
5. ОФИ 13 4 5 4 13 - 13 17
6. ПАС Янина 12 4 3 5 10 - 11 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Астерас 11 3 4 4 9 - 10 13
9. Волос 12 3 4 5 19 - 22 13
10. Панатинаикос 12 3 1 8 12 - 15 10
11. Ионикос 13 2 4 7 12 - 20 10
12. Ламия 12 2 3 7 6 - 13 9
13. Аполлон Смирнис 12 1 1 10 5 - 29 4
14. Атромитос 12 0 3 9 7 - 27 3
Где смотреть матч Панатинаикос 3:0 АЕК онлайн


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