Греция: Суперлига 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Апостолос Николаидис
15' Желтая карточкаРота Лазарос
1:0
16' ПенальтиКанталапьерда Аитор
2:0
18' ГолПаласиос Себастьян
3:0
29' ГолИоаннидис Фотис
33' Желтая карточкаПерес Рубен
73' Желтая карточкаМанталос Петрос
84' Желтая карточкаЛе Таллек Дамьен
Ход матча
15'
16'
18'
29'
33'
73'
84'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 22
-
51 Владение мячом, % 49
3
Хуанкар
17
Перес
Рубен
12
Рота
Лазарос
17
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Mateus VitalПолузащитник
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
История личных встреч
Панатинаикос
АЕК
25 матчей
64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
52%
48%
13 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 15 побед
43 матча
37.2%
32.6%
30.2%
16 побед 14 ничьих 13 побед
Первый тайм
30.2%
51.2%
18.6%
13 побед 22 ничьи 8 побед
Второй тайм
20.9%
44.2%
34.9%
9 побед 19 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|9
|0.36
|Паласиос Себастьян
|8 (3)
|0.32
|Канталапьерда Аитор
|4 (2)
|0.16
|Маурисио Жозе
|4
|0.16
|Иоаннидис Фотис
|4
|0.16
|Македа Федерико
|3 (2)
|0.12
|Санчес Факундо
|1
|0.04
|Александропулос Сотириос
|1
|0.04
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.04
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.04
|Mateus Vital
|1 (1)
|0.04
|Вильяфаньес Лукас
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
|Курбелис Димитрис
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араужо Серхио
|10
|0.42
|Цубер Стивен
|7 (1)
|0.29
|Ансарифард Карим
|4
|0.17
|Манталос Петрос
|3 (1)
|0.13
|Гарсия Леви
|3
|0.13
|Амрабат Нордин
|3 (1)
|0.13
|Враньеш Огнен
|3
|0.13
|Шимански Дамиан
|1
|0.04
|Шахов Евгений
|1
|0.04
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.04
|Цавелас Георгиос
|1
|0.04
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.04
|Митоглу Герасимос
|1
|0.04
|Мохаммади Милад
|0
|0
|Мишлен Клеман
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
|Рота Лазарос
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильяфаньес Лукас
|5
|1
|Перес Рубен
|5
|0
|Хуанкар
|5
|0
|Шенквельд Барт
|4
|0
|Шарлия Звонимир
|4
|0
|Маурисио Жозе
|3
|0
|Велес Фран
|3
|0
|Карлитос Карлос
|3
|0
|Александропулос Сотириос
|3
|0
|Бриньоли Альберто
|2
|0
|Иоаннидис Фотис
|2
|0
|Санчес Факундо
|0
|1
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Враньеш Огнен
|7
|0
|Ле Таллек Дамьен
|7
|0
|Симоэш Андре
|7
|0
|Манталос Петрос
|5
|0
|Ансарифард Карим
|5
|0
|Шимански Дамиан
|5
|0
|Рота Лазарос
|5
|0
|Цавелас Георгиос
|4
|0
|Амрабат Нордин
|3
|0
|Мохаммади Милад
|1
|1
|Шахов Евгений
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Митоглу Герасимос
|0
|1
|Араужо Серхио
|1
|0
|Танкович Муамер
|1
|0
|Сварнас Стратос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
19
14 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
6
22%
4
21%
1-15
3
11%
4
21%
16-30
5
19%
3
16%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
3
11%
6
32%
76-90
Пропущено
6
16
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 9
2
33%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
50%
7
44%
76-90
Забито
10
20
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 13
2
20%
4
20%
1-15
2
20%
3
15%
16-30
2
20%
2
10%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
3
30%
4
20%
76-90
Пропущено
17
10
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
3
18%
1
10%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
4
24%
1
10%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
7
41%
3
30%
76-90
Забито
37
39
20 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 16
8 Не забивали 4
8
22%
8
21%
1-15
5
14%
7
18%
16-30
7
19%
5
13%
31-45
6
16%
2
5%
46-60
5
14%
7
18%
61-75
6
16%
10
26%
76-90
Пропущено
23
26
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
5
22%
3
12%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
4
17%
4
15%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
10
43%
10
38%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1
ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3
АЕК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0
Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|24
|19
|5
|0
|41 - 11
|62
|2.
|ПАОК
|24
|15
|4
|5
|47 - 23
|49
|3.
|АЕК
|24
|13
|3
|8
|39 - 26
|42
|4.
|Арис Салоники
|25
|12
|6
|7
|26 - 20
|42
|5.
|Панатинаикос
|25
|12
|3
|10
|39 - 21
|39
|6.
|ПАС Янина
|24
|10
|6
|8
|27 - 24
|36
|7.
|Астерас
|24
|10
|5
|9
|25 - 22
|35
|8.
|ОФИ
|25
|8
|10
|7
|31 - 32
|34
|9.
|Панетоликос
|25
|8
|5
|12
|25 - 38
|29
|10.
|Волос
|24
|8
|5
|11
|34 - 40
|29
|11.
|Ионикос
|25
|6
|8
|11
|25 - 32
|26
|12.
|Ламия
|24
|4
|6
|14
|19 - 34
|18
|13.
|Атромитос
|23
|4
|5
|14
|23 - 44
|17
|14.
|Аполлон Смирнис
|24
|2
|7
|15
|9 - 43
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|10
|2
|0
|19 - 4
|32
|2.
|Панатинаикос
|13
|9
|2
|2
|27 - 6
|29
|3.
|ПАОК
|13
|8
|3
|2
|25 - 13
|27
|4.
|Арис Салоники
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|5.
|Астерас
|13
|7
|1
|5
|16 - 12
|22
|6.
|АЕК
|11
|7
|0
|4
|20 - 10
|21
|7.
|ПАС Янина
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|8.
|ОФИ
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|9.
|Волос
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Ионикос
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|11.
|Панетоликос
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|12.
|Атромитос
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|13.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|6
|5
|4 - 14
|9
|14.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|12
|9
|3
|0
|22 - 7
|30
|2.
|ПАОК
|11
|7
|1
|3
|22 - 10
|22
|3.
|АЕК
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|4.
|Арис Салоники
|13
|6
|2
|5
|13 - 11
|20
|5.
|ОФИ
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|6.
|ПАС Янина
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Астерас
|11
|3
|4
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Волос
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|10.
|Панатинаикос
|12
|3
|1
|8
|12 - 15
|10
|11.
|Ионикос
|13
|2
|4
|7
|12 - 20
|10
|12.
|Ламия
|12
|2
|3
|7
|6 - 13
|9
|13.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|1
|10
|5 - 29
|4
|14.
|Атромитос
|12
|0
|3
|9
|7 - 27
|3