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  3. США: МЛС
Орландо Сити
2:0
Конец матча

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
0'
1:0
49' Гол
Пато Алешандре
56' Желтая карточка
Cesar Araujo
2:0
59' Гол
Мишель Бенжи
66' Красная карточка
Киото Ромель
66' Желтая карточка
Янссон Робин
81' Вторая желтая карточка
Янссон Робин
85' Желтая карточка
Моутинью Жоау
87' Желтая карточка
Ваньяма Виктор
90' Желтая карточка
Уотерман Джоэль
90' Желтая карточка
Торрес Хоакин
90'+7
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
4
Моутинью
Жоау
5
Cesar
Araujo
21
Перея
Андрес
17
Торрес
Факундо
10
Перейра
Маурисио
19
Мишель
Бенжи
7
Пато
Алешандре
1
Бреза
Себастьян
5
Корбо
Габриэле
16
Уотерман
Джоэль
3
Миллер
Камаль
22
Джонстон
Алистер
28
Ismael
Kone
2
Ваньяма
Виктор
8
Михайлович
Джордже
19
Бассонг
Зохран
11
Matko
Miljevic
30
Киото
Ромель
Орландо Сити
4-2-3-1
Клёб де Фут Монреаль
3-5-2

История личных встреч

Орландо Сити
Клёб де Фут Монреаль

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед

17 матчей

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

М
0:2
М
1:1
М
2:4
М
0:1
ЧМ
1:0
М
0:3
М
1:3
М
0:2
М
3:0
М
2:1
М
3:3
М
0:1
М
1:4
М
2:1
М
2:1
М
2:0
М
2:2

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Орландо Сити 2:0 Клёб де Фут Монреаль онлайн


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