2:0
Конец матча
Стадион: Exploria Stadium
1:0
49' ГолПато Алешандре
56' Желтая карточкаCesar Araujo
2:0
59' ГолМишель Бенжи
66' Красная карточкаКиото Ромель
66' Желтая карточкаЯнссон Робин
81' Вторая желтая карточкаЯнссон Робин
85' Желтая карточкаМоутинью Жоау
87' Желтая карточкаВаньяма Виктор
90' Желтая карточкаУотерман Джоэль
90' Желтая карточкаТоррес Хоакин
Ход матча
49'
1:0
56'
59'
2:0
66'
66'
81'
85'
87'
90'
90'
21
Перея
Андрес
19
Мишель
Бенжи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ismael KoneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Зухир РидаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
История личных встреч
Орландо Сити
Клёб де Фут Монреаль
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед
17 матчей
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2
Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2