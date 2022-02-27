Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Абе Ленстра
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
33
Хайе
Том
29
Силла
Мусса
18
Верман
Хенк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Маус КсавьеВратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
15 Баккер НикЗащитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
19 Рас ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ole Tobiasen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Верман ХенкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Херенвен
Утрехт
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед
35 матчей
31.4%
20%
48.6%
11 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.6%
34.3%
37.1%
10 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|8 (2)
|0.33
|Верман Йоэй
|4
|0.17
|Халилович Тибор
|4
|0.17
|Стеванович Филип
|1
|0.04
|Баккер Ник
|1
|0.04
|Хаяль Рами
|1
|0.04
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.04
|Де Йонг Сим
|0
|0
|Конголо Родни
|0
|0
|Кайб Рами
|0
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|Беньямин Нюгрен
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дувикас Анастасиос
|7 (2)
|0.29
|Рамселар Барт
|6 (1)
|0.25
|Силла Мусса
|5
|0.21
|Махи Мимаун
|4
|0.17
|Ван де Стрек Сандер
|3
|0.13
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.13
|Янссен Виллем
|2
|0.08
|Тимбер Квинтен
|1
|0.04
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.04
|Вормердам Дьянго
|1
|0.04
|Махер Адам
|1
|0.04
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.04
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.04
|Маллахи Мохамед
|1
|0.04
|Загре Артур
|1
|0.04
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Моконо Сильян
|0
|0
|Remco Balk
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|4
|1
|Мусаба Антони
|3
|1
|Кайб Рами
|4
|0
|Ван Эвейк Милан
|4
|0
|Хайе Том
|2
|0
|Ван Бик Свен
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Стеванович Филип
|2
|0
|Баккер Ник
|1
|0
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Конголо Родни
|1
|0
|Халилович Тибор
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|9
|0
|Махер Адам
|9
|0
|Янссен Виллем
|6
|0
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Вормердам Дьянго
|3
|0
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0
|Тер Авест Хидде
|2
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Силла Мусса
|2
|0
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Бауссайд Отман
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Маллахи Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
3
27%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
2
18%
4
31%
76-90
Пропущено
19
17
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
21%
3
18%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
4
21%
3
18%
31-45
3
16%
3
18%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
3
16%
4
24%
76-90
Забито
8
27
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
2
25%
5
19%
1-15
1
13%
3
11%
16-30
1
13%
3
11%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
1
13%
6
22%
61-75
3
38%
6
22%
76-90
Пропущено
17
13
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
18%
3
23%
1-15
3
18%
3
23%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
4
24%
2
15%
76-90
Забито
19
40
10 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 11
9 Не забивали 6
5
26%
8
20%
1-15
1
5%
4
10%
16-30
4
21%
4
10%
31-45
0
0%
6
15%
46-60
4
21%
8
20%
61-75
5
26%
10
25%
76-90
Пропущено
36
30
15 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 16
7
19%
6
20%
1-15
4
11%
6
20%
16-30
4
11%
7
23%
31-45
7
19%
3
10%
46-60
7
19%
2
7%
61-75
7
19%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1
Утрехт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Утрехт - Витесс 1:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3
Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|24
|18
|3
|3
|71 - 7
|57
|2.
|ПСВ
|24
|18
|1
|5
|59 - 30
|55
|3.
|Фейеноорд
|24
|16
|3
|5
|56 - 22
|51
|4.
|АЗ Алкмаар
|24
|15
|3
|6
|47 - 28
|48
|5.
|Твенте
|24
|13
|6
|5
|38 - 30
|45
|6.
|Витесс
|24
|12
|4
|8
|32 - 38
|40
|7.
|Утрехт
|0:0
|24
|10
|7
|7
|40 - 30
|37
|8.
|Камбюр
|24
|10
|3
|11
|41 - 51
|33
|9.
|НЕК Неймеген
|24
|8
|7
|9
|29 - 36
|31
|10.
|Гронинген
|24
|7
|8
|9
|27 - 32
|29
|11.
|Херенвен
|0:0
|24
|7
|5
|12
|21 - 34
|26
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|24
|7
|5
|12
|26 - 41
|26
|13.
|Хераклес
|24
|7
|5
|12
|26 - 32
|26
|14.
|Ваалвейк
|24
|5
|8
|11
|26 - 39
|23
|15.
|Виллем II
|24
|6
|3
|15
|21 - 43
|21
|16.
|Фортуна Ситтард
|23
|5
|4
|14
|25 - 52
|19
|17.
|Спарта Роттердам
|23
|3
|8
|12
|18 - 37
|17
|18.
|ПЕК Зволле
|24
|4
|5
|15
|18 - 39
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|12
|9
|2
|1
|28 - 12
|29
|2.
|Аякс
|12
|9
|1
|2
|46 - 3
|28
|3.
|Фейеноорд
|12
|9
|1
|2
|31 - 11
|28
|4.
|ПСВ
|12
|9
|0
|3
|32 - 17
|27
|5.
|Утрехт
|0:0
|12
|7
|4
|1
|27 - 13
|25
|6.
|Хераклес
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|7.
|Твенте
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|8.
|Витесс
|12
|5
|2
|5
|15 - 22
|17
|9.
|Камбюр
|12
|5
|1
|6
|23 - 26
|16
|10.
|Гронинген
|12
|3
|6
|3
|10 - 9
|15
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|5
|0
|7
|16 - 20
|15
|12.
|Виллем II
|12
|4
|1
|7
|10 - 18
|13
|13.
|Ваалвейк
|12
|4
|1
|7
|11 - 21
|13
|14.
|Херенвен
|0:0
|13
|3
|3
|7
|11 - 19
|12
|15.
|Спарта Роттердам
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|9
|2
|1
|25 - 4
|29
|2.
|ПСВ
|12
|9
|1
|2
|27 - 13
|28
|3.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|4.
|Витесс
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|5.
|Фейеноорд
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|6.
|НЕК Неймеген
|13
|6
|3
|4
|18 - 21
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|8.
|Камбюр
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|9.
|Херенвен
|0:0
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|10.
|Гронинген
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Утрехт
|0:0
|12
|3
|3
|6
|13 - 17
|12
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|2
|5
|5
|10 - 21
|11
|13.
|Ваалвейк
|12
|1
|7
|4
|15 - 18
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|15.
|Виллем II
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|1
|9
|10 - 26
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|11
|0
|2
|9
|7 - 19
|2