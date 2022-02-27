Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Ван де Стрек Сандер оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Эрвин Мулдер перевел мяч на угловой.

42' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Утрехт выполняет удар от ворот.

39' Халилович Тибор из команды Херенвен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

38' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Должен был быть гол! Тер Авест Хидде имел отличный шанс, но Эрвин Мулдер не дал голу состоятся!

28' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Утрехт выполняет удар от ворот.

27' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Утрехт выполняет удар от ворот.

26' Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Малдер Эрвин взял и забрал мяч на выходе

22' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Утрехт выполняет удар от ворот.

18' Удар от ворот произведет Херенвен

17' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Хайе Том наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

16' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Хайе Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Игрок Верман Хенк из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

9' Удар от ворот произведет Утрехт

9' Ван Эвейк Милан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Удар от ворот произведет Херенвен

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Утрехт начинает с центра поля