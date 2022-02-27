  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Херенвен
1:2
Конец матча

Стадион:
Утрехт
0'
0:1
58' Гол
Рамселар Барт
0:2
69' Гол
Ван дер Хорн Майк
78' Желтая карточка
Ван дер Хорн Майк
1:2
80' Пенальти
Ван Хойдонк Сидней
90' Желтая карточка
Ван де Стрек Сандер
90'+5

Ход матча

58'
0:1
Рамселар Барт
(Тимбер Квинтен)
66'
Мусаба Антони
Де Йонг Сим
 
69'
0:2
Ван дер Хорн Майк
(Махер Адам)
72'
Тахири Анас
Мадсен Николас
 
78'
 
Ван дер Хорн Майк
80'
Ван Хойдонк Сидней
1:2
87'
 
Дувикас Анастасиос
Верман Хенк
87'
 
Remco Balk
Рамселар Барт
90'
 
Ван де Стрек Сандер

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 6
  • 5 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Малдер
Эрвин
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
14
Дрешевич
Ибрахим
5
Вауденберг
Лукас
33
Хайе
Том
29
Мадсен
Николас
10
Халилович
Тибор
6
Де
Йонг
Сим
9
Сарр
Амин
20
Ван
Хойдонк
Сидней
16
Де
Кейзер
Фабиан
5
Тер
Авест
Хидде
33
Ван
дер
Хорн
Майк
2
Ван
дер
Марел
Марк
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
27
Тимбер
Квинтен
29
Силла
Мусса
22
Ван
де
Стрек
Сандер
23
Рамселар
Барт
18
Верман
Хенк
Херенвен
4-2-3-1
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Херенвен
Утрехт

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед

35 матчей

31.4%
20%
48.6%
11 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.6%
34.3%
37.1%
10 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

Э
2:1
Э
0:0
Э
1:1
ТМС
4:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:3
ЛЕ
2:1
ЛЕ
4:3
Э
2:2
Э
3:1
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:3
Э
1:0
Э
2:2
Э
0:4
Э
1:1
Э
1:2
Э
3:1
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:4
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:4
Э
3:0
ТМС
1:2
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 8 (2) 0.33
Верман Йоэй 4 0.17
Халилович Тибор 4 0.17
Стеванович Филип 1 0.04
Баккер Ник 1 0.04
Хаяль Рами 1 0.04
Ван Эвейк Милан 1 0.04
Ван Хойдонк Сидней 1 (1) 0.04
Де Йонг Сим 0 0
Конголо Родни 0 0
Кайб Рами 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 7 (2) 0.29
Рамселар Барт 7 (1) 0.29
Силла Мусса 5 0.21
Махи Мимаун 4 0.17
Ван де Стрек Сандер 3 0.13
Густафссон Симон 3 (2) 0.13
Ван дер Хорн Майк 2 0.08
Янссен Виллем 2 0.08
Тимбер Квинтен 1 0.04
Махер Адам 1 0.04
Вормердам Дьянго 1 0.04
Ван дер Марел Марк 1 0.04
Ван Оверем Йорис 1 0.04
Маллахи Мохамед 1 0.04
Загре Артур 1 0.04
Бауссайд Отман 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 4 1
Мусаба Антони 3 1
Кайб Рами 4 0
Ван Эвейк Милан 4 0
Хайе Том 2 0
Ван Бик Свен 2 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Баккер Ник 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 9 0
Махер Адам 9 0
Янссен Виллем 6 0
Тимбер Квинтен 4 0
Ван де Стрек Сандер 3 0
Вормердам Дьянго 3 0
Ван дер Хорн Майк 2 0
Тер Авест Хидде 2 0
Пас Мартен 2 0
Силла Мусса 2 0
Керк Джирано 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Маллахи Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
3
25%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
25%
3
20%
61-75
3
25%
4
27%
76-90

Пропущено

21
18
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
19%
3
17%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
4
19%
3
17%
31-45
4
19%
3
17%
46-60
5
24%
1
6%
61-75
3
14%
5
28%
76-90

Забито

8
27
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
2
25%
5
19%
1-15
1
13%
3
11%
16-30
1
13%
3
11%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
1
13%
6
22%
61-75
3
38%
6
22%
76-90

Пропущено

17
13
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
18%
3
23%
1-15
3
18%
3
23%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
4
24%
2
15%
76-90

Забито

20
42
10 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 12
9 Не забивали 6
5
25%
8
19%
1-15
1
5%
4
10%
16-30
4
20%
4
10%
31-45
0
0%
7
17%
46-60
4
20%
9
21%
61-75
6
30%
10
24%
76-90

Пропущено

38
31
15 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
7
18%
6
19%
1-15
4
11%
6
19%
16-30
4
11%
7
23%
31-45
8
21%
3
10%
46-60
8
21%
2
6%
61-75
7
18%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1
Утрехт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Утрехт - Витесс 1:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3
Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 24 18 3 3 71 - 7 57
2. ПСВ 24 18 1 5 59 - 30 55
3. Фейеноорд 24 16 3 5 56 - 22 51
4. АЗ Алкмаар 24 15 3 6 47 - 28 48
5. Твенте 24 13 6 5 38 - 30 45
6. Витесс 24 12 4 8 32 - 38 40
7. Утрехт 24 11 6 7 42 - 31 39
8. Камбюр 24 10 3 11 41 - 51 33
9. НЕК Неймеген 24 8 7 9 29 - 36 31
10. Гронинген 24 7 8 9 27 - 32 29
11. Гоу Эхед Иглс 24 7 5 12 26 - 41 26
12. Хераклес 24 7 5 12 26 - 32 26
13. Херенвен 24 7 4 13 22 - 36 25
14. Ваалвейк 24 5 8 11 26 - 39 23
15. Виллем II 24 6 3 15 21 - 43 21
16. Фортуна Ситтард 23 5 4 14 25 - 52 19
17. Спарта Роттердам 23 3 8 12 18 - 37 17
18. ПЕК Зволле 24 4 5 15 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
2. Аякс 12 9 1 2 46 - 3 28
3. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 11 28
4. ПСВ 12 9 0 3 32 - 17 27
5. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
6. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
7. Твенте 11 6 4 1 17 - 8 22
8. Витесс 12 5 2 5 15 - 22 17
9. Камбюр 12 5 1 6 23 - 26 16
10. Гронинген 12 3 6 3 10 - 9 15
11. Гоу Эхед Иглс 12 5 0 7 16 - 20 15
12. Виллем II 12 4 1 7 10 - 18 13
13. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
14. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
15. Спарта Роттердам 13 2 5 6 11 - 19 11
16. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
17. НЕК Неймеген 11 2 4 5 11 - 15 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 2 1 25 - 4 29
2. ПСВ 12 9 1 2 27 - 13 28
3. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
6. НЕК Неймеген 13 6 3 4 18 - 21 21
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 12 5 2 5 18 - 25 17
9. Утрехт 12 4 2 6 15 - 18 14
10. Херенвен 11 4 2 5 10 - 15 14
11. Гронинген 12 4 2 6 17 - 23 14
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 12 1 7 4 15 - 18 10
14. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
15. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
16. ПЕК Зволле 12 2 1 9 10 - 26 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 11 0 2 9 7 - 19 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Херенвен 1:2 Утрехт онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 