Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Матч возобновлен

94' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

93' Матч возобновлен

93' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

91' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Тактическая замена. Рамселар Барт уходит с поля и его заменяет Ремко Балк

86' Сарр Амин бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

85' Тимбер Квинтен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' 'Г О О О О О Л - Ван Хойдонк Сидней из команды Херенвен забивает с пенальти! Он пробил правой. Фабиан де Кейзер был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

76' Махер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Хороший удар издали нанес Тимбер Квинтен , но отличный сейв сделал Эрвин Мулдер. Угловой.

68' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Утрехт выполняет удар от ворот.

67' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Хорошую попытку сделал Верман Хенк . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Удар от ворот произведет Херенвен

64' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Ван Эвейк Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Де Йонг Сим бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

58' Г О О О О Л - Рамселар Барт забивает с правой ноги!

58' Тимбер Квинтен разрезает оборону соперника отличным пасом

58' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

53' Верман Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Сарр Амин имел все шансы забить, но Фабиан де Кейзер сделал отличный сейв!

52' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Хорошую попытку сделал Халилович Тибор . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара