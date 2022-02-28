0:0
Первый тайм: 43'
Стадион: PNC Stadium
12' Желтая карточкаСтирс Дэниэл
18' Желтая карточкаРуис Пабло
24' Желтая карточкаКолдуэлл Скотт
34' Желтая карточкаВера Матиас
Ход матча
12'
18'
24'
34'
12
Кларк
Стив
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
10
Пико
Фабрис
11
Бэрд
Кори
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
20
Холт
Эрик
21
Шмитт
Тейт
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
10 Пико ФабрисПолузащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
21 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пашер ТайлерНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Paulo Nagamura
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шмитт ТейтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
19 Дэвис БодеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
81 Tomas Gomez
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед
27 матчей
33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
18.5%
37%
44.5%
5 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1